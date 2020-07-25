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Espreso.tvОбществоРоссийские прихвостни против украинского языка

Российские прихвостни против украинского языка

Российский Совет Федерации принял заявление о нарушении прав "русскоязычного населения" в Украине

Если прочитать этот документ, становится понятно, на кого на самом деле работают "украинские" политики, которые оспаривают закон о языке в Конституционном суде и хотят ограничить обучение на украинском. Об очередных попытках наступления "прихвостней" Кремля на украинские ценности и государственный язык - в новом блоге Николая Княжицкого на Эспрессо.

Совет Федерации, российские сенаторы, приняли заявление о нарушении прав русскоязычного населения в Украине. Читал я это заявление и видел перед собой лицо Долженкова, лицо Бужанского, лицо "Слуг народа", которые требовали поставить в повестку дня законопроект, который ограничивает обучение на украинском языке в украинских школах. Теперь понятно, чью задачу они исполняют. Теперь понятно, кто является заказчиком их позиции, потому что слово в слово их аргументация повторяет аргументацию россиян.

Не случайно то, что говорят россияне фактически не только против украинского языка, а против украинской независимости и украинского суверенитета.

Во-первых, они говорят, что в 2014 году мы имели государственный переворот, а не революцию Достоинства. Самой большой бедой, следствием этого переворота является наша ориентация на Европу, по мнению Российской Федерации, и то, что к власти пришел Петр Порошенко, который реализовывал эту европейскую ориентацию.

Для Российской Федерации ужасным есть упоминание коренных народов на территории Крыма, потому что они убеждены, что Крым - это не Украина, что Крым - это Россия. Почему Украина вспоминает об украинском Крыме в своем законодательстве? Для сенаторов Российской Федерации вполне очевидно, что конфликт на Донбассе является не агрессией России, как это есть на самом деле, а только гражданской войной, которую вызвал какой-то языковой конфликт. Именно поэтому, защищая это мифическое русскоязычное население (так как термина такого не существует - украинцы, которые говорят на разных языках), защищая этих людей (якобы и защищая, а на самом деле убивая их на Востоке), Российская Федерация борется с украинским языком. С украинским языком в употреблении, в общении, в образовании.

Жаль, что приспешники Российской Федерации, скрывая свои истинные намерения, пытаясь говорить о том, что якобы они кого-то защищают или борются за свои права, спокойно ходят и в парламент Украины, и в украинский Конституционный Суд. Это неправильно, мы их победим.

 

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