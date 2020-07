"А ми тую червону калину підіймемо!", "Чому я не сокіл?", "Лиш тобі - в цілім світі!": 14 замечательных украинских песен, которые поют в мире

23 июля, 2020, 09:18

Не секрет, что украинцы - поющая нация. "Еспресо" предлагает вашему вниманию 10 украинских песен, которые уже давно стали любимыми всеми поколениями и которые почитаются миром

Итак, друзья, еще о красоте нашего языка, на этот раз - песенной. На эту тему меня вдохновили опять же студенты Университета Индианы, которые изучают украинский язык.

В разговоре с ними выяснилось, что они не только любят петь, но и исполняют украинские песни. Приятно, что ни говори, знать, что песни твоего народа звучат далеко за пределами нашей страны. Песен знают много, что снова приятно удивило.

"Я могу рассказать по США и немного по Канаде. Я тут сама пою, и в ансамбле Ukrainian Village Voices из Нью-Йорка, - присоединяется к разговору Ирина Волошина, фольклористка, докторантка кафедры фольклора и этномузикологии Университета Индианы (Iryna Voloshyna, folklorist, PhD student in Folklore and Ethnomusicology at Indiana University). - Этот ансамбль является уникален тем, что они несколько лет назад ездили в Украине, и от востока до запада, записывали песни в селах от носителей культуры, и теперь поют их здесь, в США. На отличие от других коллективов, пользуются местными знаниями, или архивными данными.

В диаспоре репертуар украинских песен несколько отличается от тех, которые известны в Украине. Но есть определенные "стандарты". Например, колядки:"Нова радість стала", "Небо і земля".

Один из самых известных народных псалмов в Украине и в мире - это "Страдальная мати"

Веснянка - "Ой село, наше село, ой чого невесело". Это если очень кратко ".

"Украинская песня - это бездонная душа украинского народа, это его слава", - писал А. Довженко.

О нас, украинцах, говорят, что мы - поющая нация. В мировых рейтингах нам отводят высокие места по благозвучию и музыкальностью языка, по экспрессивности и содержательности песен, по их волшебной мелодичности, по драйвовости, магичности, возвышенности и атмосферности музыки.

Отдельно и особо отмечается украинские народные песни - действительно наше бесценное достоянию, даже в ЮНЕСКО отметили этот приятный факт.

Исследователи насчитали около 200 тысяч украинских народных песен, и эта цифра очень большая! Хотя поклонники народного творчества насчитывают их значительно больше. Потому что много литературных песен стали любимыми, а затем - народными. Впрочем, каждую песню можно в определенной мере считать литературной, так как создал ее определенный человек, вложив туда часть своей души. Народ отшлифовал ее, добавив по частице и своей души. Вот такой душевностью, духовностью наши песни сумели проложить путь к душе всего человечества.

Выдающиеся композиторы мира вдохновлялись нашими песнями. Истоки украинской песни прослеживаются в музыкальных шедеврах Моцарта, Баха, Шопена, Шуберта, Листа, Чайковского, Брамса, Вебера, Глинки и других.

В наших песнях, что в книгах, зафиксирована наша история, борьба, жизнь украинцев от рождения, быт, мечты, чувства, высокая гражданственность и патриотизм. Жанровое богатство, тематическое разнообразие просто поражают! А что самое главное - эти песни актуальные во все времена. Их перепевают на новый лад современные украинские исполнители и группы, делая их своим трендом. Так древние тексты начинают звучать по-новому.

Предлагаем вашему вниманию 14 украинских песен, которые уже давно стали любимыми всеми поколениями и которые почитаются миром.

Первая песня во Вселенной - "Дивлюсь я на небо"

И она была украинской! В августе 1962 года первый украинский космонавт Павел Попович спел украинскую песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю" (слова Михаила Петренко, музыка Л. Александровой, аранжировка В. Зарембы).

Можно только себе представить удивление в Центре управления полетом, когда во время одного из сеансов связи присутствующие услышали эту песню в исполнении космического певца.

Гимн Украинских сечевых стрельцов - "Ой у лузі червона калина"

Это - композиция литературного происхождения, известная в нескольких вариантах. Любимая песня бойцов УПА. Первый вариант создал режиссер Украинского театра "Руська беседа" Степан Чарнецкий в 1914 году. Позже чотар УСС Григорий Трух со Стрыя на Львовщине добавил к первой строфы "Ойу лузі ..." еще три строфы, и научил ее стрельцов своей четы. Потребовалось немного времени, чтобы песня зазвучала во многих уголках мира.

Рекордная "Реве та стогне Дніпр широкий"

На фестивале кобзарского искусства "Казацкая лира" кобзари со всей Украины одновременно выполнили эту песню, что было зафиксировано в Книге рекордов Украины как самое массовое исполнение кобзарской песни. Песню литературного происхождения выполняет очень много творческих коллективов и у нас, и за рубежом - Национальный академический народный хор имени Веревки, Хор "Хрещатик", вокально-инструментальный ансамбль "Кобза", хор Gaudeamus из Львова, Капелла бандуристов Канады и другие известные коллективы.

