Объявлен длинный список книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2020". Номинация "Литература для взрослых". Часть вторая

3 июля, 2020, 16:05

В течение первого этапа работы книжной премии "Эспрессо. Выбор читателей 2020" было получено 165 заявок от 38 издательств Украины. Оргкомитет тщательно проверил на соответствие требованиям все издания, которые прислали издательства. После этого были сформированы Длинные списки книг для конкурса в трех номинациях: "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей"

Во второй этап в Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" попало 97 изданий 29 издательств.

Вторая часть списка:

"Уния", Владимир Ешкилев (Издательство "Фолио")

"Новая сила бродила и пенилась, словно молодое вино, рожала душераздирающие надежды и авантажные проекты. В местах темных и секретных новая сила встречала старую - седую и дикую, настоянную на хмельных меде и колдовских варках. Смешиваясь, эти две образовывали купаж, полон энергии, движения, радостной ярости и предприимчивого безумия ", - Владимир Ешкилев об Украине середины XVII века в историческом романе" Уния ", первом из трилогии" Проклятые гетманы ".

Роман повествует об Иване Остаповиче Выговском и преданных надеждах наследственной украинской шляхты, которая надеялась на достойное место Украины-Руси в самом современном из тогдашних государств - Речи Посполитой, о роли православной Церкви в тех событиях, о катастрофе, постигшей Гетманское государство после победной Конотопской битвы. Как и в предыдущих романах Ешкилева, художественную реконструкцию дополняет тщательно выверенная "внутренняя энциклопедия" произведения, где собраны малоизвестные, а иногда и умалчиваемые сведения о Гетманском периоде и касательных к нему событиях.

"История цивилизации. Украина. Том 1. От киммерийцев до Руси (Х в. До н. Э. - IX в.) ", Составитель Михаил Видейко (Издательство" Фолио ")

На страницах этого издания возникают два тысячелетия истории на территории современной Украины. Книга разделена на две части: первая охватывает период от Х до III ст. н. э., вторая - от III ст. к IX в. Содержание книги было разработано с целью привлечения к ее написанию широкого круга специалистов, которые лучше всего исследовали и разбираются в отдельных вопросах. Под одной обложкой собраны сведения о языке, религии, мифологии, технических достижениях, экономике, искусстве и военном деле древних времен. Книга содержит немало уникальной информации, результаты новейших исследований, некоторые разделы стали первыми ласточками в освещении определенных тем в таком объеме.

"Галицкая сага. Великая война ", Петр Лущик (Издательство" Фолио ")

"Великая война" - первая книга "Галицкой саги", события которой начинаются в 1914 году.

В Галицком селе Перетын жизнь протекает медленно и даже неинтересно. Возможно, единственным исключением среди серой будничности является противостояние между сторонниками украинской "Просвиты" и москвофилами, которое иногда перерастает в драку. Однако спокойное бытие внезапно заканчивается погожим июльским днем 1914 года, когда жители Перетына узнают о начале войны. У каждого из них теперь свой путь и своя судьба. На москвофилов ждет первый в Европе концентрационный лагерь Талергоф; взрослых мужчин призывают в австрийскую армию; патриотически настроенная молодежь вступает в ряды Украинских сечевых стрельцов. Селяне, которые остались дома, в полной мере насладились "прелестями" российской оккупации и произволом "своих", австрийских, жандармов. Когда же те, кому предстояло погибнуть, погибли, а счастливцы вернулись домой, стало понятно, что все только начинается ...

"Маричка. Киев. Измена ", Галина Горицкая (Издательство" Фолио ")

Она - красивая и умная. К этому надо добавить, что большинство женщин отдали бы все что угодно, чтобы поменять свою жизнь на жизнь Марии Богдановны - жены влиятельного бизнесмена, к тому же приближенного к политическому бомонду Украины. Ее муж - молодой, хороший, красивый - обожает свою жену. Однако эту идиллию разрушает случайная встреча ... Однако, есть ли что-то случайным в этом мире?

