Возможно ли спасти туристический сезон на Львовщине? Новые вызовы и старые проблемы

9 июля, 2020, 07:05

Пока путешествия за границу остаются для украинцев недоступными или все еще слишком сложными и рискованными, путешествия по собственной стране выглядят логической альтернативой. Это теоретически могло бы быть мощным толчком для развития внутреннего туризма, но на практике не все так легко и просто

К проблемам и ограничениям, вызванным нынешней эпидемиологической ситуацией, добавляются запущенные недостатки туристической отрасли, такие как устаревшая инфраструктура и плачевное состояние общественного транспорта. В то же время, возможно, как раз вынужденное внимание общества к внутреннему туризму заставит наконец уделить этим невзгодам должное внимание.

Ситуация на Львовщине особенна тем, что, с одной стороны, здесь есть большой туристический потенциал, который не ограничивается одним только городом Львовом, замками и Карпатскими горами, но, с другой стороны, область оказалась среди регионов, где более сложная ситуация с коронавирусом и, соответственно , дольше продолжаются жесткие карантинные ограничения. Как это сказалось в начале нынешнего туристического сезона и ждать ли этим летом туристов во Львове и области?

Львовщина: провальный июнь и надежды на июль

6 июля стало счастливым днем для туристической отрасли Львовщины. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила частично ослабить карантин и уже с 7 июля разрешить работу гостиниц и заведений общественного питания. Конечно, с соблюдением рекомендаций МЗ - таких, как температурный скрининг, санитайзер, персонал в масках.

Инфографика Львовской ОГА: ослабление карантина на Львовщине с 7 июля

"Июнь оказался для нас не очень удачным началом туристического сезона, потому что на Львовщине были усилены карантинные ограничения. Надеемся, что июль даст возможность восстановить то, что было потеряно в предыдущий месяц. Туристический сбор за июнь был всего лишь 395 тыс. грн по области , включая город Львов. Это довольно маленькая цифра, ведь если брать предыдущий год, это было около 3 млн грн., а на это год мы прогнозировали около 50% увеличения. Но несмотря на все у нас постепенно начинают работать и гиды, и экскурсоводы, которые водят экскурсии для групп до 10 человек. И поскольку гостиницы и санатории могут принимать гостей, то запрос большой, в частности, на горы Карпаты. И, в принципе, загруженность по отелям показывает хорошую динамику ", - отметил в комментарии корреспонденту Еспресо.TV заместитель начальника управления - начальник отдела развития туризма и курортов Львовской ОГА Тарас Лозинский.

Курортный городок Трускавец на самом деле еще с 1 июля, не дождавшись соответствующего решения областной комиссии, позволил восстановить в себя деятельность санаториев, отдыха и оздоровительных комплексов.

"В воскресенье, 5 июля, прибыл первый поезд из Киева в Трускавец. Сейчас пассажиров могут размещать в вагонах СВ и купе, и загруженность должна быть до 50%. Надеются, если не будет новых вспышек коронавируса, то будут запускать и другие железнодорожные перевозки" , - добавил Тарас Лозинский.

Также в области разрешено восстановление регулярных и нерегулярных автобусных перевозок. Загруженность может быть 100% сидячих мест, но должно быть обеспечение антисептиками, а пассажиры в течение поездки должны оставаться в масках.

В областной администрации надеются, что это позволит разгрузить от скопления автомобилей трассу Киев-Чоп, которая особенно переполнена в выходные.

Еще раньше Управление туризма представило серию из четырех промо-роликов "Где мои туристы?", чтобы популяризировать туристические прелести Львовщины и помочь местным предпринимателям, которые работают в этой сфере.

В роликах представлены четыре направления туризма, которые широко представлены и в регионе:

Лечебно-оздоровительный туризм.

Проморолик "Львовщина. Путешествие. Здоровье"

Историко-познавательный туризм.

Проморолик "Где мои туристы? Львовщина. Путешествие. Замки"

Активный туризм.

Проморолик "Где мои туристы? Львовщина. Путешествие. Активный туризм"

Гастрономический туризм.

Проморолик "Львовщина. Путешествие. Гастромандры"

Львов: акцент на украинских туристах

В прошлом году Львов принял 2,5млн туристов, а в этом году ожидалось еще больше гостей, если бы эти планы не перечеркнула ситуация с коронавирусом. Сейчас в городе возлагают надежды на ослабление карантина и приезд туристов из других регионов Украины.

