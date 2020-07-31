Из советских тюрем - к лику святых

31 июля, 2020, 11:09

В Западной Украине беатифицировали 27 новомучеников УГКЦ. Кем они были?

На днях в Украине отмечали 155 лет со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого. Вообще этот год проходит под знаком Владыки, а также его брата - Климентия Шептицкого.

Духовный лидер греко-католиков был разносторонней и незаурядной личностью. Его изрядно уважали, с ним вынужден был считаться даже Сталин. При жизни Владыка сделал много добрых дел, но все помнят о том, что именно из среды его духовных детей происходит немало новомучеников.

Когда речь заходит о небесных покровителях, в воображении сразу возникают святые, жившие много веков назад, в дальних странах. На самом деле среди них есть и наши земляки, которые отдали жизнь за веру и церковь еще совсем недавно. Среди нас живут люди, которые знали их лично.

Во время визита во Львов в 2001 году Папа Иоанн Павел II беатифицировал 27 новомучеников УГКЦ. Большинство из них родились и служили в Западной Украине. По словам военного капеллана Львовской архиепархии Олега Крышталя, который изучает истории новейших подвижников церкви, Андрей Шептицкий сыграл большую роль в жизни каждого из них.

"Эти мужчины и женщины имели принадлежность к Церкви и стали жертвами сталинских репрессий. Пострадали в период большевистской оккупации. С помощью психологического давления и страшных пыток их заставляли отречься от своей Церкви, перейти к "большевистской вере". Однако их не испугала даже мученическая смерть ", - рассказывает отец Олег.

Глава Миссии "Популяционный центр беатификации и канонизации святых УГКЦ" отец Поликарп Марцелюк объясняет: "Титул Слуг Божьих церковь оказывает посмертно тем, кого намерена преподнести к лику блаженных. Это происходит в два этапа. Первый - открытие епископом процесса беатификации. Собирается информация о кандидатах. Их произведения, которые были опубликованы, изучают богословы. Историки ищут другие источники - письма, дневники, хроники ... Собранные документы оценивают, определяют подлинность. На их основе заключается жизнеописание. Свидетели жизни слуги Божьего под присягой рассказывают обо всех положительных и отрицательных сторонах его характера, поведения.

Сверхъестественное оздоровление или ласки, которые происходят при посредничестве кандидатов, является видимым знаком благоволения Божия. Собранные свидетельства передают в Апостольскую столицу (Рим), где происходит второй этап. Знатоки, эксперты и кардиналы Конгрегации по делам святых выражают свое мнение о личности. Если подтверждена героическая практика добродетелей, рассматривают случай чуда. Касаемо мучеников - как только есть подтвержденный факт мученичества за веру, готовят документы, представляют их Римскому понтифику, который публично провозглашает кандидатов блаженными. То есть святыми на территории, где они жили и умерли. На уровне епархии или поместной церкви.

Провозглашение святым - отдельный процесс, который происходит, когда при посредничестве блаженного происходит внезапное, полное, сверхъестественное исцеление. Врачи или эксперты не могут объяснить его с точки зрения науки. Тогда происходит канонизация - акт учительского правительства, которым Папа провозглашает нового святого и распространяет его культ среди верующих. В календаре выделяют день его памяти, заключают молитвы, а культ распространяют на всю Католическую церковь ".

Отец Олег Кришталь избрал своим небесным покровителем Андрея Ищака - святого, который был первым настоятелем древнейшей во Львове церкви - храма Пресвятой Троицы, что на Сыхове. Отец Андрей родился в Николаеве. Изучал богословие во Львовской духовной семинарии, продолжил высшие студии на докторскую в Инсбруке. Был назначен священником на различные приходы Львова и области. Также был префектом во Львовской духовной семинарии Святого Духа. Служил в церкви тогдашнего села Сихов с 1938 по 1941 год. Эту миссию совмещал с научной работой, преподаванием во Львовской Богословской академии и катехизации детей. Прихожане, которые еще застали отца Андрея, вспоминали его, как образованного, интеллигентного, доброжелательного человека. Пастырь знал о смертельной опасности, которая подстерегала его со стороны "освободителей", однако отказался оставить паству ради спасения собственной жизни, сознательно принял мученическую смерть.

По рассказам, убийцы забрали его из дома. Отец жил вместе с семьей сестры в доме неподалеку храма - тогдашней плебании. Теперь здесь - общежитие учителей. Собственной семьи отец Андрей не имел: принял целибат, решив полностью посвятить жизнь Богу и своим духовным детям.

