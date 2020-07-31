Вкусные хиты августа! Выкрутасы с овощами, вкусности с ягодами, мясные зайцы и особая консервация - все, что подойдет сейчас и будет напоминать о лете зимой

1 августа, 2020, 11:02

Татьяна Зинченко

Известные кулинарные мастерицы предлагают топ-20 самых вкусных и полезных блюд августа: легко, интересно, оригинально!

Вот и август - венец лета! Солнце, овощи, фрукты - все в полном "ассортименте" и в самом вкусном, сочном, красочном виде - бери и готовь!

А еще это месяц, который начинает готовить нас к зиме. Причем он делает это так красиво и щедро, что, если постараться, можно всю зиму жить, как будто в лете.

Наша кулинарная путеводительница, блоггер, идейная вдохновительница большого кулинарного сообщества Лилия Цвит отмечает особое вдохновение наших хозяек в этот период готовить.

"Они сушат, замораживают, вялят ягоды, фрукты, овощи, придумывают интересные конфитюры, другие консервы - чтобы и вкусно, и полезно, и макимально ярко напоминало лето зимой, - говорит она. - Но главное - не законсервировать лето в баночки или не засушить в мешочки, а по памяти его в сердцах и душах - вкусным и красивым! Поэтому надо готовить - и любимые блюда семьи, и учиться новому! ".

Борщ со свининой - вкусная кулинарная классика нашей кухни!







"Борщ - прекрасное блюдо, которое, однако, вызывает у нас очень много споров, ведь каждая хозяйка готовит его по-своему, - говорит Марина Гармаш, хорошо известная нам кулинарка из Запорожской области. - Я никогда не варю его по рецепту, хотя и имею достаточно много вариантов. Сегодня предлагаю вам вариант наваристого борща со свининой ".



Требуется: 3 - 3, 5 л воды, 700 - 800 г свинины на кости, 800 г картофеля, 2 - 3 луковицы, морковь, 200 г свеклы, 400 - 500 г капусты, 2 - 3 шт. сладкого перца, 2 лавровых листочка, 2 зубчика чеснока, соль, сахар, смесь молотых перцев по вкусу, 500 мл томатного сока, 2 ст. л. томатной пасты, зелень (петрушка, укроп).



Отварите свинину на кости до готовности, выньте из бульона. Дайте остыть, отделите мясо от кости. Бульон процедите, поставьте на плиту. Положите мелко нарезанную луковицу (или целую) и свеклу, натертую на терке (для моркови по - корейски). Варите минут 10-15, затем положите в мясной бульон 5 целых картофелин, а минут через 5 - 7 - картофель, нарезанный кубиками.



Морковь натрите на терке, измельчите лук. Обжарьте овощи масла, до румяного цвета. Добавьте томатный сок и томатную пасту. Соль, сахар и смесь молотых перцев - по вкусу.



Всю картошку слегка растолките пестиком, так борщ будет гуще, и верните обратно в бульон. Так делала еще моя прабабушка.



Капусту нашинкуйте, перец нарежьте соломкой, измельчить зелень укропа и петрушки, мелко нарежьте чеснок. Добавьте все в бульон вместе с зажаркой. Через 2-3 минуты после закипания снимите кастрюлю с плиты, дайте борщу настояться около 30 минут. Подавайте к столу с домашним салом и сметаной. Наслаждайтесь!



Печеная фасоль от Оксаны Билинской

Рецепты Оксаны Билинской становятся все более популярными, а кулинарка их придумывает все новые и новые. "Сегодня предлагаю вам нетрадиционное приготовления шпарагивки (стручковой фасоли)! Это хрустящая, печеная фасоль в сухарях и пармезане", - не устает импровизировать она.

Нужно: 400 гр стручковой фасоли, 2 яйца, 100 г сухарей / миндальной муки, 100 г пармезана, соль / паприка (по желанию).

В фасоли обрезать кончики с двух сторон; ошпарить кипятком на пару минут (если есть твердые усики по бокам стручка, то их чистим. Яйца разбить, слегка подсолить. Сыр натереть на мелкой терке, смешать с сахаром, добавить специи.

Духовку разогреть до 200 градусов. Стручки мака в яйцо, обкатываем смесью из сыра и сухарей и кладем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем 20 минут до румяной корочки.

Подаем такую фасольку с соусом (у меня кисло-сладкий с красной и горчично-йогуртовый).

Пробуйте, пробуйте! Всегда интересно приготовить что-то новенькое, говорит вдохновлена кулинарка и предлагает приготовить особые кабачки.

Быстрые кабачковых оладий с творогом от Оксаны Билинской

"Просто и очень легко, быстро и ооочень вкусно! На завтрак - то, что надо!", - призывает Оксана Билинская.

Потребуется: 3 средних кабачка (~ 900 г), 3 яйца, 90 г муки, 100 г сыра (я брала немного домашнего, немного твердого), специи по вкусу: соль, перец, копченая паприка, чуть мускатного ореха).

