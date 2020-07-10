Бенефициары меморандума с "зелеными"

10 июля, 2020, 17:18

Тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии возрастет вдвое. Кто из олигархов заработает на "зеленой" энергетике

В начале июня правительство подписало меморандум с некоторыми ассоциациями "зеленой" энергетики.

От участников рынка меморандум подписали две ассоциации: "Европейско-украинское энергетическое агентство" и "Украинская ветроэнергетическая ассоциация".

Не подписала меморандум "Украинская ассоциация возобновляемой энергетики" (объединяет в основном владельцев солнечных электростанций), сетуя, что этот меморандум прописан в интересах ветроэлектростанций, где крупнейшими игроками являются ДТЭК Ахметова и группа Карла Стурена - Валерия Хорошковского ( "Виндкрафт").

В меморандуме предполагалось, что в Украине полностью восстанавливаются платежи по "зеленому" тарифу и для этого пересматривается тариф "Укрэнерго", через который и собираются средства для "зеленых".

Тариф "Укрэнерго" (тариф на передачу) является составной частью конечного тарифа для потребителя, следовательно, это напрямую вызывает рост конечных тарифов.

Также меморандум предусматривает, что 40% из существующих долгов перед "зелеными" должны быть погашены до конца 2020 года.

Чтобы выполнить меморандум и "зеленые" платежи полностью восстановились, нужно дополнительно собрать с потребителей более 20 млрд грн.

И это уже включая предложенное снижение 15% и 7,5%, которое скорее является номинальным и несущественно снимает финансовую нагрузку.

Соответственно на выполнение правительственного меморандума 26 июня НКРЭКУ предварительно одобрила проект решения , согласно которому тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" предлагается повысить более чем вдвое, с 15,54 коп до 32,8 коп за кВт-ч .

А уже в субботу 11 июля может состояться заседание регулятора, где будет принято окончательное решение о таком повышении.

Повышение тарифа "Укрэнерго" на 17,3 коп означает, что автоматически на эту величину будет повышен тариф для всех бытовых потребителей: школы, больницы, детские сады, воинские части, водоканалы, теплокоммунэнерго, электротранспорт, кафе, парикмахерские, фабрики и заводы. Общий конечный тариф для потребителей вырастет на 10% -15%.

Правда, нашлись и те, кто не платят этот тариф "Укрэнерго", в частности компания ДТЭК получила решение суда, согласно которому при экспорте электроэнергии не платит тариф "Укрэнерго", а бесплатно пользуется государственными сетями.

Очевидно, что такое беспрецедентное повышение тарифа "Укрэнерго" уменьшит конкурентоспособность украинских предприятий на мировых рынках и приведет к росту цен на товары и услуги для всех украинцев.

Всего небытовые потребители потребляют около 100 млрд кВт-ч в год. Следовательно, повышение тарифа на 17,3 коп означает, что из украинских потребителей будет дополнительно собрано более 17 млрд грн в год, которые пойдут на выплаты "зеленых" тарифов. Кто на этом заработает?

Крупнейшим игроком "зеленой" энергетики является ДТЭК Рината Ахметова, который производит около 26% от всей генерации на "зеленом" тарифе - ему достанется примерно 4 млрд грн.

Компаниям с орбиты Карла Стурена и Валерия Хорошковского, в которых доля рынка в пределах 10%, достанется более 1 млрд грн.

Еще около 3,5% рынка принадлежит компаниям VR Capital, которые строили электростанции вместе с ICU и приближенными к Петру Порошенко - им с этого повышения достанется около 500 млн грн.

Еще по 200-300 млн грн смогут получить бизнесмен Василий Хмельницкий, группа Тынного-Левочкина и Мкртачана-Ефимова.

Таким образом, уже С 1 августа может произойти стремительный рост тарифов на электроэнергию для украинской экономики, несмотря на глубокий кризис из-за коронавирус.

Как видим, зарабатывают на этом в основном олигархи и бизнесмены, приближенные к политике.

Насколько справедливо такое выкачивания денег из слабой экономики ради перераспределения в интересах узкой группы лиц - вопрос риторический.

Но вместе с щедрыми выплатами по высоким "зеленым" тарифам правительство останавливает дешевые атомные блоки, делает государственную политику вообще абсурдной. Пора поставить государственные интересы выше интересов олигархов!