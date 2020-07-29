Как побороть безработицу в Украине? Экспертный опрос

30 июля, 2020, 08:08

И хотя сейчас количество официальных безработных снижается, проблема остается остро. Поэтому журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка спросила у экспертов, как Украина должна бороться с безработицей.

Дария Михайлишина, исследовательница Центра экономической стратегии (при представлении результатов исследования):

Активность со стороны безработных снизилась во время карантина. Но это связано с объективными факторами, потому что если нет вакансий - они рационально не имели работы.

Поэтому, мне кажется, это в первую очередь должно быть со стороны государства. С другой стороны, государственные рабочие места - это не очень хорошая идея, так как эти места не всегда в производительных сферах экономики.

Мне кажется, лучше - это дать возможность бизнесу работать, нанимать новых работников. То есть не вмешиваться в работу бизнеса - это лучший способ борьбы с безработицей по сравнению с созданием рабочих мест государством.

Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций:

Украинская безработица имеет свою специфику, которая заключается в том, что украинская экономика в значительной степени находится в тени. И поэтому, по большому счету, трудно говорить о реальных показателях безработицы. Потому что, с одной стороны, теневая экономика - это аккумулятор безработных. Люди, не регистрируясь и не платя налоги, находят какие-то варианты занятости. Их это интересует с точки зрения получения дохода, а работодателей - с точки зрения неуплаты налогов, то есть экономии непосредственно на рабочей силе.

Поэтому проведение такой долгосрочной и серьезной политики подвергается прежде всего дефицит информации. Ясно, что одно из первых заданий - разобраться, что такое безработица в Украине, сколько его и какова его структура. Ну, и непосредственно тренды, учитывая теневую и официальную занятость.

Что касается инструментов преодоления безработицы, я бы условно разделил их на две большие группы:

Инструменты, связанные с развитием экономики. Понятно, что безработица - это производная от экономического состояния. Если экономика динамично развивается, если в экономику заходят инвестиции, если бизнес наслаждается хорошим бизнес-климатом, то понятно, что развитие экономической активности так или иначе влияет на уменьшение безработицы и повышение уровня занятости. Хотя здесь также могут быть нюансы - в зависимости от того, куда направляются деньги. В этом смысле мы должны говорить стратегические вещи, связанные непосредственно с реформами. С тем, чтобы в эту страну и эту экономику было интересно вкладывать средства. А это, очевидно, будет способствовать повышению занятости со всеми вытекающими последствиями. Меры, которые надо принимать непосредственно в условиях кризиса. Ясно что, любое государство пытается минимизировать негативное влияние (прежде всего социальное), связанное с падением экономической активности, безработицей, а затем и снижением доходов населения. В Украине это попытка сделать путем упрощения процедур регистрации в качестве статуса безработного, из-за выплат соответствующих пособий и тому подобное. Это традиционный путь. Но понятно, что он может использоваться только в течение очень короткого периода времени.

Для того, чтобы решать вопросы безработицы в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе, нуждается в реформировании Служба занятости населения, решение вопросов, связанных с профессиональной ориентацией людей и предоставления информации. Потому что сегодня, чтобы устроиться на работу, нужно иметь информацию, которую можно собирать интернете. Но ясно, что здесь большую роль должно играть государство.

Если мы говорим о решении проблемы текущей безработицы, то государство может организовывать так называемые общественные работы. Оно также может стимулировать частный бизнес и государственные компании, чтобы они не сокращали людей или даже расширяли набор рабочей силы и расширяли возможности для занйнятости.

Проведение этой политики зависит от приоритетов, которые стоят перед страной в социально-экономическом развитии текущем этапе и в перспективе. И, конечно, от ее финансовых и институциональных возможностей.

Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба:

В действительности нет способов, кроме создания новых рабочих мест. А вот как создавать новые рабочие места - это очень важный вопрос. Их можно создавать, только давая возможность развиваться бизнесу. И здесь сразу возникает огромное количество способов решения этого вопроса.

Во-первых, особенно на фоне коронавируса, очень актуальной становится финансовая поддержка государства по отношению к бизнесу. Наши европейские и американские партнеры много делают, чтобы максимально упростить доступ бизнеса к финансовым ресурсам.

Это могла бы быть эмиссия. Почему, например, эмиссия, которую проводят американцы и европейцы, не приводит к фантастической инфляции в еврозоне? Главная причина заключается в том, что эта эмиссия в виде рефинансирования раздается коммерческим банкам, а коммерческие банки выдают дешевые кредиты бизнесу. И доходам населения эта эмиссия вращается в виде заработной платы уже после того, как было создано добавленную стоимость.

Но Украина является очень специфической страной: рефинансирование НБУ попадает в государственные банки, которые тут же выкупают государственные облигации. И ничем не обеспеченные деньги попадают в бюджет и тут же направляются на социальные выплаты.

В Европе и в Америке эту ситуацию обошли очень просто. В них государственные облигации имеют чрезвычайно низкую доходность. И поэтому банкам для того, чтобы нормально работать, необходимо предоставлять кредиты бизнесу.

О создании рабочих мест государством. Государство может создать рабочие места на социально-значимых работах - разгребание мусора, возложение дорог. Формально государство может создать там рабочие места, но с очень низкими зарплатами. Потому что это низкоквалифицированные социальные работы.

Государство может создать рабочие места в государственном секторе. Но мы должны понимать, что работы в бюджетной системе - в пределах перераспределения государственного бюджета, они не создают добавленной стоимости направления. То есть это не бизнес, который создает добавленную стоимость, это перераспределение добавленной стоимости. То есть бюджетник существует за счет денег, которые уже поступили в виде налогов.

У нас за последний месяц уменьшилось количество официальных безработных. Но есть еще один показатель - за этот же период уменьшилась уплата единого социального взноса. О чем это говорит? Это говорит, что люди, уходя с регистрации отделов занятости, то есть находя себе работу, или находят ее в других странах, или находят их в теневом секторе.

Поэтому вопросов очень много, на которые нельзя просто ответить. Есть целая система проблем, которая связана с тем, что надо делать и в банковском секторе, и в фискальной помощи и тому подобное.

Дмитрий Олейник, глава Совета Федерации работодателей Украины:

У нас часто повторяют тезис - надо внедрять лучшие мировые практики. Поэтому надо смотреть, что делают другие страны. Они находятся в кризисе. Некоторые страны в начале года еще даже не думали, что будет такой уровень безработицы.

Первое, что делают эти страны - например, Соединенные Штаты Америки - они понимают, что надо оказывать сильную поддержку экономике. Федеральное Правительство США и Федеральная резервная система работают как единая команда. У нас почему-то это называют "печатать деньги". Считаю, что это очень грубое восприятие.

Мы говорим о том, что экономика нуждается в средствах для того, чтобы они пошли в сектор инфраструктурных проектов, сектор публичных финансов и государственных закупок. Таким образом государство может стимулировать спрос.

В мире ничего другого не делают, кроме стимулирования потребления и экономического роста. Именно эти инструменты способствуют занятости.