Натираем кабачки на крупной терке; солим и оставляем на несколько минут. Яйца взбиваем, добавляем натертый на крупной терке сыр, специи; все перемешиваем.

К яйцам добавляем кабачки, предварительно отжать от жидкости; добавляем муку; все хорошо перемешиваем. Жарим на растительном масле (можно масло + масло) до румяного цвета с обеих сторон.

Маринованные кабачки быстрого приготовления от Татьяны Козак

"Кабачковую эстафету" подхватывает еще одна уважаемая нами кулинарная мастерица - Татьяна Козак.

"Это отличная витаминная закуска на скорую руку, - говорит она. - Острые, пикантные, ароматные, быстрые, маринованные кабачкиза этому рецепту вам очень понравятся! Подойдет с картофелем или яичницей, а также идеально подойдут к мясным и рыбным блюдам, или как самостоятельное блюдо ".

Требуется: кабачки 300-350 г, 4 ст. л. масла, 1 ст. л. лимонного сока или уксуса, чайная ложка меда, 2 зубца частник, соль, перец, укроп - по вкусу.

Хорошо вымытый молодой кабачок нарезаем полупрозрачными тонкими полосками, солим и оставляем на 10-15 минут.

Лишняя жидкость нам не нужна, поэтому следует слегка отжать кабачки руками.

Укроп мелко нарезать, добавить чеснок через чеснокодавку, соль, мед, масло, уксус и тщательно перемешать.

Соус добавить в кабачков, перемешать руками и оставить минимум на полчаса, а еще лучше - на 2:00, если есть терпение. Кабачки будут сочными.

Наслаждайтесь на здоровье!

Татен из картофеля с сыром фета и карамелизированным луком

Рецепт от талантливой кулинарки Инны Самолюк (Голобиани). Кто готовил окрошки за ее рецептам, то точно попытается и это блюдо - очень оригинальное, вкусное, праздничное!

"Испечь такой пирог не трудно, все же есть несколько нюансов, которые могут влиять на результат, - говорит мастерица и делится тонкостями интересного пирога.

- Картофель должен быть мелким и цельным. Клубни могут несколько отличаться размером, но желательно, чтобы эта разница была не существенной;

- Даже не думайте уменьшать количество сливочного масла в рецепте! Оно нужно, чтобы картофель был нежной, исправно румьянилась и затем хорошо отошла Вам с пирогом на тарелку, а не осталась в сковороде;

- Для этого тоже должно быть сковородка, в которой вы уверены, или хорошо закаленная чугунная или сковородка с антипригарным покрытием, которую можно вставить в духовку;

- Карамелизуючы лук для начинки, не отходите далеко и делайте это на маленьком огне, она должна быть карамелизированным, не просто румяной и тем более не горелой. Для этого требуется достаточное количество масла, малый огонь и немного сахара,

- Покрытие пирог тестом, смотрите, чтобы накрыть всю картошку, если нужно, несколько растягивая тесто. Для этого, раскатываем его слишком тонко.

Из обрезков теста получаются очень вкусные хрустики.

При желании, перед подачей, можно посыпать пирог любимой зеленью.

Для теста: 160 грамм муки, 60 грамм сливочного масла, хорошо охладить, порезать кубиками, 80 грамм сметаны, 1/2 ч.л. соли

Для пирога: 600 грамм мелкой молодой картошки, хорошо помыть, поскрести, 2 средние луковицы, почистить ,, порезать пивкружечкамы, 1 ч.л. сахара, 60 грамм сливочного масла, порубить, 4 ст.л. масла, зубчик чеснока, почистить, 100 грамм сыра Фета или брынзы, соль и черный свежемолотый перец - по вкусу.

1) В чашу блендера поместить муку, соль и сливочное масло. Хорошо растереть все вместе. (Если блендера нету, в глубокой миске растереть муку и соль с маслом.

2) Добавить сметану и еще раз взбить до образования крупных комков. Тесто обмять и завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник, пока готовите начинку.

3) Картофель отварить в подсоленной воде, отцедить.

4) В средней сковороде разогреть 30 г сливочного масла, добавить лук, посолить по вкусу и добавить сахар. Хорошо вымешать и жарить на медленном огне, пока лук станет мягким и сделается нежно золотистой. Снять с огня.

5) Тесто достать из холодильника, не слишком тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать из теста круг в соответствии с диаметром вашей сковородки (сковородка должна быть пригодной к запекания в ней в духовке, размером 24-26 см диаметром).

6) Духовку разогреть до 190 ᵒС с конвекцией.

7) Сковородку, в которой будете запекать пирог поставить на средний огонь. Добавить масло и картофель и немного подрумянить ее. Далее, между картофеля выложить дольки чеснока. Посолить все по вкусу.

8) Сверху равномерно разложить лук и выложить сыр дробя его руками.

