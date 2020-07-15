Роман Сластен: Крупные агрохолдинги не заинтересованы в выкупе земли

15 июля, 2020, 09:34

Роман Сластен - генеральный директор Клуба аграрного бизнеса. Ранее работал директором агентства Агроэффективность при Клубе агробизнеса, финансовым аналитиком Агрокомплекс "Зеленая долина"

Имеет экономическое образование, диплом бакалавра получил в Национальном аграрном университете, диплом магистра - в Национальном университете биоресурсов и природопользования в Киеве.



В программе "Еспресо. Капитал "на телеканале" Еспресо "аграрный эксперт рассказал о запуске рынка земли, новый налог для владельцев земельных участков и о возобновлении работы министерства агрополитики. Собеседник Романа - экономический обозреватель Андрей Яницкий, директор Центра журналистики Киевской школы экономики.



Главная тема этой недели - новый налог для владельцев земли в размере около 1500 грн. за гектар (или 6000 грн., если говорить о среднем пай в 4 гектара). Расскажите, что это за инициатива и почему она нужна или не нужна?

Да, действительно, на этой неделе было очень много шума по этому поводу законопроекта и инициативах о налоге, но это не новый налог. На самом деле это не дополнительное какое нагрузки. Фактически этот законопроект предусматривает определенный минимум уплаты существующих уже налогов на гектар. То есть у нас сейчас уплачивается земельный налог, является единый налог сельхозпроизводителей, который также привязан к гектара, является уплата налога с дохода физических лиц, с арендной платы, а также заработной платы, единый социальный взнос, военный сбор. Уплата всех этих налогов фактически в сумме и должен дать определенный минимум, который должен быть на гектар.

То есть сейчас он меньше 1500 гривен?

Нет, на самом деле сумма всех налогов в тех, кто их реально платит, выше. Согласно нашим расчетам и данных компаний сельхозпредприятий, они платят около 2400 грн. на гектар. Небольшие фермерские хозяйства также платят около 1500 грн. на гектар уже налогов (это те, которые имеют до 10 гектаров).

То есть это такой инструмент вывода из тени тех, кто не платит налоги?

Абсолютно верно. Дело в том, что действительно тенизация в сельском хозяйстве достигла огромных масштабов. Сейчас по оценкам 30% сельскохозяйственных земель обрабатываются в тени. То есть те, которые фактически арендуемых фермерскими хозяйствами или сельхозпредприятиями, не слишком чистыми на руку без заключения договоров аренды и без уплаты соответствующего налога, который должен идти в местные бюджеты.

Но некоторые эксперты все же говорят, что для мелкого фермера, который имеет 4 гектара, эти 6000 гривен - на самом деле большие деньги. Что мельчайшие предприниматели в агробизнесе будут таким образом выброшены с рынка. Это какие-то неправильные опасения?

Дело в том, что эксперты оценивают текущую ситуацию. Действительно, большинство налогов, к сожалению, не платит. Даже тех, что сейчас у нас предусмотрены налоговым кодексом. Они просто не уплачиваются том, что налоговая не имеет какого нормального механизма воздействия. То, что предлагает законопроект и эта инициатива - фактически предоставить инструмент, и при этом даже определенным образом снизить эту минимальную стоимость. То есть, если мы сейчас предположим, что владелец пая, если он обрабатывает этаж двух гектаров, должен уплатить 18% налога с дохода физических лиц, то это примерно 3600 грн. на гектар он должен платить поверх двух гектаров, которые у него в обработке. Нынешний законопроект говорит о 1500 грн.

Мало того, в четверг собирался в Верховной Раде комитет по налогам, где народные депутаты представили уже доработанный законопроект, который предоставляет еще большие льготы для мелких собственников физических лиц, а также для крестьянских фермерских хозяйств мелких.

То есть там еще меньше можно будет платить?

