Объявлен длинный список книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2020". Номинация "Литература для детей"

7 июля, 2020, 21:21

В общем 165 книг от 38 издательств в течение первого этапа было зарегистрировано для участия в книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2020 "

После тщательной проверки на соответствие требованиям Премии всех изданий, присланных издательствами, Оргкомитет сформировал Длинные списки книг для конкурса в трех номинациях: "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей".

Дети голосуют искренне, дети голосуют сердцем, дети не равнодушны к украинской книге, они с нетерпением ждут в своих библиотеках по всей Украине нынешних литературных новинок.

Во второй этап в Длинный список книг в номинации "Литература для детей" попало 34 изданий от 13 издательств. "Рыцарь Смарагдиевого ордена. Инквизитор ", Юлия Чернинька (Издательская группа" КМ-БУКС ")



Вторая книга из серии о приключениях мальчика Ярослава. В первой книге Ярослав стал Рыцарем тайного Ордена смарагдиив и принял посвящение на землях магического города Люмберн. Во втором томе Ярослав снова отправляется в Люмберн. На этот раз он должен отвлечь страшную опасность от жителей города. Инквизитор Люмберна нарушил ведьмовское правило и поджег дубобаб ВарениХIII. С тех пор над городом нависла смертельная угроза. Эпидемия чумы беспощадно косит обычных люмбернцев. Городом рыщут уродливые Гаргульи, а с каждого костра, на котором сгорела ведьма, выкристаллизовался в пространстве живой факел. Живые огненные шары катятся по улицам города, и дай Бог встретить тот факел. Он оживает, начинает махать руками и ногами и плеваться огнем. Удастся ли Ярославу отгадать пиктограммы схимникам и спасти город от нашествия разгневанных темных сил? Мальчика ждут большие приключения, много тайн и новые друзья. А вместе с настоящими друзьями можно преодолеть любые препятствия!

"Котохатка", Галина Вдовиченко ( "Видавництво Старого Лева")

Шесть маленьких котят оказались на зимней улице, где им холодно и голодно ... Но они не из тех, кто ноет и впадает в отчаяние. Зато котята собираются и превращают зиму в веселую забаву: играют в прятки, прокладывают лабиринт в снегу, представляя себя археологами, строят очень уютную снежную котохатку. Потом находят чем ее украсить. Герои-котята захватят детей своей живостью и богатым воображением и подскажут немало идей для зимних игр.

Книжка-картинка Галины Вдовиченко и Натальи Гайды - это история для малышей о настоящей дружбе и новогодних чудесах. Ведь вскоре котята найдут себе большую кошачью семью - и это уже будут приключения 36 и 6 кошек.

"Пиратский маршрут", Галина Малик ( "Видавництво Старого Лева")

Веселая книжка-картинка «Пиратский маршрут» известной украинской писательницы Галины Малик и иллюстраторп Граси Олийко - это игривое путешествие в мечтах, а заодно и веселый урок географии для детей. Потому что каждый из нас в детстве хотел быть дерзким пиратом, которому покоряются моря и океаны.

"Мия и лунное затмение" Оля Русина, ( "Видавництво Старого Лева")

Мие некогда скучать. С одноклассником Матвеем и его младшим братом Людожерчиком они постоянно попадают в происшествия. И этих приключений становится еще больше, когда на пороге Мииной с Дедушкой квартиры появляется незнакомец - ее отец. Настороженность сменяется восторгом - оказывается, папа работает в астрономической обсерватории! А значит, Мия, Матвей и Людожерчик тоже однажды смогут туда попасть.

Но действительно ли это так? Читайте в остроумной повести Оли Русиной, наполненной забавных выходок и шуток.

"История, которую рассказала Жука", Грася Олийко ( "Видавництво Старого Лева")

Жука живет на заправке со своим братом Сириусом. Их подкармливает добрая женщина, но она куда-то исчезает. Теперь собачкам туго, ведь поступает зима, а на заправке решают избавиться и вывозят подальше. Кто знает, что бы с ними произошло, если бы однажды на обочине не остановилась машина семьи, которая даст собачкам приют и любовь.

"История, которую рассказала Жука" - первый пикчербук украинского иллюстратор Граси Олийко - это непосредственный и трогательный рассказ, который коснется сердец детей и взрослых.

"Путешествие с Волшебным Атласом Париж", Надийка Гербиш ( "Видавництво Старого Лева")

Говорят, что Париж - это всегда о любви (и круассанах). Поэтому Лука и Терезка отправятся в свою третью поездку с Волшебным Атласом не сами, а прихватив с собой влюбленную пару.

