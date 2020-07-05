5 июля, 2020, 10:03

Николай Княжицкий

В Украине происходит очередная попытка наступления на украинский язык. Уже через несколько дней Конституционный суд будет рассматривать представление депутатов от Оппоблока против языкового закона. Пока власть медлит с выполнением ключевых норм этого документа и не принимает закон о языках нацменьшинств, пророссийские силы не спешат. Они, прикрываясь защитой прав русскоязычных, воюют с украинцами чтобы угодить Путину, который уже давно мечтает уничтожить наш язык и доказать, что мы "один народ". Какие последствия вероятного признания языкового закона неконституционным и как не допустить его отмены? Об этом в новом блоге Николая Княжицкого на Эспрессо

Следующая неделя снова будет непростой. На следующей неделе Конституционный суд начинает рассматривать представление 51 депутата из Оппозиционного блока, а ныне - "Оппозиционной платформы - за жизнь", об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. По мнению этих депутатов закон ограничивает права русскоязычных граждан Украины. Что, конечно, является абсурдом. Потому что закон не касается языков национальных меньшинств. Он говорит о защите государственного языка. Законы о защите государственного языка есть в большинстве уважающих себя стран. Начиная от России, которая уважает только себя, и заканчивая Польшей или Францией, которые уважают и себя, и других. Мы, конечно, брали эти, европейские, законы примером для себя, когда разрабатывали Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Ограничивает ли наш закон национальные меньшинства? Никоим образом. Во-первых, он не регулирует их языки. А во-вторых - прямо утверждает, что правительство в шестимесячный срок (а уже прошло больше года) должно подать законопроект, который бы защищал языки национальных меньшинств. Следовательно, каждый, кто заботился бы о защите национальных меньшинств, должен был бы присоединиться к такой работе. Но нет. Под флагом борьбы за права национальных меньшинств на самом деле воюют с украинским языком.

Это не новая борьба. Мы знаем об Эмском указе, о Валуевском указе, о Расстрелянном возрождении, о том, что делалось в Советском Союзе для того, чтобы украинский язык никогда не воцарился на территории Украины. Очевидно, для россиян очень важно было нас русифицировать. Ну, хотя бы для того, чтобы утверждать (так, как говорит нынешний их правитель Путин), что "мы один народ". А значит и языка никакого нет, культуры никакой нет... Так, какое-то "наречие".

Очевидно, что без качественного закона, без качественного объединения украинцев уважающих себя, свой язык и свою культуру, мы никогда не построим сильное государство. Украинский язык объединяет, а не разъединяет. Наш закон объединил все общество. Поэтому любые социологические исследования скажут вам, что большинство украинцев этот закон поддерживает. Даже если эти украинцы не очень хорошо знают украинский язык. Именно для таких закон предусматривает программу по поддержке украинского языка, курсы обучения, все те поощрения изучения языка, которые сейчас не выполняет правительство Владимира Зеленского, не только это, но и предыдущее.

Теперь Конституционный суд. Эти депутаты из оппоблока хотят отменить закон. Представляю себе эту картину, когда судья отменит закон, поскольку он каким-то образом унижает русскоязычных граждан. Дай им Бог здоровья, этим русскоязычным гражданам, но очевидно, что граждане Украины, любого происхождения, любых национальностей, гордятся своим языком, любят его, хотят, чтобы этот закон существовал и работал.

Верю в то, что Конституционный суд примет справедливое решение. Первые дебаты продлятся целых два дня - 7 и 9 июля. Раньше, как правило, открытые дебаты в Конституционном суде продолжались день, максимум полтора. А тут целых два дня мы будем говорить о языке. Вроде уже эта дискуссия всем надоела, вроде уже все понимают, что украинский в Украине должен господствовать, развиваться, а языки национальных меньшинств будут защищать. Но нет, не все. Страна-агрессор, ее лидер Владимир Путин до сих пор мечтают о том, чтобы закон отменили, мечтают о том, чтобы "никакого украинского языка вообще не было, потому что мы один народ".

А мы будем в Конституционном суде доказывать обратное. Приходите нас поддерживать, смотрите трансляции по телевизору... Будьте бдительны. Потому что если мы, украинцы, не защитим наш язык, то ни один другой народ его не защитит. И нас тоже.