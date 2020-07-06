Объявлен длинный список книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020". Номинация "Литература для подростков"

8 июля, 2020, 09:37

В этом году книжная премия "Еспресо. Выбор читателей 2020" расширила свои горизонты

От 38 издательств Украины было получено 165 заявок на участие в литературном конкурсе. Оргкомитет тщательно проверил на соответствие требованиям все издания, присланніе издательствами. После этого были сформированы Длинные списки книг для конкурса в трех номинациях: "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей". Желаем успехов литературным произведениям на очередной ступеньке книгопечатной вой премии "Еспресо. Выбор читателей 2020"



Во второй этап в Длинный список книг в номинации "Литература для подростков" попали 14 изданий от 8 издательств.

"З Ейнштейном у рюкзаку", Андрей Бачинский ( "Видавництво Старого Лева")

Путешествие школьников в горы, которое должно было стать замечательным отдыхом, обернулось неожиданным приключением для трех одноклассников - красавца-футболиста Олега, красавицы Соли и тихого и тайно влюбленного в Солю Юрия. Как знание законов физики и умение применить их на практике помогло подросткам в опасных для жизни условиях - читайте в увлекательной приключенческой повести Андрея Бачинского "С Эйнштейном в рюкзаке".

"І в мене був свій рідний край. Хрестоматія украінської діаспорної літератури ", Составитель Марина Варданян (Издательство" АССА ")

"Там, где дома" - это 112 стихотворений волонтеров и воинов о любви и войне. Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Вот уже пять лет идут боевые действия на востоке Украины. Среди нас есть люди, которые получили травматический опыт на этой войне, однако смогли сублимировать его в творчество. В сборнике "Там, где дома" участвуют восемь современных молодых поэтов и поэтесс: четверо мужчин-воинов, которые выполняли (или выполняют сейчас) боевые задачи в зоне АТО/ОСС, и четверо женщин, которые в 2014-2018 годах волонтерили и помогали армии, ждали с войны мужчин, поддерживали и заботились о тех, кто посвятил себя служению другим".

"В хрестоматии собраны разножанровые произведения более 50 писателей украинской диаспоры, предназначенные для детей и юношества. Они охватывают наиболее важные для формирования личности темы: патриотизм, сохраненияе национальной памяти и традиций, вера, приобретение опыта и знаний, познание родного края и открытие чужого , неизвестного до сих пор мира.

Среди авторов, произведения которых вошли в хрестоматии - Иван Бондарчук, Иван Багряный, Владимир Винниченко, Петр Волыняк, Богдан Гошовский, Василий Дубина, Роман Завадович, Богдан Липкий, Ольга Мак, Юрий Тищенко-Сирый, Леся Храплива-Щур, Дмитрий Чуб и другие.

Издание предназначено для учащихся средних школ, учителей, родителей, а также для всех, кто интересуется литературой украинской диаспоры и воспитанием молодого поколения средствами художественного слова.

"Крук та Чорний Метелик. Голос давніх сновидінь", Ольга Мигель (Издательство" АССА ")

Алиса привыкла скрываться и убегать от монстров, которые уже год преследуют ее. И она точно не ожидала оказаться в мире, где магия - нечто обыденное, а на границе сна и смерти стоит бесконечная стена-тюрьма. Главную тайну этого странного места знают лишь сотня воронов-магов, для которых источником волшебной силы является последний предсмертный вздох. Но что делать, когда путь домой закрыт, а над новым домом нависла опасность? Ведь кошмары, которые ждали своего часа тысячи лет, бросают ей смертельный вызов...

"Дан. Варвара і варвари", Елена Чернинька (Издательство "Картуш")

Городской приключенческий роман-фэнтези.

Истории из жизни - это не обязательно истории из жизни взрослого. Так иногда бывает, что маленький человек приходит в этот мир, который не спешит раскрывать ему объятия, не улыбается нежно и не говорит приветливо: "Эй! Привет, малыш! Добро пожаловать! Я - твоя счастливая жизнь". И не важно, когда именно тускнеет солнце для этих малышей: со дня рождения или внезапно лишая родительской опеки, защиты, любви. Но именно тогда ребенок ныряет в неизвестность, где ему самостоятельно приходится учиться плавать. А вокруг - взрослые люди, которые якобы исповедуют семейные ценности...

