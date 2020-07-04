Объявлен длинный список книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2020". Номинация "Литература для взрослых". Часть третья

5 июля, 2020, 09:01

В течение первого этапа работы книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2020" было получено 165 заявок от 38 издательств Украины. Оргкомитет тщательно проверил на соответствие требованиям все издания, что прислали издательства. После этого были сформированы Длинные списки книг для конкурса в трех номинациях: "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей"

Ко второму этапу в Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" попало 97 изданий 29 издательств.

Третья часть списка:

"Разговоры о жизни и искусстве", Галина Пагутяк (Издательство "Учебная книга - Богдан")

"Разговоры о жизни и искусстве" - диалог известных писателей художественные, философские и социально-политические темы. Это увлекательная беседа об опыте и знаниях, которые человек получает в процессе творческого осмысления действительности - во времени написания художественного произведения. Книга писалась в течение 2014-2016 годов, поэтому кроме бесед о литературе и творчестве, в ней, как в деннике, зафиксированы важные события украинской современности.

"Тремоло", Леся Билык (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Жизнь, как ускоренная барабанная дробь, кому-то может показаться однообразной, а на самом деле это музыка, оригинальная в создании и созвучна человеческим настроениям. Кто из нас не любит сверять душу случайному путнику? И в таких невольных исповедях вдруг открываешь, что и лиризма ты еще не потерял, и с чувством юмора все в порядке, и накопившиеся проблемы - они, в общем-то, дело серьезное, но не настолько, чтобы капитулировать перед трудностями.

Название сборника малой прозы "Тремоло" обусловлено характером индивидуального стиля автора, которая довольно свободно обращается с композицией произведений, выделив три основных раздела: новеллы-притчи, новеллы настроения и новеллы бедуинов.

"Цвет спорыша", Тарас Коковский (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Короткая проза Тараса Коковского - многообразие пластов бытия. В центре каждой новеллы или рассказа - человек, его помыслы, радости, печали, искушения и искупления, надежды и свершения, достижения и потери ... Но все освящается любовью. Мы - зерна Господа, освященные ней. Пока любовь - до тех пор и жизнь. Растем и топчем тропы или дороги. Они равны перед ликом Его, одинаково значимы, то только нам кажется иначе. Мелкий цветочек спорыша - самой низкой травы Украине - может, ценнее роскошной розы. Ибо попробуй вытопчи тот спорыш! Попробуй истреби такой устойчивый, выносливый народ.

Эта книга адресована широкому кругу читателей, каждый найдет в ней что-то близкое, созвучное судьбы или души.

"Благословен грядущий: Петр, Павел", Леся Романчук- Коковская (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Этот роман - достоверное и захватывающее путешествие во времена раннего христианства. Его читаешь как интересную историческую хронику или сагу и одновременно как вдохновенное сакральное произведение.

Автор психологически точно передает все нюансы поведения и поступков персонажей: римлян, эллинов, иудеев ...

В третьей книге романа встретим и Феклу, и Климента, снова переживем вместе бурные приключения ...

Но больше всего будут приковывать внимание поступки и деяния апостолов. Почувствуем силу их, поймем, что приводит избранных к памятному выбору ...

Для широкого круга читателей.

"Аркан для ласточки", Надежда Гуменюк (Издательство "Надстир'я")

Cерце поэта - чувствительный камертон, который тонко реагирует даже на малейшее отклонение в гармонии мира, вызванное то ли человеческой болью, или прерванным полетом птицы, или криком стебли, или немотой умершей реки. Надежда Гуменюк - поэтесса, которая слышит и ритмы и аритмию времени, и вздохи человеческих чувств. Слышит и помогает услышать другим Своей поэзией. В новом сборнике известной украинской писательницы - широкая палитра тем. Но главным в творчестве Надежды Гуменюк была и остается тема человеческой души, в "выращивании" и сохранении которой, по ее определению, - главный смысл существования земной цивилизации. Потому что только такая душа может выстоять против нашествия новейших орд и спасти наш хоть и несовершенный, но прекрасный мир.

"Визия Украины 2030" Украинский Институт Будущего; сост. В. Андросов, А. Амелин (Издательство "САММИТ-КНИГА")

Украина существовала 28 лет без визии своего будущего. Мы двигались хаотично, без понимания, куда идем, чего хотим достичь и какова наша роль в мире. За все годы независимости у нас не было понимания, что представляет собой Украина на международном рынке разделения труда и каков продукт и бренд под названием "Украина".