9) Выключить огонь, по поверхности начинки разложить остальные сливочного масла и аккуратно выложить на картофель кружочек из теста, осторожно прижимая его руками, так чтобы вся картошка была накрыта.

10) Вставить сковородку с пирогом в разогретую духовки и печь 30-35 минут. Тесто сверху должно хорошо подрумяниться.

11) Достать пирог из духовки, накрыть сковороду сверху тарелкой и осторожно перевернуть пирог на тарелку. Если какая-то картофелина прилипнет к сковородке, не беда, можно ее потом осторожно отодрать и вернуть на свое место на пироге :-).

12) Приправить тарт татен из молодого картофеля черным перцем и подавать к столу!

И не забывайте о капусте! Очень полезна эта растение, которое имеет столько замечательных разновидностей!

Запеканка из капусты по-новому от Лилии Цвит

Каждый рецепт Лилии Цвит - еще что-то новое, даже если готовится, например, просто из капусты. Вот, как это запеканка, - нежная, сочная, такая румяная, что пирог! "Это запеканку из капусты сделать очень просто! А получается невероятно вкусно, - убеждает нас в этом кулинарная фея. - Запеканку готовлю на праздничный стол вместо голубцов - это значительно лучше и проще! И"

Ингредиенты (форма 22 см): капуста - 1 шт., Мясной фарш - 500 г, овсяные хлопья - 150 г, яйца - 2 шт., Сыр - 50 г, соль, перец, специи, зелень.

Для соуса: вода - 300 мл, 0,5 ч.л. соли, 1 ст.л. томат.пасты.

Смотрите, как создается это простое и дивершене капустные чудо!

Солянка из молодой капусты (тушеная капуста) от Оксаны Дорош



В известной кулинарки из Львова Оксаны Дорош рецепт капусты, который облюбовало очень многие хозяйки. В августе смысл такую приготовить, кто еще этого не успел.

Требуется: капуста молодая - 1 средний кочан, сосиски - 250 г., лук репчатый - 1-2 шт., Чеснок (зубчики) -2 шт., Томат-паста 2 ст. л., масло для жарки, соль и черный молотый перец - по вкусу.

Капусту нарежьте каждую половину удобным для вас способом.

Лук нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте в сковороде масло, всыпьте лук и пассеруйте в течение 3-5 минут, до легкой румяности.

Добавьте капусту к луку, аккуратно все перемешайте и обжаривайте капусту с луком в течение 3-5 минут, накрыв крышкой, пока капуста не станет мягкой.

Сосиски обжарьте на сковороде, нарезав небольшими кружочками.

Добавьте к капусте томатную пасту, в концентрированном виде или разбавленную водой. Перемешайте и тушите капусту еще 2 минуты.

Добавьте обжаренные сосиски к капусте, перемешайте и тушите капусту с сосисками еще 1-2 минуты, после чего снимите с огня.

Приятного аппетита!

Креветки в сметанно - чесночном соусе от Марины Гармаш

"Великолепная блюдо с морепродуктов, которая подходит к пасте или отварного риса. Вместо сметаны подойдут сливки. Из специй креветки прекрасно гармонируют с орегано, базиликом, розмарином", - делится тоннкощамы приготовления хорошей блюда Марина Гармаш.

Понадобится: 1 кг вареной замороженной креветки, 200 - 300 г сметаны 15%, 0, 5 ч. Л. смеси перцев молотых 0, 5 - 1 ч. л. специй для рыбы, 2 лавровых листа, соль по вкусу, лимонный сок по вкусу, укроп, 1 - 2 зубчика чеснока, 4 ст. л. кипяченой воды

Креветки очистите, промойте, откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. Креветки слегка посолите, добавьте специи и лимонный сок. Перемешайте, оставьте на 3 - 5 минут. Сковороду разогрейте с добавлением растительного масла (можно заменить на сливочное масло). Добавьте креветки, прогрейте пару минут, добавьте сметану, лавровый лист. Протомить все вместе помешивая 3 - 5 минут, за 2 минуты до приготовления посыпьте мелко измельченным чесноком и зеленью.

А где же мясо, спросит кто-то из мясоедов? Мясо также надо! Вот, например, такой заяц.

Заяц (мясной хлебец) от Оксаны Копиняк

Оксана Копиняк готовит такое блюдо легко и вдохновенно! Говорит, что к салату из свежих овощей и свежего хрустящего хлеба это - самое то! Побалуйте своих родных зайцем!

Потребуется: 1 кг фарша (я перемалываю мясо), 1 большая луковица, 1 луковица для жарки, 3 яйца, 2-3 ст. л. манки (с горкой) 1 ч.л. сахара, соль, перец по вкусу.