На самом деле да. Уже измененный законопроект сейчас предусматривает для крестьянских фермерских хозяйств (то есть тех, кто обрабатывает от 2 га и выше) возможность уплаты только 2% от нормативной денежной оценки.

Можете сказать, сколько это в гривне?

Это 560 грн. на гектар в среднем по Украине.

Это уже какая-то сумма адекватная, как по мне. Но все равно на днях председатель правительства Денис Шмыгаль, заявил, что вообще инициатива по введенному такого налога не время. Почему он выступил против инициативы депутатов? Они с одной политической команды выступают, а говорят будто разными голосами.

Дело в том, что инициатива данного законопроекта принадлежит депутатам. То есть народные депутаты сформировали данный законопроект. Сделали они это еще до того, как господин Шмыгаль приступил к исполнению обязанностей премьер-министра. Возможно, он не точно, не слишком глубоко понимается о законопроект говорится и каковы его основные положения.

Кстати, о господине премьер-министра. Когда он стал главой правительства, то сразу заявил, что вновь будет создано аграрное министерство. Как вы к этой идее относитесь?

В общем все аграрные ассоциации относятся к этому положительно. Потому что действительно после того, как был сокращен министерство и объединено с министерством экономики, сначала сельскому хозяйству уделялось меньше внимания, но земельной реформой сложилось такое впечатление, что абсолютно все министерство экономики занимается только сельским хозяйством. Мы поддерживаем необходимость восстановления министерства аграрной политики, но вопрос, когда. Большинство все же склоняется к тому, что нужно восстанавливать его в конце года, то есть с 1 января. Почему? Потому что мы уже видели, что такие трансфорации без согласованного бюджета, без утвержденного штатного расписания приводят просто к тому, что никакие процессы не происходят: регистрации, выдача справок, приказы - все просто приостанавливается и это парализует работу сектора и развитие далее.

То есть возможно в этом и ответ: он пришел, сказал, что будет создано такое министерство, но не создал его, потому что это середина бюджетного года и откуда деньги на него взять - на зарплаты, на должности?

Конечно, это нужно вносить изменения в бюджет - это довольно непростая процедура. Тем более, что только наладили хоть как-то работу аграрного департамента в министерстве. Сейчас нужно исправить и наверстать все, что было упущено после таких перестановок. Поэтому лучше хорошо подготовиться к этому и с 1 января восстановить министерство, которое действительно необходимо для нашей страны.

А у вас есть видение, кто может стать министром аграрной политики? Обсуждаются какие-то фамилии в вашем экспертном аграрном кругу?

Конечно, кандидатуры обсуждаются уже давно и обсуждались еще с февраля, когда впервые была анонсирована возможность восстановления министерства. Я не хотел бы сейчас говорить, кто там будет фаворитом, поскольку до 1 января еще может быть очень много изменений.

Объясните, когда мы сможем покупать, продавать землю? Как закон приняли, а механизм еще не работает.

Сам закон приняли, но сами купля-продажа предусмотренные законодательством с 1 июля 2021 года. То есть с июля следующего года физические лица, граждане Украины смогут покупать и продавать земельный участок.

Есть время собрать деньги.

Собрать деньги, ознакомиться с государственными программами, которые позволяют приобрести землю под банковские кредиты по сниженным ставкам.

Как агробизнес относится к этому закону? Я помню, что было много-много протестов.

Действительно, закон вышел спорным. Многим участникам рынка он не понравился, так как для крупных сельхозпредприятий, а также для фермеров иностранцев, которые у нас здесь фермерують уже более 10 лет (прекрасно знают и украинский язык, и обросли даже семьями), нет возможности фактически приобрести землю или предложить какую цену их арендодателям. Поэтому действительно много недовольных. Тем не менее это все же важный шаг в направлении земельной реформы в целом в Украине.

Бизнес сейчас накапливает деньги? Собирается ли он выкупать участки, которые сейчас арендует?