В книге эксперты Украинского института будущего отвечают на вопрос: куда будет двигаться мир в ближайшие десять лет, какие новые технологии и новые тренды изменят повседневную жизнь человека, какие проблемы будут актуальны в 2030 году и как человечество будет с этим справляться. Впрочем главным является ответ на вопрос: какое место будет иметь Украина в новом хаотичном мире.

Авторы впервые сформулировали полное видение о том, какой будет украинская экономика 2030 года, какими станут промышленность, инфраструктура, образование, туризм, медицина, армия и другие сектора. Какие специальности и профессии будут востребованы, а какие исчезнут, какими навыками стоит овладеть, чтобы стать конкурентоспособным в современном мире, и о множестве других аспектов жизни украинцев. Книга написана из будущего. Поэтому сначала представьте, что вы оказались в 2030 году и наблюдаете за изменениями в мире и в Украине за последние десять лет. Итак, сегодня 31 декабря 2030 ...

"# Экзистенц_и_я. Один летний день" Любовь Базь, Любовь Еремичева, Виталий Нищименко, Даниэль Свидерский, Татьяна Сидорова, Наталья Степанчук, Олеся Потаржевская, Дипейн, Иван Ищенко, Светлана Белоусова, Слава Сергийчук, Юлия Шекете, Лариса Дубас, Виктория Крыжановская (Издательство "Моторная Улитка")

Сборник малой прозы от участников и друзей неформального литературного сообщества "# Экзистенц_и_я" о "объединила более десятка авторов, чтобы описать "Один летний день". Писатели стремились "выхватить" с бытия один день и показать: он тоже важен, несмотря на нашу спешку оказаться в желанном далеком будущем или назойливую привычку копаться в прошлом. Вот он, этот день, - во всей своей красе, с эмоциональной палитрой (для каждого разной), посланиями, уроками, приключениями и даже последствиями. Кто знает, куда нас приведет, но мы точно уверены, что хотим тотально присутствовать в нем, чтобы сполна ощутить все его тонкости.

"Цветок из Манхэттена", Ирина Власенко (Издательский дом "КОНДОР")

Странные, во многом трагические испытания выпали на судьбу маленькой симпатичной женщины, известной американской вокалистки, которую в 1998 году назвали самым узнаваемым голосом США. Действительно, ее пение хоть раз услышали более +20 миллиардов людей, что в три раза больше всего населения планеты. Имя этой певицы Квитка Цисык. Кто хоть раз услышал голос этой певицы, никогда не забудет его, будто она знала какую-то тайну общую для каждого человеческого сердца. Говорят, ее голос имеет мистическую силу, завораживает и лечит. Откуда же взялась за границей, в самом центре Нью-Йорка, очаровательный украинскый цветок, который знал тайный код украинской души?

"Синдром зародыша", Ирина Власенко (Издательский дом "КОНДОР")

Можно ли изобрести правила существования, которые бы сделали тебя счастливым, даже если на лбу с детства написано слово "неудачник"? Несколько странная одинокая мамочка двух детей, которая живет в современном перенаселенном Киеве, пытается это сделать. Став свидетелем самоубийства незнакомой женщины, Лиза неожиданно понимает, что связана с ней непостижимой общностью судьбы. Дневник самоубийцы приводит ее в детский дом и открывает спасительный смысл странной генетической аномалии человечества - синдрома зародыша - болезни, тотальное заражение которой и способно сделать нас счастливыми.

"LIBERO", Руди Мартин (Издательский дом "КОНДОР")

Маттеус с письмом, которое он просто не может не передать, приезжает в Столичный город. Добравшись до места, он еще не догадывается, что его жизнь изменилась в тот момент, когда он взял письмо в руки. Маттеус не представлял, что он, серьезный игрок в футбол и бывший разведчик на войне, станет детективом. И вовсе не потому, что он так хочет, а потому, что все так складывается. Жизнь подталкивает его дальше, к новым тайнам и приключениям.

"Все их демоны", Полина Кулакова (Издательство "Дом Химер")

В одной из квартир серой "хрущевки" живет, казалось бы, обычная семья. Однако за закрытыми дверями того дома происходят тревожные события, которые равнодушные соседи предпочитают не замечать. Женщина, которая страдает от домашнего насилия; парень-подросток, который ищет понимание и поддержку на улице; одинокая девятилетняя девочка, учится жить с "демонами" своих родителей ...

"Все их демоны" - взрывной социальный триллер о детях, лишенных детства, алкоголизме, равнодушии ... и кровавые убийства в маленьком городке.