Если есть свиная пленка, чтобы обтянуть, то берем ее, ни то дополнительно берем еще одно яйцо для смазки. Из 1 кг получается 1 хлебец В летний воде развести сахар и сбрызнуть фарш. Хорошо вымешать и дать постоять несколько часов. Далее лук трем на терке и вымешиваем с фаршем, добавляем соль и перец. Опять даем постоять полчаса. Далее добавляем 1 жареный лук, яйца (предварительно взбить вилкой в другой посуде). Хорошо все выбить (минут 15-20, от этого зависит, будет хлебушек хорошо нарезаться и не крошиться). Далее добавляем манку и снова выбиваем 10 минут. Далее формируем хлебец и обтягивающие пленкой, а если нет то щедро обмазываем взболтанным яйцом и выкладываем на теплую бритванках, смазанную маслом. Выпекать при температуре 200 градусов 1 час-1,15 ч. Приятного аппетита!

Салаты от Оксаны Харченко

Талантливая винницкая кулинарка Оксана Харченко творит салаты с таким вдохновением, которое точно дарит это цветущее лето. И нас, кстати, призывает к этому.

Салат в лаваше со сливочно-томатным соусом - это то, что она советует обязательно приготовить!

Для этого нам потребуется: лаваш - 2 шт, корейская морковь - с одной большой морковки, огурцы "пятиминутка" - (3 средних огурчики порезать на небольшие продолговатые кусочки, добавить 2 зубчика давленного чеснока, зелень, соль и потрясти в банке 1- 2 минуты), томаты 2 шт. средних, болгарский перец 1 шт., соус "Сливочно-томатный", микс салата 50 г.

Соус: сливки - 50 мл, соус томатный - 50 мл или томатная паста - 1 5 ст..л, масло - 1 ст.л., горчица -1 ч.л, лук, тертая на терку -1 маленькая, соль.

Все ингредиенты для соуса перемешать. Лаваш смазать соусом. Выложить по очереди все компоненты.

Свернуть лавашик рулетом. Наслаждайтесь!

Овощной салат с брынзой - приготовьте в этот август!

Еще один салатный шедевр от Оксаны Харченко.

Понадобится: томат - 2 шт. средних, режем на дольки, огурец - 1 шт., большой, режем косыми кружочками, лист салата (лолло росса) - 50 г, зелень (укроп, петрушка), бринза- 100 г, резаная кубиками

Заправка: масло - 2 - ст.л, сок лимона - 1 ст.л., соль, перец.

А теперь - фрукты!

Прохладное желе с фруктами от Татьяны Козак

"Идеальный вариант для десерта в жаркий день и не только. Потрясающий результат и эффект вам гарантирован, - со знанием дела комментирует свой рецепт кулинарка. - Обязательно понравится., Когда нагрянут неожиданные гости. Приготовление нужно спланировать за несколько часов".

А время на выпечку ограничено. Как вариант для взрослых можно взять взять шампанское или белое вино, - уточняет она. Можно их смешать 1: 1 (300 сока + 300 шампанское или вино. Это залишию на Ваше усмотрение.

Составляющие десерта: малина - 200 г, персик - 200 г, нектарин - 200 г, виноград - 200 г, голубика - 200 г, красная смородина - 50 г.

Для желе: желатин - 3 ст.ложки, сок прозрачный - 600 мл (виноград и яблоко), сахар, если нужно.

Для желе: яблучно- виноградный сок - 50 мл. + 3 ст.лож.желатину, залишиемо для набухания.

Фрукты нарезать слайсами и аккуратно перемешать с ягодами.

Желатин с соком нагреть до горячего, а не кипьятитла и смешать с соком (550 мл.)

Подготовленную форму подстраховать пищевой пленкой или силиконовой формой для паштета (очень хорошо). Фрукты выкладываем в форму и заливаем желе. Оставить в холодильнике. Нарезаем широкими порциями острым ножом. Летняя красота готова!

Пудинг с семенами Чиа от Инны Самолюк (Голобиани)

"Семена Чиа - это отличный источник полезных веществ. Крохотное семя богато белком, клетчаткой, кальцием, антиоксидантами, жирными кислотами омега-3 и омега-6. Очень хорошо подходят в качестве завтрака, но могут быть полуднем, легким ужином и прекрасным десертом. Семена Чиа сейчас очень популярны среди поклонников здорового образа жизни и вегетарианцев. Также популярны на фуршетных вечеринках. Добавив по щепотке семян Чиа в свой рацион питания, вы непременно улучшите качество жизни и здоровья. очень часто посыпаю выпечку, салаты и т. п .. пудинг Чиа готовлю каждый раз по-разному, с разными фруктами, ягодами, рецептов множество ", - говорит Инна, авторрка оригинальных рецептов, которые ждут хозяйки особо.

Перечень продуктов: кокосовое молоко (или кокосовый крем) - 400 мл; семена Чиа - 20 г мед - 2 ст. ложки; ягоды (свежие) - 100 г (могут быть заморожены, перебиты блендером, может быть разный джем, варенье, если любители сладкого).

Емкость с крышкой по 250 мл - 2 шт. Или маленькие баночки по 150 мл. Или любую посуду, желательно стеклянный, который вам нравится. В миску выливаем кокосовое молоко. К нему добавляем семена Чиа, хорошо перемешиваем. Добавляем мед, перемешиваем.

