Глава Днепропетровской ОГА: Если хотите построить успешный бизнес, приезжайте в Днепр

28 июля, 2020, 10:58

Александр Бондаренко, глава Днепропетровской облгосадминистрации, работал во многих международных компаниях. В частности, был сотрудником Unilever, Sustainable Business Systems и Pirana. Сам основал несколько компаний по производству потребительских товаров. Занимался финансами, стратегическим менеджментом, построением бизнес-процессов

По образованию финансист, окончил Киево-Могилянскую академию, стажировался в Верховной Раде при комитете финансов. Также стажировался в Швеции по программе для топ-менеджеров европейских компаний.

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Александр Бондаренко рассказал о проблемах области, сотрудничестве с центральной властью и планами воплощения амбициозных проектов. Ведущий программы - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики Киевской школы экономики.

Какие главные экономические проблемы в Днепропетровской области сегодня?

С началом COVID-19 на первый план вышли именно экономические проблемы и недостаточное поступление налогов во все местные бюджеты: и областной, и местный, и ОТГ, везде есть невыполнение. Кстати, в областном бюджете худшая ситуация. В ОТГ в рамках децентрализации ситуация самая лучшая.

С чем это связано, что это за налоги?

Со структурой налогов. Структура налогов в ОТГ лучше и более стабильная и устойчивая, чем в области. В области это налог на прибыль, по сравнению с прошлым годом, сократился в полтора-два раза у ведущих компаний, то есть доходов стало меньше. Основная составляющая - НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Он более или менее устойчивый и в области, и в городах. Здесь ситуация лучше.

Но все равно сокращаются поступления этого налога, поскольку сокращают людей?

Нет, мы даже видим увеличение по сравнению с 2019 годом. Шесть месяцев против шести месяцев - тоже есть положительная динамика.

Наш регион металлургический, тяжелая промышленность очень большую составляющую имеет. Поэтому налог на недра, рентные платежи составляют существенную часть бюджета. Именно эта составляющая тоже упала.

Мы видим структурные изменения в течение этого года, и, конечно, работаем над тем, чтобы сбалансировать и финансово спрогнозировать, как мы выйдем на четвертый квартал, как я закончу 2020 год. То есть мы каждый день собираемся с финансистами и экономистами.

Если говорить об отношениях с центром. Я знаю, что постоянно между регионами и центром есть какое-то противостояние. Вовремя ли центр перечисляет все деньги на места, нормально ли это взаимодействие происходит сейчас?

У меня абсолютно нормальное взаимодействие. Я общаюсь со всеми министрами Кабмина, с премьер-министром, с президентом, с Верховной Радой, с ведущими комитетами, которые в моем смысле важны - комитет ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры (потому что мы готовимся к строительству международного аэропорта Днепра) . В этом плане коммуникация и с ОП очень плодотворная, регулярная, я постоянно приезжаю в Киев на совещания.

Казначейство не задерживает деньги?

Были небольшие задержки в середине-конце апреля, как раз когда набирал ход COVID-19. Сейчас нет.

Речь идет о доплатах медикам, дополнительных деньгах для пенсионеров?

Да. Буквально на пару недель мы забуксовали, потом все ускорилось. Сейчас я вижу, что очень ритмично и регулярно приходят и дорожный фонд, и государственный фонд регионального развития. То есть не все области даже успевают быстро строить согласно финансовым планам.

Мы опрашивали людей на улицах, где бы они хотели жить, если не в столице. Опросили людей с десяток, и ни один на назвал Днепр. Почему люди не мечтают жить в Днепре?

К нам как к индустриальному и экономически развитому центру Украины должны тянуться предприниматели, промышленники, бизнесмены. Если вы хотите построить успешный бизнес, если есть какое-то предприятие, вы должны мечтать приехать в Днепр. Потому что у нас есть все возможности.

То есть вы - бизнес-столица Украины, как для Америки Нью-Йорк. Вашингтон - политический центр, Нью-Йорк - бизнес-центр? Так же вы хотите позиционировать Днепр?

Конечно. Потому что мы экономическая столица и мощный промышленный и научный центр всей страны.

Почему вы собираетесь строить новый аэропорт в 2022 году на Днепропетровщине? Не удобнее ли иностранцам прилетать в страну сразу в Киев, зачем через Днепр лететь?