Этот роман не о сумасшедшей любви, не о психопатии и даже не о дружбе. Он - о женской дружбе, которую ищет каждая девушка, а находят - единицы.

"Изгнанник и обученная ведьма", Андрей Кокотюха (издательство "Vivat")

Лето 1911 года. Бывший киевский следователь, а теперь изгнанник Платон Чечель выполняет в Полтаве деликатное поручение. Но его задерживает в городе еще одна история - не уголовная, а мистическая. В крае творится что-то странное. Портится погода, массово мрет скот, молодую местную помещицу обвинили в колдовстве, а за всем этим кроются старые чужие семейные грехи - кровавая расплата за которые неотвратима. Какие же черти прячутся в заболоченном углу Полтавщины? Почему хозяева улыбаются и одновременно точат на чужих ножи? Установить истину для Платона - дело чести. И выживания ...

"Под чужим флагом", Лора Подгорная ( "Издательская группа КМ-БУКС")

В Украине собирает горькую жатву Голодомор. Зеленый Клин может стать главной опорой украинцев в борьбе против советской оккупации, "чтобы держать Москву в шахе". А между тем - Старая Европа в предвкушении нового неизбежного зла, ибо в недрах Веймарской республики медленно поднимается на ноги Гитлеризм ... Новые опасные испытания ожидают и Марка Шведа. Теперь, волею судьбы, он - специальный агент МИ-6 и с молодым британским журналистом Яном Флемингом должен выполнить тайные, полные опасности миссии в Харбине и советской Москве ... Однако, и под чужим флагом Марко остается рыцарем Тайного Украинского Легиона. Вернуть украденную историю своего народа, разгадать тайну своего рода и не потерять подаренное ему судьбой любовь не просто, враг тот же. Он так же жесток. Он повсюду: на Дальнем Востоке, в Москве, а также в Лондоне.

Новые приключения украинского "Джеймса Бонда" - Марка Шведа, разворачивающиеся на историческом фоне 30-х, искусно выписанном автором, Лорой Подгорной, поражают своей реалистичностью и драматизмом.

Опасности, тайны, любовь ... А главное - украинская история, неизученные и неосвоенные уроки которой могут откликнуться для современников очень болезненными последствиями.

"Последняя обитель бунтарства. Леобург ", Ирина Грабовская (" Издательская группа КМ-БУКС ")

"Последняя обитель бунтарства" - это фантастический детектив, действие которого происходит в городе ученых и изобретателей Леобурге, в параллельном мире, где правят могущественные империи - Британская, Российская, Австро-Боснийская и Японская. Мир неустойчив и иллюзорный, и над континентом снова летает призрак войны.

Первая книга - это погружение в волшебный мир Леобурга, распутывания его тайн, а во второй книге героев ждут тяжелые испытания и шпионские интриги кровожадных империй. Возможно ли остановить мировую войну? Устоит ли маленький город под натиском нескольких крупных врагов? Чем придется пожертвовать ради любимых? ..

Дилогия "Леобург" - один из немногих произведений в жанре стимпанк в украинской литературе. Обычно элементы стимпанка - ретрофутуризм, антураж конца 19 века, масштабная индустриализация и триумф паровых машин, эксперименты с током и создание управляемых монстров - тесно переплетаются с детективом, шпионской линией, мистикой или альтернативной историей. В качестве примера можно привести фильмы "Ван Гелсинг" (2004), "Смертные машины" (2018), книги из трилогии Скотта Вестерфельда "Левиафан", книгу "Вокзал на улице Отчаяния" Мьевиль.

