Руфер, девушка-рабыня и бокал шартреза, - 5 книг с необычным сюжетом

10 июля, 2020, 08:12

Классические сюжеты сказания в этих книгах заменены на современные истории о "живой" жизни в разные эпохи. Оказывается, иногда только так, опираясь на факты, а не фантазии, можно создать по-настоящему интересное чтиво. В каком даже обычный случай может стать основным для настоящей литературы

Алексей Филановский. Провинциал. - М .: Фабула, 2020





Роман этого автора поможет лучше понять историю, которая не всегда состоит из классовых противоречий, народной воли или решений правящей касты. Каким образом это доказано в тексте? Едва ли не впервые в случае рассказы о такой объединительную силу, как церковь, речь об одиночке, главном герое этой эпического повествования, Дефане. Который всю свою жизнь посвятил ее обогащению и процветанию, являясь, по сути, реформатором церковных оснований. В начале XIV, как, собственно, и когда-либо, это было непросто, и даже работая на славу Святого престола и картезианского ордена, Дефан знал, как поколебать заскорузлые основы представлений, глубоко укоренившихся в головах братьев. В романе он не прибегает к богословской казуистики, а лишь изредка, как бы невзначай, вспоминает тот или иной уместен строку или стих Писания. Впрочем, не только этим фигура героя интересна для настоящего читателя. Дело в том, что современным делает Ее столько служения ордена, сколько разнообразна деятельность, характерна более поздним "универсальным" временам. Так, например, Дефан, пройдя путь от монаха к кардиналу, создал уникальную финансовую систему, заложил основы современной экономики, первый стал использовать банки как финансовых операторов, заложил основы книжной торговли, ввел систему безналичных расчетов и создал продукты, которые принесли мировую славу картезианцам на образец ликера "Шартрез". "Однако мысли Дефана в то время уже были заняты иными вещами, - узнаем мы о захвате героя. - Легко добившись первого успеха, он продолжал опыты с извлечением вкусов и ароматов из самых различных материй. Чудодейственный ал-кохоль оказался поистине волшебным ключом ко множеству тайн ". И таких тайн в жизни и творчестве главного героя, добавим, было немало.

Миленко Ергович. Вилимовський. - М .: Кладовая, 2020

Автор этого романа - известный боснийско-хорватский писатель - обычно погруженный в историю балканских стран, рассказывая о польском профессора на пенсии Томаше Мерошевском. Чтобы облегчить жизнь своему сыну, больному туберкулезом костей, они отправляются из Кракова в спрятанного в горах гостиницы на побережье Адриатического моря. Впрочем понятно, что есть смыслы, которые читатель отыскать за, на первый взгляд, простой рассказом об определенном времени и людей в нем. Собственно, о времени событий романа. Это 1938, а потому в книге, хоть и не прямо, но очень ощутимо речь идет о приближении войны. Когда профессор с сыном, его учителем, воспитателем и несколькими помощника появляются в небольших горных селах, их делегацию воспринимают как сопровождение дьявола - Караджоза. Хаби такое предвещает что-то хорошее? Однако даже в атмосфере приближения апокалипсиса всегда найдется место любви: на первом детском или уже пожилого человека - неважно.

Оксения Бурлака. Разорван кадр. - М .: Академия, 2020

Новые чувства в этой книге оказываются на грани краха. Ведь то, что происходит с героем повествования, топовым блогером, который умеет поднимать солидный кэш, что его хватит на прихоти Барби и на то, чтобы свалить от родителей, можно назвать катастрофой. Ведь он крутой руфер, ему уже шестнадцать, еще немного, и он обставит самого Койота - пока крутого руфера в городе. И надо же, чтобы все так внезапно обрушилось. На залезает задерживает полиция, разгневанный папа перекрывает краник с деньгами. С работой не клеится, начинаются массовые отписки в инст Барби угрожает уйти, поэтому приходится тратить время на другой, а она вовсе не из тренда. Впрочем, именно эта девушка, поборов тяжелую болезнь, никак не может понять, почему совсем не ценит жизнь Фил. А потом приходит смерть конкурента, подступы ближних, раскрытие правды о самом герое ...

Ольга Мельник. Ship Life. Семь месяцев добровольного рабства. - Черновцы Издательство 21 2019

Эта книга написана в форме условного дневника девушки, которая работала официанткой на американском круизном лайнере. Автор день за днем воспроизводит в памяти реальные события семи месяцев, проведенных на борту, делится своими впечатлениями, открытиями и переживаниями. Читатели этого дневника могут вместе с автором посетить более 20 стран Европы, Северной и Центральной Америки, а главное - из первых уст узнать о том, какое же она - корабельная жизнь. "Когда я вернулась домой после семимесячного контракта на круизном лайнере, - начинает автор свой рассказ, - друзья, родственники и знакомые много раз спрашивали меня, как там было. Отвечать на этот вопрос мне было очень сложно. За семь месяцев произошло столько, что все это только вложить в одно-два предложения. Я не могла оказать этому опыту ни знака «+», ни «-», в результате разным людям рассказывала разные вещи - в зависимости от настроения. кто-то узнавал о красоте Карибских островов, а кто-то о том, что за семь месяцев у меня не было ни одного выходного дня ".

Кэтрин Эплгейт. Останниця. Книга 1. Одна на свете. - М .: Жорж, 2019

По сюжету этой истории, героиня книги Биш привыкла быть маленькой и молодой, но она всегда чувствовала себя частью чего-то большого - частью семьи, частью стаи. Так было до того ужасного дня, когда Биш осталась одна - и теперь она последняя из своего рода, последняя из дейрнив ...

"Еще задолго до того, как услышала это слово, я привыкла к тому, что я - последняя, - вспоминает она. - Я была вишкребком - самым молодым и самым маленьким ребенком, и то намного меньше всех между семерых братьев и сестер, что означало мою последнюю очередь пить, есть, быть защищенной. низкий статус в нашей стаи во время упадка я приняла без обиды - по крайней мере без особой обиды. Возможно, это и справедливо. Мои преступления, как мне часто напоминали, были многочисленны. Ума не хватало, я была маловата, помощи от меня немного, я слишком мелкая".

Поэтому останниця. Для дейрнив стая - это главное в жизни, и поэтому ом Биш решает проверить, правдивы легенды о представителях ее вида, которым удалось выжить. Она отправляется в опасное путешествие воинственным королевством Недарра. По дороге храбрый дейрна встречает достойного вобика Тоббла, многоликая девушку кхари, гордого кота-филивету Лови-Удачу и Ренцо - вора, который имеет честь. Новые друзья становятся настоящей семьей для Биш и вместе открывают ужасную тайну, которая угрожает существованию не только дейрнов, но и всех существ их мира.