Интерес очень слабый до непосредственно выкупа и обычно не арендатором, не сельхозпроизводитель обращается к владельцу пая, а наоборот. Владелец пая приходит, если имеет какую-то потребность в деньгах, то тогда идет разговор о возможности купли-продажи.

Вот вы сказали, что крупные агрохолдинги недовольны, потому что там есть ограничения количества земли, которую можно иметь в одни руки. Как же агрохолдинги, которые имеют по 200-300 тысяч гектаров? Как они их будут оформлять?

Дело в том, что крупные компании и агрохолдинги не были заинтересованы в выкупе всех земельных массивов на самом деле. Им всегда выгодна аренда том, что это не требует дополнительных капитальных долгосрочных вложений. Поэтому в большинстве случаев они будут пробовать просто выкупать те паи, которые им будут хотеть продавать владельцы. Но какой-то там заоблачной цены они, конечно, предлагать не будут. Точно в таком формате рынка, он принят. И еще, возможно, будут также выкупать тогда, когда будет какой-то определенный риск рейдерства земельных участков. Это будет по сути два мотива, чтобы какой-то резерв средств держать непосредственно для выкупа.

Какое ограничение сейчас в одни руки в законе прописано?

С 1 июля 2021 это ограничение - 100 гектаров для физических лиц. Не более.

А для юридических лиц?

Они смогут покупать землю только с 2024 и там ограничение до 10 000 гектаров и ограничения по тому, что это должно быть юридическое лицо, которой обладают украинцы.

А что будет с иностранцами? Вы говорили, что многие иностранцы уже работают на украинском полях и имеют семьи здесь. Как им быть?

Это очень тревожный вопрос. Они также неоднократно обращались с тем, что они фактически лишены возможности защиты той земли, на которой они работают, которую арендуют. В случае рейдерства, они не смогут выкупать. Действительно, вопрос достаточно рисковое для них. Многие уже заявил о возможности свертывания инвестиций или приостановление, пока не начнет функционировать рынок земли.

Мне кажется, что все эти ограничения не очень работают, то можно оформить на жену, тещу, кого угодно земельные участки.

Конечно, есть обходные пути. Но все равно это не удобно, дорого и фактически то, к чему будут приходить в крайнем случае.

Вы прогнозируете какую цену за гектар в июле следующего года, когда откроется рынок?

В июле следующего года это будет где-то $ 1,500-2000 за гектар в среднем по Украине. Нынешняя цена на сером рынке фактически тоже где-то на уровне $ 1500 за гектар. Если бы было сформировано либерализован рынок (по крайней мере возможность покупать для иностранцев, работающих в Украине минимум 3 года, чтобы не спекулировали), то цена была бы значительно выше. Ну но рынок приняли в таком формате, которому приняли.

Имеем, что имеем. Напоследок, положительное вопрос. Мы знаем, что у нас в этом году рекордные урожаи зерновых и рекордные экспортные продажи. Почему, несмотря на коронавирус, несмотря на экономический кризис наши аграрии на коне?

Аграрии в принципе привыкли ко всем кризисам, их ежегодно закаляют еще и погодные условия и катаклизмы. Этот год не исключение - когда у нас то бесснежная зима и, соответственно, нет влаги в почве, то весной без дождей. Фактически очень сильно страдала Бессарабия, Одесская область, где более 300 000 гектаров пшеницы просто высохли и у них нет сейчас урожая вообще. Действительно, там есть большая проблема. Правительство обещало помочь, но, к сожалению, пока этой помощи не видно. Остальные регионы Украины чувствует себя достаточно неплохо том, что были у нас дожди в течение мая, они все же поправили ситуацию и ожидается более-менее нормальный урожай. Вряд ли мы будем иметь рекорд, как в прошлом году, но все равно ситуация будет неплохая. Относительно пандемии - многие аграрии были довольно хорошо подготовленными непосредственно к выполнению тех требований, которые нужны. Большинство работает на свежем воздухе, а поэтому риски передачи вируса минимальны.