"Это естественная очистка рынка"

29 июля, 2020, 17:17

Какой бизнес обанкротится, а какой выживет после карантина в Западной Украине

Карантин в той или иной степени повлиял на все сферы экономики, и хотя для большинства он принес потери, некоторым даже дал толчок к развитию. Западная Украина и Львовская область в частности имеют свои особенности. О влиянии пандемии на местный бизнес и прогнозах выхода из этого кризиса в интервью "Еспресо.Захид" рассказала руководитель Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации Марьяна Луцишин.

Кто больше всего пострадал от карантина

- По вашим данным, как карантин повлиял на бизнес в Западной Украине и, в частности, на Львовщине? Есть ли какие-то особенности по сравнению с остальной страной, кроме того, что ситуация с коронавирусом здесь оказалась хуже и, соответственно, дольше длился жесткий карантин?

- Думаю, карантин повлиял на всех. И трудно оценить это влияние однозначно. Где-то есть негативные моменты, а где-то все-таки положительные. Как будет дальше - тоже никто не скажет. Главное в оценке ситуации - держаться здравого смысла и быть ответственным перед самим собой и окружающими.

Львовская область всегда была гибкой, и поэтому в целом западноукраинскому бизнесу было проще адаптироваться к нынешним вызовов.

Скажу не новую информацию, ведь это ясно уже сегодня, наиболее пострадали отрасли, которые вынуждены были остановить свою деятельность из-за ограничений. Это прежде всего ивент-менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, логистика и перевозки. Производственные предприятия или становились на простой, или получали минимальное по сравнению с докризисным периодом, количество заказов.

Однако в бизнесе состоялась цифровая трансформация, ведь компании вынуждены были пересмотреть бизнес процессы, и те процессы, которые можно было перевести в "цифру", - были переведены. Состоялась так называемая диджитализация. Так, например, коммуникация с сотрудниками в определенных отраслях трансформировалась в онлайн. До кризиса встречи онлайн были редки и не имели большой популярности. Сегодня же - это реалии. Этот момент сократил расстояние между людьми и упростил коммуникацию.

- Какие виды бизнеса имеют сейчас наибольший потенциал для восстановления?

- Люблю на такой вопрос отвечать так: все в наших руках. Главное - желание и цель. Потенциал имеют отрасли, которые смогли адаптироваться к новым реалиям и быстро отреагировать на изменения.

Так, например, будущее есть и у мебельной индустрии, и у легкой промышленности. Если металлообработка сильно просела в начале и медленно восстанавливается, то, скажем, местные компании, которые изготавливают элементы для медицинского оборудования, расходные материалы для медицины вследствие мирового бума получили большую прибыль. Некоторые компании также переориентировались на выпуск медицинской продукции во время карантина и начали работать, как говорится, "во вторую смену" из-за большого спроса.

Одежда и обувь - очень перспективная для нас вещь. Начнем с того, что наши люди умеют шить качественные вещи и являются креативными. А еще этого рынка как такового у нас нет, нет конкуренции. Мы легко можем конкурировать с турецкими и другими азиатскими товарами. Особенно на фоне глубокого проседания "фэшн-отрасли", которая будет искать пути оптимизации затрат, Украина может стать спасательным кругом для мировой индустрии.

Сельское хозяйство вообще Covid-19 не задело, оно продолжает развиваться. И это не проблема, а возможность вводить глубокие степени переработки продукции. Мы имеем меньшие ставки налогов, меньше расходы на зарплаты и энергоносители, низкую стоимость сырья, но в итоге наш продукт дороже. Причина здесь, среди прочего, в эффективности производства. И сейчас мы должны экспортировать нашу продукцию, а этому может способствовать привлечению иностранного капитала, технологий, управленческого и бизнес-опыта.

- Отдельно об IТ-бизнесе во Львове - казалось бы, айтишникам легче было перейти на дистанционную работу, но значит ли это, что вызванный карантином кризис обошел их?

- Я, пожалуй, повторюсь - пандемия повлияла на всех, IT-сектор не исключение. Вопрос не в работе из дома или из офиса, хотя это тоже важно, вопрос в заказах и работе самих программистов и тех, кто работает с "цифрой" и кто ее заказывает. IT-сектор не менее зависимый от логистических и производственных компаний, ведь они их заказчики. Поэтому, считаю, IT-отрасль вынуждена была трансформироваться в определенной степени.

Согласно нашим данным, в малых компаниях, где работает до 20 человек, продажи упали от 40% до 60%, а в гигантов - 20-30%. И это, наверное, охладит общий пыл индустрии. Конечно, такие узкие специализации, как кибербезопасность или гейминг, будут расти. Но тем, кто работал с Boeing, надо готовиться к худшему. Тем, кто работал с автомобильной промышленностью, тоже не стоит ожидать много заказов.

Как государство может помочь бизнесу

- Насколько ощутимой и адекватной была государственная поддержка бизнеса? Дала ли она какие-то заметные результаты?

- Ассоциация в начале карантина тесно сотрудничала с властями, и мы продолжаем это делать для введения четких правил игры. Так, только за два месяца карантина в Ассоциации подготовили 107 официальных писем в госорганы, примерно половина из них так или иначе касалась работы бизнеса в кризисный период: адаптации налоговой и регуляторной политики, логистики, работы продовольственных и непродовольственных магазинов. Кроме того, состоялось более 170 рабочих онлайн-встреч по этим вопросам.

