Приведет ли отставка Смолия к неконтролируемой печати гривны. Экспертный опрос

3 июля, 2020, 07:35

Глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления на центральный банк. Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать увольнение. Вероятно, голосование под куполом Рады состоится уже сегодня

Еспресо.TV спросила у экспертов по экономическим вопросам, к каким последствиям приведет отставка Якова Смолия с должности главы Нацбанка.

Тарас Козак, президент инвестиционной группы "Универ":

Похоже, что отставка Смолия - уже вопрос решенный. Потому что президент уже подал в Верховную Раду представление об отставке. Это означает, что будут разбираться, оказывали ли на Смолия политическое давление.

В этих условиях важно, кто станет новым главой Национального банка. Здесь возможны варианты. Если новый глава будет иметь совершенно другое видение, чем в правление Национального банка Украины (НБУ) в последние годы - мы можем пойти по весьма негативном сценарии.

Это так называемая "продуктивная" или "неинфляционных эмиссия". На мой взгляд, это нонсенс, так не бывает. Но есть сторонники мнения, что если напечатать немного денег - не очень много - то инфляции не будет, и гривна сильно не просядет. Вместо этого, мы сделаем украинцем счастливыми, дадим каждому украинцу по несколько тысяч гривен, предприятиям выдадим кредиты, наполним бюджет за счет эмиссии и так далее.

"Продуктивная" эмиссия, как ее называют, - это призыв к тому, чтобы НБУ начал выпускать гривну без какого-либо обеспечения: дал правительству кредит или купил облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ). В этом случае гривны станет значительно больше, а долларов больше не станет. И экономические агенты - это и граждане, и компании, и банки, и иностранные инвесторы поймут, что курс не соответствует реальности. Начнется атака на гривну. Все будут скупать доллары. Курс будет завышен, может водиться "в космос": 40, 50 грн. Сложно сказать, при ажиотаже может быть что угодно.

Основная опасность, что новое руководство НБУ не будет соблюдать достаточно жесткой монетарной политики, которая была заложена еще при госпоже Гонтаревой.

Если будет рассматриваться версия, что на Смолия оказывали политическое давление - это не понравится нашим западным и международным партнерам. В частности, в меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) четко прописано, что Нацбанк будет оставаться независимым, на него не будет оказываться никакого давления. Если Смолий сказал, что давление есть - соответственно, мы не выполняем условия МВФ. А значит, может остановиться помощь в виде дешевых долгосрочных кредитов не только от МВФ, но и от других организаций - это Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, еще ряд наших партнеров.

Еще одна угроза состоит в том, что новый руководитель НБУ может отозвать из иностранных судов иски против господина Коломойского и его партнеров, ексвласникив ПриватБанка о том, что, возможно, были мошеннические действия по выводу средств вкладчиков. Эти суды должны состояться в ближайшие месяцы и годы. Но если новое руководство НБУ будет лояльным к господину Коломойскому, отозвать иски могут даже под красивыми лозунгами - мол, мы отзовем, а затем подадим такой сильный иск, что Коломойский не отвертится. На самом деле все эти суды могут завершиться пшиком.

Это - худшие сценарии.

Есть и относительно позитивный сценарий, если новый глава НБУ будет сторонником макрофинансовой стабильности, будет допускать неконтролируемой эмиссии, а проводить ту же сбалансированную политику, которая, возможно, не всем нравится.

Такой спектр сценариев показывает, что ситуация может развиваться разными путями. Но комментарий господина Смолия о политическом давлении все же говорит, что мы входим в зону турбулентности.

Сергей Николайчук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU:

Заявление Якова Смолия об отставке из-за систематический политическое давление не могла пройти бесследно для финансовых рынков.

Первая реакция была умеренно негативной - доходности украинских бумаг выросли на 20-120 бп, курс обесценился примерно на 20 коп / долл США на фоне интервенций НБУ по продаже валюты. Кроме этого, Минфин был вынужден отказаться от уже практически завершенной сделки по привлечению 1.75 млрд долл на 12 лет под достаточно приемлемую цену - 7.3%.

