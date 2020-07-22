"Без туристов - нечего есть!"

22 июля, 2020, 12:07

Во время карантина Львовский бюджет потерял сотни миллионов долларов прибыли

Группа туристов, следующая за экскурсоводом - обычное явление для Львова, который давно вошел в европейскую туристическую сферу. Но карантин внес свои коррективы. Как следствие, опустели казна города и карманы значительного количества львовян. Но несмотря на то, что культурная столица входит в "красную" зону, в последнее время на ее улочках можно увидеть как иностранцев, так и гостей из Украины. Восстанавливается туризм и каковы его перспективы, выясняла наша журналистка.

Туристы, эй!

"Еще в начале карантина освоил новую профессию - занялся видеомонтажом, - рассказывает известный экскурсовод и "профессиональный львовянин" Петр Радковец. - Проводил экскурсии онлайн, самостоятельно монтировал. Правда, дело неприбыльное. Просмотров было достаточно, поскольку услуга - бесплатная". По словам господина Петра, его коллеги, которые делали виртуальные экскурсии платными, особой прибыли не имели. Отмечает, что туризм - это сфера, которая первой реагирует на погодные и социальные катаклизмы.

Петр Радковец. Фото из частного архива Петра Радковца

"30 мая 50 экскурсоводов провели первые после карантина экскурсии в рамках проекта "Львов для своих. В основном их посетили знакомые и друзья. И уже на следующий день после этого мероприятия работа начала постепенно входить в привычную колею. Приезжают люди из Киева, Харькова, Одессы, Николаева ... Из-за рубежа пока - мало гостей. Хотя внутренний туризм - достаточно активный, в этом месяце к своему привычному графику (30 часов) не дотягивает. Можно сказать, количество заказчиков уменьшилось вдвое. Возможно, значительную роль здесь играет также и погода. К тому же, долгое время были приостановлены междугородные и международные перевозки".

Петр Радковец проводит экскурсии вместе с братьями Иваном и Василием. Их мероприятия - колоритные и интерактивные, поэтому пользуются популярностью. Львовяне привыкли встречать на улицах Львова господ из прошлого - Радковцы ходят в одежде, которую носили галичане более ста лет назад. Фраки, цилиндры и трости - неизменные атрибуты экскурсоводов. Особая изюминка - выложенные по древней технологии (с помощью хозяйственного мыла) усы. Поэтому послушать их истории и попутешествовать по интересным местам стремятся не только туристы из разных городов Украины, но и львовяне. Особенно - когда к ним приезжают гости. Господин Петр отмечает, что пока не хватает на экскурсиях белорусов. Нередки россияне: правда, не спешат признаваться, откуда они на самом деле.

Петр и Иван Радковцы. Фото из частного архива братьев Радковцев

По словам экскурсовода, у некоторых его коллег пока клиентов нет вообще. Все, кому удалось удержаться "на плаву", пытаются делать акции и вводить новые "фишки". Кстати, из-за карантина пострадали и популярные заведения питания, которые принимали туристов. 20% из них - закрылись или изменили профиль.

Тяжелые времена наступили и для представителей гостиничного бизнеса. Так что сегодня во Львове преобладает внутренний туризм, упала популярность хостелов. Значительную часть из них - продали. Оставшиеся - существенно упали в цене.

Владельцы недвижимости потеряли возможность сдавать квартиры посуточно. Признаются, что пока пришлось перейти на долгосрочные соглашения. Николай, который в течение пяти лет успешно сдавал апартаменты в центре города, еле нашел квартирантов, которые сняли квартиру на полгода. А последние три месяца там вообще никто не жил.