Вместе они лакомиться традиционной французской выпечкой, раскроют тайны Эйфелевой башни и непостижимого Монмартра, прогуляются вдоль Сены, познакомятся с полотнами известных импрессионистов и увидят знаменитый Нотр-Дам.

А еще они узнают, почему столицу Франции называют Городом Света и почему туда так сильно хочется возвращаться постоянно.

"Кто растет в лесу", Екатерина Михалицина ( "Видавництво Старого Лева")

Это вполне обычная история о том, как ворчливый барсук и озорные белки мир ... то есть родной лес спасали. Но также и о том, сколько оттенков имеют осенние листья буков и грабов, как готовятся к зиме ель и лиственница, или мох дубовый - на самом деле мох и почему нельзя курить сухостоев, даже если кажется, что там никто не живет. А еще эта книга побуждает читателей подумать, чем ценные воспоминания, потренирует внимание (попробуйте-ка найти всех клопов-солдатиков, которые спрятала на рисунках художница Оксана Була!) И предложит «рецепт» изготовления замечательной гирлянды в экостиле.

"Разные (Родные) люди", Татьяна Стус (Щербаченко) ( "Издательство Старого Льва")

Книга "Разные (Родные)люди" - о взаимопонимании, о нашей человеческой инаковости, которая обогащает и объединяет малые и большие миры. Можно удивляться или даже остерегаться разнообразия эмоций, вида, поступков людей. Это разнообразие не должно препятствовать близости в семье и родству в бесконечности культур и традиций, - призывает Таня Стус.

"Мир вокруг нас", Галина Гузовская-Корицкая (Издательство "Дикое Поле")

"Мир вокруг нас" - живительная казна общечеловеческих ценностей, народного опыта. Жизненная мудрость, которая является доминантой рассказов, учит быть щедрыми, чистыми, уметь видеть солнце, радоваться жизни, помогать природе, создавать гармонию и не нарушать ее ...

Книга состоит из шестнадцати произведений. Авторское раздумье, что умещается в одном слове в конце рассказов, свидетельствует о выработке писательницей собственного стиля, умении писать оригинально, точно: "Кошка" - мудрость, "Домашний" - дружелюбие, "Одуванчик: дед или баба?" - будущность, "Маковое чудо" - трепетность, "Стебелёк" - жизнестойкость, "Подорожник" - действие, "Ручеек" - животворность, "Егорка" - благодарность, "Аист" - дружественность, "Кукушка" - трепетность , "С моря" - подлинность, "Орешки для белочки" - сердечность, "Осень" - щедростть, "Перводекабренность" - человечность, "Синичка" - благость, "Березка" - необдуманность.

Коротенькие произведения, которые оставляют глубокий след в душе читателя, поражают богатством художественных средств: эпитеты, сравнения, авторские неологизмы, персонификация. Это является свидетельством мастерства владения словом.

На сегодня - это один из лучших сборников рассказов, который не оставит равнодушным к окружающему миру каждого, кто болеет и за растение, и за животное, кто заботится будущим наших детей. Эта книга пополнит методическую казну учителя и на уроках языка или литературы, чтения.

Тексты - образцы социокультурной проблематики, способствующие усвоению детьми духовных и культурных ценностей и моральных норм, будут формировать их эстетический вкус, являются развивающими, интересными для поколения "z".

"Зайчик по прозвищу "ИЧТО", Ирина Линдли (ГП"Всеукраинское специализированное издательство" Мир ")

Ленивый зайчик просыпался в полдень, не сажал огород, а только и делал, что целыми днями играл с бабочками и улитками. "Ну и что? Вся беда "- отвечал лентяй, если кто-то из друзей просил его о помощи. Так его и прозвали лесные звери - зайчик по кличке И ЧТО. Но как-то наш И ЧТО заблудился в лесу и попал в большую беду. И теперь, чтобы вернуться домой и не попасть в лапы Лисы-Хитролици, ему придется навсегда забыть о своей праздности и больше никогда не оставлять друзей в беде.

"Дневник счастливых девушек", Алена Пуляева (Издательство "АССА")

Современным девушкам - современная книга! Каждая девочка - особенная. А значит, особые его желания, секреты и мечты. Но каждая из особых девушек хочет одного - быть счастливой. Для достижения этой цели понадобится "Дневник счастливых девушек".

Дневник состоит из пяти разделов, каждый из которых имеет свой цвет:

- голубые страницы помогут получить различные скиллы - практические навыки, которые пригодятся в современной жизни;

- желтые предназначены для того, чтобы лучше узнать себя, понять свои особенности;

- фиолетовые страницы дают возможность попробовать различные хобби;

- зеленые страницы выбираем для развлечений;

- бирюзовые можно заполнить вместе с лучшей подругой, сестрой или мамой.