В живописном городке Леополис, относящемся к загадочной монархии Минерва, встретились несколько одиноких смельчаков (детей-сирот и их друзей), чтобы навсегда раскрасить серый окружающий мир цветными полосками радуги. Но услышит ли мир взрослых, давно заменивший настоящие человеческие ценности суррогатом?

Исполнятся ли мечты детей? Спасут ли они город Леополис от паводка? Помогут ли монархии Минерва избавиться от захватчиков из соседней враждебной страны? Найдут ли юные герои родителей и настоящих друзей?

В романе много приключений и много вопросов. И каждый из этих вопросов найдет свой правильный ответ. Ведь добро и справедливость всегда побеждают.

"Не кажи нікому", Саша Каминская (Издательство "Ранок")

Укаждой девушки или женщины есть множество секретов. Однако порой это особые тайны - давние, страшные, так глубоко спрятанные в ячейках памяти и подсознания, что о них не знают и родные. 14-летняя героиня повести Саши Каминской "Не говори никому" бунтует против родителей, совершает бессмысленные поступки, попадает в опасные ситуации и пытается понять и принять себя.

"Шпигунки з притулку Артеміда", Наталья Довгопол (Издательство "Vivat")

Эта книга - пропуск в мир остросюжетных приключений, шпионских миссий и опасных странствий, где каждый день - это испытание на смелость и силу духа, а способность работать в команде едва ли не единственный шанс на спасение.

1907 год. В одном из киевских театров происходит столкновение. Почтенный австрийский господин публично обвиняет мальчика-посыльного в краже. Без тени страха подросток отвергает обвинения, еще не подозревая, что это его первый экзамен, приглашение в новую жизнь. Под зеленой кепкой пожилой австриец герр Фридрих разглядел не только переодетую девчонку, но и потенциальную воспитанницу для своего сиротского приюта - тайной школы "Артемида", где готовят профессиональных шпионок.

"Академія Аматерасу", Наталья Матолинец (Издательство "Vivat")

Рэндалл откровенно не везет: ее жизнь летит кувырком, а сама она оказывается в странной Академии Аматэрасу, куда приходят души гордых богов, перерождаясь в бесконечном движении Колеса Судьбы. Здесь мощные силы дремлют до той поры, когда отзовутся на призыв Слов, а новые знакомые скрывают тайны, которых опасно касаться. И пути назад для Рен нет, так она должна найти ответ на вопрос, звенящий в голове: "Кто ты, Рэндалл Савитри?"

Это история о том, что ожесточенные сражения - всегда с собой, важнейшие путешествия - в глубины собственной души, а любовь и дружба стоят того, чтобы выходить за пределы своих возможностей, стены законов и даже за грань жизни и смерти. Ведь не надо быть могущественным богом, чтобы быть человеком.

"Казки баби Гавришихи", Олег Гавриш (Издательств о "Время мастеров»)

Я предлагаю вам путешествие к древнему духу украинцев.

... и это не "розовая" прогулочка, это страшно.

Оставьте все свои "спешки", возьмите детей за руки: вас ждет украинский зеленый туризм с эмоциональными горками.

Мы вместе нырнем в глубину подсознания, на уровень связи с нашими корнями, восстановим этот путь, чтобы лучше нас питала сила нашего фундамента и крепче мы за землю держались, и коснемся разнообразия эмоций - от ужаса до счастья.

Я вас приведу в обычное украинское село Некреминное, затерявшееся среди полей, лесов и прохладных ручьев. Запах свежеиспеченного хлеба на рассвете, вишни, абрикосы просто с деревьев, молодая картошечка, рыбалка, тарзанка на пруду... Днем - трудовая терапия, а когда солнце садится, все собираемся к бабе Гавришихе, живущей в небольшой опрятной хате с камышовой крышей, на Козачку, на краю села. Она рассказывает вымышленные-невымышленные истории, происходившие когда-то в Некреминном. Главные герои ее рассказов - односельчане и существа, которых ученые относят к украинской мифологии и о которых баба рассказывает, как о вполне реальных соседях. Что бы ни происходило в тех сказках, человеческое достоинство, взаимопомощь, доброта всегда побеждают. И хотя те рассказы даже слушать страшно, но все равно не можешь оторваться, потому что чувствуешь, что тебя прикрывает своими невидимыми, сотканными из любви крыльями Берегиня - баба Гавришиха.