"Чтобы выйти на докарантинный уровень - нам понадобится больше года, - прогнозирует Петр Радковец. - Поскольку отменять ограничения власть пока не собирается, осень обещает быть тяжелой. Если снова введут карантин, который был во второй половине марта, 90% львовян потеряют свой бизнес". Экскурсовод отмечает, что туризм - сфера социальной реабилитации. Путешествия и новые впечатления позволяют людям чувствовать себя свободными. Ограниченное передвижения и вынужденное сидение в четырех стенах провоцируют различные заболевания, сердечно-сосудистые патологии, депрессии и даже суициды.

Как спасти ситуацию?

По словам доцента кафедры туризма Львовского национального университета им. Ивана Франко Оресты Бордун, до объявления карантина во Львове большую часть туристов составляли украинцы, а остальные - иностранцы. "Учитывая обстоятельства, туристическую индустрию Львова нужно полностью переориентировать на внутренних туристов. Например, для того, чтобы обеспечить наполненность гостиниц и хостелов, необходимо осуществить перерасчет себестоимости услуг размещения, чтобы уменьшить цены за ночлег. В основном, это придется делать за счет комфорта и качества обслуживания. Следует быть готовым к тому, что ближайшие два месяца дорогие номера не будут пользоваться значительным спросом. Летний сезон никогда не был для Львова благоприятным, а тем более - в этом году ".

Ореста Бордун. Фото из частного архива Оресты Бордун

По прогнозам г-жи Оресты, экскурсионные услуги восстанавливаться медленными темпами. Поэтому советует профессиональным гидам вспомнить начала своей карьеры и создать новые профессиональные изюм. В первую очередь, они должны заинтересовать местных жителей, а затем - стать новинкой для туристов. Последние опросы показали, что на традиционные экскурсии - спрос слишком низкий. Специальные туристические ресурсы Львова раскрывают квесты и познавательные экскурсии: они уже имеют своих потребителей.

"Несмотря на все меры по восстановлению, туристическая индустрия Львова будет убыточной еще длительный период времени и поэтому следует пересмотреть и разнообразить свою деятельность всем заведениям и учреждениям. По разным оценкам и прогнозам, распространение вируса COVID-19 повлияет на развитие всей мировой экономики. Сфера туризма и авиационная отрасль больше всего страдают от пандемий. Они, видимо, станут главными "жертвами" коронавируса 2020 года. С другой стороны, пандемия - своеобразный сигнал бизнесу о том, что следует пересмотреть многие внутренние процессы, чтобы обеспечить гибкость в форс-мажорных ситуациях, сделать акцент на полноценном развитии онлайн-составляющей и диджитализации, вывести их на прибыльный уровень".

Для прогноза выздоровления экономики и туристического сектора в частности, Ореста Бордун советует изучить опыт предыдущих пандемий: "Когда десять лет назад в мире царила пандемия свиного гриппа А / H1N1, по данным Госкомтуризма, в 2009 году количество поездок за турпакет уменьшилась на 21%. При этом, по оценкам игроков рынка, украинская туристическая отрасль пострадала больше, чем мировая - в целом. Специалисты предполагают, что COVID-19 приведет к большему социальному кризису. Зато, что будет дальше - пока говорить трудно. Но первые тенденции по снижению цен на туры уже наблюдаются". По мнению госпожи Оресты, пока представителям туристического бизнеса стоит работать с индивидуальными клиентами и основную маркетинговую деятельность направлять именно на них.

Сколько потерял Львов?

По словам Оресты Бордун, уже сейчас, на момент открытия отелей и восстановления туризма во Львове, можем посчитать убытки, которые понесла туристическая индустрия. В среднем, в течение месяца, Львов посещало 200 000 туристов. Преимущественно, каждый из них находится здесь три-четыре дня. Его средние расходы составляют - 75 долларов в день. Итак, каждый гость приносил в туристическую индустрию Львова 262 доллара. Всего, по данным отчета ЛКП "Центр развития туризма", в течение месяца туристы оставляли в городе Льва 52,4 млн долларов. Таким образом, за четыре месяца карантина, Львов не получил 210 млн долларов прибыли.