"В предыдущие годы около 50-55% - это были украинские туристы, дальше больше приезжало из Польши, Беларуси, Германии и Турции. Мы ожидаем восстановления туристической отрасли, собственно, через внутренний туризм, а дальше понятно, что будет и внешний. Внутренний туризм выполняет много и социальных функций, поэтому мы считаем, что это действительно очень правильное направление, на котором сегодня нужно акцентировать. Люди будут путешествовать в первую очередь туда, где безопасно, а в своей стране ты всегда понимаешь что, где и как. Поэтому сейчас может быть бум восстановления именно внутреннего туризма в Украине и во Львове в частности ", - рассказал Еспресо.TV заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Город Львов на самом деле, вопреки решению областной власти, еще раньше возобновил работу кафе и ресторанов, правда в ограниченном режиме. 7 июля городская комиссия ТЭБ и ЧС вслед за областной комиссией ослабила карантинные требования, сняв, в частности, ограничения для заведений питания, там могло находиться одновременно только до 10 человек. Относительно ночных клубов, то они по состоянию на сейчас остаются запрещены.

"На этой неделе мы возобновили деятельность туристско-информационного центра Ратуши. Также открыли вход в аэропорт, потому что было уже запущен "Визейром" авиасообщение - пять направлений. Но понятно, что туризм восстанавливается очень поэтапно. Планируем несколько акций, чтобы малый и средний бизнес, который работает в этой области, мог восстанавливаться. Да, мы проводили первую акцию, которая называется "Для своих", когда можно было купить один кофе, а второй был бесплатный. Так же было и с экскурсиями. Также гиды довольно оперативно восстанавливают свою деятельность ", - добавил Андрей Москаленко.

Во Львове ранее были открыты для посетителей музеи, работающие на свежем воздухе - в частности, "Шевченковский гай", "Территория террора", Лычаковское Кладбище. Сейчас в городе изучают возможность восстановления полноценной деятельности кинотеатров, театров и культурных учреждений. Решение по этому вопросу могут принять на комиссии уже 13 июля. Также во Львове возлагают надежды на возрождение делового туризма.

"Мы даже во время карантина выиграли одну заявку на международную конференцию, которая может еще в этом году произойти, если будет возможность. Это 150 врачей - детских онкологов. Кроме того, планируем анонс по 30 грантов для проведения конференций во Львове. Одна конференция в среднем приносит от 5 до 6 млн гривен. А так велика, как, например, Lviv IT Arena - около 100 млн грн ", - рассказал заместитель городского головы.

Ожидания туроператоров

Игорь Губилит, директор туроператора "Посети", специализирующейся как раз на путешествиях Украины, рассказал Еспресо.TV , что по сравнению с 2019 годом количество туристов во Львове существенно меньше. Несмотря на то, что украинцы не могли поехать за границу, путешествовать во Львов также было сложно, и на то есть несколько причин:

"Первая и основная - это распространение коронавируса во Львове, который, к сожалению, вырвался в лидеры по уровню заболеваемости, поэтому украинцы не спешат путешествовать в город Льва. Вторая причина - это невозможность добраться основными транспортными путями, потому что железная дорога и автобусы не работали, а это основной способ доехать до города. Также отпало авиасообщение, которое, возможно, давало не так много украинцев, как иностранцев. Еще важно, что большое количество украинцев потеряли или существенно уменьшили из-за коронавируса свои доходы, и, соответственно, они экономят средства и в этом году не будут путешествовать или будут это делать в ограниченном виде. Также следует отметить, что многие украинцы, которые любят путешествовать, во Львове уже были, а новой площади Рынок еще не построили, одновременно другие туристические города научились на примере Львова, как развивать туризм, и поэтому очень успешно стали конкурировать за туристов. Обобщая, можно сказать, что во Львове, как и в любом туристическом городе и месте мира, туристический сезон будет провальный, и для этого есть объективные причины, от нас мало зависит.

В отличие от областного центра, Львовщина, в частности Карпаты, будет иметь туристов. Конечно, не в тех цифрах, как обычно, но туристы были и будут. Они стараются выбирать места, где много природы, мало других людей. Но, к сожалению, по нашим наблюдениям, здесь также есть большая проблема, потому что туристы, которые едут в Карпаты, выбирают распиаренные места, и это вызывает огромные скопления туристов на известных объектах, например, на водопаде Каменка или скалах Довбуша. Парадоксально, но люди, которые работают в этих местах, утверждают и мы сами видим, что количество туристов в известных местах львовских Карпат в разы превышает прошлогодние показатели, а учитывая, что они из разных мест Украины, вероятность заражения коронавирусом существенно больше, чем в центре Львов. Поэтому мы разработали новые туристические маршруты на природу, которые советуем туристам. Они либо вообще новые, или мало посещаемые, и риск заражения там сведен к минимуму, а удовольствие от путешествия очень велико ".

Директор турфирмы "Море Туров -The Best" Любомир Бованько также говорит, что какого-то туристического бума в Украине пока не произошло.

