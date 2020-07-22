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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Нет, саммита в Берлине не будет

Виталий Портников: Нет, саммита в Берлине не будет

Во время совместного брифинга с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Российская Федерация тоже не против встречаться" и в ближайшее время мы ожидаем дату встречи в нормандском формате

Из Кремля ответили практически сразу: условий для проведения встречи в Берлине нет. Этот комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова только подтверждает то, что в Москве говорили раньше: «никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет» (это слова заместителя главы администрации президента России, куратора украинского направления Дмитрия Козака). Кстати, Козак комментировал и заявления украинских переговорщиков о том, что возможность саммита существует, отмечал, что это попытка выдать желаемое за действительное. Почему же после этих резких заявлений со стороны кремлевских чиновников Зеленский продолжает уверять, что саммит будет?

А потому, что ему так хочется. Президент Украины живет в собственном мире, который лишь иногда – да и то по недоразумению – соприкасается с реальностью. В этом мире нет войны, которая уже давно завершилась в голове президента, а в голове бывшего телевизионного комика, может, и не начиналась вовсе. В этом мире Украина решает экономические проблемы – мешает только високосный год. И в этом мире Зеленский вскоре опять встретится с Путиным и объяснит ему все то, что не успел объяснить в Париже.

К огромному сожалению, в этом же мире живет большое количество инфантильных и недальновидных избирателей и сторонников Зеленского и власти прожженных популистов. Да, таких людей все меньше – но они все еще есть и их инфантилизм и упрямое нежелание считаться с реальностью тянут Украину на дно. А если говорить о войне – то на дно кровавой пропасти.

Только в отличие от Зеленского, у этих людей, как и у прочих их соотечественников, нет ни правительственной дачи в Конче-Заспе, ни кортежа с охраной, ни покровителей-олигархов. Они вынуждены жить в реальном мире. Мире настоящей войны, пандемии, экономического краха.

И жить в этом мире им становится все труднее – даже если многие из них пытаются этого не замечать. Но жизнь заставит. Реальная жизнь придет к каждому. 

Даже к президенту.

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