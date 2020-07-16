Первый шаг к независимости: 30 лет назад Рада приняла Декларацию о суверенитете

16 июля, 2020, 07:10

30 лет назад, 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. Через год после этого Рада проголосовала за полную независимость нашего государства

Языковой закон и Декларация о суверенитете

Декларации о суверенитете принимали почти все союзные республики. В большинстве случаев они были первым шагом к провозглашению полной независимости и выхода из состава СССР.

Первыми на этом пути были республики Балтии. Еще 16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонии принял Декларацию о суверенитете. В этом документе впервые в истории СССР было провозглашено верховенство республиканских законов над союзными.

В УССР в начале перестройки усилия общественности были направлены на решение языкового вопроса. Под давлением общества 28 октября 1989 года Верховная Рада приняла закон "О языках в Украинской ССР". Этим законом украинский язык становился единственным государственным. Интересно, что это сделал старый состав Верховной Рады, избранный еще до начала перестройки.

Весной 1990 года скорость политических событий существенно возросла. В СССР уже начинались центробежные тенденции. Избранные на свободных республиканских выборах парламенты Балтии начали открыто говорить о демонтаже Союза.

11 марта 1990 г. Литва провозгласила свою независимость, что стало неожиданностью для союзного руководства. Горбачев сначала не знал, как реагировать на эту ситуацию, которая вышла за пределы начатой им перестройки.

Латвия восстановила независимость 4 мая 1990 г. 8 мая Верховный Совет Эстонии также заявил о выходе из состава СССР.

15 мая 1990 г. начала работать новая, избранная на свободных выборах Верховная Рада УССР. Однако в Украине тогда еще не шла речь о полной независимости. На повестке дня был вопрос о более широкой автономии в составе СССР.

В Раде 1990 г. коммунисты имели большинство. Слова монобольшинство тогда еще не было. Оппозиция в своих критических выступлениях использовала название "группа 239", которая должна нивелировать значение фракции коммунистов. Почему 239? Ведь именно таким было количество нардепов коммунистического большинства.

355 голосов "за"

28 июня на сессии ВР началось обсуждение Декларации о суверенитете. Было очевидно, что Рада настроена на принятие документа. Обсуждение проектов продолжалось 29 июня, 5, 6, 9 июля. Параллельно с обсуждением в сессионном зале шла работа в комитетах и комиссиях Рады.

9 июля произошли кадровые изменения в руководстве ВР. Лидер украинских коммунистов Владимир Ивашко уволился с должности председателя Верховного Совета РСФСР. Это было связано с тем, что Горбачев выдвинул Ивашко на должность заместителя генcека ЦК КПСС. Как человек, который был ориентирован на Москву, он не мог отказаться от такого предложения. Хотя тогда, возможно, работа в Киеве была более перспективной для него.

И вот именно в это время завершалась подготовка текста Декларации о суверенитете. Интересно, что, несмотря на политические разногласия, и власть, и оппозиция были единодушны в необходимости принятия такого документа.

16 июля Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины. За проголосовали 355 депутатов. Против выступили всего 4 депутата, 1 - воздержался.

Такой шаг украинского парламента имел важное значение для дальнейшей борьбы за выход из состава СССР. Позицию Киева Москве было не так легко игнорировать, в отличие от позиции республик Балтии, чья роль в Союзе была не такой существенной. Декларация Верховного Совета показала, что СССР ожидают большие перемены и сторонникам сохранения империи надо забыть о «советском народе».

В то же время украинское руководство тогда рассматривало Декларацию как документ, который можно было использовать во время переговоров о подготовке нового союзного соглашения.

Народ Украины, нейтралитет...

Декларация о суверенитете состояла из вступления и десяти разделов: Самоопределение украинской нации; Народовластие; Государственная власть; Гражданство; Территориальное верховенство (о неприкосновенности границ); Экономическая самостоятельность; Экологическая безопасность; Культурное развитие; Внешняя и внутренняя безопасность; Международные отношения.

Сейчас некоторые названия разделов и фрагменты текста Декларации кажутся немного наивными. Однако в 1990 году люди искренне верили, что речь может идти о скором переходе от диктатуры к народовластию.

Также странным было и использование слова "суверенитет". В нормальной ситуации слово могло означать независимость. Однако в реалиях 1990 года его понимали как нечто другое, не такое радикальное.

В Декларации о суверенитете были следующие основные положения:

закрепление государственного суверенитета Украины;

народ Украины составляют граждане республики всех национальностей;

разделение властей на законодательную, исполнительную, судебную;

исключительное право народа Украины на владение, пользование и распоряжение национальным богатством;

независимость Украины в решении вопросов экономики, экологии, науки, культуры, внешней и внутренней безопасности, международных отношений;

нейтралитет;

гарантия права на свободное национально-культурное развитие всех национальностей, проживающих в Украине;

Как видим, уже в Декларации 1990 года были заложены тезисы, которые затем долгое время определяли вектор политического развития страны.

В частности, был отмечен нейтральный статус Украины. Конечно, в 1990 году было трудно говорить о евроатлантической интеграции, поэтому и возник тезис о внеблоковости. Однако в те же годы, например, венгерские политики уже открыто говорили о возможном вступлении страны в НАТО.

Также авторы Декларации решили не писать в тексте "украинский народ", что якобы могло напугать некоторых жителей востока и юга страны. Вместо этого было предложено более аморфное и бесцветное определение "народ Украины".

Также разработчики Декларации хотели нивелировать тезисы советской пропаганды и поэтому отмечали, что в Украине будет гарантировано свободное развитие культур национальных меньшинств.

Рада тогда также постановила ежегодно отмечать 16 июля как государственный праздник. Так и было, но только один год. В 1991 году 16 июля был выходным праздничным днем. Но уже через месяц Украина провозгласила полную независимость, и дата 16 июля стала неактуальной.