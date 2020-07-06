Виталий Портников: Украине нужно выбраться из кремлевского заколдованного круга

6 июля, 2020, 13:51

Портников Виталий

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак утверждает, что Москва дала украинской стороне время для того, чтобы предоставить предложения по конституционным изменениям, которые гарантируют особый статус оккупированных территорий

Ну и речь идет, по словам Козака, не только о Конституции, но и о целом пакете законов, которые должны превратить оккупированный Донбасс в "государство в государстве".

Украинский вице-премьер Алексей Резников утверждает, что сохраняет оптимизм и даже что "Россия готова сблизить позиции" - но по точечным вопросам, таким, как освобождение пленных, режим прекращения огня и даже (вот это прогресс будет!) открытие пунктов пропуска с оккупированных территорий на территорию Украины, закрытых с момента начала эпидемии по решению марионеточных властей. Впрочем, компромиссов по поводу прекращения огня не исключает и Дмитрий Козак.

Что за всем этим стоит? Очевидно, что украинские участники переговоров уже поняли – осталось только убедить в этом Владимира Зеленского – что на прекращение конфликта на Донбассе и реинтеграцию оккупированной территории рассчитывать не приходится. И основную ставку нужно сделать на замораживание конфликта, когда «просто перестануть стрелять». Если же после этого Кремль признает независимость «народных республик» или решит включить их территорию в состав России, то никакой ответственности на Зеленском за это не будет. Главное – что не будут гибнуть люди, что Украина будет жить мирной жизнью. А оккупированные территории? Ну не воевать же из-за них с Россией в самом деле? Будем ожидать, когда подействуют санкции или изменится власть в соседней стране.

Это совершенно прозрачная политическая программа. Возникает только один вопрос – а Путину это все зачем? Чтобы взять на себя ответственность за жителей Донбасса и окончательно потерять Украину? Ради этого он затевал войну?

Требования Кремля вполне понятны. Путину и Козаку нужно, чтобы Зеленский попытался протащить через парламент "особый статус" оккупированных районов, а перед этим начал обсуждать конституционные изменения с руководителями марионеточных администраций "народных республик". Зачем? Вовсе не для того, чтобы отдать Донбасс. А для того, чтобы содействовать дестабилизации в Украине – и было бы замечательно, чтобы конфликт вокруг статуса оккупированных районов совпал с экономическим и социальным кризисом в нашей стране. Это откроет путь к новым территориальным захватам, новым "народным республикам" или хотя бы к «восстановлению территориальной целостности» уже существующих, за счет оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

Зеленский, впрочем, не собирается соглашаться с выполнением этих требований. А вопрос статуса оккупированных территорий собирается обсуждать вовсе не с наемниками, а с представителями переселенцев в Минской группе. Но так украинский президент может удовлетворить только себя самого. Путина он не удовлетворит.

А значит, и никаких компромиссов по прекращению огня и прочим точечным договренностям тоже не будет. Будут продолжать стрелять.

И это – даже не тупик. Это – заколдованный круг. Если вы начинаете исполнять кремлевские требования, то начинается дестабилизация в стране. А если вы их не исполняете – то продолжается военный конфликт, который может даже усилиться.

Выйти из этого круга не очень сложно: нужно всего лишь признать ошибочность подходов Владимира Зеленского, его окружения и его сторонников к решению конфликта с Россией. Нужно признать лживость отношения Владимира Зеленского, его окружения и его сторонников по отношению к политике предыдущей власти в конфликте с Россией. Нужно осознать, что политика Владимира Зеленского и его окружения приведет к новой катастрофе в отношениях с Россией, а среди жертв этой катастрофы – жертв дестабилизации и новой войны – окажутся сторонники Владимира Зеленского. И многие из них не смогут проголосовать ни за Зеленского, ни за другого кандидата на пост президента просто потому, что на кладбищах не голосуют.

А поэтому нужно перестать рассчитывать удовлетворять иллюзии людей, которые вообще не понимают, что вокруг них происходит и тем самым подталкивают себя и других к могиле. Нужно перестать надеяться "задобрить" Путина – человека, который озабочен восстановлением "исторической России", "задобрить" нельзя до тех пор, пока эта «историческая Россия» не будет восстановлена в границах от Ужгорода до Владивостока.

Нужно понять, что война будет продолжаться, солдаты – гибнуть, люди на линии разграничения – страдать. И так еще очень много лет. Наша главная цель – чтобы эта война не переросла в больший конфликт, чтобы линия разграничения не передвинулась к Киеву или Каменец-Подольскому, чтобы Украина научилась жить и развиваться в условиях перманентного конфликта с врагом. Да, война может окончиться в голове Владимира Зеленского, война может окончиться в голове каждого из его избирателей, но вот только Россия и Украина находятся не в голове Зеленского. И мы с вами тоже не в его голове живем – хотя, возможно, там намного уютнее, я это допускаю.

Лучше неприятная правда, которая поможет нам выживать и развиваться, чем приятная ложь, которая приведет к нашей гибели. И лучше власть, которая готова защищать страну даже в безнадежной ситуации чем власть, которая врет самой себе и всем нам.