Дневник содержит QR-коды, просканировав которые можно получить полезные аудио- и видеоматериалы.

Главная цель секретчика - сделать счастливой свою владелицу.

"Эта Мария зверей рисовала", Светлана Тараторина (Издательство "Издательство" (ФЛП Омельяненко Л.))

"Эта Мария зверей рисовала" - 68 страниц увлекательной истории о невероятных приключениях маленькой художницы из поселка Болотня. Мария переживает тяжелую болезнь, из-за чего ее мир меняется. Кажется, не стоит ожидать чего-то хорошего. Но у Марии есть краски и огромное желание рисовать. Из темного леса за Марией наблюдают фантастические звери. Они знают ее тайну, о которой сама девочка еще даже не догадывается.

Это книга о том, что мечты спасают. И не только нас, но и все вокруг. Что болезнь не помешает настойчивости. Что воображение может все.

Яркие иллюстрации Натальи Левицкой воспроизводят уникальную атмосферу загадочного мира Марии Примаченко. Это еще и первая художественная попытка рассказать о детстве Марии и о том, как ей удалось достичь своей мечты.

"Эта Мария зверей рисовала" является прямым продолжением двухтомника "Это сделала она" и первой книгой-историей проекту "Девушки могут все" о выдающихся украинках. И под "первой" мы, конечно, имеем в виду, что дальше будет!

"Лимерики" Сашко Дерманский, Олег Петренко- Заневский (иллюстратор) (Издательство "Крокус")

Здесь слова каламбуряться в сливы,

Привычный смысл - абсолютно вреден.

Здесь же чудаки -

На всякие вкусы.

Даже рифмы и строчки здесь брыкливы!

"Я - Килиманджаро", Валя Вздульская, Лариса Чайка (иллюстратор) (Издательство "Крокус")

Маленькая героиня этой книги представляет себя жительницей Африки - ее воображаемого волшебного и кроткого мира, в котором живут приветливые люди и звери. Она проживает полон ярких впечатлений день, который помогает ей глубже понять свой внутренний мир и еще больше полюбить людей, которые рядом с ней. Написанная хрупкими верлибрами и изящно проиллюстрированная книга прекрасно подойдет как для семейного чтения, так и для обсуждения на школьных уроках ...

"Города Украины", Марьяна Гордиенко (Издательство "Ранок")

Это книга-путешествие по городам Украины. Она проведет вас известными старинными и современными улицами, покажет необычные здания, познакомит с удивительными людьми. Более 40 окошек расскажут интересные истории, факты из прошлого и настоящего, откроют, как выглядели исторические места. Ну а наиболее наблюдательные читатели на городских улочках встретятся с известными деятелями культуры и искусства: Александром Довженко в Киеве, Львом Ландау в Харькове, Иваном Федоровым во Львове и многими другими. Начнем путешествие!

"ПтахАбетка. Украинские пернатые ", Ирэна Панарина (Издательство" Ранок ")

В Украине можно встретить 436 видов птиц. Многие из них - редкие, занесенные в Красную книгу Украины, защищены европейским законодательством по охране природы. Художница Ирэна Панарина выбрала 33 птички, проживающих или залетающих в Украину, и создала уникальную птицу азбуку. Книга иллюстрирована в оригинальной авторской технике ниточных изображений. Это издание - не только для тех, кто осваивает грамоту, но и для всех, кто любит и бережет природу.

"Белка Фасоль и Полуночный Пожирака", Галина Ткачук (Издательство "Ранок")

В древнем Киеве на Подоле жила девочка по имени Фасоль. В те времена многие из киевлян умели превращаться в животных или птиц. Фасоль была белкулакой, потому что превращалась в белку. Как-то в Киеве появился таинственный неуловимый вор - Полуночный Пожирака. Фасолин папа - ведьмак Буряк, решил найти способ, чтобы отпугнуть обжору. Опасными и причудливыми окраинами Киева Фасоль вместе с бузиновым человечком Патикославом отправляются на поиски ингредиентов для волшебного зелья Буряка.

"Сапиенсы", Владимир Аренев (Издательство "Ранок")

2178, Киев, мир далекого будущего. Один из апрельских дней обычный школьник Михаил Неборак познакомился с новичком по имени Александр Ненарок. У него две мамы, дедушка-некромант и железное сердце. Но это - только начало головокружительных приключений в долгожданной научно-фантастической повести для подростков от известного в Украине и Европе писателя Владимира Аренева.

