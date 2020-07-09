Новый налог на пай ударит по беднейшим. Экспертный опрос

9 июля, 2020, 10:41

В Верховной Раде лежит три проекта изменений в Налоговый кодекс по поводу налогообложения сельхозпроизводителей. Налоговый комитет Рады 3 июня рекомендовал парламенту поддержать один из них, под номером 3131

Документ вводит налог на земли сельхозназначения и призван вывести из тени малые фермерские хозяйства. Но в нынешних условиях такая инициатива может навредить бедным крестьянам и "подвести" их к продаже паев агрохолдингам по низким ценам в первую волну открытия рынка земель.

Верховная Рада может рассмотреть этот законопроект уже на следующей неделе, поэтому Еспресо.TV спросило у экспертов и бизнеса, что они думают о предложенных изменениях.

Олег Нивьевский, доцент Киевской школы экономики, эксперт по земельным вопросам:

Надо разобраться, кто у нас хозяйничает на земле. Я бы их разделил на две большие группы: единоличники, или же личные крестьянские хозяйства, или же семейные фермерства. К сожалению, нет формализованного определения, поэтому их называют по-разному. Но в основном это физические лица. Есть другая группа сельхозпроизводителей - это юрлица. Законопроект № 3131 в первую очередь бьет по физическим лицам.

Система выглядит следующим образом. По законопроекту налог составляет 5% от нормативно-денежной оценки земли, что в среднем составляет примерно 1400 грн за гектар. Но вы имеете право уменьшить эту сумму на объем всех других налогов, которые вы платите. То есть вы считаете, сколько вы заплатили в бюджет налогов на доходы физлиц, земельного налога, единого налога, военного сбора, ЕСВ, налога на прибыль, и если вся сумма налогов превышает 1400 грн/га, то вы дополнительно ничего не платите. Если сумма меньше 1400 грн/га, то разницу вы должны оплатить в бюджет.

Это дополнительный налог на самозанятое сельское население, поскольку они кроме налога на землю, никаких других налогов "показать" не могут. Для них 1400 грн/га - это довольно значительная сумма. В первую очередь это ударит по беднейшим крестьянам-хозяевам.

Это дополнительный стимул задуматься крестьянину, что ему делать с землей. Для определенной категории населения будет проще продать эту землю или отдать в аренду как раз той категории сельхозпроизводителей, которая инициировала этот законопроект и лоббирует его принятие.

Конечно, надо находить инструменты детенизации аграрного сектора, но тень и неуплата налогов - результат многих других причин, которые есть в отрасли. К этой проблеме нужно подходить комплексно, реагировать на причины, а не на последствия.

Сейчас есть очень большие шансы, что этот законопроект примут, поскольку есть письма поддержки от ВАРа, УКАБ, от Всеукраинской ассоциации поселковых советов; есть поддержка от Минфина, Минэкономики, профильный комитет ВР также рекомендовал к принятию.

Николай Стецькив, основатель ФайнаBerry, представитель Всеукраинской ассоциации руководителей бизнеса:

Это второй раз за время деятельности новой власти, когда сначала принимаются законы, а потом будут думать, каким образом поддерживать фермеров.

Предыдущим был закон о рынке земли. Я с ним согласен, рынок земли должен быть, но на условиях синергии, а возможно, даже сначала с акцентом на развитие малого фермерства. Сейчас критериев малого фермерства нет. Кто такой "малый фермер"? По оборотам? По площадям земель? Или по времени деятельности?

Я отношу себя к категории "малый фермер", потому что это уже третий год моей деятельности, у меня есть менее 10 га земли и мне 34 года. Ну, и у меня оборот менее 5 млн грн. О чистой прибыли вообще молчу, потому что он вообще почти нулевой; хорошо, что мы не убыточны.

Сейчас хотят принять законопроект № 3131, в котором написано, что надо будет платить 5% от нормативно-правовой оценки земли. Я арендую в ОТГ за 54 тыс. грн (по 9,5 тыс. грн за гектар). По этому законопроекту мне придется дополнительно платить еще 4 тыс. грн.

Это налоговая нагрузка увеличит себестоимость продукции, за что в итоге будут платить горожане.

Я согласен, что налог на землю должен быть, я его одобряю. Но я не одобряю, что создаются условия, чтобы люди продавали землю, вместо того, чтобы создавать условия хозяйствования на земле. Потому что опять нет механизма поддержки малого фермерства.

Ведь даже люди, которые имеют паи, которые еще не готовы сдавать их в аренду, не готовы на них сами хозяйничать, фактически, не могут приступить к хозяйствованию, потому что не могут купить технику, не имеют достаточно аналитики, не знают, что выращивать, потому что государство в этих направлениях не работает.

Михаил Федоров, аналитик инвестиционной группы "Универ":

Налог на землю, конечно, нужен. И не номинальный для галочки, а вполне ощутимый, как элемент регулирования рынка, чтобы земля не стояла без дела. И так, чтобы, образно говоря, 100 лет простоя земли вели бы к ее отчуждению за сумму накопленного налога. Но принимать один закон и одну смену - это само по себе неправильно.

Налог на землю должен полностью вписываться во всю систему регулирования по данному вопросу и вписываться в налоговую систему, а не быть заплаткой. А для этого нужно еще очень много сделать, начиная от кадастра, формул оценки земли, до системы регистрации права и т.д. и т.п. Налог на землю в налоговой части должен вписаться во всю налоговую систему - но поскольку текущая налоговая система больше напоминает хламосвалку, то этот налог может встать у нее глупо, с казусами и другими вещами. Но нормальный налоговой налог на землю должен быть.

Фурсенко Иван, первый заместитель руководителя исполнительной дирекции Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов:

Законопроект № 3131 является неотъемлемой частью земельной реформы. Он обязывает платить налог за использование земли. Этот налог не будет новым, а будет сочетать целый ряд налогов и сборов, включая налог на доходы физлиц, пенсионные отчисления и т.п.

Мое убеждение состоит в том, что мелкие фермеры на 2 га земли пшеницу не выращивают. Если мы говорим о единоличниках, живущих со своего участка, - это либо теплицы, либо ягоды, либо садоводство. Это не тот случай, когда человек не может заплатить одну гривню с сотки в год.

Кроме того, мы говорили об уменьшении налога с 5% до 4% от нормативно-денежной оценки (НГО) земли за гектар. То есть это не 1400 грн будет, а около 1200 грн (если усредненное значение НПО - 28 тыс. грн / га, то 4% - это 1120 грн / га, - ред.). То есть 100 грн в месяц даже для человека, который выращивает цветы в теплицах, это вообще копейки.

Это ударит по тем, кто никогда не платил налоги и находится в тени. При этом стоит на бирже труда и просит государство выплачивать средства. Идет в сельский совет, просит оформить субсидию на все эти вещи, но самостоятельно выращивает на 20 га, имея паи соседей, не платя копейки налогов, при этом управляя нормальным автомобилем.

У нас 30% земли находится в тени. Это не проблема законопроекта №3131, это проблема комплексная той земельной реформы, вокруг которой мы, к сожалению, еще топчемся. Первым нужно было принимать законопроект №2280 о пространственном планировании, следующим - № 2194 о передаче земли органам местного самоуправления, чтобы избранные народом депутаты на местах могли распоряжаться землей, следующим шагом - оборот земли, а затем № 3131. А у нас получается, что общины земли не получили, а за проект № 3131 планируют голосовать. Это плохо - ставить его на голосование сегодня. Но мы его поддерживаем.