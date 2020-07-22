Павел Кухта: "Реформы остановлены, свернуты или даже откатываются"

22 июля, 2020, 18:04

Павел Кухта - директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины

Работал экономистом Центра экономических решений, был советником министров финансов и премьер "Премьер-министра Украины Владимир Гройсман. Работал экспертом в реанимационном пакете реформ.

Учился в Киевском политехническом университете, также прошел обучение в Aspen Institute Kyiv.

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Павел Кухта рассказывает о прогнозах развития экономики, новом главе Нацбанка и о результатах приватизации гостиницы "Днепр". Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Киевская школа экономики начала выпускать так Макроэкономический Радар. Что это за исследование?

Это короткий и емкий консенсус-прогноз экономического роста в Украине на ближайшие годы. Плюс мы кратко анализируем ситуацию по основным показателям (ВВП, занятость, инфляция, обменный курс, ставки, платежный баланс) и даем простую характеристику.

И что прогнозируете?

Падение экономики в этом году, рост в следующем (падение в этом более чем на 5%, в следующем - около 4% роста). Но баланс рисков для этих цифр за последний месяц изменился в связи с увольнением главы НБУ Якова Смолия. Назначение нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко значительно повысило неопределенность и риски для положительного прогноза, то есть все теперь может пойти хуже.

Глава центрального банка - это настолько важная фигура в государстве, она влияет на экономические прогнозы?

Глава Центробанка - это так или иначе важная фигура, хотя, замечу, он один не может менять политику Нацбанка. Нацбанк - коллегиальный орган и они коллегиально голосуют. Но так или иначе это очень влиятельная и очень важная фигура, а монетарная политика критическим образом влияет на нашу жизнь.

Одно дело, когда в Раде обсуждаются какие-то глупые законопроекты, потом они там умирают, или принимаются и не выполняются, а другое дело - когда включается "печатный станок", или делают ошибки на уровне учетной ставки. Тогда падает гривня, начинается галопирующая инфляция. Так разрушилась когда-то украинская экономика в 90-е годы. Поэтому глава Центробанка - очень важная фигура. Очень важно, что сейчас Кирилл Шевченко будет делать.

А это только в Украине такие правила, что председатель Центробанка - важная должность?

Нет. Тот, кто контролирует предложение денег в экономике, тот имеет бешеный контроль.

Вы упомянули Кирилла Шевченко. Вы с ним знакомы лично? Что о нем думаете?

Мы пересекались в правительстве. У Кирилла неплохая репутация как у банкира. Объективно, Укргазбанк был лучше других государственных банков. Но вся эта ситуация, когда господин Смолий пошел с заявлением о политическом давлении, она уже форс-мажорная.

Об Укргазбанке я с вами согласен, но напомню, что Приват - тоже успешный украинский государственный банк.

Да. Приват - национализированный банк.

Вы работали в первом правительстве при президенте Зеленском и немного во втором. Почему, по вашему мнению, правительству Гончарука не удалось устоять?

Хороший вопрос. Несколько тяжелое даже, я думаю. Некоторое образом, может, даже больной, потому что после этого пошел тренд не совсем туда, куда должен пойти.

Президент, в принципе, озвучил, почему он и председатель фракции "Слуга народа" распустили правительство. То есть был набор претензий, которые он тогда высказал. Наверное корректно, чтобы он это комментировал, свою мотивацию. Мне все-таки кажется, что вместе с роспуском правительства определенным образом сломался курс на реформы, который тогда был.

То есть правительство Шмыгаля отличается от правительства Гончарука тем, что оно не настолько реформаторское?

Да. Тем, что реформы в большой части сфер остановлены, свернуты или даже откатываются. Я думаю, что в этом главная разница и она - критическая. Во-первых, реформы не делаются так быстро. Я могу сказать даже чисто со своего опыта работы в сфере, где реформа продолжается - приватизации. Моя команда вместе с Фондом госимущества, ProZorro.Продажи упаковала почти тысячу государственных предприятий на передачу на приватизацию. То есть фактически задумала трансформацию большую этого сектора и во многом ее сделала.

Все эти предприятия были по разным министерствам распределены, а чтобы выставить их на продажу, нужно было документацию по этим предприятиям передать в Фонд государственного имущества?

Не просто документацию, но и управление. И это - ключевое, потому что за них держатся все. Эта коррупция разбросана (там 90 органов управления, а не только министерства), каждый держится за эти компании.

С 2008 по 2018 год было передано всего 90 компаний на приватизацию. Мы замахнулись на 960. Из них половину передали, а вторую половину утвердили в конце правительства Гончарука. Это не было выполнено. Но сейчас якобы все-таки будет выполнено в правительстве Шмыгаля хотя бы частично: более 200 компаний еще будет передано, ими будет пополнен Фонд госимущества.

Хочу перейти именно к приватизации отеля "Днепр". Соглашение положительное или отрицательное?

Я абсолютно положительно оцениваю даже не столько соглашение, сколько сам процесс. У нас состоялась первая прозрачная, качественная, красивая приватизация. Честная, по телевизору в прямом эфире, со времен Криворожстали. Это опять же показывает, что все это - работает. Идея отдать все нестратегические компании на приватизацию - работает. Мы планировали оставить пару сотен буквально реально стратегических и важных.

В то же время мы видим, что отель выставили на продажу, а Центрэнерго, который в прошлом году нанес ущерб государству, не выставлен. Когда можно ожидать на продажу крупные государственные компании?

Зависит от того, как пойдет в мире ситуация с коронавирусом. Потому что она, конечно, влияет. Плюс, напомню, парламент запретил большой приватизации проводить во время карантина. Поэтому Фонд проводит малой приватизации. Гостиница "Днепр" продавалась по процедуре малой приватизации, хотя на самом деле сумма там большой приватизации (более 1 млрд грн).