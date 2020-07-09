Провал на "Большой дороге". Что не так с желанием Зеленского сделать дороги для страны?

9 июля, 2020, 13:23

И так давно у Владимира Зеленского возлагали большие надежды на две вещи. Первое, взять первенство на местных выборах за счет турбомира на Донбассе. Второе - президент сам публично заявлял, что хочет остаться в истории президентом, который сделает в Украине дороги

Последний раз он подчеркнул этом на своей пресс-конференции на свежем воздухе: "Я очень этого хочу, я собираюсь жить в Украине и после своей каденции и хочу ездить по дорогам и чтобы люди видели, и мне не было стыдно".

С турбомиром все пропало. Ведь даже Владимир Александрович понял, что переписывать Конституцию Украины по шаблонам от Путина-Козака ради одновременных местных выборов с ОРДЛО - это играть в "русскую рулетку" с печальным концом. Условные гурманы "оливье" возможно, и поняли бы, а вот проукраинская часть, которая становится крепче от еженедельного митинга до регулярной ходы, от суда над Стерненко к допросу Порошенко - не забудет и не простит. Поэтому путинские чернорабочие оккупационных полей Алексей Бородай и Захар Прилепин все чаще заговаривают об интеграции де-юре ОРДЛО в состав РФ. А в ОПУ уже дали заднюю в попытке впихнуть нам черную дыру с помощью Сивохи и дутых на российские деньги ЛОМов типа Алеси Медведевой или Елены Лукаш.

Последняя партийная социология показывает, что любители "оливье" "с лопаты скорее уверовали в обещания неоСССР от ОПЗЖ чем партии власти, которая запомнилась в последнее время разве корабельными соснами и собачьими ртами. Поэтому годовая попытка найти что-то рациональное в глазах Путина завершилось разве тем, что со скрипом, хоть вынужденно, но Шестой стал хоть каким-то проукраинским президентом.

Далее. О дорогах. Идею отремонтировать шоссе и мосты, чтобы связать страну и оживить нормальную жизнь в ней выдвинул и начал экс-премьер-министр Владимир Гройсман. Поэтому все то, что нынешний глава правительства Денис Шмыгаль и персонально Владимир Зеленский записали в проект "Большая стройка", было начато еще при предшественнике.

Желание Зеленского и "слуг народа" получить бонусы хотя бы на теме мощных ремонтов было настолько большим, что на эту программу выделили более 100 млрд гривен, беспрецедентно большую сумму. Почему-то помехой не стали ни коронавирус, ни два месяца жесткого карантина, ни резкое падение экономики. Говорят, даже дорожная мафия была поражена кучей денег, которые можно распилить под прикрытием - мы кладем асфальт в каждом селе. По сути идея, которую скопипастил у правительства Гройсмана Зеленский, была не менее рискованное чем ставка Петра Порошенко на "армию, язык и веру".

Впрочем Зеленского как всегда подвела его некомпетентный команда подхалимов с "Квартал-концерта", которые даже минимально не отстреливают, что сделать положительный пиар в сфере пропитанной коррупцией по горизонтали и вертикали почти невозможно без реформ и контроля.

Чего только стоит легендарная встреча в начале мая с главой "Укравтодора" Александром Кубраково, который жаловался гаранту, что его притесняют старые коррупционеры. А когда сильно верующий прихожанин МП с Офиса президента Украины Сергей Трофимов заботливо предложил в поддержку своих замов - президент сказал, что у него нет времени для назначения замов в "вонючий "Укравтодор". Так ведомство с бюджетом в 100 млрд осталось абсолютно без кнута центральной власти. А еще - намерению отремонтировать дороги сильно повредил коронавирус...

После вынужденного простоя люди уже ощущают на себе нищету. Две трети наших граждан не выезжают за пределы своих районов - они ездят по 10-30 километров по бездорожью - до их ремонта руки у центральной и местных властей не доходили никогда. И когда они видят кастрированную картинку, где президент или его окружение разрезают где-то одиночную ленту под торты в форме Святогорской лавры - это только злит. Вызывает невероятную ярость, потому что 100 млрд гривен, укатанных бесконтрольно в асфальт, выглядят предательством и фоне массового снижения уровня доходов граждан. Показуха в стиле КПСС всем надоела.

"Большая стройка" Зеленского часто сравнивают с "большим строительством" США времен Франклина Делано Рузвельта. Именно тогда воплотили в жизнь систему скоростных хайвеев - гладких, крепких, идеально обустроенных бетонных дорог - такой себе мечты и дальнобойщика, и водителя легкового автомобиля. Эти автомагистрали связали штаты воедино между собой и позволили миллионам людей пережить невзгоды "Великой депрессии".

Однако есть важный момент. Аналоги тогдашнего американского "Укравтодора" возглавляли люди, которых называли легендой или эпохой отрасли - и Логан Пейдж, и его преемник Томас Х. Макдональд имели безупречную репутацию и до сих пор тяжело найти хоть какие-то сведения про их политический лоббизм или коррупционные деяния.

Несколько позже в том же США был очень интересный опыт по использованию умений, знаний и связей мафиози ради интересов государства. В 1943 году окружной прокурор Нью-Йорка Томас Дьюи привлек к уголовной ответственности одного из лидеров организованной преступности США Лаки Лучано. Сутенер, наркоторговец и бутлегер имел широкую сеть связей и незаурядные менеджерские способности. Дьюи и американское правительство предложили Лучано сделку: он помогает организовать работу портов Нью-Йорка - за это его тихо депортируют в Италию. Порты тогда были очень нужны США, поскольку именно оттуда к союзникам - Великобритании и СССР шли большие партии военных заказов ...

Безвыездно лето 2020 позволило украинцам впервые посмотреть на свое государство как на объект, который надо изучить пешком и на автомобиле. Впервые сотни украинцам открыли для себя уникальное розовое Лемурийское озеро или замок Курсива. Однако добраться до этих туристических достопримечательностей - это еще тот квест, после которого три дня будут болеть кости.

Если бы 100 млрд гривен действительно пошли на дороги - это позволило бы Зеленскому действительно оставить положительный след в истории. А еще открыло бы глаза укринцям на то, что хорошо отдыхать можно и дома. Будет очень печально, если нежелание президента бороться с "вонючей" коррупцией позволит дорожным мафиози купить себе шикарные виллы близ Ниццы, чтобы кататься по ним путями, которые делает французское правительство.