Полученную массу раскладываем по банкам и плотно закрываем крышкой или пищевой пленкой. Ставим в холодильник и оставляем набухнуть, чтобы консистенция стала совсем густой. Примерно на 5:00. Я всегда готовлю на ночь.

Затем достаем пудинг из холодильника. Сверху украшаем свежими ягодами, по желанию можно добавить посичении орехи, подсолнечное, тыквенные семечки, черный шоколад, а также украсить печеньем, цветами.

Обратите внимание на состав используемого вами молока. В составе качественного молока является только мякоть кокосового ореха и вода.

Для приготовления этого пудинга можно использовать абсолютно любое молоко: миндальное, коровье, кокосовое, соевое и др

Как натуральный подсластитель можно использовать стевию, сироп агавы или кленовый сироп, мед. Иногда добавляю Гранола или овсяные хлопья.

Мятная печенька от Оксаны Билинской

Такое очарует вас сразу, такое нежное, и с таким замечательным мятным вкусом и запахом!

15 -17шт., По рецепту Оксаны Билинской, нужно: 30 г листьев мяты, 100 г масла, 100 г сахара, 1 яйцо, 200 г муки, 0,5 ч л разрыхлителя.

Нагреть духовку до 200 градусов. Листья мяты засыпать сахаром, дать чуть постоять. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем. Листья мяты разбиваем погружным блендером до однородной массы, добавляем масло комнатной температуры и яйцо; все взбиваем.

К сбитой массе добавляем муку и размешиваем ложкой или лопаткой; тесто липкувате, но не нужно больше муки.

Формируем шарики (лучше это делать ложкой для мороженого) кладем на пергамент на расстоянии одно от другого; вилкой прижимаем чуть, делая узоры.

Печем 12-15 минут (главное - не передержать, потому потеряется цвет). Вкусности готов! Быстро и вкусно!

Спартак - и этим все сказано! С 30 лепешек - от Лилии Цвит

Этот легендарный Спартак не оставит равнодушным никого! Словом, лето - для того, чтобы удивлять, а таким творением вы точно удивите любого гурмана!

"Это невероятно вкусно! А еще - настоящая ювелирная работа! Тоненькая лепешки, как бумага и ванильный крем, как мороженое, - рассказывает о магии спартакотвориння Лилия Цвит. - Все это гармонично объединяются в одно целое Словом, любовь с первого кусочка! Именно благодаря этим тоненьким коржам, привычный Спартак приобретает совсем другой "оттенка" ... Это обязательно надо попробовать хотя бы раз! ".

Форма - 18 см. Коржи: яйца - 2 шт, масло - 100 г, мед - 120 г, сахар - 200г, сода - 1 ч.лл, масло - 50 мл, какао - 60 г, мука -500 г + -30 .

Крем: молоко - 750 мл, мука - 60 г, крахмал - 60 г, яйца - 2 шт., Сахар - 200 г, ванильный сахар - 1 п.16 г ,, водка - 20 мл масло - 500 г.

Ну и собственно магия - вот этот процесс, смотрите и творите:

А теперь - немного больше о яблоках и мак, потому в августе же - Спас!

Яблочный перекладенець от Магдалины Шершун

Очень хороший рецепт, из тех, что простой и совершенный, нам предлагает Магдалина Шершун. Такой каждому удастся, тем более, мастер рассказывает пошаговый рецепт.

Для коржей нужно: масло - 250 г, мука - 600 г, порошок для печенья - 18 г, яйца - 3штуки, сахар - 200 грамм, сметана - 3 столовые ложки.

Начинка: яблоки очистке - 1килограм, сахар - 200 грамм, ванильный сахар - 1 пакет, галареткы - 2.

форма 20 × 30

В просеянную муку добавить порошок для печенья и холодный маргарина, перетереть. Яйца, сахар, сметана - взбить, соединить вместе, замесить мягкое тесто.

Поставить в холодильник на 1:00.

На рабочую поверхность, посыпанную мукой, выложить тесто, разделить на 6 частей

Первую часть раскатать, выложить на противень, застеленный пергаментом, выпекать при температуре 180 градусов до свитлозолотистого цвета.

Выпекать так же еще 5 коржей.

Яблочная начинка: яблоки, очистить, натереть на крупной терке, выложить в емкость, добавить сахар, ванильный сахар и тушить при слабом температуре 25 минут. Разделить на 2 части. В одну горячую яблочную массу добавить красную галаретку, а во вторую - зеленый, киви.

Дать остыть, с мазать лепешки, поэтапно корж - красная галаретка - корж - зеленая галаретка и так до конца, украсить по желанию.

Ореховое наслаждение от Кристины Ласяк

Молодая талантливая кулинарка предлагает не торт - шедевр для любителей орехов, безе и большого количества крема, а такие точно есть!