"Ледяная карусель", Олег Поляков (Издательство "Дом Химер")

Ее зовут Кристиной, но на самом деле она Хризантема - как поздний осенний цветок, которому не страшны первые морозы и снега. Она ищет свою Украины на Майдане в водовороте революционных событий, а попадает в жуткое и одновременно прекрасное место, где подобию гигантской пластинки крутится ледяная карусель. И странная карусель метафорически будет кружить, пока не превратится в безжалостную рулетку, которая вершит судьбы маленьких людей-хризантем. Кто и зачем построил ледяную ловушку на речном льду и в душах людей? Какая-то невидимая сила вращает эту карусель? И удастся ли, наконец, остановить ее на бешеных оборотах?

"Книга вымышленных неодушевленных", Евгений Лир, Кшися Федорович (Издательство "Дом Химер")

Вашему вниманию причудливый non-fiction - трикстерський справочник под названием "Книга вымышленных неодушевленных". Это исследование удивительных созданий, которые должны жить на земле Снов, но живут везде. Это то, что заводит в глубокие сновидения, встречает посреди яркого полудня, смотрит в спину и таится за уголками глаз.

Фантастический иллюстрированный бестиарий с мифопространства, подсознательно знакомых каждому из нас.

"Бездна", Влад Сордо (Издательство "Дом Химер")

"Бездна" - это сборник невероятных и одновременно удивительно честных историй, привезенных автором с войны, увиденной собственными глазами и прожитой в течение четырех лет в полевых окопах, на заброшенной шахте, в лесах, которые постоянно простреливаются.

Здесь нет героизации "своих" или демонизации "чужих", это просто война, которая выпала на долю нашему поколению. А война не добирает слов и не жалеет шаров, война продолжается, как и каждая из этих историй, что прорастая из реальности, приобретает причудливых метафизических смыслов в образе Черного Бога и первоначального ужаса, который всегда подстерегает нас за пределами времени и пространства.

"Расхитители лесных свалок", Влад Якушев, Андрей Лотоцкий (Издательство "ДИПА")

"Расхитители лесных свалок" - это вторая книга трилогии о невероятных приключениях кумовьев, которые годами ищут клад при помощи металлоискателя. Название трилогии - "Двое с лопатой", потому что, собственно, кумовьев двое. Кроме главных героев - Яши и Бати - читатели вновь встретятся с любимыми персонажами Сан Санычем, Доктором и Галкиным. И снова приключения, и снова поиски, и снова погружение в историю каждой найденной вещи и рассказ о том, как она оказалась в месте, где была найдена поисковиками.

Эта книга о настоящей мужской дружбе, любви к родине и тайнах родной земли, что скрываются прямо у нас под ногами.

Книга написана на основе реальных событий.

"Clavus Domini", Сергей Батурин (Издательство "Фабула")

Известный украинский писатель Сергей Батурин в своем новом романе присоединяется к когорте тех, кто до сих пор ищет ответы на древний вопрос: кем был тот "разбойник Варавва", которого вспоминают все четверо евангелистов? Действительно ли он был знаком с Иисусом, и почему иерусалимская толпа настаивала на его помиловании, а римскому префекту Понтию Пилату пришлось "умывать руки"? Исторических свидетельств не хватает. И не исключено, что все происходило именно так, как об этом рассказывает автор книги. А еще перед читателем разворачивается яркая и по-настоящему убедительная панорама Римского мира и варварской Европы в начале первого тысячелетия новой эры.

"Открывать здесь", Мария Козыренко (Издательство "Фабула")

Книга "Открывать здесь" - аварийный выход, если ты последний человек на планете или стоишь, зажатый сотней тел в вагоне метро; влюбился, как впервые, или спрятал свое сердце в несгораемый сейф и зарыл на трехметровой глубине; выбираешь среди тысячи дорог или уперся в бесконечную стену; чувствуешь все на грани боли или покрываешься против воли каменной чешуей; отчаянно ищешь или уже нашел и не знаешь, что с этим делать. "Открывать здесь" (в любой ситуации).

"Запрещенный", Артемий Кирсанов, Сергей Дзюба (Издательство "Фабула")

Бывшей аспирантке, которая работала над диссертацией о жизни и творчестве выдающегося поэта Василия Стуса, а сейчас по воле обстоятельств стала медсестрой, предложили ухаживать за умирающей от тяжелой болезни женщиной. Как оказалось тяжелобольная в прошлом была полковником КГБ и много раз встречалась со Стусом, особенно в последние дни его жизни. В романе очень насыщенно изображена жизнь поэта в его родной Донецкой области, в окружении друзей, педагогов и литераторов, и в концлагере - где удерживали узников совести, ставя им в вину их убеждения. Немало внимания уделено в романе и судьбе последней рукописного сборника поэта. 5 сентября 2019 года во всех кинотеатрах страны состоялась премьера одноименного фильма "Запрещенная История жизни и борьбы Василия Стуса".

