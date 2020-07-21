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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Инкорпорация – это и есть аннексия

Виталий Портников: Инкорпорация – это и есть аннексия


фото: Getty Images
40 лет назад парламенты Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение о присоединении к Советскому Союзу. Владимир Путин называет этот процесс "инкорпорацией", которая соответствовала тогдашнему международному праву

Но Путин лжет.

Согласно договоренностям двух союзников по разделу Европы – Гитлера и Сталина – Латвия, Литва и Эстония были отнесены к "сфере влияния" СССР, причем Гитлер немедленно вывез из этих стран немецкое население. Советский Союз потребовал от Риги, Каунаса и Таллинна согласиться с размещением советских войск на их территории. С помощью этих войск и новых оккупационных частей Красной Армии во всех трех странах были произведены государственные перевороты, их правительства смещены. После этого прошли так называемые "выборы" в новые парламенты, к участию в которых были допущены только коммунисты и их союзники. Но даже в этих условиях жителям оккупированных стран не доверяли: бюллетень в урну бросал не избиратель, а член избирательной комиссии. Самое главное – что в предвыборной программе коммунистов не было ни слова о присоединении к СССР, более того – даже сами руководители балтийских компартий и новые "депутаты" об этом ничего не знали, они считали, что будут править новыми "социалистическими странами". При этом решение о присоединению к СССР согласно действующим Основным законам стран Балтии могло приниматься только на референдуме, а вовсе не путем голосования в парламенте.

Спустя 74 года после этой наглой аннексии Путин повторит сталинские фокусы в Крыму. Верховный Совет автономии не будет иметь никаких законных прав ни для голосования о "независимости" Крыма, ни для решения о присоединении нового "государства" к России. При этом в Крыму даже не осмелились провести "референдум" о независимости, что ставит под сомнение легитимность решения о его присоединении к России даже с российской позиции.

Это решение, кстати, противоречило уже не только украинскому, не только крымскому, но и российскому законодательству. Но когда нарушение закона останавливало преступников – Сталина, Путина и их подельников и поклонников!

Никакая Конституция Советского Союза не смогла сделать страны Балтии частью этого отвратительного государства – просто для того, чтобы вернуться к примату международного права, пришлось демонтировать сам Советский Союз. Возможно, это горькое, но полезное лекарство сработает и в случае с Российской Федерацией: ее демонтаж для восстановления территориальной целостности Украины представляется на сегодняшний день лучшим выходом и для Украины, и для Крыма, и для народов самой России, в том числе и для русского народа.

 

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