"Космические агенты против Сырного Монстра", Аня Хромова (Издательство "Ранок")

Витя Мальченюк, а на самом деле тайный агент Йотан Йотог, живет на Земле, ходит во второй класс и должен подготовить плацдарм для высадки пришельцев. Во время очередного сеанса связи с руководством Йотан получает секретное задание, однако не успевает его выполнить. Теперь над нашей планетой нависает страшная угроза, ведь на Землю высадился Сырный Монстр.

"Страна непослушных детей", Валентина Кохан (Издательство "Ранок")

После ссоры с родителями Данилко засосало в портал, открывшийся прямо в его комнате. И уже через мгновение мальчик приземлился на какую-то высокомерную девчонку, которая назвала себя Катей. Странно? Возможно. Вот только Данилко некогда об этом думать. Ведь его перенесло в удивительный мир, где можно вволю кататься на аттракционах и есть сладости, где нет взрослых и их глупых правил ...

"Когда я была лисой", Таня Поставная (Издательство "Vivat")

Дедушка говорит своей внучке, что на самом деле она - лиса. Девочка верит. С этого дня начинаются приключения Лисички, ее собаки Меркурия и личного ангела по имени Ре.

Эта книга о детстве и вере в чудеса. О силе детского воображения и отношениях со старшими. О том, что порой дедушка и бабушка могут заменить родителей, а семья не обязательно состоит из мамы и папы. Эта книга помогает детям лучше понять взрослые проблемы, а взрослым - вспомнить детство.

"Когда я была лисой" - важная книга о восприятии мира, которая требует не только чтения, но и обсуждения вместе с ребенком. Включайте свое воображение на полную и добро пожаловать в мир Лисички!

"Бизнес-маги", Сергей Щербаков (Издательство "Vivat")

Максим Деревянко, который еще год назад мечтал о волшебной палочке, а теперь основал школу компьютерной грамотности для бабушек и дедушек, вдруг оказывается в центре внимания всей школы. Запустить вирус в компьютер учительницы истории? Без проблем! Но, оказывается, проблемы только начинаются! Лучшая подружка поддерживает заклятого врага, к юному бизнесмагу заявляется налоговая, а прибыль от уроков с бабушками приходится тратить на организацию батла на миллион! И как одновременно выполнять уроки, вести акаунтInstagramи канал на Youtube?

Скорее разворачивайте книгу, чтобы узнать, почему школьный семестр заканчивается так зрелищно, что завидуют даже студенты, а также запишет Максим в свой дневник предпринимателя.

"Знаю я один секрет", Олег Майборода (Д П "Всеукраинское специализированное издательство" Мир ")

Украинский поэт. Его поэзия представлена на международных конференциях и выставках, в частности, в Канаде, США, Великобритании, Венгрии. Новая книга содержит веселые стихи, чистоговорки, тексты, загадки, анаграммы, игры со словами. В каких зашифрованные названия главных героев. Чтение этой книги - увлекательная игра.

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

"Корабль светлых мечтаний", Любовь Видута (Д П "Всеукраинское специализированное издательство" Мир ")

Книга заинтересует широкий круг маленьких читателей - дошкольников и учеников младших классов, позовет в фантазийный полет на кораблике мечтаний, напомнит, как много значит вежливое слово, как здорово, когда у тебя много друзей, а еще - захватит отгадыванием загадок, произношением скороговорок, научит считать .

"Космокоты. Марсианские хроники Мурка Мняуска", Юлия Илюха (Детский арт-издательство "Черные овцы")

День, когда пушистый котик Мурко увидел по телевизору известного изобретателя Илона Маска, перевернул жизнь обычного домашнего любимца вверх ногами. Отныне он доброволец Мурко Мняуск, и его самая большая мечта - полететь на Марс! Удастся ли Мурко встретиться с Маском, чтобы стать первым в мире котиком-марсонавтом, да откроет ему свою главную тайну красная планета?

"Это все мы", Евгения Завалий (Детское арт-издательство "Черные овцы")

"Это все мы" - повесть о том, как обычные подростки могут изменить свой город к лучшему. Однажды Андрей и его друзья находят на берегу моря много мертвой рыбы. Они пытаются выяснить причины экологической катастрофы и найти пути ее решения. Читатели узнают о дельфинах и загрязнении морей, о волонтерах и сортировки отходов, как собирать подписи под петициями и формировать общественное мнение. Это книга о любви к животным и природе, настоящую дружбе и стремлении изменить мир.