"Любимй развратник", Валентин Тарасов ( "Издательская группа КМ-БУКС")

Романтический fi n de siecle - предел ХIХ и ХХ веков. Молодой повеса Михаил Свиридович Лановой, которого заботливый дядя отправил в Киев на учебу в университете, не может тратить жизнь на такие приземленные вещи, когда вокруг столько очаровательных женщин. И все было бы замечательно у Мишеля, как сам он всегда представляется, если бы не вечные долги. Кредиторы наседают со всех сторон, нет от них спасения ... Или все-таки есть? Суровой рукой дядя решает вернуть Мишеля в тихий провинциальный Закопанском, где ловеласа ждет скучная работа в конторе у дяди. И кто бы мог подумать, что и в сонном городке наш герой умудряется найти на свою голову приключения - бурные, смешные и очень даже опасные.

"Планета Полынь". Оксана Забужко (Издательский дом "Амбар")

В этом томе собраны важнейшие эссе Оксаны Забужко последних двух десятилетий, посвященные личностям и событиям, которые автор считает культурно знаковыми для сегодняшней эпохи кризиса гуманизма. "Женские", "мужские" и "коллективные", все эти «портреты» объединяет глубоко личное переживание автором бегущей истории, в которую она вписывает своих героев - и этим обнаруживает в ней, хоть какой на первый взгляд катастрофической, невидимый ранее жизнеутверждающий смысл .

"Наш Спаситель. ЖДЕМ ", Игорь Довганюк (Издательско полиграфический общество" Век "ЛТД)

Футурологическое видение справедливой "Новой Земли". Автор отмечает счастливое развитие человечества при глубокой вере в Господа.

"Буг", Игорь Павлюк (Д П "Всеукраинское специализированное издательство" Мир ")

Роман известного украинского писателя "Буг" - о реальных событиях на волынском Полесье после Второй мировой войны. Школьники одной из местных школ на Волыни, где родилась УПА, организовали Молодежную организацию националистов, за что были жестоко наказаны советской властью.

Роман пересыпан стихами любимого поэта одной из главных героинь романа Андрея Наюка - о психологии, философии, идеологии патриотизма. В нем много романтической любви и телесных утех, страдания, жертвенности и измены, видений и фантасмагорий, прозрений и предсказаний современной войны, хотя написан он еще 2007 году. Вставные новеллы о Золотой Рыбке естественно интегрируют роман с экзистенцией Бытия во всех его микро- и макровимирах и пульсациях.

"Сети войны", Павел Деревянко (Издательство "Дом Химер")

Год 1852. Победа в недавней войне между Северным Альянсом и Двоморским Союзом стоила Серому Ордену многих жизней. В Красной и Черной радах готовятся к выборам гетмана, из-за границы доносятся тревожные слухи, а православная церковь открыто выступает против волков, чьи обескровленные ряды тают вместе с их славой. Несмотря на упадок рыцари Серого Ордена стоят на страже ...

"Тарана", Сергей Карюк (Издательство "Зеленый Пес" (Гамазин))

Середина XVIII века. Кровавая мясорубка Гайдаматчины безжалостно перемалывает хребты человеческих судеб. В ее шестерни попадают все - от шляхтича до крестьянина. И вот во время жестокого набега разорен еще один хутор. Вырезанные едва ли не все его жители - стар и млад. Юная девушка чудом избежала смерти, но становится гибелью для тех, кто унес жизни ее родных. В погоне за местью, растянувшейся на семнадцать лет, она стирает с лица земли и добрых, и злых, и виноватых, и невиновных. И наконец окаменевшее сердце должно успокоиться: вдова наталкивается на след последнего убийцы, но и здесь судьба решает сыграть с ней злую шутку ...

Для ценителей качественного исторического детектива.

"Злотый, доллар, евро. История незаплаканной заробитчанки ", Елена Косенко- Кабьюк (Издательство" Зеленый Пес "(Гамазин))

Украинцы едут за границу не от хорошей жизни. Но никто из них не ставит на себе крест. Автобиографический роман Елены Косенко-Кабьюк рассказывает о жизни заробитчанки, которая преодолевает препятствия и несправедливости ради счастья своих детей. Впрочем, жизнь за границей не лишена сюрпризов, когда человек открыт в своих чувствах и убеждениях, счастье не может обойти его и обязательно найдет свою обладательницу. За страдания и лишения на чужбине приходит вознаграждение - встреча с любимым всю жизнь.

