7 июля, 2020, 10:18

Татьяна Зинченко

Наш язык имеет такие особенности, по которым его узнают и любят в мире. О благозвучии, богатстве лексики и украинизмах - в летний языковой подборке Еспресо-TV

Каждый язык мира имеет свои особенности. Не надо быть полиглотом, чтобы определить, какой язык звучит в определенный момент: по тембру, интонации, артикуляции. Языки мира различаются по структуре, количеству их носителей, письменностью, степенью их изучения, общественными, другими функциями. Есть язык нежный, и его называют языком любви. Или величествен, или же - твердый, торжественный. Латынский, например, гуманный язык, его изучают врачи. Есть музыкальные языки и выразительные, есть языки, которые имеют тональность.

Хотя эти характеристики - достаточно условные, потому что каждый скажет главное: самый лучший язык - свой, родной.

Наш язык также имеет свою особенность: в мире она воспринимается как один из самых мелодичных. Не будем в очередной раз повторяться, хоть это и приятно, что в начале прошлого века в Париже собрались представители от каждой нации. Международное жюри проводило конкурс красоты и мелодичности языков мира. Оценивалась красота звучания, представители прослушивали тексты на разных языках. И вот наш язык занял очень почетное - третье - место по мелодичности и красоте лексики. С тех пор он в мире таки звучит!

Хотя нам, носителям языка, тем, кто любит свой язык, специальных фактов и не нужно. Мы знаем все о себе и своем язык. Мои знакомые - пожилая пара из Германии, как-то несколько лет подряд приезжали к нам как туристы и просили меня говорить. Они почти не знали украинского и почти не понимали того, что я говорю, но могли часами слушать, говорили, что я говорю - как пою, им нравится это языковое пение, звучность.

Летом, когда сама природа, солнце, буйство цветов и танцы теплых ветров побуждают к легкости, хочется говорить о красоте, и красота нашего языка - хорошая летняя тема. Тем более - почти экватор лета и даже экватор года, День Ивана Купала - древний праздник украинцев побуждают к такой легкости и к желанию выделить как приоритет красоту.

Наш языковой рисунок

Оксана Суховий, преподаватель Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко, объясняет эти определяющие и характерные особенности нашего языка - звучность и мелодичность - его структурой, строением и гибкостью: "Благозвучие в нашем языке достигается различными фонетическими средствами, - говорит она. - Например, в украинском языке есть такое понятие, как упрощение в группах согласных. Есть, наоборот, появление громкого или согласного звука в определенной фонетической позиции. Есть чередование звуков, например, "в" с "в" или "и" з "и", которые помогают избежать скопления многих гласных или многих согласных. И тогда такой языковой рисунок получается достаточно плавный, у нас нет сложных для произношения скоплений звуков ".

"В нашем языке есть такое явление, как приставные или протетические согласные, - продолжает воспроизводить наш благозвучный языковой рисунок кандидат филологических наук Оксана Суховий. - Это является нормой украинского языка. Например, такие слова, как" вухо "," вулиця","гострий "," горих "- мы к ним привыкли. в диалектах украинского языка это явление более распространено, чем в литературном языке. и уху, которое тренированное на литературный язык, иногда необычно, даже отчасти и смешно слышать такие формы, которые являются обычными для носителей диалектов. Своим студентам я привожу, к примеру, такие примеры: "Ганна" и "Гандрий". Для студентов слово "Ганна" звучит органично, нормально, а при слове "Гандрий" они начинают улыбаться.

И когда мы совместно начинаем искать разницу в этих словах, приходит понимание, что мы являемся заложниками языкового консерватизма. То есть мы привыкли, что есть определенные нормы, определенные рамки, а все, что за ними - такого быть не может. Но литературный язык формирует речь народная: что-то вошло в правописание, то остается на его периферии, но люди так говорят, и для них это привычно. И, скажем, "в Гандрия" звучит более благозвучно, чем "у Андрия". И вот такие явления продолжают формировать очень много норм и в литературном языке, которые, в частности, касаются и благозвучия ".