Мы с вами должны осознавать, что мы не Германия и даже не Польша, у нас, к сожалению, около 60% бизнеса находится в тени. Конечно, нет ни одной страны, где люди любят платить налоги. Ища пути оптимизации налогов, они их все равно платят. И поэтому сегодня в Польше могут посчитать среднемесячный доход, например, салона красоты за прошедший период и заплатить этом владельцу 50% его прошлогоднего дохода. А у нас по налогам, которые платит "белый" бизнес, средства делят на выплату субсидий, пенсий, поддержку военных, медицинской системы и тому подобное. То есть ситуация довольно сложная. И государство делает все, что может.

Из наших предложений власть внедрила ряд идей, а именно было запрещено повышать процентные ставки по кредитным договорам и расширена программа льготного кредитования, перенесена дата сдачи финансовых отчетов, введен мораторий на проведение плановых проверок и тому подобное. Конечно, для бизнеса этого мало. И сегодня мы продолжаем работать над совершенствованием действующего законодательства, готовя законодательные инициативы, чтобы упростить процессы, которые влияют на ведение бизнеса не только во время карантина, но и в период выхода из него.

Сегодня для того, чтобы бизнес мог встать на ноги, стоит все-таки снизить налог на фонд оплаты труда, отменить налогообложение доходов от банковских депозитов как физических, так и юридических лиц, продлить мораторий на проверки контролирующими органами, отменить штрафные санкции и начисления пени за нарушение налогового законодательства (НДС, акциз, рента) и др.

- Какова ситуация с привлечением инвестиций? Как карантинные ограничения влияют на этот процесс?

- По мнению экспертов Западноукраинского офиса Европейской Бизнес Ассоциации, главная проблема привлечения прямых иностранных инвестиций - полная потеря доверия к Украине как к надежному партнеру. В медиа-пространстве о нас ходят только плохие новости. Позитива очень мало.

Следует понимать, что в целом иностранные инвесторы имеют средства для инвестирования. И сегодня, в связи с мировым кризисом, инвесторы пересматривают свои производственные мощности, расположенные на Востоке. Украина же имея почти все - плодородную землю, идеальные логистические условия, человеческий капитал, опыт и свежие мысли - готова принимать новых партнеров и создавать новые бизнесы. Мы должны показать, что к нам надо прийти и начать что-то делать. Иностранному инвестору пока нечего бояться в Украине. Если ты исправно платишь налоги, никто тебя не зарейдерит. По крайней мере, в Западной Украине мы такого не видели в течение последних 10 лет.

До 2020 года мы говорили о нехватке кадров. После того, как карантин ввели европейские страны, многие украинцы вернулись домой. Главная задача сейчас - обеспечить им достойную оплату труда здесь. Когда трудоспособный человек вернулся домой, ему необходимо создать условия, чтобы он почувствовал, что он дома и имеет шанс реализовать свои таланты и возможности. Вопрос в том, как это реализовать на практике. Как по мне, это будет возможным благодаря совершенствованию инвестиционного климата: когда мы создадим условия для появления новых производств, услуг и сервисов, тогда возрастет здоровая конкуренция. Конкурировать будут как за качество, так и за квалифицированного работника. Так в свое время было с индустрией ИТ. Сейчас это актуально для всех отраслей.

Восстановление докарантинного уровня: прогнозы и угрозы

- По Вашим прогнозам, сколько времени понадобится бизнесу для восстановления докарантинного уровня?

- Сегодня каждая компания ищет выход из ситуации, учитывая собственные возможности и ресурсы. Карантин дал понять, что необходимо трансформироваться и где-то и объединяться, даже со своими конкурентами на рынке. Так, например, отрасль логистики, где бизнес после карантинной остановки пытаются объединиться с другими, комбинировать различные виды перевозки товара и сырья. Однако авиация в этом году не выйдет даже на уровень, который был три года назад. К сожалению, и туристическая индустрия на прошлогодний уровень в этом году не вернется.

Нам всем вообще надо понять, что с Covid-19 нужно научиться жить. Положительный результат получит тот, кто сможет адаптироваться к ситуации и быстро реагировать на изменения.

Согласно нашим исследованиям, чтобы достичь докарантинного уровня развития, 20% предпринимателей понадобится шесть месяцев, а для 39% - около года. Еще 17% понадобится два года, а 7% - более двух лет. Лишь 4% не потеряли темпов развития за время карантина.

Это естественная очистка рынка. Низкокачественные бизнесы, непродуманные и не просчитанные, обанкротятся так или иначе. Как оно повлияет на рынок? Если не увеличится покупательная способность, то должно вырасти качество с сохранением старой цены. Другого варианта нет, ведь тем, кто лучший на рынке, надо будет как-то существовать. В случае если мы проведем плодотворную работу по привлечению прямых иностранных инвестиций как альтернативу Китаю и другим странам Азии, то выйдем из этого кризиса быстро и с большими дивидендами. Все зависит от нас, от того, какой сигнал мы будем продвигать наружу.

- Каковы возможные последствия, если осенью придет вторая волна заболеваемости и, соответственно, будет возвращение жесткого карантина?

- Мы должны осознать тот факт, что пандемия не денется никуда. Карантин был нужен для подготовки системы здравоохранения. Итак, если мы ее не подготовили за три месяца жесткого карантина, то уже не подготовим. Повторный жесткий карантин негативно повлияет на экономику государства в целом, и это приведет к значительным потерям.

Распространение вируса - это глобальная опасность, но не единственная. Угроза сворачивания бизнеса и прав человека - намного большая опасность, чем медицинская проблема. То, что нам точно надо пробовать развивать, - позитивное мышление и поддержку тех качественных продуктов, которые у нас уже есть в Украине, а также честный бизнес.