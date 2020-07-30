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Espreso.tvКультураСекс на подиуме и другие фантазии этого лета - 5 книг, которые вы прочтете на одном дыхании

Секс на подиуме и другие фантазии этого лета - 5 книг, которые вы прочтете на одном дыхании

Все эти книги - путешествие в будущее с той или иной целью, но всегда захватывающее, невероятное, фантастическое

Одни герои во время нее пытаются спасти мир от катастрофы, другие мечтают о сексе с элитной моделью прямо на подиуме. Удалось ли хоть что-то из этих грандиозных планов - узнаем в конце всех этих антиутопий, которые обязательно вам понравятся

Олдос Хаксли. Какой замечательный мир новый. - Л .: Издательство Старого Льва

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В своем шедевре автор представил мрачное сатирическое видение утопического будущего, в котором люди генетически производят, фармацевтически анестезирующие и тщательно контролируют для пассивного служения господствующему порядку и "всеобщему благу". Книга, которая захватывала и ужасала не одно поколение читателей, остается до сих пор удивительно актуальной своими оговорками и пророчествами, сбываются и становятся жизненными реалиями современного мира.

"На первом этаже огромная комната окнами на север. Холодный, несмотря на лето за стеклами и тропическую жару в самой комнате, резкий и водянистый свет пронизывал окна, жадно выискивая. Хоть какой-то манекен с драпировкой или мертвенно-бледную гусиную кожу студента, но находило только стекло, никель и мрачное сияние. Стужа реагировала на стужу. Работники были одеты в белые комбинезоны и резиновые перчатки поблеклого трупного цвета. Свет был ледяной, мертвый, призрачный. Только от желтых тубусов микроскопов мог он набраться немного насыщенной и живой субстанции, ложась на эти гладкие трубки, как масло, полоска за слащавой полоской, и удаляясь постепенно вглубь длинного ряда столов с работниками ".


Николас Димитров. Дилер реальности - М .: Фабула

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Этот увлекательный роман - настоящий техногенный триллер и психологический киберпанк, который в "кинематографическом" смысле, будучи иллюстрированный соответствующей графикой, напоминает одновременно "Матрицу", "Эквилибриум" и "Разборов", а в литературном является достойным продолжением "Великолепного нового мира" Олдоса Хаксли . По сюжету, Сингапур в недалеком будущем стал мировой столицей бизнеса и развлечений. Потребление достигло предела, мораль вышла из моды, религии превратились в фастфуд: вы просто заказываете в меню желаемое вероисповедание и получаете соответствующий виртуальный антураж и искреннюю исповедь перед роботом. Между тем человечество погрязло в разврате, а у элиты появился новый, особый вид развлечений - цифровой наркотик под названием "Персональные Реальности". Благодаря ему можно удовлетворить любую фантазию вроде секса с моделью прямо на подиуме, возможно, получить цифровое бессмертие ... Корпоративный шпион Золтан Варго получает задание проникнуть в недра могущественной корпорации, которая готовит этот наркотик к массовому распространению. Золтан должен выяснить суть зловещего проекта, однако сам оказывается втянут в дьявольскую игру: от порнографического эксперимента над миллионами людей, до свержения всех мировых религий. Сногсшибательных приключений и предупреждающих прогнозов, конечно, хватает. "Уже на следующий день сотни миллионов не вышли на работу. А за день остановились поезда, прекратили летать самолеты. Вскоре прекратились трансляции. По всему миру начались техногенные катастрофы. Слово "беспорядки" было слишком мягким определением для всего этого. Народ вышел на улицы в поисках помощи и поддержки, не находя ничего ".


Кадзуо Ишигуро. Не отпускай меня. - Л .: Издательство Старого Льва

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Автор этого романа - британский писатель японского происхождения, сценарист, лауреат Нобелевской и Букеровской премии. Его книга "Не отпускай меня" - это пронзительная история, которая по праву входит в перечень лучших английских произведений всех времен. Это роман с элементами научной фантастики и антиутопии, рассказ о поиске ответов, любви, дружбе, памяти, надежде и безысходности. Кэти, главная героиня книги, пытается понять и принять свое детство и юность в привилегированной школе-интернате Гейлшем и вне ее, свою инаковость от людей и выбранное для самой Кэти и ее ближайших друзей назначение быть донором. Это длинная дорога из воспоминаний, ощущений, откровений, которые медленно выстраивают для героев новую картину мира. Стоит добавить, что "Не отпускай меня" - первая книга Кадзуо Ишигуро, которая издана на украинском языке.


Мария Козыренко. Жвачка. - Л .: Кальвария

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В этой повести, в которой нас бросают в недалекое будущее есть, конечно, и история любви, и тема творчества, а также аллюзии на "федеративные" последствия сегодняшней политики - от Киева до Харькова и далее - везде. "Когда Марц покупал билеты с Кишинау до Хака (с пересадкой в Кейсити), по вокзальному громкоговорителю как раз передавали классику - "The Road to Hell", которой уже несколько лет саркастически провожали поезда в города в восточной части Крайну". По сюжету, уличный музыкант, живущий в обществе будущего, где не осталось не только настоящей музыки, но и живых инструментов, встречается с изобретателем, что устроил миру такую «веселую» жизнь. И вот уже интересно, что же может произойти, если в этом самой жизни неудачный перевод нескольких страниц Достоевского, ошибочно "перемещенных" к мусульманскому миру, вдруг окажется - или пройдет? - на столе восточного владыки. И неужели это может быть воспринято, как ультиматум западного мира? И его последствия приведут к неизбежному хаосу, войне, таинственного исчезновения людей и того положения застывшей 3D-нирваны, в котором оказываются главные герои этой захватывающей книги? Каждому, наверное, стоит отдельно уточнить для себя такие вещи, прочитав "Жвачку".


Олег Шинкаренко. Первые украинские работы. - М .: Люта дело

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Несмотря на авантюрно-сатирический сюжет этого романа, события в нем иногда напоминают не далекое будущее, как надеялся автор, а наше техногенное настоящего. Итак, работы в данном «романном» случае уже повсеместно - на производстве, в космосе, даже в постели жены героя. "Мне очень нравится один человек, но я знаю, что он вовсе не человек, а робот, - спрашивают в женских журналах. - Способны ли роботы на взаимные чувства? Может ли быть между нами любовь ли вообще возможно ли создать с роботом семью?" Как ни крути, но даже несмотря на то, что война с Россией, которая в романе до сих пор продолжается, ведут те же работы, но их деятельность в Верховной Раде, а также разительный контраст с "живыми" мужчинами бьет все рекорды. Доходит до настоящего сопротивления и даже войны, которую повозглашают роботам опороченое украинское общество. Особенно поражают именно бытовые сцены, в которых личное, замененное на механизированное и искусственное, постепенно становится достоянием государства, как в "1984" Джорджа Оруэлла.

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