Эта история о судьбе конкретной женщины и одновременно о судьбе тысячи работниц, о Европе вблизи и Украины издалека. Эта история типична и одновременно неповторимая, горькая и веселая, мудрая и наивная - как вся наша жизнь.

"Вторая линия (Не) тактические истории", Владимир Гадион (Издательство "Зеленый Пес" (Гамазин))

2015 год. АТО. Четвертая волна мобилизации. Каждый со своего военкомата, каждый по личным причинам: сначала на учебу, а затем и на вторую линию обороны попадает множество разных людей. Масса настолько разношерстная, что сделать из нее войско - более чем победа. Два с половиной десятка рассказов, составляющих эту повесть - не простые хроники многолетней давности, а зарисовки художника, написанные с натуры, пережитые, осмысленные, где-то пронизаны грустью и болью, ведь это война, где полны глубоких философских размышлений, ведь на лезвии бритвы чувствуешь все острее, впрочем где сдобренные и юмором, ведь и на войне жизнь со своими приколами и проколами, занудами и чудаками.

Оригинальная композиция, простое изложение, живой язык, эффект присутствия - в этой книге найдется немало нового для каждого!

"Чужие грехи", Таня Пьянкова (Издательство "Клуб семейного досуга)

Перед самой Пасхой трагически погибает беременная Гапия, оставляя после себя великую тайну своего сердца. Ее мать делает две куклы-мотанки для поклонников дочери для того, чтобы наказать того, кто ее погубил ... Никто, кроме Якова, не знает, что из-за странных подарков жизни двух братьев начинают лететь кувырком.

Переплетение судеб, странные и страшные события, происходящих в селе держат внимание читателя от первой до последней страницы. А события происходят в течение сорока дней, потому что именно столько душа Гапии ходит по миру ...

Пьеса "Хлебное перемирие", Сергей Жадан (Издательство "Меридиан Черновиц")

Что делать, если не доверяешь даже самым близким родным? Как выбираться из ловушки, в которую сам себя загнал? Кому можно рассказать о самом важном, если язык сломан, а умение слушать и понимать осталось в довоенном прошлом? События пьесы "Хлебное перемирие" происходят летом 2014 года. История одной смерти постепенно превращается в историю целого поколения, в историю отношений между детьми и родителями, в историю измены и недоверия, полную комичных слов и трагических смыслов, сочетать которые так совершенно умеет Сергей Жадан. Война продолжается, и ни одно перемирие не способно залечить полученные раны: они и дальше будут ныть, навсегда меняя жизнь людей, которые вовсе не собирались воевать.

"Список кораблей", Сергей Жадан (Издательство "Меридиан Черновиц")

Шестьдесят стихов о памяти, что рождается из любви, и об огне, по которому остается нежность. Шестьдесят попыток определить свет и рассказать о воздухе над городом. Шестьдесят отрывков чужих разговоров, шестьдесят голосов, которыми наполняются весенние сумерки. «Список кораблей» - это список тех, кто ушел, но кого нельзя забыть. Список имен, которые сопровождают тебя всю жизнь. Список городов, где тебя всегда ждут. Пожалуй, самая интимная и болезненная книга автора.

"Да, но" Тарас Прохасько (Издательство "Меридиан Черновиц")

Тарас Прохасько, который давно обещает нам написать роман, снова его написал. Зато написал - в своем ни с кем не перепутанном стиле - серию набросков или, может, эссе. О чем? Об одном и том же: о будущем, которое было давно, и все, что уже есть, но не знать, как долго еще будет. В частности - о таких простых вещах, как бальконы и занавески, свет и камни, качели и туалеты, проходы по городу и съемки фильма в Карпатах, формула счастья и фактор влияния, бабинтон и зельбсферштендлих тому подобное. А также о том, что спать надо внимательно, завтракать - по-своему, а смотреть - смещая визирь. Да, но не это здесь главное. Потому что главный здесь - тип повествования, в котором рефлексии становятся элементами сюжета и стают явными не как пользователя постфактум, а как оговорены в момент рождения. И поэтому никакие это не наброски и не эссе, а рассказ в строгом смысле этого слова.

