В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя

6 июля, 2020, 11:21

Татьяна Зинченко

Ночь с 6 на 7 июля - Купальская, в честь одного из древнейших, еще дохристианских, праздников. Почему столь давние традиции сохранились и празднуются и по сей день?

Следует сразу определиться с принципиальным вопросом: праздник Ивана Купала не имеет ничего общего с Рождеством Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которое чтит в этот день церковь. Это различные праздники, они имеют разную историю, й единственное, что у них общее - то, что они совпадают в дате.

Для уточнения:

Иоанн Креститель - в христианстве предшественник Иисуса Христа, предсказавший Его пришествие, крестил в водах Иордана Иисуса Христа и Пророк, мученик, после Девы Марии самый святой (его обезглавил царь Ирод Антипа по наущению Иродиады). О пророке Господь Иисус Христос говорил: "Среди рожденных женами не представал (пророк) больший Иоанна Крестителя".

Солнце играет - Купала восславляет

А теперь - о другом Иване - Купале. Собственно праздник Ивана Купала - очень древний, своеобразный "привет" от наших далеких предков. Археологи считают, что его отмечали уже в древности - около 3 тысяч лет назад.

Поэтому Иван Купала (Купало, Сонцекрес, Колосок) - персонаж древний, как солнце, песок и вода. Пришел к нам с древне мифов и связан с празднованием летнего солнцеворота. И до сих пор нет единого мнения о происхождении имени "Купало". Есть версия, что - от слова "куча" - вступление в брак, сочетание женского и мужского начал. А еще есть мнение, что Ивана Купала происходит из языческих ритуалов очищения, омовения, которое происходило в реках и озерах в день летнего солнцестояния.

Когда же праздновать Ивана Купала?

Опять же - дело в календаре. По старому стилю его праздновали (и до сих пор многие празднует) в день летнего солнцестояния (20-22 июня), так как сакральным содержанием празднование Купала как раз и является Солнце. Украинский праздничный календарь отражает мироздание и привязан к астрономических процессам. И с момента появления в Украине и других странах, которые празднуют Ивана Купала, христианства дата изменилась. По новому стилю теперь это ночь с 6 на 7 июля.

Ночь на Купала

Например, этот праздник в селах на севере Житомирщины праздновали издавна. Вечером и молодежь, и пожилые люди, и дети собирались на поляне у реки или озера и украшали березку, которую заранее принесли сюда и установили мужчины. Украшениями служили различные изделия ручной работы из гофрированного цветной бумаги (фонарики, цветы, гроздья), ленты, украшения из цветных ниток и тканей. К стволу привязывали куклу, скрученную также из ткани, которую готовили для сжигания. Дети называли ее ведьмой (в других местностях ее называли Марена - зимнее божество, которое укрывало землю стужей, или - в других регионах - русалкой), и искренне верили, что с ее сожжением (или потоплением ) сожгут (утонет) все плохое и будет лето, солнце, река, ягоды, фрукты, то есть победит добро. Конечно, все это было больше похоже на театр, но определенную смысловую нагрузку все же этот праздник имел. Потому, чтобы поверить в хорошее, а затем и пытаться поступать, также нужны и внешние факторы, и мотивация, и толчок. Вот такой эмоциональный, непосредственный праздник и создавал соответствующее настроение.

Все, кто собрался вокруг березки (а собирались и из окрестных деревень), - пели, танцевали, проводили интеллектуальные игры и спортивные соревнования. Были призы, награды, кто хотел - угощал сладостями детей и друзей. Парни разводили костер и прыгали через него, чтобы показать свою смелость и физическую силу. А когда очаг был не очень высоким, через него прыгали пары. Многие из них - мы были свидетелями и даже впоследствии, участниками - после такой "оказии" женились.

Ищите цветок!

Еще больше "оказией" был поиск цветка папоротника. Не буду кривить душой - ни разу не видела, чтобы кто-то его нашел, но собственно поиск был веселым. Ибо хотя и казалось, что "путешественник за цветком счастья" бросился в лесные чащи сам, его сопровождали веселые возгласы односельчан, бодрящие слова, и даже некоторые мчался вслед - так было еще веселее. Словом, не было страшно, то есть так, как писалось в книгах.

