Двор тюрьмы на Лонцкого замостили еврейскими надгробиями именно в период НКВД, - Шеремета

8 июля, 2020, 09:31

В начале июля, именно в годовщину массовых расстрелов советским режимом заключенных в тюрьмах Западной Украины, во дворе музея "Тюрьма на Лонцкого" во Львове начались масштабные раскопки

Раскопки начались 2 июля, что интересно, именно в конце июня и начале июля 1941 года происходили массовые расстрелы советским режимом заключенных тюрем Западной Украины. Исследование проводится по инициативе и по согласованию с Управлением СБ Украины во Львовской области.

Что было обнаружено уже в первые дни исследования и каких результатов можно ожидать, корреспонденту Еспрессо рассказал руководитель мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

Когда начались раскопки и почему так долго шел процесс согласования работ?

Согласование раскопок началось еще в 2016 году. Тогда наша организация совместно с Музеем "Тюрьма на Лонцкого" провели совместное исследование большого двора бывшей тюрьмы. В итоге были найдены останки 23 жертв политических репрессий. Было логичным продолжить раскопки и в другом, малом, дворе. Но он принадлежит СБУ, поэтому было необходимо получить у них разрешение, ведь это режимный объект. Все это время продолжались переговоры, которые успешно завершились только в этом году, за что мы благодарны начальнику Управления СБУ во Львовской области Юрию Гончарову.

Таким образом, это совместный проект СБУ, мемориально-поискового центра "Доля" и Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого". Что интересно, раскопки начались 2 июля, а именно в конце июня и начале июля 1941 года происходили массовые расстрелы советским режимом заключенных тюрем Западной Украины.

Что обнаружили в первые дни исследования?

Полевой поисковый этап работ начался 2 июля и уже на следующий день обнаружили первые находки. Когда работники сняли слой асфальта, то под ним увидели надгробия с еврейского кладбища, т. нН. мацевы.

По нашему мнению, их положили здесь уже после Второй мировой войны представители советского тоталитарного режима. Конечно, к этому преступлению могла быть причастна и немецкая оккупационная власть, но мы все же склонны считать, что это дело рук советских спецслужб, которые массово использовали плиты с кладбищ для хозяйственных нужд. По крайней мере советская власть знала об этих плитах во дворе, ведь асфальтовое покрытие точно сделали уже после войны.

На сегодня выявлено более 100 мацев. Сейчас мы их поднимаем и намерены перенести на территорию музея, где ученые будут определять, с каких кладбищ они происходят. После тщательного исследования историки, музейщики и представители еврейских организаций будут решать, что дальше с ними делать. Пока такого решения еще не принимали.

Как дальше намерены продолжать работу?

После этого продолжим исследования территории на предмет обнаружения останков людей. Мы намерены провести по специальной методологии раскопки всего двора и окончательно подтвердить или опровергнуть версию о захоронении здесь останков жертв политических репрессий.

Хочу отметить, что на этой территории не было кладбища как такового. Поэтому нельзя говорить, что останки людей и надгробные плиты имеют отношение друг к другу. Напротив, можно утверждать, что надгробия были привезены сюда с еврейских кладбищ, а кости, которые, вероятно, найдем, - это останки узников тюрьмы.

Как долго продлятся работы и кто финансирует их?

Трудно сказать, сколько времени нужно нам для исследования. Все зависит от того, что будет обнаружено, от других факторов. Что касается финансирования, то наша организация получает средства на поддержку деятельности из бюджета Львовского областного совета и здесь мы работаем в рамках этих ресурсов.

Напомним, музей "Тюрьма на Лонцкого" расположен на углу современных улиц Степана Бандеры и Брюллова. Помещение построили сразу после возвращения польской власти во Львов, в 1918-1920 годах специально для подразделения, занимавшегося политическими заключенными. Оно стало продолжением управления австро-венгерской жандармерии, построенного в 1889-1890 годах. Польская оккупационная администрация в этой тюрьме удерживала, в частности, членов украинских организаций УВО и ОУН.

В 1935 году в здание был переведен следственный отдел полиции, а тюрьму стали использовать как следственный изолятор. Во время Львовского процесса 1936 года в тюрьме содержали Степана Бандеру, Ярослава Стецько, Николая Лебедя и других подсудимых.

В 1939-1941 годах во время первой советской оккупации в помещении было расположено управление НКВД, а казематы также использовали для политических заключенных. После нападения Третьего Рейха на СССР в июне 1941-го здесь расстреляли около тысячи заключенных.

В 1941-1944 годах здание использовали как следственную тюрьму гестапо.

В 1944-1991 годах здесь действовал следственный отдел и следственный изолятор НКВД (НКГБ) -МДБ-КГБ СССР, одновременно - Городское управление внутренних дел.

28 июня 2009 года в помещении тюрьмы открыли Музей-мемориал жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого".

Богдан Билан

Все фото: ФБ о. Михаила Гредиль (facebook.com/apostolmiki)