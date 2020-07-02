К годовщине приезда Папы в Украину Этот визит, как и предоставление Томоса, засвидетельствовали отдельность нашей истории, Церкви и народа от России

3 июля, 2020, 09:33

С 23 по 27 июня 2001 года Украину посетил самый известный Папа ХХ века Иоанн Павел II.

Тогда он встречался с верными в Киеве и Львове. Это событие вызвало небывалый подъем, а на молитву к понтифику пришли миллионы украинцев и гостей из-за границы. И важнейшим его следствием было то, что мир узнал об Украине, как колыбели православия, с гораздо более древней, чем у России историей. И то, что было начато руководителем Западной Церкви, было завершено лидером Восточной, когда Украинской Церкви был предоставлен Томос.

Об этом журналисту Еспресо рассказал Михаил Перун, директор Фонда "Андрей", доктор наук социальных коммуникаций, доцент кафедры богословия УКУ, который в период визита Папы занимался работой с прессой при УГКЦ.

Что входило в ваши обязанности в период организации визита Папы Иоанна Павла II в Украину?

Когда стало известно, что визит состоится, была создана пресс-служба Католической Церкви в Украине, которая имела бюро в Киеве, Львове и Риме. И с 2000 по 2002 год я был заместителем директора офиса по связям с общественностью УГКЦ в Риме.

Нашей задачей было коммуницировать с журналистами ведущих СМИ мира, и пресс-службой Апостольской столицы, ватиканистами, которые были аккредитованы при Апостольской столице и собирались описывать визит Папы в Украину.

16 мая 2001 года Встреча украинских журналистов с папой Иоанном Павлом II. Ватикан - площадь св.Петра

Второе, мы занимались и координировали работу с Посольством Украины при Ватикане, контактами с украинскими журналистами. В частности, в мае 2001 года был организован приезд ведущих журналистов из Украины в Рим и Ватикан, где они могли увидеть все собственными глазами и рассказать о подготовке визита в своих медиа. Также 16 мая 2001 года состоялась аудиенция украинских журналистов с Иоанном Павлом II.

Ну и разнообразная документация, которой было очень много. Чтобы продемонстрировать масштабы работы, скажу, что в этот период мы аккредитовали и общались с около 700-ми различными СМИ, писавшими о визите.

А как происходила работа с медиа уже во время визита Папы?

На каждый визит пресс-служба Апостольской столицы отбирает представителей ведущих мировых СМИ, аккредитованных при Ватикане, которые летят в одном самолете вместе с Святейшим Отцом и имеют непосредственный и лучший доступ ко всем событиям, связанным с визитом.

Мы же прилетели в Украину заблаговременно и уже непосредственно занимались сопровождением этих журналистов, а также других представителей СМИ, приехавших для освещения события.

Вспоминаю, что во время встреч с молодежью во Львове авто одной из групп журналистов не пропускали на территорию события, поскольку они не имели какого-то пропуска. Тогда мы срочно вмешались и уладили эту проблему. И подобные ситуации возникали, поэтому было необходимо сотрудничать с различными как украинским, так и ватиканскими структурами.

Пресс-конференция Блаженнейшего Любомира Гузара для журналистов, посвященная визиту Святейшего отца Иоанна Павла II в Украину. Рим - пл.Мадонна дей Монти, 3

Известно, что Русская православная церковь и государство Россия пытались не допустить визита Папы в Украину. Приходилось преодолевать информационную пропагандистскую деятельность Москвы?

Действительно нам пришлось сталкиваться с мощным организованным противодействием. Тогда мы до конца не понимали откуда это идет, но подозревали, что это российские спецслужбы и РПЦ. Как-то почти одновременно в нескольких газетах мирового уровня появились публикации, утверждавшие, что визит может быть отменен или перенесен. Чтобы решить эту искусственно инспирированную проблему в Рим срочно отбыл Блаженнейший Любомир Гузар (глава УГКЦ) вместе с кардиналом Марьяном Яворским (председатель епископской конференции РКЦ в Украине). Они имели аудиенцию у Папы, а на следующий день Святейший отец Иоанн Павел II собрал всех причастных к организации ответственных лиц и четко и однозначно подтвердил, что визит состоится в определенные сроки.