Вы знаете, я постоянно общаюсь с бизнесменами, государственными и частными предприятиями. У всех есть такая боль, что мы не можем пригласить наших бизнес-партнеров в Днепр потом, что им неудобно лететь сначала в Киев, а затем делать пересадку в Днепр. Мы не можем организовать конференцию и тому подобное. Как-то к нам летела глава миссии ОБСЕ, но в туман на наш старый аэродром нельзя садиться потому, что нет современной навигационной системы - пилот не видит, куда ему садиться, а осенью постоянные туманы. Это - крайняя необходимость для международного развития, для предприятий, организации бизнес-конференций, для развития региональной экономики. Поэтому действительно к концу 2022 г. должны построить и новую полосу, и совершенно новый с нуля терминал. То есть уже я вместе с командой ОГА выделил частному инвестору DCHgroup участок для строительства терминала, и уже в сентябре этого года DCH должны начать строительство терминала.

А DCH - это господин Ярославский?

Да, абсолютно. У нас подписан меморандум и договор аренды земли на 49 лет для инвестора с определенными инвестиционными обязательствами.

Вы говорите о Днепре как центре бизнеса, но для меня Днепр - это прежде всего космическая столица Украины. Когда мы увидим запуск ракет из Днепра в космос?

Из Днепра не увидим, потому что там экономически нецелесообразно строить площадку для запуска - сила тяжести не подходит, широта не та. Но я вижу большой потенциал именно в создании совместных государственных и частных предприятий. У нас есть гиганты государственные - "Южное" КБ, "Южмаш", другие предприятия, которые работают не очень эффективно. Но есть и успешные примеры государственно-частного партнерства. "Южмаш" заключил контракт на $15 млн с частной украинской-американской компанией Firefly. И уже они будут совместно производить двигатели, до конца 2020 года ракета-носитель должна взлететь с американской площадки. Надеемся, это произойдет через 6-8 месяцев. Я общаюсь с владельцем компании. То есть это как раз будет первая украинско-американская частная ракета, которая вынесет полезный груз в космос.

Конкурент Илону Маску?

На самом деле да. У них амбиция - быть конкурентами ведущих частных космических компаний.

Может, это немного звучит некорректно, но помните: экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян тоже рассказывал о таких глобальных проектах. Например, гиперлуп. Есть ли что-то сейчас? Кажется, были планы сделать это на заводе господина Пинчука, поскольку он трубы производит. Что-то слышали об этом?

Смотрите, я очень много езжу по заводам, и каждую неделю у меня визит на то или иное промышленное предприятие. Был на заводах господина Пинчука "Интерпайп", не увидел там больших объемов тех труб для строительства гиперлупа. Но если серьезно говорить, мы не ведемся на какие-то масштабные проекты, которые нельзя реализовать. Мы очень прагматичны. Если есть возможность заключить договор на $10-15 млн, надо это делать сейчас и не ждать.

Частная ракета-конкурент Илону Маску, о которой вы говорили, - реалистичный проект?

Да, она уже строится. Уже выполняется этот контракт работниками государственного предприятия "Южмаш". Они уже арендовали помещение и занимаются там производством. То есть мы за реальный сектор экономики, за реальное производство. Этим надо заниматься. Если мы можем открыть индустриальный парк и быстро туда пригласить 3-5 компаний, которые вложат по $3-5 млн, это не такие масштабные проекты, но это нужно сейчас делать. Вот мы сейчас этим и занимаемся: ищем площадку, чтобы пригласить реальных предпринимателей.

Последний вопрос как раз будет связан с инвестициями. У нас скоро местные выборы. Не влияет ли это на интерес инвесторов к региону? Не влияет ли это как-то на рынок труда, отрасли экономики на Днепропетровщине?

Местные выборы - это всегда период трансформаций. Люди ожидают нового. Поэтому с точки зрения экономики два элемента могу выделить: вливания в медиа и отрасль рекламы (думаю это объективно всегда происходит) и вижу, что по Украине пошел тренд - местные власти иногда временно уменьшает местные налоги, как на землю или на недвижимость (но это, я думаю, только временные инструменты). В целом, все в ожиданиях, все делают определенные свои экономические прогнозы. Поэтому нам главное сейчас выйти из COVID-19, чтобы экономика вновь заработала, реальный сектор машиностроения и металлургия, чтобы работали на докризисных показателях.