От Польши до Аляски: как львовяне едут на заработки даже во время пандемии

24 июля, 2020, 14:39

Пандемия коронавируса спровоцировала в апреле-мае волну возвращения украинских заробитчан домой, но, как выяснилось, ненадолго

Уже в начале лета на традиционные сезонные работы в Европу хлынул поток украинских рабочих. Видимо, не от хорошей жизни внутри страны. Экономический спад и рост безработицы снова заставляют многих людей искать заработков за рубежом, даже несмотря на дополнительные трудности и угрозы в условиях карантина.

Трудовая миграция в новых реалиях

Согласно статистике Польской пограничной службы, с 15 марта по 15 мая из Польши в Украину вернулось более 235 тыс украинцев. Понятно, что не все из них являются трудовыми мигрантами, но большинство, несомненно, так. Однако очень быстро ситуация изменилась на противоположную - в мае 2020 году в Польшу приехало 110 тыс украинцев, а в июне миграция в эту страну достигла 150 тыс. При этом наибольший спрос на украинцев остается в Польше и Чехии, сообщил в комментарии корреспонденту "Еспресо.Захид" председатель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Он рассказал, как ситуация с пандемией и карантинными ограничениями влияет на работу украинцев за рубежом:

"Украинские трудовые мигранты теперь обязаны отбывать за рубежом двухнедельный карантин и только потом они могут выходить на работу. Спрос на наших работников очень высок, особенно в соседних с нами европейских странах. Поэтому уровень оплаты труда не изменился по сравнению с предыдущим годом.

Экономика соседних стран ЕС во многом зависит от украинских трудовых мигрантов. Если украинцы перестанут ехать в эти страны, то это приведет к падению уровня ВВП на несколько процентов. Поэтому местные власти делают многое для того, чтобы украинцы чувствовали себя безопасно и комфортно, получали сервис на украинском языке и имели социальную поддержку и легальную работу.

И трудовая миграция из Украины в ближайшее время будет только расти, ведь экономический разрыв между нашей страной и государствами ЕС увеличивается, а украинская экономика пока сокращается. Вторая волна пандемии не остановит наших граждан, поскольку им нужны деньги для содержания своих семей уже сегодня. Итак, если границы будут открыты, украинцы будут продолжать ехать на работу за границу, несмотря на риски ".

Также Василий Воскобойник отметил, что количество трудовых мигрантов в Украину уменьшается с запада на восток. Впрочем, за последние годы очень активно поехали работать в другие страны жители Центральной Украины, а за ними и украинцы с Востока. "За несколько лет все отечественные регионы сравняются по количеству трудовых мигрантов. Львовщина остается одним из лидеров в Украине по количеству тех, кто едет работать за границу, хотя там ситуация лучше, чем в соседних областях. И при этом город Львов является очень привлекательным для внутренней украинской миграции ", - добавил он.

Из-за территориальной близости и сходство языка Польша уже не первый год остается привлекательной страной для тех жителей Львовской области, которые ищут заработков за рубежом. Корреспонденту "Еспресо.Захид" удалось пообщаться с госпожой Инной из Львова, которая занимается трудоустройством людей в Польше.

"Сейчас все усложнилось тем, что украинцы должны отбыть 14-дневный карантин. Польские работодатели не хотят платить за жилье и питание в течение этого времени. Поэтому украинцам приходится либо самим искать жилье и питание и делать предоплату еще будучи в Украине, или связываться с агентствами по трудоустройству, которые в большинстве дерут с людей деньги, не давая никакой гарантии на трудоустройство, да еще и забирают проценты с каждой заработной платы ", - рассказала Инна.

По ее словам, никаких медицинских справок никто не собирает, поскольку Польша не принимает их во внимание. Если у иностранца есть карта поляка или он является абитуриентом или водителем грузового транспорта, который едет транзитом через территорию Польши, эти люди не проходят 14-дневного карантина. Все остальные иностранцы при пересечении границы должны предоставить информацию о гарантированном (зарезервировано и оплачено) место пребывания в изоляции на две недели. Данные заполняются на бланке под личную подпись иностранца с указанием его паспортных данных. Затем таможенная служба передает эту информацию в отделение полиции, ближе к указанному месту пребывания, и полиция ежедневно проверяет пребывания человека в изоляции в течение 14 дней. Если каким-то образом человек не подтвердил полиции свое пребывание в изоляции хотя бы один раз - его данные передают в миграционную службу, его разыскивают, штрафуют и депортируют. Если нет денег на штраф, то могут посадить или нарушитель подписывает документ, обязуется выплатить этот штраф в течение определенного времени переводами с Украиной. Данные такого нарушителя передаются во все инстанции, связанные с предоставлением разрешительных документов для изготовления визы, в том числе посольства и консульства Украины. Если штраф не будет погашен вовремя и не будут предоставлены соответствующие подтверждения, то человеку будет невозможно получить визу или воспользоваться биометрическим паспортом для пересечения польской границы, поскольку в паспорте делают соответствующую пометку.

Как живется работникам в Польше: взгляд из Кракова

Господин Сергей из Львова работал поваром в Кракове еще до пандемии и на время карантина в Украину решил не возвращаться. Он рассказал корреспонденту "Еспресо.Захид", как ситуация выглядит изнутри, и как живется в Польше работникам из Украины:

"Когда начинался карантин, я решил остаться, потому что здесь власть думает головой и думает о людях. Если используются какие-то жесткие меры, то это делается из соображений безопасности. Я простой работник, но я работал официально. И когда ресторан, где я работал, закрылся на карантин, мне польское государство выплачивало помощь, чтобы я имел за что хотя бы питаться и платить за дом.