Однако перед храбрецом, который найдет этот легендарный цветок, открываются все тайны на свете. Но шанс его найти имеют только парни. Кто ее найдет - сможет завоевать самую прекрасную девушку, которая после бракосочетания с ним всегда будет молодой и неотразимой. А еще он понимать язык животных, птиц и деревьев - такая легенда.

Цветок папоротника

Владимир Селезнев, писатель

Праздник Ивана Купала - древнее и наиболее эмоциональное летнее торжество, которое даже после принятия христианства осталось у славян с его откровенно языческими чертами и поверьями.

Кто не читал повесть Николая Васильевича Гоголя "Вечер накануне Ивана Купала". Помните: "Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник". Во времена Гоголя единственный полуночный цвет-огонь папоротника считался в народе тем знаком, который указывает, где был зарыт клад.

Однако это народное поверье не соответствует действительности. На самом деле папоротник никогда не цветет, а размножается спорами, мелкой пылью, образующейся на нижней поверхности листьев и увидеть который можно только под микроскопом.

Следует отметить, что схожие с украинским поверье про огненную цветок существовали и у жителей Богемии, Швейцарии, Штирии и других народов. Так, например, жители Богемии верили в жар-апр, который расцветает в день святого Иоанна и искрится, как огонь. Они считали, что если с этим цветком подняться в день святого Иоанна на гору, то можно найти золотую жилу или увидеть голубое сияние в том месте, где спрятаны сокровища.

И все же красивая древняя легенда имеет под собой некоторые основания. В Украине существует достаточно редкий вид папоротника, так называемый вужовник (кстати, занесен в Красную книгу), который выбрасывает нечто похожее на кисть цветов. Это, конечно, не цветы, а только вытянутая часть листьев со своеобразными "Брост" - спорангиями, которые и открываются в сухую теплую погоду.

Венок - символ счастья и бракосочетания

Девушки плели венки и пускали их на воду. Парни, конечно, их ловили, старались поймать именно "свой", то есть венок своей девушки.

Это интересно описала Леся Украинка: "Одпев купала, девушки гадают на венках. Девушка пускает на воду два венка, один загадывает на себя, а второй на которого парня: когда они сойдутся вместе на воде, то значит девушка будет в паре со своим парнем . Или так: девушка шестом спускает свой венок на дно реки, а когда он всплывет наверх, то девушка выйдет замуж в тот год ".

На чем сердце успокоится?

Давным-давно прошли времена язычества - детства народа. Мы давно другие, мы уже христиане, у нас твердая вера и убеждения. И это прекрасно! Но неправильно будет отрицать или перечеркивать то, что было в древности, - интересное, насыщенное, полный симбиоз человека с природой. Мифология, древние обычаи и обряды, представления наших предков о мире, их мировосприятие является частью нашей культуры, частью нас, это традиции нашего народа. И мы, как и тысячи лет назад, верим в силу земли, собираем целебное зелье, плетем венки, очищаем душу, купаясь в реке. Это - непрерывная связь поколений и всего, что создал Господь.

Так пусть в Купальскую ночь растения станут чудодейственными. Пусть ваш венок поймает тот, о ком мечталось. А ребята пусть все же ищут цветок, потому что где-где, а в природе еще и не такие чудеса бывают. Сказано же - она доступен самому смелому и решительному. И ученые недаром намекают на редкий вид папоротника, с цветком-вужовником, который цветет в Украине. Ивана Купала - праздник наиболее магический, волшебный и удивительный. И смотрите внимательно - есть большая вероятность того, что цветок этот расцветает в значительно более недоступном месте, чем лес, - в чьей-то душе. Главное в этом поиске - не пропустить ее, распознать и согреть возле купальского костра.

Публикация проиллюстрирована фотографиями Анатолия Борейко, сделанные на территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины в предыдущие годы.