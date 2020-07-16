Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор

16 июля, 2020, 11:11

Портников Виталий

Активисты армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" облили борщом здание украинского посольства в Ереване в знак протеста против заявления украинского МИД по поводу армяно-азербайджанского пограничного конфликта

Однако я советовал бы активистам готовить не борщ, а щи. И обливать щами не украинское, а российское посольство в Армении.

Можно, конечно, не соглашаться с позицией украинского внешнеполитического ведомства. Однако мы давно уже не в Советском Союзе. Украина – не союзник Армении. Какие-либо серьезные отношения между двумя странами отсутствуют. Зато Армения – союзник России, страны, которая оккупирует украинскую территорию. Армения поддерживает российскую позицию на международном уровне. Армения входит в ОДКБ – военный блок под руководством России. Армения отказалась от подписания расширенного соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и вошла в Евразийский экономический союз. На территории Армении находятся российские военные базы. И как, интересно, Россия отреагировала на пограничный конфликт – конфликт, который произошел, напомню, не в районе спорного Нагорного Карабаха, а в районе международно признанного участке азербайджанско-армянской границы?

Выразила глубокую озабоченность. Армения пыталась инициировать обсуждение на уровне ОДКБ – но только эту озабоченность и получила. Ну хорошо, ОДКБ. Члены этой организации Казахстан и Беларусь – явно не союзники Армении и Россия вынуждена с этим считаться. Но и на национальном уровне Москва выражает ту же глубокую озабоченность и призывает стороны воздержаться от дальнейшей эскалации. Президент Владимир Путин вообще ничего не говорит – и это в ситуации, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выражает Баку свою однозначную поддержку.

Могут сказать, что это Путин так мстит армянам за то, что они свергли его ставленника Сержа Саргсяна и преследуют давнего друга Путина, бывшего президента Роберта Кочаряна. Конечно, в Ереване могут себя так успокаивать, хотя это странное успокоение – получается, что в Москве поддерживают армян только до тех пор, пока они "правильно" голосуют. Но и это не соответствует действительности: Россия не спешила с поддержкой Армении даже тогда, когда у власти там были откровенно прокремлевские правители. Россия вообще не хочет поддерживать Армению. Она хочет сталкивать Армению и Азербайджан и оставаться хозяйкой в регионе. Поэтому с удовлетворением выражает глубокую озабоченность.

И это поведение Кремля – очередной ответ тем, кто сожалеет о "дружбе" с Путиным и хочет, чтобы Украина стала союзником России. Украина, конечно, может стать союзником России. Только вот Россия никогда не будет союзником Украины – даже если к власти в нашей стране придет Медведчук. Россия и тогда останется страной-агрессором, врагом Украины, государством, которое будет работать для нашего исчезновения. Никаких других целей у России нет. И никакой пророссийской Украины быть не может – такую Украину Россия в трудный момент тоже предаст. Как сейчас предает Армению.

Так что я посоветовал бы Виктору Медведчуку и его соратникам научиться варить щи. Квашеная капуста, говядина, картофель, морковь…На всякий случай.