"Большинство людей, которым мы предлагали в июне украинский туризм, сказали, что лучше подождут, когда откроются Турция, Египет, Болгария, или поедут сами где-то на Шацкие озера или в горы", - рассказал он.

По его словам, до сих пор большинство турагентств в Украине были ориентированы больше все-таки на выездной туризм. Украинские гостиницы сильно проигрывают турецким или болгарским, ведь цены имеют выше намного хуже сервиса и питания. К тому же довольно плохо налажена работа туроператоров с украинским отелями.

Но в отличие от курортов украинского моря, с Карпатами ситуация лучше, хотя есть еще куда расти, считает Любомир Бованько. Это такой сравнительно экономный отдых, хотя формируется запрос и на более дорогие услуги.

"Сейчас в Украине появилось несколько таких туристов, которых никогда не было. Это VIP-туристы, люди, которые летали на Мальдивы, в Доминикану, в Таиланд, но в нынешней ситуации с коронавирусом все еще опасаются путешествовать за границу. И многие едут сейчас в наши горы. Поэтому если бы в Украине было чуть больше таких качественных отелей премиум-класса, то они бы нашли сейчас свою аудиторию ", - сказал он.

Плюсы и минусы путешествий Львовщиной: взгляд путешественника

Фото: "Без визы на чемоданы"

Львовская журналистка и путешественница Ольга Иващук предпочитает самостоятельные путешествиям без посредничества турфирм и делится своим опытом и впечатлениями из поездок в собственном блоге. Много путешествовала она и по Львовской области и сейчас согласилась поделиться с Еспресо.TV своими мыслями о плюсах и минусах такого отдыха:

"Львовщиной я путешествовала много еще до введения безвиза с ЕС. Однако могу сказать, что еще три-четыре года назад ситуация с общественным транспортом во Львовской области была несколько лучше, чем сейчас. В последние годы сократили количество поездов и автобусов, которые курсируют в направлении Карпат, к примеру. А те, что остались, часто имеют не очень удобный график. Поэтому поехать со Львова на один день в горы, как прежде, не всегда удобно - разве собственным авто.

Вообще общественный транспорт - это основная причина, почему мы все чаще выбирали путешествия за границу, чем Украина. У нас он недешевый, а локальные перевозчики, в отличие от европейских, не устраивают акций на билеты. Посетив 19 стран мира, могу с уверенностью сказать: Украинские поезда и автобусы катастрофически нуждаются в обновлении своего парка и улучшение сервиса. Например, когда мы были в Марокко или Иране - странах, о которых украинцы часто стереотипно думают, что они принадлежат к "третьему миру", - мы были просто потрясены их хорошими дорогами и инфраструктурой. А поездки иранскими поездами и автобусами действительно оставляют после себя культурный шок - ведь украинцам неизвестный такой уровень комфорта, к сожалению.

По сервиса в украинских гостиницах, я слышала, что многие сетуют на это, особенно на часто завышенные цены. Но лично я не думаю, что карантин и увеличения популярности внутреннего туризма существенно повлияет на это. Ведь пока будут туристы, которые готовы платить за то, что есть, - до тех пор ситуация будет всех устраивать. Хотя, с другой стороны, многие украинские туристы после поездок в ЕС стали более требовательными. Ведь когда ты знаешь истинную цену и качество в европейских странах и затем сравниваешь с тем, что предлагают в Украине - думаю, многие не согласятся теперь платить деньги за посредственный сервис. Поэтому хотелось бы верить, что это станет толчком для владельцев бизнеса что-то улучшать.

Но есть и хорошие моменты. Если очень хочется путешествовать - это возможно, пусть пока только по Украине. Например, из Львова аж две украинские авиакомпании пустили на лето рейсы в Одессу за лоукост-тарифам. Также и на Львовщине множество замечательных мест: замки, горы, скалы в Тустань, водопады, старинные города - Самбор, Жовква, Дрогобыч, бальнеологические курорты. Однако в условиях карантина без собственного авто большинство из них посетить будет трудно. Хотя и здесь есть выход: многие турфирмы предлагают довольно бюджетные однодневные экскурсии по Львовщине.

Очень радует, что в последнее время на Львовщине появилось много ферм и сыроварен, которые приглашают к себе на экскурсии и дегустации. Поэтому можно поехать попробовать крафтовой сыр, увидеть, как выращивают улиток, собрать клубники, продегустировать сыровяленые колбасы, а также устроить фотосессии - выбор большой.

Кто хочет сильных впечатлений, может попробовать рафтинг или просто сплав по Днестру или полет на легкомоторном самолете.

Лично я сейчас никуда не путешествую - исследую центр Львова и его окрестности. Из-за карантина наконец появилось на это время. И каждый раз можно найти что-то новое и интересное, место, где никогда не был или не обращал на него внимания ".