Затем, уже во время визита 24 июня Папа Иоанн Павел II встречался с представителями Всеукраинского Совета Церквей - с руководителями церквей и религиозных организаций Украины, завершив свое выступление словами: "от всего сердца желаю вам, чтобы Господь вас благословил".

А из приятных воспоминаний что больше всего запомнилось?

Я помню, что комментировал тогда в прямом эфире прилет Папы в Украину и было очень трогательно, когда он ступил на нашу землю и приветствовал всех, кто его встречал и весь народ на чистом хорошем украинском языке.

И вообще богословы утверждают, что те слова, те проповеди, которые произносил Иоанн Павел II в Украине были одними из самых глубоких и лучших речей к народу Украины, никогда не произнесенных на таком уровне.

Какое впечатление осталось у гостей от уровня организации визита?

В общем все отмечали, что Украина хорошо справилась с организационными моментами такого сложного и масштабного события. В этом, в первую очередь, заслуга Оргкомитета, в который входили представители Церквей (УГКЦ и РКЦ в Украине), центральной и местной власти. К примеру, в Риме я постоянно контактировал с послом Украины при Ватикане пани Ниной Ковальской, которая работала на высоком профессиональном уровне и не было ни одного вопроса, который нам не удавалось бы решить. Конечно же работала очень компетентная команда из Ватикана, которая занимается организацией визитов Папы, но наши службы тоже хорошо справлялись. Однозначно было полное содействие со стороны администрации Президента Украины Леонида Кучмы, которая делала все возможное, чтобы визит прошел качественно.

Какое значение для Украины, влияние имел визит Папы?

Без сомнения, это визит высокого исторического значения. Он однозначно поднял и показал статус и уровень нашего государства. Ведь все мировые медиа тогда рассказывали об Украине и это были, однозначно, положительные месседжи. Все отдавали нам должное за то, что, как в Киеве, так и во Львове было огромное количество верных и все было четко и качественно организовано.

Также огромное значение имели слова, которые говорил Папа. Он четко артикулировал, что именно Киев, цитирую Его слова: "... колыбель древних славян и украинской культуры, глубоко пропитан христианским духом".

Несомненно, визит Папы стал выдающимся, эпохальным и духовным событием для Украины. Не только для Церкви и верующих, но для утверждения украинского государства также.

Можно ли поставить в один ряд визит Папы и предоставление Томоса?

Начну с того, что это события из разных плоскостей. Визит Папы показал, что Украина - экуменическая земля, здесь давно совместно проживают разные конфессии и религиозные организации. И здесь подтверждались слова Иоанна Павла II о том, что христианство имеет два легких - Западную и Восточную Церковь. И для того, чтобы Церковь жила полноценно они должны работать и развиваться вместе. Святейший Отец имел неоднократно встречи с Патриархом Варфоломеем собственно по вопросу сближения в объединение Церквей. И его визит в Украину был не для того, чтобы убеждать людей в истинности своего вероисповедания, а в том, чтобы отдать должное украинской истории, мученикам и исповедникам веры и украинскому народу.

И предоставление Томоса стало фактически продолжением дела признания корней украинского православия в Киеве, а также процесса объединения церквей. Это документ, который ставит Православную Церковь Украины на один уровень с другими Церквями православного мира. Поэтому скажу, что это события разные, но объединены идеей Киево-центризма и единства божьих церквей.

Еще такой важный момент. Одной из идей, которую мы разрабатывали, но, к сожалению, не сумели реализовать из-за нехватки времени и ресурсов, была организация выставки в Ватиканских музеях украинской иконы из коллекции Национального музея во Львове имени Андрея Шептицкого. Она должна была подтвердить очень важную вещь: старые украинские иконы и сакральное искусство - это XII в., А старые русские - с XVIII в. Это духовное сокровище, которое невозможно украсть и перевезти в Россию, как это было сделано с центром. Митрополию можно было переместить, а вот колыбель христианства в Киевской Руси и ее историю, которая есть в Украине не получится никак.

И именно это показал и доказал, как визит Папы так и предоставление Томоса. Фальсифицировать можно пробовать все, но правда и факты за нами - центр христианства и его основа именно здесь.