Песня-танго "Гуцулка Ксеня"

Есть две версии создания песни. По первой, ее автор - украинский композитор, дирижер, педагог и музыкально-общественный деятель Ярослав Барнич.

Девушкой-прообразом героини песни была красивая Ксения Клиновская с Небилова. Она училась у композитора в Станиславе и вдохновила его на создание песенного шедевра, как часто бывает в творчестве выдающихся художников.

В 1938 году Ярослав Барнич написал по мотивам песни известную оперетту "Гуцулка Ксеня".

По второй версии, автором песни является учитель со Стрыйского района Роман Савицкий, который музыкой интересовался всю свою жизнь, хотя никакой специальной музыкальной школе не заканчивал.

Свой летний отпуск Савицкий проводил, как правило, в доме двоюродной сестры Ирины Бурачинской, которая жила в селе Шешоры на Косивщине. Сестра имела красивую дочь Ксению, которая очень любила своего дядю Романа. На одном из вечеров, когда молодежь забавлялась во время каникул, десятилетнюю племянницу Савицкого выбрали "королевой" вечера: Ксения оказалась очень веселой и остроумной, каждому давала какие-то поручения, а к своему дяде обратилась с просьбой написать такую песню, чтобы вся Гуцульщина ее пела.

Этот звонкий "Щедрик"!

Мелодия нашей песни - также одна из самых известных в мире. Carol of the bells, которую мы часто слышим - это адаптированная версия нашего "Щедрик". Впервые давнюю песню, обработанную композитором Николаем Леонтовичем, исполнил хор Киевского университета в 1916 году. "Щедрик" - о ласточке, которая прилетела в семьи возвестить о богатом году. Как известно, в давние времена, еще языческие, новый год начинался с новым витком природы, то есть весной.

"Їхав козак за Дунай" и талант Бетховена

Замечательный романс литературного происхождения. Его автором считают казака, философа и поэта Семена Климовского. Возможно, он написал после неудачных турецких походов Петра I. Украинской песней увлекался и гениальный немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен, который и познакомил Европу с известной украинской песней. Сейчас эта композиция известна не только в Европе, но и во всем мире.

"Ой на горі та й женці жнуть"- запорожский марш

Это - казацкая народная песня, которая стала "Запорожским маршем" и которая звучит как благодарность всем защитникам нашей страны, как гордость за них. Первые упоминания о песне находят во второй половине XVII века и связывают с Михаилом Дорошенко или Петром Конашевичем-Сагайдачным.

"Розпрягайте, хлопці, коні" - "Маруся раз, два, три калина"

Песня известна в записях фольклористов еще в начале XIX века. Известен также вариант песни в с припевом "Маруся раз, два, три калина". Краевед Виктор Яланский приводит рассказ жены Нестора Махно Галины Кузьменко, что автором этого произведения является махновец с Полтавщины Иван Негребицкий. "Розпрягайте, хлопці, коні" была маршем отрядов Нестора Махно, и автор получил за нее 25 лет ссылки в Магадан.

Ти признайся мені

"Червона рута" - песня легендарного Владимира Ивасюка, одна из самых любимых наших песен. И - на слуху в мире.

Чому розплетена коса?

Наверное, все слышали эту замечательную "Ой у вишневому саду, там соловейко щебетав ..." К сожалению, мы не знаем сегодня ее автора, но благодарны за песню, которая передает искреннюю украинскую душу на мелодичном языке.

"Ой чий то кінь стоїть" - источник романтического вдохновения

Лирическая, очень романтическая песня, уважаемая далеко за пределами Украины. Автор неизвестен, а выполняют ее очень много исполнителей.

"Несе Галя воду"

Романтическая песня о любви, одна из самых любимых народных песен украинцев. Ее перепевали и перепевают многие известные исполнители и у нас, и за рубежом.

"Ой у гаю при Дунаю"

Древняя замечательная украинская народная песня. Упоминается как минимум с 1916 г.. И имеет по меньшей мере 2 варианта песни, которые не слишком отличаются друг от друга.

"Ніч яка місячна, зоряна, ясная" - о лирической и романтической душе

Эту популярную украинскую песню считают народной, хотя все знают автора - Михаила Старицкого. Музыку к ней как включение к опере арии из мотива повести Гоголя "Утопленница" создал еще один гениальный украинец Николай Лысенко. Всемирно известной она стала с другой мелодией, которую написал кобзарь Андрей Волощенко и режиссер Василий Овчинников.

Конечно, это - лишь капля в море звонкой, хрустальной, звучной украинской музыки, которую предлагает "Еспресо", потому что каждый имеет еще и свои любимые песни, такие же замечательные. Слушаем свое, распространяем, изучаем! И, конечно, гордимся! Ибо, как писал Шевченко: "Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине. От де, люде, наша слава, слава України!". Или как в Довженко: "Украинская песня - это гениальная поэтическая биография украинского народа".