"Чернобыль: этюды с натуры", Олег Векленко (Издательство "Фабула")

Книга воспоминаний участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, художника, профессора Харьковской государственной академии дизайна и искусств Олега Векленко о его личные ощущения, пережитые в период пребывания в Чернобыле в мае-июне 1986 года. Автор рассказывает, каким была повседневная жизнь ликвидаторов в лагере недалеко от станции, о примитивных средствах защиты и о том, что осознание настоящей опасности пришло гораздо позже. Искренние истории о тех днях написаны живым языком и дополнены авторскими рисунками и фотографиями.

"Власть и наслаждение", Андрей Маклаков (Издательство "Фабула")

Книга Андрея Маклакова - спорная и трезвая, которая ломает рамки мнимой политкорректности и заставляет читателя в совершенно неожиданном ракурсе взглянуть на многие аспекты современной цивилизации. Что собой представляет общество, которое, как губка, пропитано нарциссизмом? В чем заключаются истинные мотивы сильных мира сего? Опасно ли наслаждение и каковы его последствия? Все ли в этом мире крутится вокруг денег и власти? Автору удалось по-новому собрать разрозненный "пазл" нашей действительности и предложить оригинальные подходы к разным сферам жизни общества: экономике и политике, западной философии и культуре, науке и религии, гламурной среде и тайным обществам.

"Канцелярия крестовых походов", Остап Украинец (Издательство "Фабула")

Автор переносит читателя в Станиславов XVII века, действие романа происходит именно накануне глобальной перестройки крепости и ожидаемого нападения Османской империи на Европу. В город тремя различными путями прибывают трое разных мужчин, каждый из которых имеет свои планы и интересы. История движется вперед, оставляя после себя лишь ряд вопросов, так что из далекой перспективы может показаться, что эти трое преследуют общую цель. Или что никакой цели на самом деле нет.

"Те, кого нет", Андрей Климов, Светлана Климова (Издательство "Фабула")

Четырнадцатилетнюю Марту постигла настоящая катастрофа: после многолетнего отсутствия вернулся брат матери, поселился в той же квартире и начал преследовать юную девушку, добиваясь ее. Не найдя понимания и поддержки у родителей, Марта решается на отчаянный поступок, граничащий с преступлением, - и одновременно узнает, что она - приемный ребенок, а имя ее настоящей матери - тайна. Ряд драматических событий, как представляется Марте, ведет его близких и ее саму в тупик ... "Те, кого нет" - книга о психологическом насилии и противостоянии ему, капризных формах квир-сексуальности, проблемах приемных детей и конфликтах поколений, которые все еще испытывают влияние "совковой" действительности. Действие романа приурочено к лету 2013 года. На украинском языке "Те, кого нет" впервые публикуется в полной версии.

"Репейники", Сергей Мартынюк (Издательство "Фабула")

Магнетические строки его стихов отражаются любовью к женщине, к матери, к природе, к жизни, к миру ... Оседают на зубах скрипучей, как песок, но такой нежной ностальгией. Его поэзия звучит рефреном сквозь революции, сквозь поры года, сквозь наши души, дороги и города. Каждое слово стекает сквозь пальцы, как прохладная горная вода, и цепляется к сердцам и мыслям как ... репейник. Не давая никаких шансов их забыть. Его стихи, это концентрация правды, печали, вселенской любви и всех магических миров, нашли свое место в жизни Сергея. Мы знаем как вы давно все ее ждали! И вот он, поэтический сборник

"Ночь на Венере: 113 писательниц, которые сияют в темноте", Анна Улюра (Издательство "ArtHuss" (АртХасс))

113 писательниц: известных, неизвестных, забытых. Еще и уже неизвестных.

Каждая из них сделала в литературе что-то первой или сделала что-то лучше других.

В каждой из них незаурядная биография. Их истории - об отказе от чего-то: каждой что-то было очень важным на старте и постепенно теряло значимость в процессе письма.

Это истории священных жертв и мистических ритуалов.

Это утопия женской солидарности и продолжение традиции. 113 писательниц пишут друг друга. Читают друг друга. Сосуществуют рядом за пределами времени и пространства.

И сияют в темноте.

"Сотворение мира. Семь дней с Тарасом Прохасько ", Татьяна Терен (Издательство" Pabulum ")

На страницах этой книги, этого интервью-реки, журналистка Татьяна Терен и писатель Тарас Прохасько создают собственную карту с семью важными пунктами назначения. Они размышляют о создании себя, о ландшафте, стране и мире, который нас формирует. Присматриваются к растениям, животным и людям. Пытаются понять и объяснить творчество. За эту семидневную поездку вглубь самих себя они проходят каждый из этапов Акта Творения, пытаясь понять (на своем уровне) замысел Творца.