Массовая паника, когда многие наши люди бросились ехать домой, в Украину, думаю, была связана еще и с тем, что здесь есть так называемые "працьовничи хостелы", то есть места, где массово живут работники. А это было большое скопление людей - например, по восемь в комнате. И когда начался карантин, их стали в принудительном порядке выселять, они не имели куда деться и начали возвращаться домой. Тогда наши же украинцы, которые ехали в Украину машинами и бусами, влупили цены на перевозки. На ком еще заработаешь, как на своих в беде? Чтобы из Варшавы доехать до Мостиска, надо было заплатить, кажется, 500 долларов. В условиях, когда билет на автобус обычно стоит до 70 злотых (около 20 долларов).

Тот ресторан, где я работал, первые три недели вообще был закрыт. Затем он перешел на формат доставки заказов через интернет. Но объемы уменьшились, потому что в карантин ресторан был рассчитан на туристов. Поэтому руководство решило сократить штат. Как все нормальные люди, поляки защищали своих. Оставили преимущественно польских работников и тех украинцев, которые просто не могли бы себе дать совет. Например, оставили двух девочек, которые только недавно приехали в Польшу и всего лишь три месяца успели поработать.

Мне было легче, у меня стаж и опыт. Сначала нашел себе временную работу на стройке. Потом решил немного сменить сферу деятельности на случай, если снова будет строгий карантин. Теперь я электрик, монтирую светофоры - освещение, камеры, датчики и тому подобное. Надо было немного подучиться, но это не было сложно - язык знаю, инструментами пользоваться умею. Работа на кухне была стабильной, потому что люди ежедневно хотят есть. Никто не мог подумать, что когда будет карантин, то прежде всего пострадают рестораторы и туристическая сфера. Прогнозируют, что здесь, в Европе, на осень будет новая волна этой коронавирусной инфекции. Но, думаю, эту мою новую работу никто не будет закрывать, потому что ежедневно должно быть движение и светофоры должны работать.

Город здесь теперь уже живет нормальной полноценной жизнью, за исключением некоторых правил безопасности. Заходишь в магазин или в транспорт - надеваешь маску. Ну, и массовые собрания еще запрещены, хотя в ресторанах уже производят крестины, свадьбы.

Зарплаты немного упали, в общественном питании достаточно сильно, потому что только две недели назад начали ехать туристы. Но все потихоньку налаживается.

В Польше до сих пор многие украинцы работает и еще новые работники нужны. Особенно, насколько я знаю, очень не хватает людей на сезонных работах, связанных с уборкой урожая. И здесь нашли выход, как эти люди должны проходить 14-дневный карантин. Образно говоря, едет бус с бригадой из восьми человек на сбор клубники. Их пропускают на границе, так как все они едут по легальным приглашениям, и работодатель обязан обеспечить им соответствующие условия. То есть они карантин отбывают просто в замкнутой общине. Вместе живут в одном помещении, вместе едят и вместе ходят на работу в поле, а затем вечером вместе возвращаются ночевать. И так две недели. Ежедневно приезжает полиция, контролирует, они вместе и не говорил не пошел где-то в деревню купить пива, пока они на изоляции.

Из того, что я знаю, в ресторанной сфере в настоящее время платят 15-25 злотых в час, на стройках - 18-27 в час, на сезонных работах на фермах 12-25 злотых. Но многие еще зависит от знания языка ".

Наши люди везде - работники на Аляске

Может показаться, что украинцы едут на работу только в Польшу и другие соседние страны. В основном это так, но есть и такие, кто ищет для себя и другие варианты. Господин Виталий из Львовщины рассказал, как в июне, когда еще действовало большинство жестких карантинных ограничений, поехал на Аляску - работать на американском рыбном заводе. Был там в прошлом году и в этом году снова поехал без колебаний, несмотря на ситуацию с пандемией. Говорит, семью кормить все равно надо. Но на этот раз все было с соблюдением строгих правил безопасности:

"Перелет чартером МАУ и виза США были оплачены работодателем. В Борисполе в аэропорту пусто! Мы все в масках и перчатках. Прошли регистрацию, сели в самолет. Экипаж весь в защитных костюмах (как от чумы или чернобыльской радиации). Всю дорогу в масках должны лететь. Но 11 часов в самолете и в маске - это тяжело. Поэтому почти все их сняли. В аэропорту дважды и в течение полета всем мерили температуру. Прилетели в Сиэтл, аэропорт "Такома". Измерили температуру, далее - регистрация. Компания прислала автобусы, чтобы завезти в отель.

Поселились по двое в номер. Прошли инструктаж о COVID-19, получили маски и различные печатные материалы. Питание трехразовое. Брали еду в гостиничном кафе и несли к себе в номера. Всегда в масках.Так прошло четыре дня.

В отеле всем сделали тест на COVID-19 - брали мазки палочкой в носу. Все результаты отрицательные, а нас почти 200 человек.

Затем компания привезла нас снова в аэропорт, и мы полетели в Накнек. Там завод - мировой рекордсмен по переработке лосося.

Здесь мы пробыли на карантине 14 дней. Сдали пять тестов на COVID-19. Мазок из носа и кровь. Все тесты оказались отрицательные. Питание и жилье также обеспечивала компания.

Нам выдали каждому по пачке масок (50 штук) и по три бафы. Сидели в комнатах по пять человек. Есть выходили колоннами с интервалом 6 футов. Столы с перегородками по четыре.

Работа изменениями по 16 часов. Каждый день. Платят 13 $ в час. После восьми часов это считается овертайм и оклад уже 1,5.

Везде информация о коронавирусе и социальной дистанции. Постоянное мытье рук, дезинфекторы, маски, дистанция ... Здесь это строго ".