4 яйца взбить с 360 г сахара, добавить щепотку соли до пышной пены. Добавить 360 мл масла, 2 ст. л. сока апельсинки, взбиваем до однородности. Добавляем сухие ингредиенты: 480 г муки, 2 ч.л. соды, 2 ч.л. порошок для печенья, 2 ч.л. корицы, 1/2 ч.л. мускатного ореха - перемешать лопаткой. Теперь добавить 340 г моркови, натертой на мелкую терку и 2 ст л цедры апельсинки и 100г орехов (у меня 200 г предварительно прожарить на сковороде и слегка измельчить) - все перемешать лопаткой до однородности.

Выкладываем в форму 24 см, накрываем фольгой сверху. Выпекать при 180 градусах 30 минут, снимаем фольгу и еще допекаем 40 минут при 160 градусах. Еще теплыми вынимаем из формы. Наш бисквит получается влажным и очень вкусным! Как остынет, разрезать на 2 коржа.

Безе: 6 белков + сахара (взвесить белки и дать вдвое больше сахара) поставить на водяную баню и постоянно помешивать венчиком до полного растворения сахара. Добавить щепотку лимонной кислоты. Далее взбивать миксером 10 минут. Сюда - 200 г измельченных орехов и вымешиваем лопаткой. Выкладываем в две формы диаметром 24 см. Сушим по своей духовке до готовности (у меня 75`С 7:00).

Крем: 600 мл молока 2 п пудинга +8 ст л сахара. Как остынет, взбить с 500 г масла 2 ст. л. коньяка.

Собираем торт: корж-крем-безе-крем-безе-крем-корж.

В крем между коржом и безе добавить измельченный чернослив и курага.

Детская сказка от Марты Левицкой

"Поделюсь с Вами рецептом такого простого тортика по составу продуктов и за его приготовлением. В торте вишневый бисквит, яблочный желейный слой, и заварной крем", - сразу вдохновляет на работу художница невероятных пляцков госпожа Марта.

Итак, форма 21 d.

Вес 3 кг.

Бисквит: 6 яиц, 6 ст. л. сахара., 2 п. киселя вишня, 4 ст. л. муки.

Белки немного взбить, добавить сахар взбить до устойчивых пиков, далее желтки взбить, кисель взбить, просеянную муку перемешать лопаткой. Я пекла в роземному кольце при температуре 170 градусов - 30 минут, до сухой палочки. Как остынет - перерезать на три.

Яблочный слой: 500 г яблок (чищена вес), 5 ст. л. сахара, 1 п. желе - вишня

Яблоки натереть на дно кастрюли налить немного воды сварить с сахаром, в горячее добавить желе, для цвета я добавила 2 ст. л. черники. Охладить.

Крем: 0,5 л. молока, 2 ст. л. крахмала, 2 ст. л. муки, 1/2 ст. сахара, ванилин, 200 г масла.

Часть молока с сахаром и ванилью кладем на огонь, во второй половине разводим крахмал и муку, тоненькой струйкой вливаем в кипящую молоко, постоянно помешивая, варим до загустения. Мягкое масло взбить, постепенно добавляя заварной массу (взбивать так до конца).

Собираем торт: бисквит + крем дальше кладем ложкой часть охлажденных яблок + крем + бисквит и так до конца.

Торт выровнен кремом чиз: 400 г творога, 100 г сахара пудры, 200 г масла.

Масло взбить с пудрой, сыр протереть через сито, соединить вместе.

Украсить по желанию

Испеките эту летнюю сказку детям!

Ягодные блинчики от Юлии Стець-Грещук

Блюдо не новинка, говорит кулинарочка, но идея хорошая: блинчики с сыром и ягодами. К примеру, с малиной. Это очень вкусно!

Требуется: 1 л воды, 1 л молока, 4 яйца, сахар, соль - по вкусу.

Это все взбиваем, добавляем 100 мл масла, муки, чтобы было тесто, как густая сметана. Далее 700 мл массы отделяем и к ней же (меньшей части) добавляем какао (давала столько, чтобы было темное тесто.

Печем на сковороде белое тесто и столовой ложкой набираем и делаем узоры шоколадным тестом (на фото).

Выход примерно + -25 шт.

Начинкой 800 г творога + 150 г масла + сахар + изюм + выложила полоской по сыру и добавила малиновое варенье. Можно любые ягоды, ту же малину!

Маковники без муки - оригинальный торт от Юлии Горячко

В молодой мастерицы Юлии Горячко - немало настоящих красивых кулинарных шедевров, и это не может не радовать. Красота вообще радует, мотивирует, побуждает также к созданию красоты. Поэтому создаем маковники по рецепту Юлии.

На большой бритванках (форму) нужно: 0,5 кг мака, (800 мл воды), 9 яиц, 12 в. л. манки, 0,5 ст. орехов, 0,5 стакана. изюма, 250 г сливочного масла, 400 г сахара 1 пачка порошка для печенья (добавляла 10 г Др Оеткер), 1 кг яблок (600 г очищенных, натертых на мелкой терке).