"Зайчик- нестрибайчик и его смелая мама", Оксана Драчковская (Детское арт-издательство "Черные овцы")

Новая книга Оксаны Драчковской - автобиографическая история-сказка для детей о себе и своем сыночке Назаре, который, к сожалению, с самого рождения является ребенком с инвалидностью и не может ходить. Мама Оксана ежедневно ведет борьбу за лучшее будущее для всех особых людей, для Назара. Сказка рассказывает детям, что не все люди одинаковые, как не стоит сдаваться, когда трудно, как держаться, когда сил не остается и как жить в этом мире, который, в основном, предназначен для обычных людей. Сказка очень легкая, интересная и цветная, которая дарит улыбку и надежду.

"Небылички от Марички", Маруся Щербина (Издательство "Зеленый Пес" (Гамазин))

Эта интересная и увлекательная книга рассказывает о потрясающих приключениях детей в мире фантазии: о путешествиях по СтранеСладостей Сладкоежки Анечки, о путешествие по Стране Музыки любительницы приключений Вики и о сногсшибательном фейерверке приключениях девочки Софии, ее собачке Самурая е и друга Иванка, которые и в волшебство поверят, и на себе их проверят, и на драконах полетают, и в плену воров побывают и волшебных булочек поедят, и друзей насобирают, и всех спасут!

Для тех же любителей мечтать, придумывать и искать приключений, как и тринадцатилетняя автор этого сборника Маруся Щербина.

"Рождественские эльфы", Анна Олейник (Издательство "Зеленый Пес" (Гамазин))

Далеко в горах, надежно скрыто от человеческого глаза, получило приют поселение рождественских эльфов, тех маленьких мастеров, которые ежегодно готовят подарки для малышей и снаряжают Санту в кругосветное путешествие. Но неожиданно Рождество оказывается под угрозой! Удастся ли его спасти? И при чем здесь забавная такса? Давайте разворачивать страницы этой яркой книги и погружаться в сказочную атмосферу праздника!

"Казацкие паруса", Богдан Мельничук (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Сказочная повесть, предназначена для детей младшего и среднего школьного возраста, учит читателей любви к родной земле, уважению к героическому прошлому украинского народа, прежде всего его славных сыновей-казаков, почете к христианско-нравственным ценностям и народным традициям, сообразительности и мужества в сложных ситуациях борьбы с врагами.

"Летние забавы", Нина Фиалко (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Эта повесть - первая книга известной романистки, посвященная детям. Автор часто общается с внуками, знает запросы, предпочтения, привычки детей, умеет проникновенно, остроумно и правдиво изобразить их мир. Для широкого круга читателей.

"Приключения в Бобровой пойме", Мария Пономаренко (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Хороши и искренние сказочные рассказы о приключениях бобренят, их друзей и соседей понравятся юным читателям, ведь многие в образах зверей узнает себя.

"Мариам и подоконная почта", Ирина Громова (Издательство "дипа")

"Мариам и подоконная почта" открывает цикл иллюстрированных историй о Мариам - девочке, которая верит в чудеса, которые скрывают обычные (или не очень обычные) вещи и события. А уж как-то очень желается, то Мариам знает один способ ...

"Вор Воспоминаний", Владимир Никитенко (Издательство "дипа")

"Вор воспоминаний" - детская сказка о борьбе смелых ребятишек с таинственным Крымским Згадкожером, ради возвращения друзей, их воспоминаний и родной земли.

Чем отличается эта книга? Сквозь сказочную призму автор рассказывает малышей о частичке нашей истории, страны, которую спасти может только смелость и любовь наших детей. Прошло пять лет с тех пор, как Крым стал оккупированной врагом территории Украины. Дети, рожденные в недалеком 2014 году скоро пойдут в школу, но они не имеют никаких воспоминаний о лете на берегу Черного моря, о ароматы можжевельника на тропах горы Чатыр-Даг, об украинском Крым, понемногу для многих превращается в далекое воспоминание.

"Профессионалы", Лана Ра (ООО "Новаторфильм")

Данилко и Богдан пытаются найти ответ на вопрос «Кем быть?». В книге собрано 10 их профессиональных поисков. Герои открывают для себя профессии, одновременно узнавая много интересной и полезной информации. Каждая профессия - это отдельное приключение. В поисках им помогает верный друг - собака Флешка.

Во втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

В соответствии:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).

Оргкомитет, путем подсчета баллов определит по 3 книги в каждой из номинаций, которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" основана телеканалом "Эспрессо" и поддерживается ОО "Демфорум". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.

Премия призвана отметить лучшие украинские современные литературные новинки года, поддерживать интерес украинцев к чтению отечественных авторов. Помогать читателям выбирать интересные книги, а издателям находить путь к читателям. Победителей Премии объявят в конце ноября 2020 года в эфире телеканала "Эспрессо", на сайтах "Espreso.TV" и "Демфорум".