Приватизация "Днепра": формула со многими неизвестными

3 августа, 2020, 15:36

Приватизация гостиницы "Днепр" в центре украинской столицы была успешной с точки зрения суммы сделки. Государство получит более 1,1 миллиарда гривень (или около 42 миллионов долларов)

В то же время остается много вопросов по поводу инвесторов. Реальные новые владельцы здания пока неизвестны. Основатель украинской киберкоманды Natus Vincere (Na'Vi) Александр Кохановский говорит, что представляет пул инвесторов, но их имена и доли не раскрывает.

15 июля Фонд госимущества провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Днепр". Победителем стала малоизвестная ООО "Смартленд", которая пообещала оплатить за здание более 1,1 млрд гривень. Компания обошла конкурентов, за которыми стояли известные украинские бизнесмены Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

Пока о новых владельцах не было ничего известно, в прессе их связывали то с россиянами, то с профессиональными игроками в покер.

Наконец основатель украинской киберкоманды Na'Vi Александр Кохановский заявил, что он представляет пул украинских инвесторов, которые выиграли аукцион. Будто они развивают инфраструктурный проект, чтобы сделать Киев европейским центром компьютерных игр. И что в реконструкцию отеля проинвестируют еще около 500 млн гривень. Группа анонимных инвесторов также планирует построить киберспортивную арену в центре города и сделать многое другое.

Сюжет слишком похож на межпланетный шахматный конгресс в Васюках из "12 стульев" Ильфа и Петрова. Но, может, мы слишком мало знаем о киберспорт?

Александр Кохановский известен в киберспорте как ZeroGravity. В 2019 году российский Forbes назвал его самым успешным киберспортивным менеджером в регионе СНГ.

Его команда Na'Vi еще в 2011 году выиграла 100 млн долларов на международных соревнованиях по Dota-2. Но призовые - это далеко не все деньги в киберспорте. Как в традиционном спорте, здесь зарабатывают на контрактах со спонсорами, а также на продаже талантливых игроков, билетов, сувениров с символикой команды, всевозможных брендированных аксессуаров для игр. Например, самую дешевую футболку с лого Na'Vi можно купить за 650 гривень.

Спонсорами могут быть компании-производители гаджетов, бренды энергетических напитков, шоколадных батончиков, йогуртов, лекарств, букмекеры и др. Кохановский - также владелец компании Dream Team, которая имеет целью объединить различных участников киберспортивного рынка.

В 2015 году Кохановский вместе с партнерами создали киберспортивную компанию ESforce, которую в 2018 году продали за 100 млн долларов холдинга USM Holdings российского миллиардера Алишера Усманова (VK.com, Mail.ru, "МегаФон" и др.). Собственно, эта связь с Усмановым и может быть причиной слухов о российских инвестициях в "Днепр".

Сам Кохановский утверждает, что отель покупали не за российские деньги. Вероятно, это может быть правдой. Например, он с партнерами мог тратить остатки средств, которые получил от Усманова. Но настораживает, что Кохановский не говорит об этом прямо, не раскрывает имена реальных инвесторов и их доли в проектах.

У инвесторов могут быть различные причины для того, чтобы скрывать свои имена, не обязательно российский паспорт. Возможно, состоятельные люди просто не хотят видеть свои фамилии в печати. Но точно можно утверждать, что речь идет об очень рискованной инвестиции. Кажется, что бизнес-логики в покупке отеля "Днепр" нет, компенсировать такие деньги в ближайшие годы нереально. Гостиничный бизнес, особенно в Украине, не является высокодоходным, даже если оборудовать гостиничные номера гаджетами для геймеров.

Фонд государственного имущества уже поспешил заявить, что покупатель "прошел полную проверку и соответствует всем требованиям к покупателю, предусмотренным законодательством Украины". То есть сам покупатель не из России и покупал отель не за российские кредитные средства. Надеемся, что Фонд не ошибся. Потому что если бизнес-логику в таком соглашении увидеть сложно, то как раз политическая логика в таком соглашении в условиях российско-украинской войны есть.

На днях КГБ Беларуси задержали более 30 представителей российской частной военной компании "Вагнер". Они останавливались в гостинице в Минске, после чего переехали в санаторий за город. Всего, по данным КГБ, россияне перебросили в Беларусь около 200 боевиков. Если бы в России была своя гостиница на 200 номеров в центре Минска недалеко от местного правительственного квартала, то еще неизвестно, заметили бы "туристов" местные спецслужбы.