"В поисках варваров", Андрей Любка (Издательство "Меридиан Черновиц")

Новая книга Андрея Любки - это рассказ о земле и народе между Одессой и Триестом, о крае, где начинаются и не заканчиваются Балканы. Это частный дневник многочисленных поездок в популярные места, столицы, но также в погибшие во времени и пространстве провинции и непризнанные республики. Почему сербы не любят хорватов, а словенцы не считают себя балканцами, как Дунай не только делит, но и соединяет Европу, где и когда македонские гаишники выманивают взятки, в какую девушку из Бухареста автор мог бы влюбиться, сколько можно выпить ракии в Сараево и узо в греческой таверне - об этом и другом Любка рассказывает иногда с юмором, а иногда и по-научному тщательно, преодолевает границы и ставит под сомнение стереотипы, знакомится и ссорится, ищет ночлег и представляет из себя словака - словом, делает все, что и надо делать, ища варваров.

"Тайный источник" Андрей Кокотюха, (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Ранняя осень 1981 года. На Тернопольщине один за другим умирают партийные и комсомольские деятели. Причина смерти - выпили родниковой воды. И не простой: у села, где находят тела, есть источник Святой Варвары. Местная легенда гласит, что вода в нем волшебная. Людям с чистым сердцем продлевает жизнь, а злодеев убивает. Мистика - или кто-то неизвестный объявил власти свою тайную войну? Какую тайну скрывает густой лес, где течет тайный источник? Расследовать странное дело поручено киевском сыщику Игорю Князевичу. Так он оказывается в загадочном, отрезанном от крупных городов селе Гайворон, где люди живут по своим законам и таких, как он, ох, как не любят ... "Тайный источник" - детектив в стиле ретро, сюжет которого замешан на украинской готике. А еще - исторический роман, который переносит читателя в не ахти такое далекое прошлое. Кто помнит те времена, вспомнит, как на их глазах рушилась советская империя. Те, кто тех времен не застал, поймут, почему она развалилась.

"Безумный рейд", Сергей Ухачевський (Издательство "Учебная книга - Богдан")

События романа переносят нас в жаркий май 2014 года. Украина изменений. На Востоке начиналась война. Один за другим под давлением вооруженных сепаратистов города переходили под их контроль. Разбалансированная украинская власть, войско и правоохранительные органы не хотели и не могли этому противостоять. Но организованным группам патриотов и вооруженных сил все же удавалось сопротивляться и сдерживать быстрое наступление врага. В романе речь идет об успешной операции, которую в 2014 году провели майдановцы по вывозу государственных ценностей и документов с уже не подконтрольного украинской власти Луганска. Главные персонажи - известные читателям из романа «Такой безумный год». С ними - майдановские собратья, которые легко соглашаются на рисковые операции и блестяще осуществляют их. Несмотря на тысячи препятствий, измены и подвох. Автор со знанием материала передает тогдашний майдановский быт, жизнь и настроения в городах контролируют боевики. История изложена доступным языком, с легким юмором, интересными персонажами и блестящими описаниями. Волнующая любовная линия, закрученный сюжет с неожиданными развязками понравятся широкому кругу читателей.

"Убийство в библиотеке на Рынке, 9", Виктор Янкевич (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Недаром говорят, что писатель невольно может напророчить судьбу себе или другим, а то и предусмотреть явления или события ... Название презентации детективов, которая возникла у автора спонтанно и несколько вызывающе, интригующее, неожиданно стала действительностью, настоящим ужасом и для него, и для гостей действа, среди которых находим немало известных в Украине личностей. Но «библиотекари знают все», поэтому в этой повести, как и в предыдущей, Юлия Левицкая - библиотекарь и детектив - сумеет распутать тугой узел родственных отношений и, конечно же, найдет убийцу. Для широкого круга читателей.

