Голограмма для короля и мистика на Вознесенском спуске - 5 новых книг, которые вы прочтете на одном дыхании

3 июля, 2020, 07:02

Игорь Бондарь-Терещенко

Головокружительные приключения героев этих книг, которые вынырнули этим жарким летом, вполне "кинематографические", их истории напоминают знакомые ленты в соответствии с жанром, в которых они выполнены - от психологической драмы до детектива и триллера. Поэтому время пройдет молниеносно, а удовольствие, не хуже посещения кино - гарантировано

Дэйв Эггерс. Голограмма для короля. - М .: Фабула, 2020

Этот роман был экранизирован чуть ли не самым известным западноевропейским режиссером Томом Тыквером, а главную роль исполнил Том Хэнкс. Что касается автора этого "жаркого" текста, то он буквально ворвался в первые ряды современных американских писателей. И неудивительно, что Дэйва Эггерса называют наследником Д. Сэлинджера, и каждый его роман - поистине событие и для литературы, и для читателя. По сюжету, главный герой и его команда должны были установить систему голографических телеконференций и ждать ее презентацию перед королем. Ждет назначенную встречу с королем саудитов, чтобы продемонстрировать ему передовую голографическую технологию и заключить выгодный контракт. Алан терпеливый и в ожидании пытается понять мир, в котором живет и резко изменился за последние десятилетия. Здесь ничто больше не имеет значения - только выгода и дешевизна. Здесь больше не важны дружба, доброта, достоинство - только комфорт. Но на кону будущее нашего героя, и если его работа произведет впечатление на Абдаллу, тот может заключить контракт с "Релиант" на ИТ для всего города, и тогда комиссионные Алана - шестизначное число, и не с единицей впереди, - уладят все его терзания. В целом это точный срез американской жизни, мастерское сочетание сюрреалистических приключений, комедии абсурда и точных наблюдений.

Агарон Аппельфельд. Цветы тьмы. - Черновцы Издательство 21 2020

Этот роман, автор которого ребенком пережил Холокост, прячась в лесах Украины, во многом соотносится с переживаниями самого писателя. Но свою историю он рассказал в своих воспоминаниях "История жизни", а "Цветы темноты" - это история еврейского мальчика Гуго, который жил с родителями в маленьком украинском городке, но когда пришли немцы и отца забрали, мать отдала его на попечение своей школьной подруги Марьяны. Марьяна - проститутка, живет в борделе и в каморке за своей комнаткой прячет одиннадцатилетнего Гуго. Ему предстоит учиться и жить воспоминаниями, и осваивать новый, незнакомый мир. Этой ночью мать призналась, что ей не удалось найти крестьянина, готового спрятать Гуго. Если не будет выбора, она отдаст его Марьяне. Марьяна - украинка, которая училась с мамой в одной школе. Еще в юности она бросила учебу, сорвалась и как с холма покатилась. "Что значит "сорвалась и как с холма покатилась"?" - спрашивал себя Гуго. Воз, бывает, срывается со склона и с грохотом падает в пропасть. Но человек, который сорвался, никакого грохота не вызывает. Гуго любит вслушиваться в слова. Есть слова, само звучание которых разъясняет ему содержание. Хотя есть и такие, по которым никаких картинок Гуго не видит. Они не вызывают зрительных образов. Иногда Гуго спрашивает мать о значении того или иного слова. Мама очень старается определить точно, и ей не всегда удается создать образ из слова".

Кракауэр. В дикой глуши. - Л .: Издательство Старого Льва, 2020

Увлекательная история юноши Криса Мак-Кендлесса, который пренебрег возможностями блестящей карьеры и отрекся от семьи, чтобы воплотить свою заветную мечту - пожить отшельником в глуши Аляски. Кракауэр, один из самых популярных современных американских писателей, эмоционально ведет нас по следам этого происшествия, ища ответ на главный вопрос: почему за осуществленную мечту Крису Мак-Кендлессу пришлось заплатить самую высокую цену? Эта книга стала мировым бестселлером, выдержала несколько переизданий, и, наконец, она была успешно экранизирована.



"Не буду утверждать, что я - беспристрастный биограф, - замечает автор. - Запутанная история Мак-Кендлесса задела меня за живое, и я не способен сухо описывать эту трагедию. Я стремился писать так, чтобы присутствие автора было в книге незаметным - и вообще этого достиг. Однако должен предупредить читателя: временами я вплетаю в историю Мак-Кендлесса элементы историй из собственной молодости. Надеюсь, мой опыт прольет немного света на тайну Криса Мак-Кендлесса".

Екатерина Лебедева. 22: Мистический случай на Вознесенском спуске в Киеве. - Х.-К., Издатель Александр Савчук, Библиотека украинского искусства, 2020

В романе о жизни и смерти украинского художника Леся Лозовского - автора обложек книг, и в частности "Солнечных кларнетов" Павла Тычины - речь о Киеве 1917-1922 годов, когда происходили невероятные вещи. Прежде всего, конечно, это постоянная смена политической власти, далее - изменения в художественной жизни, возникновение Украинской Академии искусств, где герой романа учился у Георгия Нарбута и Михаила Бойчука, выдающихся мастеров украинского возрождения. Но главное, что все это происходит на фоне страшной трагедии - загадочной смерти у себя в квартире 22-летнего художника Лозовского. По сути, это беллетризованный рассказ о жизни в искусстве не только жертвы того времени, но и многих его участников, которые упоминаются в романе - от Леся Курбаса и Александра Мурашко до Ивана Падалка, Анатоля Петрицкого, Михаила Семенко, Александры Экстера и других героев той бурной эпохи.

Полина Кулакова. Корсо. - Брустуров: Дискурсус, 2020

Действие этого детектива с элементами триллера происходит уже в наше время, и страхи с ужасами, которыми полон роман, лучше всего это подтверждают. Во-первых, беда каждого, даже маленького городка - это серийный убийца, который охотится за жертвами, закапывая их потом в саду. Соответственно, его зовут Садовник и в течение романа он подробно описывает свои преступления, а также "психологически" их осмысливает, не забывая о экскурсы в "религию". А началось все в первый раз, когда Бог на вопрос убийцы, у которого, конечно, была еще и детская травма (повесилась мать), видите ли, не ответил. - И чего же Ты, Господи, смотришь миллиардами звезд? Смотришь спокойно сверху вниз и не останавливаешь меня ?! Или Тебе нравится то, чем я занимаюсь? Садовник на минуту остановился и поднял голову. Там, в весеннем небе, сияло полнолуние. Его руки крепко сжимали рукоятку лопаты, а по лицу струился пот". Впрочем, на все вопросы в романе даст ответ не царь, не бог и не герой, и даже не полиция со следователями, а обычная девушка по имени Ева. И не только потому, что в эпицентре ужаса, который охватил город, оказалась ее подруга, которая неожиданно исчезла.