Конечно, это не катастрофа для отечественного рынка, в последнее время уже привык к колебаниям курса, и изменение цен на евробонды могла бы быть и больше. И нереализованное размещения евробондов еще можно наверстать. Однако, риски того, что это только начало отхода от взвешенной политики Нацбанка и движения к финансовой турбулентности, очень высоки.

Многие инвесторы, как частные, так и институциональные, уже сделали заявления, что в текущей ситуации неопределенности относительно будущей политики центробанка и ее независимости они отложат свои решения по инвестициям.

Вероятно, ухудшение девальвационных ожиданий продолжится. Его глубина и реализация рисков существенной девальвации в будущем во многом сейчас зависит от кандидатуры нового главы НБУ и сохранения институциональной способности регулятора продолжать проводить политики, которые вызывают доверие у инвесторов, кредиторов и бизнеса.

При этом чрезвычайно важную роль для успешности нового главы НБУ будет иметь содержание всех ветвей власти от грубого вмешательства в работу центрального банка.

Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций:

Я думаю, что отставка Якова Смолия с должности главы НБУ ухудшит наши отношения с МВФ и другими международными организациями. Несмотря на то, что Национальный банк имеет чрезвычайно хорошую репутацию как в глазах этих институтов, так и среди инвесторов.

Второй пункт - мотивы отставки с одной стороны, понятны, а с другой стороны - непонятные. И любая неопределенность всегда пугает инвесторов, пугает того, кто работает непосредственно с деньгами.

Третий момент - я думаю, что это очень неблагоприятный сигнал в том смысле, что Национальный банк должен оставаться независимым учреждением. Украина пришла к этому пониманию путем сложных дискуссий с нашими западными партнерами. В этом смысле я считаю, что это плохой политический сигнал для наших международных партнеров.

Ведь сам антураж, в котором происходит вся эта ситуация, имеет политический характер. Мы очень непросто договорились с МВФ. Мы очень сильно просили помощь Международного банка (Международного банка реконструкции и развития, - ред.), Макрофинансовой помощи Европейского Союза, которая привязана к Международному валютному фонду.

Плюс давайте не забывать о том, что документы с МВФ подписывают четыре человека: президент, глава правительства, председатель Национального банка, министр финансов. И такая резкая перемена, еще и в политическом обрамлении, по меньшей мере вызывает вопросы у наших партнеров.

Вместе с тем, я надеюсь, что банковская система - по крайней мере то, что было сделано - на сегодняшний день находится в хорошем состоянии.

Мы видим, что сегодня со стороны банковской системы нет больших угроз, банки начнут падать, начнут происходить какие-то другие, я бы сказал, апокалиптические, вещи. Но ясно, что Национальный банк - это часть всей экономической системы. И здесь очень важно понимать, что экономическая система развивается тогда, когда работает и Национальный банк, и Министерство финансов, и правительство, и другие структуры, которые обеспечивают то, что называется "государственное управление".

Александр Паращий, руководитель аналитического департамента в инвестиционной компании Concorde Capital:

Пока существует некоторая неопределенность. Пока мало кто понимает, какие могут быть последствия.

Но, в принципе, у нас пока остается очень много пространства для оптимизма. Потому что мы понимаем, что институциональная способность, институциональная независимость НБУ зависит не только от главы НБУ. НБУ является коллективным органом, все решения принимаются правлением. Пока мы слышали, что все члены правления, в которых остается достаточно долгий срок полномочий, остаются.

Соответственно, политика НБУ как института, скорее всего, не будет испытывать существенных изменений. Более того, если мы говорим о монетарной политике - это то, чем занимается МВФ, все наши западные партнеры, наши западные кредиторы - она является независимой в том числе от господина Смолия. Потому что это функция монетарного блока, который возглавляется заместителем председателя правления.

Поэтому пока что мы считаем, что достаточно большой шанс оставить институциональную способность. Возможно, даже ее укрепить. Потому что мы слышали, что одной из целей этого шага господина Смолия является повышение независимости, институциональной способности НБУ. Я думаю, что он понимает, что делает.

Мы видим в том числе реакцию фондовых рынков, реакцию наших международных партнеров, которая должна показать нашим политикам, нашему правительству, что любое воздействие, как и вмешательство в независимость НБУ, может иметь очень хорошие последствия для всей страны, для кредитоспособности нашей страны.