"Возмездие", Виктор Янкевич (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Главная героиня детективной повести «Возмездие» - библиотекарша, которая, по стечению обстоятельств, в чужом городе не просто сумела виртуозно раскрыть преступление, но и встретила любимого. Но к счастью ... Старинный Кременец, в котором происходят события, служит не просто фоном или фоном изображаемого. Он живой. Автор вдохновенно залюбит в него каждого, кто будет читать.

"Падь" Сергей Синюк, (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Цена собственной разгадки запутанного историко-психологического ребуса - десяток молодых жизней. Цена порядочности и профессионализма - личную жизнь. Детектив «Падь» от Сергея Синюка - опыт девяностых, пронзительно актуально и для сегодняшнего дня. Для широкого круга ценителей остросюжетного жанра.

"Выравнивание" Збруча. Пальпация ", Олег Клименко (Издательство" Учебная книга - Богдан ")

Исторический роман-хроника «Пальпация» является первой книгой трилогии «Выравнивание» Збруча ». В нем говорится о поединке польской и советской разведок, который проходил на Тернопольщине накануне и в начале Второй мировой войны.

Остросюжетные события, связанные с эвакуацией ценностей Банка Польского, и исторические персонажи, среди которых достойные Польши и СССР, раскрыты метафорически, с иронией и сарказмом.

"Женский султанат: власть и любовь", Александра Шутко (Издательство "Учебная книга - Богдан")

В этом издании помещены письма представительниц «Женского султаната» в Османской империи, которые проливают свет на стиль ведения дел и даже их характер и впервые издаются на украинском языке. Речь идет о любовной переписке Хюррем (Роксоланы) с мужем, султаном Сулейманом, и дипломатической - с венгерской королевой Изабеллой Ягеллонка, польским королем Сигизмундом II Августа и персидской принцессой Султан. Вместе с тем приведено послание преемников Роксоланы - Валиде Нурбану и Сафие, адресованные венецианском дожу, французской королеве Екатерине Медичи и английской - Елизавете I. Также переведены письма украинской валиде Кеси и украинском Хатидже Турхан (Надежды), которые они писали большим визирям и другим сановникам.

В книге пространно освещены неизвестные до сих пор в Украине факты из биографии этих женщин, вытекающие не только с их личной переписки, но и из архивных документов Турции, Италии, Франции, Англии и Польши, османских летописей и открытий турецких ученых. Все это даст читателю возможность оценить роль и влияние женщин на государственные дела и лучше понять процессы, которые происходили в то время в Османской империи и мире на протяжении XVI-XVII веков.

"Черный солдатик", Александр Евтушок (Издательство "Учебная книга - Богдан")

После двух сокрушительных поражений немецкой армии - под Аль-Аламейном в Африке и под Сталинградом в СССР - в конце зимы 1943 украинские полицейские подразделения на Волыни покинули службу и влились в ряды только создаваемой УПА. Чтобы их заменить немецкая оккупационная власть провела среди волынской молодежи очередную принудительно-добровольную мобилизацию. Именно о этих «черных солдатиков» и рассказывается в повести Александра Евтушка.

"Божена", Алина Красноглазая (Издательство "Учебная книга - Богдан")

"Через тернии к звездам" - жизненное кредо Божены, студентки педагогического университета. Молодая амбициозная девушка из провинции приезжает в большой город получать образование и обеспечить себе лучшую жизнь. Любимая профессия, финансовая свобода и независимость - вот ее мечта. И для нее судьба приготовила несколько больше - страстно пьянящее любовь с большим состоянием в придачу. Говорят, что мечты не изменяют - ее просто меняют. Изменится мечта Божены? Решится ли она преодолеть пропасть социального неравенства ради объятий любимого? Сможет ли доверить ему израненное сердце? Ответ даст только время.

