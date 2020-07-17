Человеческая плоть на обед и другие ужасы - 5 книг о жизни тиранов и людей

17 июля, 2020, 09:34

Истории, описанные в этих книгах, никого не оставят равнодушным, ведь правда у них иногда жестче любой сдвинутой фантазии. И это неудивительно, если речь о давности с кровавыми тиранами и деспотами, или о нашем настоящем, где преступления хотя и происходят в Интернете, но по своей жестокости не уступают средневековым

Витольд Шабловский. Как накормить диктатора. - Л .: Издательство Старого Льва, 2020



В этой книге собраны истории жизни пятерых самых кровавых диктаторов ХХ века - Саддама Хусейна, Иди Амина, Энвера Ходжи, Фиделя Кастро и Пол Пота - в воспоминаниях их поваров. Журналистское путешествие известного польского репортера Витольда Шабловского четырьмя континентами и пятью странами (Уганда, Кубой, Ираком, Албанией и Камбоджей) приоткрывает завесу перед жизнью тиранов, которое было скрыто от общественности. Что ел Пол Пот, пока несколько миллионов камбоджийцев умирали от голода? Правда ли, что Иди Амин пробовал человеческую плоть? И почему Фидель Кастро был одержим коровой Убре Бланка, которая стала символом кубинской революции? Это не кулинарная книга, хотя некоторые рецепты вы здесь найдете. Это воспоминания из первых уст о жизни, полной страха, любви и ненависти под тиранией.

Саймон Терни. Калигула. - М .: Фабула, 2019





Автор этой книги - один из лучших современных исторических романистов Англии, а его "Калигула" - глубокое погружение в римскую историю, в те времена, когда юноша по имени Гай Германик случайно оказался наследником императорского титула и в считанные месяцы был вынужден превратиться в осторожного и расчетливого политика, который ставил перед собой высокую цель: привести Рим, очищенный от тирании, к "золотому веку". Глазами его сестры Ливиллы мы увидим, как ее брат, известный под прозвищем Калигула - "Сапожок", научился виртуозно играть на противоречиях между римской знатью, и как его окружение и даже члены семьи сплетали заговор по сговору, пытаясь избавиться нарушителя устоявшихся правил. Горечь, отчаяние, жажда мести - все это разрушаю связь императора с реальностью.

"Мой брат вышел, довольно улыбаясь, заплатив авгуру сильно больше, чем было договорено, - вспоминает главная героиня. - Что сказал старик? - спросила я, когда мы спустились к центру. Мой брат улыбнулся. - Он сказал, если я хочу основать династию , как мои предки, то мне стоит брать пример с великого Августа. Следуя его примеру, я пойду его путями ". Роман увидел свет в марте 2018 года и почти сразу получил самые высокие читательские рейтинги - число проданных экземпляров в течение года превысило миллион.

Мирослав Влеклый. Гарет Джонс. Человек, который слишком много знал. - Л .: Лодка, 2020

Эта история посвящена британскому журналисту Гаретту Джонсу (1905-1935), который первым рассказал западному миру правду о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов. Следует добавить, что фильм Агнешки Холланд не связан с книгой, это автономные продукты. С одной стороны, автор книги - польский репортер и писатель - создал репортаж-реконструкцию путешествия в Советский Союз в 1930-х годах главного героя. С другой стороны, это подробная и драматическая биография Гарета Джонса, которого за опубликованные тексты про "коммунистический рай" "травили некоторые коррумпированные западные журналисты, а через несколько лет он умер при достаточно загадочных обстоятельствах." Медленный поезд с твердыми рядами останавливается на каждой малой станции - начинается герой свой рассказ. - На одной из них к Гарета подходит какой-то человек и шепчет на немецком языке: "Скажи им в Англии, нам нечего есть и мы начинаем пухнуть с голода».

Через несколько станций, когда поезд приближается к Украине, примерно в 70 километрах от Харькова - можем догадываться, что неподалеку Белгорода, тогда примерно тридцатитысячного города - Гарет берет рюкзак и неожиданно выходит из поезда. "Будь осторожен, украинцы в отчаянии", - слышит он еще один момент, на этот раз на прощание от молодого коммуниста. Если люди узнают, что в рюкзаке хлеб, то сразу же его украдут ".

Ирина Фингерова. Замки. - М .: Фолио, 2019





Особых преступлений в этом романе о жизни позднего ребенка, 15-летней Тани, в семье с родителями, ссорами и нехваткой вещей, денег и понимания, казалось, немного. Разве что обычные разочарование, когда тебя, наконец, силой выдергивают из мещанской жизни, даря фантастическое путешествие в ролевую игру в средневековую Францию с эпидемией лепры, а спустя приходят горькие разочарования и апатия. Поэтому бытие героини похоже на тот же Корабль дураков из упомянутой игры, в которую они играют с парнем по имени Морган - все больные отправляются на нем в вечное путешествие. Что касается его самого, то рост в таких условиях "альтернативной" реальности, соединенной с опекой родителей, дарит только опыт аутсайдера, которым, по сути, оказываются большинство героев этой истории. И неизвестно, куда он заведет.

"- Я, кстати, думала о исламе, - сказала Рина, - встречалась с учителем математики из Чечни. Но он меня бросил. Я не могла понять, откуда у неё столько историй. Нас разделяло пять лет, но у меня создалось впечатление, что Ирина уже успела прожить несколько жизней. Неужели время ускоряется после шестнадцати? Мы копим фантазии, идеи, страсть, а потом Стреляем по воробьям из пушек. в лучшем случае по воробьи. а иногда в воздух. Ведь так хочется пострелять, особенно, если есть где развернуться ".

Виктор Янкевич. Сети. - Тернополь: Учебная книга Богдан, 2018.

Едва ли не впервые в этом романе подробно и трезво рассказано о том, как происходят убийства в сети. С одной стороны, такие уже жестокие реалии жанра - современного детектива о мире новых технологий и коммуникаций, который порождает все новых монстров, которые даже не снились мужественным героям прошлого. С другой стороны, это предостережение всем потенциальным жертва интернет-преступлений. Которые, добавим, происходят без отрыва от монитора, новостями о сетевых суициды, о которых уже снимают кино, никого не удивишь, а преступником может быть даже подросток. В данном случае это "родная душа", которая подводит на самоубийство. "- Мне тебя жаль, - не замедлила с ответом Алла. - Еще немного, и они поймут, кого потеряли. Они все поймут, но будет уже поздно. И знаешь, что? Так им и надо! Пусть на себе почувствуют всю ту боль , который испытываем мы. Так что, ты готова сделать это? " Итак, на этот раз сногсшибательный сюжет движет женщина, у которой в результате доверия сетевым "доброжелателям" погибла подруга. Конечно, не в полицию следует при этом обращаться, а к более опытному специалисту - хакеру или айтишнику. Кроме того, главная героиня - сама телевизионная журналистка, поэтому самоубийство подруги таит нечто большее, чем просто решение одинокой женщины. Кто же "помогает" потерянным душам покончить с собой ?!