"А благозвучия нашем языке добавляют еще и ласкательные суффиксы - рученьки, ноженьки, пташечка, цветочек, солнышко. И даже глаголы у нас имеют ласкательные суффиксы: спатоньки, истоньки, гулятоньки. А згрубевших суффиксов у нас меньше. И уже в самой произношении слова формируется отношение к самому понятию, которое выражает определенное слово. Когда мы говорим "рученьнки", "ниженьки" - это уже воспринимается с теплотой, душевностью, звучит приятно, музыкально ", - заключает Оксана Суховий.

Льется, будто песня

"Вопрос о благозвучии моей родного языка для меня даже никогда не стоял. Очевидно, что он льется для меня, как песня ... Будто моя колыбельная, песенная ранее много лет моим теперь уже достаточно большим сыновьям:" Ходит сон биля викон, а дремота биля плота ... ", - говорит Елена Полевецкая - редактор издательского дома" Простор ".

"Мелодия языка звучала и звучит из уст моих родных. В частности, с нежностью вспоминаю свои беседы с бабушкой (простой, но мудрой женщиной из Буковины, которая любила, чтобы все было хорошо и прекрасно) или с моим папой, который может рассказать обо всем на мире, а в рассказ умеет уместно вплести пословицы, и поговорки или вкусно пошутить. а как благозвучно льются слова незнакомого дедушки на рынке: «Возьми, дочка, кропики, свеженький". Не устаю любоваться и удивительным словам, в настоящее время они сплетены с летом , например, "литечко", литепло", "купиіль", "легит", "любий", "любисток" , "липа" и другим. Их тысячи!

Моя любимая работа - это работа со словом! С трепетом и любовью подбираю слов, редактируя различные произведения. И стараюсь каждый раз сохранить мелодию языка каждого автора ", - добавляет Елена Полевецкая.

А как там в мире? Украинизмы

Украинский язык распространен в Беларуси, России, Польши, Словакии, Казахстане, Молдове, Румынии, Сербии, Хорватии, Венгрии, США, в Португалии, Испании, Великобритании, Канаде, странах Латинской Америки, Австралии, Италии, Греции, им, по подсчетам исследователей , пользуются более 45 млн человек в мире.

Поэтому можем говорить об украинизмах, то есть словах, заимствованных из украинского языка другими языками мира, которые полноценно функционируют в языках разных уголков земного шара. Больше всего, конечно, их у тех народов, которые ближе к нам территориально - в польском, российском, белорусском, румынском языках.

Собственно украинские, колоритные украинские слова встречаются и в других языках - английском, французском, немецком, итальянском, венгерском и тому подобное.

Чаще всего они обозначают украинские реалии, элементы украинских обычаев, предметы украинского быта, то есть в названных языках экзотизм (слова, заимствованные в какой-то языка из других языков для обозначения реалий жизни другого народа или страны), а также этнографизм (слова, которые обозначают культурные и бытовые явления определенного народа в определенный период его развития).

Борщ

Приятно, что украинские слова, которые в иностранных языках выступают экзотизмом, становятся не просто лексической единицей в словаре, а приобретают практического применения. Таким словом у многих народов мира есть, например, слово "борщ". Мы можем с уверенностью сказать, что наше слово "борщ" глобализировалось, ибо во всем мире "Украинский борщ" - это еще и одна из самых известных первых блюд.

Фото Марины Гармаш

боршч - по-беларусски

borsch - по-итальянски

Borschtsch - по-немецки

barszcz - по-польски

борщ по-русски

borș - по-румынски

Borscht - по-французски

boršč - по-чешски

borscs - по-венгерски

Вареники

Больше всего украинизмов - в русской и польском языках. В русский язык некоторые из них попали еще в 19 в. и даже раньше (бондарь, вареники, галушки, корж, кожух, парень, хлебороб, школьник). Некоторые из них даже вытеснили свои российские аналоги: "пасека" (рус. "пчельник"), "сырник" (рус. "творожники"), "хлебороб" (рус. "хлебопашец"), "стерня" (рус. "жнивьё ")," гречка "(рус." гречиха ").