"Деревья на крышах", Александр Вильчинский (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Когда жизнь уже на дне, то рюмки, или разбитых иллюзий, или бесплодных усилий учиться на собственных ошибках, вдруг появляется она и все меняется ... Оказывается влюбиться можно и в пятьдесят. Но роман «Деревья на крышах» не только о любви Иакова фотографа и бунтаря с длинными седыми хвостом и Кульчиком в ухе и чернокожей Украинский Анжелки, но и о городе, похоже на кораблик, о его дома и деревья, а еще о забегаловку «Пингвин », где любят собираться« интеллектуалы и художники »со всех окрестных кварталов и не только, а также о дома, деревья и забегаловки в других городах, о вечных непростые отношения между художником и алкоголем, а еще про котов, мужской дружбе и невикопану картофель в мамы в селе ... Словом, всем украинским интеллектуалам, так и не дочитал "Улисс" Джойса, посвящается.

"Гремислава", Елена Ходюк (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Это - первый роман о дочери Великого Князя Киевского Ингвара Ярославича, которая подрастала в Шумске, откуда и вышла замуж за краковского князя Лешка И Белого. Овдовев, была регентшей малолетнего сына Болеслава V Стыдливого. Практически руководила мощным польским княжеством. Ее дочь и невестка - беатифицированы празднике католической церкви. Жизнеописание Гремислава требует всестороннего исследования, но и то, что известно, являет нам образец цельной, волевой обладательницы, верной жены, мудрой и самоотверженной матери. Для широкого круга читателей.

"(Лже) Димитрий I: Неродной царь", Лана Перлулайнен (Издательство "Учебная книга - Богдан")

(Лже) Дмитрий Первый (Юрий Богданович Нелидов-Отрепьев) (? - 27 мая 1606) при поддержке магнатов Речи Посполитой силами польских солдат, запорожских и донских казаков получил московский престол и женился на нашей землячке Марианной Мнишховною. Лишь 11 месяцев терпели московиты на престоле своего лучшего царя, казнив, постарались уничтожить даже следы его реформ. Мы могли бы сейчас иметь совсем другую Россию. Но история не терпит сослагательного наклонения ...

"Не родной царь" писался одновременно с «Императрицей смуты» и сначала был частью романа о Марианну Мнишховну, но герой отвоевал себе отдельную территорию. Оба романа тематически и эмоционально связаны. При написании использованы польские, украинские и российские источники.

"Марина Мнишех: Императрица смуты", Лана Перлулайнен (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Это - история жизни нашей землячки Марианны Мнишховны (1588-1614), более известной как Марина Мнишек благодаря ложному прочтению фамилии русскими (польской Mniszech - монашек, а Mniszek - одуванчик). Младшая дочь польского магната Ежи Мнишха родилась в Старосамборском районе Львовской области. Судьба связала ее с (лже) Дмитрия - Первым и Вторым, казацким атаманом Иваном Заруцкого, сделала первой московской императрицей и соперницей короля Речи Посполитой Зигмунда III Вазы. Наконец отобрала все.

"Непокоренная Карпатская Украина", Александр Гаврош (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Известный журналист, писатель, драматург Александр Гаврош рассказывает о своих находках, связанных с Карпатской Украиной, ставшей центром украинской политической жизни в 1938-1939 годах. Автор годами собирал эти материалы, публикуя их в прессе, пока наконец решился на отдельное издание. Кроме журналистских исследований, книга содержит и пьесу автора «Последнее танго в Хусте», премьера которой с успехом прошла 14 марта 2019 в рамках празднования 80-летия Карпатской Украины - это первое драматическое произведение о тех героических и трагических событиях н а украинской профессиональной сцене.

Во втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

В соответствии:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).

Оргкомитет путем подсчета баллов определит по 3 книги в каждой из номинаций, которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Эспрессо. Выбор читателей" основана ОО "Демфорум" и телеканалом "Эспрессо". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.