1) Мак перемолоть и запарить. 2) Отделить белки от желтков. 2) Взбить белки с сахаром. Когда белки сбились добавляю (по одному) желтки. 3) Влить в массу растопленное сливочное масло (не жарко) 4) Добавить охлажденную маковую массу, манку, порошок для печенья, обжаренные орехи, изюм и натертые яблоки. Аккуратно перемешать. 5) Форма застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать при 180 ° С примерно 50 мин. Проверить готовность зубочисткой. Вытащить из формы и полить шоколадом. Приятного аппетита! Большая форма -20 * 36 * 7 На среднюю форму - 20 * 29 делайте пол порции! Видеорецепт можете посмотреть вот здесь https://youtu.be/aiTdLi3stgg

Пирог сырный с маком от Юлии Горячко

И - не розслаболятися! А если серьезно, то и этот рецепт Юлии Горячко заслуживает внимания.

Тесто: 2 желтка (белки до сыра), 3 ст.л. сметаны, 80 г сахара, 120 г сливочного масла или маргарина, 250 г муки, 1 ч.л порошка к печенью.

Мак (1 ст. Мака, перемолоть), 7 яиц, 350 г сахара 70 г крахмала 70 г муки, 1 ч.л. порошка по печенья.

Сыр, 6 яиц, 200 г сахара, 250 г сливочного масла, 600 г творога, 2-3 ст. л. муки, 1 ч.л. порошка к печенью.

Тесто: В просеянной муки натираю охлажденное сливочное масло. Перетираю руками. Добавляю сахар, порошок для печенья. Перемешиваю. Вливаю сметану и желтки. Замешивают тесто. Накрываю пищевой пленкой и ставлю в холодильник на 2:00.

Маковая масса. Взбиваю белки миксером. Отдельно взбиваю желтки с сахаром, пока масса не побелеет. К желтков добавляю перемолотый мак в кофемолке. Перемешиваю. Сюда же порошок для печенья, крахмал и муку. Опять перемешиваю и частями добавляю взбитый белок. Маковая масса готова.

Творожная масса. Отделила белки от желтков. К желтков добавляю сахар, сливочное масло, творог. Взбиваю блендером. В конце добавляю порошок для печенья и муку. Взбиваю миксером 8 белков. Добавляю белки к творожной массе. Аккуратно перемешиваю.

Противень застелить пергаментом. Выкладываю на дно формы тесто. В шахматном порядке преподаю сырную и маковую массы. Форма 32х24 Выпекать 1 ч 30 мин при 180 градусах. видеорецепт https://youtu.be/KaQtsDRZvCs

Консервация как творчество!

Да-да, консервировать ягоды, фрукты, овощи - это торить вкусные композиции. Многое в этом процессе зависит от хозяйки: что именно она хочет законсервировать, с чем сочетать, на котором вкуса акцентироваться. А деталей поучимся у опытных мастериц.

Быстрые маринованные огурцы от Лилии Цвит

У Лилии Цвит - рецепт идеальных огурцов, многократно проверенный, одобренный многими и многими хозяйками. Такие огурчики зимой - то аромат летнего огорода, хруст, пикантность.

"Такие маринованные огурцы на зиму готовлю уже много лет. Рецепт от бабушки, очень практичный и быстрый! Здесь не нужно отдельно готовить маринад, все ингредиенты добавляю сразу в банке. Выходят всегда удачные, хрустящие, кисло-сладкие и хорошо сохраняются. Кроме того, имею "особый" набор специй для огурцов, который сформировала за годы консервации. Ароматно и вкусно! Попробуйте! " - говорит кулинарный гид Лилия Цвит.

На дно банки: 1 л: соцветия укропа - 1 шт., Лавровый лист - 1 шт., Корень хрена - 2 см, корень петрушки - 2 см, чеснок - 4 зубца, душистый перец - 3 шт., Кориандр - щепотка, горчица - 0,5 ч.л., гвоздика - 1 шт.

Дли маринования на 1 л банку:

1 ст.л. соли без верха, 1 ст.л. сахара, 2 ст.л. уксуса 9%.

Смотрите, как просто готовятся идеальные огурцы:

Маринованные шампиньоны от Алены Олейник

Замечательные консервации прибегают по рецептам Алены Олейник, попробуйте и убедитесь! К примеру, законсервируйте шампиньоны. "Я готовлю с шампиньонами разнообразные салаты, пиццу и любим есть их просто так", - говорит кулинарка Алена Олейник.

Для приготовления потребуется: 1 кг шампиньонов (помыть, если большие, то порезанных пополам).

Для маринада: 1 л воды, 1 ст. л.соли, 3 ст. л.цукру, ст. л .гирчици в зернах, 1 маленькая луковица (порезанная кубиками), 1 лавровый лист, 1-2 шт. душистого перца, 1-3 шт. перца горошком, 100 мл уксуса.