"В воскресенье, после Божественной литургии, отца Андрея завезли в лес, где он был в зверский способ замучен энкаведистами. Неподалеку стояла танковая батарея. По свидетельству очевидцев, на его теле обнаружили 36 ран от штыка. Говорят, что эти энкаведисты погибли через несколько дней после того, как замучили священника ", - рассказывает капеллан.

Блаженного похоронили только через две недели после смерти. Его тело нашли местные пастухи. Чтобы сохранить тайну, отца отдали земли в простыне - вместо гроба. Долгое время его могилу обозначал лишь деревянный крест. Похоронен на кладбище - неподалеку церкви. А дорогу к месту, где блаженный принял мученическую смерть, расчистили семинаристы. Поэтому к святыне неподалеку Сыхова теперь могут попасть все желающие. Андрея Ищака считают покровителем крупнейшего района Львова. Общественные активисты стремятся почтить память малоизвестного новомученика, создав в его честь сквер на ул. Морозной, где ему будет установлена мемориальная доска.

По мнению отца Олега Крышталя, интересна также история Николая Цегельского. В отличие от большинства мучеников, он был женат. Вместе со своей женой - Осипой Ратич воспитывал четверых детей. В такой ситуации оставаться верным Церкви было непросто, ведь тогдашняя власть травила целые семьи, угрожала расправой над близкими людьми.

Отец Николай родился и служил на Тернопольщине. Имел приход в селе Струсов. Вспоминают, что вместе с семьей всегда занимался больными, немощными и нуждающимися, был активным в общественной жизни. Именно Андрей Шептицкий рукоположил его в священники. Был координатором союза кооперативов хозяйственных дел, в селе Сороки стал инициатором сооружения храма святого Димитрия, создал здесь общество "Просвита". Когда в 1945 году его начали вызывать на многочисленные допросы, серьезно заболел. У него диагностировали язву желудка. Врач настаивал на немедленной госпитализации: это не только помогло бы избежать прогрессирования болезни, но и спасло бы от преследований НКВД. Отец Николай отказался. А вскоре его арестовали как "изменника родины" и осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Это существенно подорвало и без того слабое здоровье. Блаженный сидел в пересыльных тюрьмах Черткова, Тернополя, Ляцкого, недалеко Золочева, Подкамня у Бродов, Львове на Замарстынове, а затем в Мордовской АССР.

"Сохранились письма блаженного Николая к жене и детям. В последнем из них призывает их "остерегаться всякой скверны, особенно - для души". Передавал всем горячие поцелуи и подчеркивал, что во сне он - всегда с семьей. Из записок блаженного узнаем, что во время ссылки он почти везде отправлял Божественные литургии. Вместе их было около 480. И это - несмотря на пытки большевиков после каждой из них! " - рассказывает отец Олег. В ссылке новомученик тяжело работал и умер "от сильных болей во внутренних органах". Очевидцы утверждают, что благодаря молитвам к нему исцелились от неизлечимых недугов дети отца Николая и другие люди.

Немало новых святых умерли именно от тяжелых условий и издевательств в колониях. А некоторых зверски убили. Монаха чина Святейшего Искупителя Зенона Ковалика в 1941 году агенты НКВД распяли на стене тюремного коридора на ул. Замарстыновской. Ему разрезали живот и положили туда недоношенного новорожденного ребенка. Отец имел особый талант к проповедям, часто вспоминал в них распятого Креста. Именно за это его наказали таким страшным образом.

Среди новомучеников есть и женщины-монахини. Блаженная преподная мученица Олимпия Беда родилась в 1903 году в селе Цеблив Сокольского района Львовской области. Будучи монахиней из Конгрегации св. Иосифа, занималась воспитанием детей и молодежи. Блаженная Иосафата Гордашевская - соучредитель и первая в Украине монахиня единого активного женского греко-католического монаршего конгрегации, которая базировалась на богословии убогого Христа Человеколюбца и вела харизматическую работу среди наиболее обездоленных. Сестра родилась во Львове, умерла - в Червонограде.

По словам отца Олега, есть немало свидетельств верных о том, что новейшие святые помогают в различных жизненных ситуациях и исцеляют от тяжелых недугов.

Поэтому за этот короткий период времени успели заслужить любовь и уважение своих преемников, которым имеет шанс стать каждый прихожанин.