Фото Марины Гармаш

Украинизм "вареники" так же крепко укоренился как в словарях русского (английского, белорусского) языков, так и в кулинарной культуре этих народов.

Vareniks - по-английски

варэнікі - по-беларусски

вареники - по-русски

Козак

Еще с 16 века украинские слова появляются и в французском языке. Среди украинизмов там появляются такие: порог, казаки, шалаш, сечь, атаман, гайдамака, сотник, оруженосец, старшина, булава, бандура, староста, слобода, хутор, борщ и другие.

Слово "казак" - собственно украинское: свободный, независимый человек, защитник своей земли, искатель приключений, но с "легкой руки" украинского словаря оно прекрасно прижилось в словарях других языков мира.

Cossack - по-английски

казак - по-беларусски

Kosak - по-немецки

Kozak - по-польски

казак - по-русски

cazac - по-румынски

Cosaque - по-французски

Cossack - по-чешски

kozák - по-венгерски

Степь

Фото из "Википедии"

Некоторые языковеды предполагают, что английское steppe является давним заимствованием из нашего ареала. Возможно, через польский язык, где слово step мужского рода, как и у нас и куда-то оно попало так же от нас. В русском языке степь меняет род на женский.

Steppe – по-английски

Стэп – по-беларусски

Стер – по-болгарски

Steppe – по-немецки

Степь – по-русски

Stepă – по-румынски

Step – по-словацки

Steppe – по-французски

Stepa - по-чешски

Sztyeppe - по-венгерски​

Гопак

Гопак - традиционный украинский танец запорожского происхождения, а также собственно украинское боевое искусство - приобрел большую популярность в мире. Поскольку технике исполнения гопака включают в себя многие элементы, которые не распространены у других народов и похожи на боевую технику, это слово не нашло перевода в других языках, но осталось в них (как и само понятття) в нашем, украинском, звучании.

Hopak - по-английски

гапак - по-беларусски

Hopak - по-испански

Hopak - по-итальянски

Hopak - по-немецки

Hopak - по-польски

Hopak - по-румынски

гопак - по-русски

Hopak - по-французски

Hopak - по-чешски

Hopak - по-венгерски

Вечерницы

Специфические украинизмы в английском языке канадцев, обозначающие понятия быта, обычаев, исторические значения (dumi "думы", Меtelitsya, Hopak - названия танцев, bandura "бандура", borsch "борщ", Zaporozhtsi "запорожцы", vechornytsi "вечерницы").

Фото "Етнохата"

вечерницы - по-беларусски

vechornytsi - у канадцев

вечерницы - по-русски

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Черешня

Мелодичное название сочной ягоды, украинизм "черешня" встречается в белорусском (чарэшня), польском (czeresnia (trzesnia), российском (черешня) языках.

чарэшня - по-беларусски

czeresnia (trzesnia) - по-польски

черешня - по-русски

Бандура

О происхождении названия нашего древнего народного инструмента также есть много версий. Возможно, к нам это слово пришло еще с латыни (Пандурий), но как там есть, это слово характерно нашей культуре и истории, а через нас - и культурам других народов.

Фото из "Википедии"

bandura - по-английски

bandura - по-польски

бандура - по-русски

bandura - по-чешски​

Гречка

Название распространенной у нас душистой и полезной культуры не только прочно укоренилось в иностранных языках, а, например, в русском даже вытеснило их соответствие "гречиха".

Фото Татьяны Козак

hreczka - по-польски

грэчка - по-белорусски

гречка - по-русски

hrișcă - по-румынски

Сырник

Украинизм "сырник" так же стал российским словом, вытеснив там слово "творожники", а также был заимствован другими языками.

Фото Оксаны Билинской

сырники - по-белорусски

sernik - по-польски

сырник - по-русски

"Яке прекрасне рідне слово!

Воно - не світ, а всі світи..."

Этими словами Владимир Сосюра очень точно передал космическое величие родного слова во всех его гранях, значениях, оттенках и отношениях. Потому что его "все миры" звучит многозначительно, в лучших смыслах: мы можем констатировать, что наши колоритные, собственно украинские, слова, прекрасно прижились в мире. По ним узнают нас!