В кипяченый маринад опускаем шампиньоны, варим 10 минут, добавляем уксус и закрываем в чистые стерилизованные банки.

Выход - 2 баночки по 0,5 л и тарелочка для "пробы".

Что может быть лучше, чем сочетание шоколада и чернослива, а еще, когда хрумкает орешек?

Шоколадное варенье из слив и орехов предлагает приготовить Алена Олейник.

Требуется: слива без косточек (у меня венгерка) - 3 кг; сахар - 2 кг; горький шоколад - 100г; какао-порошок - 100г; грецкий орех - измельченный - 500-700 г, ванильный сахар - 1 п.

Сливы отделяем от косточек и перемалываем на мясорубку. Вливаем в глубокую кастрюлю и всыпаем сахар.

Доводим до начала кипения и уменьшаем огонь до минимума. Варим при слабом кипении 10 минут. Затем охлаждаем. Повторяем варки трижды.

Когда втретте сливы закипят, всыпаем какао и хорошо размешиваем, чтобы растворилось.

Шоколад измельчаем на маленькие кусочки и также бросаем в варенье. Добавляем в смесь измельченные орехи, а затем 1 п. Ванильного сахара. Варим все 7-10 минут.

Разливаем варенье по стерильным банкам и закручиваем металлическими крышками.

Выход: 7 б.- по 0,5 и 350 г-на пробу.

Пюре персиковое от Марии Цимбалистой

Замечательная галицкая кулинарная мастерица Мария Цимбалистая предлагает персиковое зиму. А почему бы и нет?

По ее рецепту нужно: 1 кг. персиков, 200 г сахара

Персики опустить на несколько секунд в горячую воду. Снять кожицу. Затем порезать на кусочки и отправить в блендер, хорошо перебить. Добавить сахар (можно больше, если любите сладкое). Проварить 5-10 минут. И горячим разложить в чистые банки тазакрутиты крышкой.

Варенье из смородины от Марии Цимбалистой

И лишь аромат смородины зимой - это целая оазис лета в доме!

Поэтому нужно: 1 л. смородины, 1 л.цукру (я даю немного меньше).

Смородину (должна быть чистая) перемолоть или перебить в комбайне. Можно перетереть через сито. Добавить сахар и размешать. Проварить ее до появления первых признаков кипения. Разложить в стерильные банки, закрутить крышкой.

Острый маринованный перец на зиму

Рецепт замечательной Марины Гармаш. "Маринованный перец очень хорошо подходит для первых блюд, мне даже кажется без него борщ - не борщ, - говорит она. - Едим его вприкуску, но самое главное - мне нравится маринад, который накапливается в перце в процессе маринования. Наверное, в этом и весь вкус, поэтому режу, а заготавливаю целым. вкусные маринованные перцы красного цвета ".

Потребуется: острый красный перец - 600 г зерна горчицы 1 ст. л черный перец горошком -1 ч. л.

Для маринада: уксус 9% - 625 мл мед-10 ст. л.

Перец промойте. С помощью зубочистки или ножа наколите перец. В чистую банку на дно положите зерна горчицы и черный перец горошком. Подготовленный перец сложите в банку. Приготовьте маринад для перца, смешав уксус и жидкий мед.

Подготовленным маринадом залейте перцы в банке до самого верха. Маринад, возможно, еще останется, не выливайте его, накройте крышкой и поставьте в холодильник. Поскольку мы в перце сделали проколы за ночь перец впитает в себя много жидкости и, возможно, необходимо будет долить маринад.

Расчет маринада вычислить очень просто: на 250 мл 9% уксуса, необходимо 4 ст. л меда. Такой перец готов примерно через месяц-полтора. Хранить его необходимо в погребе или холодильнике. На холоде маринованный перец хранится замечательно. Мед нейтрализует основную остроту перца, а уксус является хорошим консервантом. Попробуйте приготовить, уверена, вам понравится!

Баклажаны в аджике от Лилии Цвит

И не забудьте об этой невероятной летнюю пикантность. Это блюдо для тех, кто любит тонкое сочетание острого и сладкого, нежного и жгучего. ХТРО для настоящих гурманов.

"Баклажаны в аджике - это простой рецепт закруток на зиму. Пожалуй, каждой хозяйке, которая делает консервацию, стоит его попробовать. Баклажаны по этому рецепту получаются очень вкусные, а не разваренные, но мягкие и сочные. Аджика из перца очень пахучая, а остроту в этом рецепте можно "регулировать" на свой вкус ", - рассказывает Лилия Цвет об этом мире замечательный рецепт.

Нужно на 10 банок 0,5 л: баклажаны - 4 кг, перец болгарский - 6 шт, болгарский перец - 2 шт., Чеснок - 200 г, масло - 0,5 стак., Уксус - 0,5 ст., Соль - 2-3 ст.л., сахар - 1 стакан.

И далее - по этим простым алгоритмом, смотрите:

В народе говорят, что летний день год кормит. Вкусного августа и вкусного года!