"Завтра новий день, або на гілці старої яблуні", Татьяна Новацкая-Титаренко (Издательство "Время мастеров»)

Маргарита мечтает иметь то, что для многих ее сверстников норма: брендовые модные вещи, дорогие гаджеты, богатых родителей. А еще хочет не проводить выходные и каникулы в селе, а тусить вместе с друзьями в городе. И конечно, заглядывается на самого красивого парня в школе - Игоря. Грустит, что вместо дискотек или встреч с подружкой Нелей вынуждена ездить с дедушкой Степаном в село. Там ее верно ждет друг Витька. Но разве он просто друг? Или между ними нечто большее, скажем, любовь? Ведь именно так решают одноклассники и поднимают Ритку на смех. И все бы ничего, но и Неля присоединяется к группе, насмехаеющейся над Ритой. И это действительно жестоко. Несправедливо.

В самый неожиданный момент, когда мир будто настроен против нее, Ритка получает и желанный гаджет, и нового друга. А еще ценный жизненный опыт и знания о том, что все школьные проблемы, ссоры с подругой или недоразумения с родителями - это мелочи, потому что завтра будет новый день...

То основное, чем нужно жить, Маргарита для себя открыла, теперь твоя очередь взрослеть ...

"Сірка на порох", Иван Андрусяк (Издательство "Фонтан сказок")

Май 1637 года, городок Березань недалеко от Переяслава. Девочка со странным прозвищем Сирка следит ночью за рудником по добыче селитры. Но вот на шахту врываются разбойники, чтобы при свете костра допросить двух похищенных незнакомцев - козака и еврея. Спрятавшись в могиле, Сирка становится свидетелем допроса и узнает нечтоо очень тайное и опасное... Химическая промышленность "из могил", тайны изготовления пороха, погоня на болотах, сабельный поединок, "дальнобойщики" ХVII века и еще немало интересного и чудес ждут тебя в новой повести одного из самых любимых современных украинских детских писателей Ивана Андрусяка. История о дружбе и предательстве, о подлости и чести, о зарождении первых чувств и извечной украинской проблеме самосознания.

"Вибух терміта. Очима яструба ", Анатолий Марущак (Издательский дом" КОНДОР ")

1788-1789 годы. Правобережная Украина - Польша - Германия - Париж - турецкая крепость Хаджибей. Такой неожиданный маршрут выпал на долю пятнадцатилетнего Гната Дорошенко, потомка славного украинского гетмана. А началось все с болота, в котором чуть не утонул светлейший пан Анджей, хозяин села Ольшанки, где жила семья Гната. Казачком едет парень во дворец магната. А там его несправедливо обвиняют в краже драгоценностей. Уже палач занес топор над рукой несчастного. Неужели парню отрубят руку, и он никогда не напишет портрет своего кумира - атамана Антона Головатого? Чем дело закончится, хорошо знает белая ворона. А свадебный кортеж польского магната вовсю мчится в Париж, где пана ждет дуэль. Игнат спешит на помощь. Но как не потерять след? На этот случай есть ястреб. Козак-характерник научил парня перехватывать взгляд птицы и видеть на 30 километров вокруг. Поэтому вперед. Только успеет ли юный спасатель? События накануне Великой французской революции заставляют пана Анджея покинуть Париж, а Гната вернуться на родину. Новые путешествие с чумаками на юг, горячие битвы в степи козаков с ордынцами и, наконец, юноша принимает участие в штурме турецкой крепости Хаджибей, где впоследствии появится знаменитая Одесса. Что ждет Гната: победная виктория или коварная пуля? А, может, первая любовь? Все тайны раскроются, когда ты прочитаешь эту увлекательную приключенческую повесть.