Перед нами самый полный портрет одного из самых лучших украинских писателей современности.

"Уроки короля ужасов: Как писать хоррор", Ростислав Семкив (Издательство "Pabulum")

За что Стивен Кинг получил титул "короля ужасов"? Как он стал миллионером с миллионными тиражами и наиболее экранизированным автором в мировой литературе? В чем секрет его феноменальной писательской производительности? Наконец, чему мы можем научиться у Кинга? Ростислав Семкив рассказывает интересные подробности из жизни писателя, делится историей и законами хоррора. Автор анализирует творческие приемы, принципы письма и маркетинговые ходы, которые использует Кинг, и которыми следует пользоваться другим.

В одной книге собраны практические советы, которые Кинг дает в своих "О литература", "Danse Macabre" и других текстах, и творческие инструменты, о которых "король" промолчал, но они точно работают. Книга будет полезна начинающим авторам, кингоманам и всем, кого интересует закулисье литературного процесса.

"Поединок за правду. Правила интервью Мустафа Найем ", Мустафа Найем, Татьяна Терен (Издательство" Pabulum ")

Мустафа Найем в журналистике - более десяти лет. В этой книге он собрал самое главное из своего опыта - правила и приемы проведения интервью. Как правильно подготовиться к разговору, выстроить стратегию, как запрашивать и перебивать. Как правильно начать и завершить разговор, как соблюдать журналистскую этику и не превратить интервью в выступление с трибуны. Обо всем этом автор рассказывает с подробными примерами.

Книга будет полезна журналистам, блогерам, которые хотят развиваться в жанре интервью. И всем, кто готов улучшить собственные навыки коммуникации. Ведь всякий разговор - это маленькое интервью.

"Экскурсии по Закарпатью", Роман Официнский (Издательство "TIMPANI")

"Экскурсии по Закарпатью" ориентированы на всех поклонников западного региона Украины - края с многогранным прошлым. Во введении кратко изложена история Закарпатья. Пять глав основной части заключены по проблемно-тематическому принципу. В первом разделе "Исторические вехи" описаны возможные маршруты путями повстанцев, героев Карпатской Украины, Второй мировой войны (Линия Арпада). Во втором разделе "Культурное пространство" рассказывается о закарпатских замках, австро-венгерской архитектуре и винных подвалах края. Третий раздел "Музейные сокровища" посвящен этнографическим и музейным экспозициям Закарпатья. "Сакральная архитектура" - название четвертой главы, где говорится о выдающихся закарпатских церквях и монастырях. В пятом разделе "Уникальные памятники природы" подаются горные и водно-лечебные маршруты. В приложениях размещены справочные материалы о падении метеоритов, музыкальных органах, Закарпатье в художественных фильмах.

"Нация овощей? Как информация меняет мышление и поведение украинский ", Оксана Мороз (Издательство" Yakaboo Publishing ")

Это пособие от манипулятора практикующего о том, как противостоять информационным вирусам, которые инфицируют нас ежедневно. Они - проводники для тысяч вредных утверждений. Они убивают сознание и превращают своих жертв в послушное стадо. Они охотятся не только на нас, но и на последующие поколения. Автор в книгах дает рекомендации, как защитить себя, детей и близких от Индустрии вирусмейкерства, объясняет, что такое информационные вирусы и как их распознавать и как они уже изменили каждого из нас.

"Вы это сможете! 7 составляющих здорового образа жизни ", Дарья Озерная (Издательство" Yakaboo Publishing ")

Это руководство по сознательному отношению к жизни и улучшению здоровья. В нем содержатся рекомендации по рациону, упорядочении массы тела и сна, физической активности и медицинских обследований. Все тезисы и выводы базируются на современных научных данных, медицинских рекомендациях и протоколах диагностики и лечения. Автор легко и подробно объясняет, как взвешенно и сознательно относиться к собственному здоровью и образу жизни, не впадать в крайности, не верить в волшебные таблетки, магическое мышление и не прибегать к строгим ограничениям. А кроме этого, пособие написано для и о современных украинцах и украинок, с глубоким пониманием и эмпатией к их ежедневным вызовам.

Во втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

В соответствии:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).

Оргкомитет, путем подсчета баллов определит по 3 книги в каждой из номинаций, которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" основана ОО "Демфорум" и телеканалом "Эспрессо". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.