"Вибух терміта. Крилатый лев ", Анатолий Марущак (Издательский дом" КОНДОР ")

1789-1790 годы. Главный герой повести шестнадцатилетний Гнат Дорошенко после успешного штурма крепости Хаджибей готовится к новой битве под стенами Аккермана. Каждый день наполнен приключениями и дружбой с юной венецианкой Орнеллой, которую парень спас от смерти в турецком плену. Над волнами Черного моря поднимает парус пиратское судно. Капитана не интересуют крепости, он хочет похитить юную итальянку, чтобы получить за нее большой выкуп. Вовремя на коне появился юный козак, но успеет ли он домчаться с девушкой до ворот? Пули уже летят вдогонку.

Крепость Аккермана сдалась. Но чумаковать Игнату не пришлось. Орнелла уговаривает парня и его старшего товарища, чумака-великана Тараса Две Спины сопровождать ее в Венецию. Так начинаются итальянские приключения наших героев. Гнат развивает свой талант художника, а Тарас становится любимцем местного населення. Ужасный пожар 1790 года на нефтяных хранилищах охватила огнем весь остров-гетто еврейских поселенцев. Гнат вместе с другими честными горожанами поспешил на помощь пострадавшим. Но совсем другими были планы у грабителей, с которыми пересекся путь юного Дорошенко. Кто вышел победителем в ожесточенном поединке, как и о других приключениях, читатель узнает скоро, потому что события в повести пролетают, как Крылатый Лев - символ Венеции.

"Вибух терміта. У тіні змії", Анатолий Марущак (Издательский дом" КОНДОР ")

1791 год. Знаменитый Венецианский карнавал. Не для всех это радостное событие. Вот идет по канату молодая женщина. Она не циркачка. Путь над пропастью - это ее наказание. Внизу готовы поймать ее наш герой Гнат Дорошенко и его друг Тарас Две Спины. Воспользовавшись их отсутствием, коварный пират Добрый Антонио похищает юную Орнеллу. Начинается погоня в Адриатическом море. Не последняя. Семнадцатилетний Гнат получает задание вернуть в Венецию древнюю еврейскую тору - драгоценный свиток, который вывезли в египетскую Александриюи. Но поиск торы приводит к путешествию по Нилу, где неизвестно, кто более опасен: крокодилы, бегемоты или местные правители.Свои коварные планы и у команды пирата Доброго Антония. После приключений в пустыне они сходятся у стен главной христианской святыни Египта - храма Святой Екатерины. Кому достанется древняя тора, к кому будет благосклонна Меретсегер, богиня-змея? По дороге домой, где мягкие волны Средиземного моря ласкают берега Крита, Гната ждет испытание в знаменитом лабиринте, где по легенде жило чудовище с головой быка Минотавр. Все тайны острова вы разгадаете вместе с героями повести.

"Вибух терміта. Агатові таємниці", Анатолий Марущак (Издательский дом" КОНДОР ")

1791 год. Сицилия - Сардиния - Валенсия - Венеция - Франкфурт-на-Майне - турецкая крепость Измаил. Путь, по которому придется пройти нашему герою - семнадцатилетнем Гнату Дорошенко и его друзям.Дорога в Венецию сначала привела их на Сицилию, где происходит извержение вулкана Этна, а затем в Сардинию, к скрытым там сокровищам. Погоня за пиратами заканчивается в испанской Валенсии, где в храме хранится священная агатовая чаша Грааля. Именно здесь происходит последний поединок Гната и его заклятого противника пирата Доброго Антония. Чем он закончится, читатель узнает, когда доберется до половины книги. Но на этом не закончатся приключения друзей. Их ждут неожиданные встречи с гениями-современниками: композитором Вольфгангом Амадеем Моцартом и писателем Иоганном Вольфгангом Гете. А на коронации императора Священной Римской империи во Франкфуркте-на-Майне юноша осуществляет очередной героический поступок. Дав клятву любимой Орнелла вернуться, Гнат Дорошенко спешит к своим побратимам, где в устье Дуная козаки готовятся к штурму турецкой крепости Измаил.

Во втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

В соответствии:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).

Оргкомитет, путем подсчета баллов определит по 3 книги в каждой из номинаций, которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана телеканалом "Еспресо" и поддерживается ОО "Демфорум". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.