Объявлен длинный список книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020". Номинация "Литература для взрослых". Часть первая

2 июля, 2020, 08:40

Оргкомитет книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020" представил Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" (первая часть списка)

В течение первого этапа работы книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2020" было получено 165 заявок от 38 издательств Украины. Оргкомитет тщательно проверил на соответствие требованиям все издания, присланные издательствами. После этого были сформированы Длинные списки книг для конкурса в трех номинациях: "Литература для взрослых", "Литература для подростков" и "Литература для детей".



Во второй этап в Длинный список книг в номинации "Литература для взрослых" попали 97 изданий 29 издательств.

Первая часть списка:

"Країна призначення", Татьяна Давыденко ( "Издательство 21")

Письма медведя Степана - это путевые очерки, написанные от имени то в полушарии западнои, то в восточнои... среднестатистического украинского мишки. Это истории из разных экзотических стран и городов, а также городов Украины, которые Степан действительно посетил. Здесь много иронии и интертекстуальности. Степан, когда пишет письма своей хозяйке, проводит краткий курс украинской и мировой литературы. А страна назначения для мишки всегда Украина.

"Дивні люди", Артем Чапай ("Издательство 21")

Украинские ученые воссоздали по ДНК неандертальца. Он вырастает в секретном институте, замаскированном под гаражный кооператив, и только после достижения совершеннолетия выходит в большой мир. Из-за нехватки жизненного опыта и особенности мышления украинский неандерталец постоянно попадает в странные ситуации - а на здешних сапиенсов смотрит взглядом несколько наивного постороннего. Впрочем, постепенно оказывается: все может быть сложнее. И это не фантастика. Это, как по другому поводу скажет одна из героинь, "скорее трагикомедия".

"Зашморги", Леся Ивасюк ( "Издательство 21")

Журналистка Ореста получает задание от австрийского актера: найти информацию о остарбайтерке Марии - первой жене отца. Эти поиски охватывают несколько временных пластов и жизни нескольких поколений в Австрии и Украине. Шаг за шагом Ореста распутывает клубок тайн и находит людей, о существовании которых не подозревали ни она, ни заказчик. Журналистка сталкивает два разных мира: традиционно австрийский, с его специфическим укладом, и украинский, ее родной. В этом интеллектуально-историческом триллере все герои имеют свои истории и трагедии, но общее одно: они, наконец, с интересом и ужасом открывают для себя друг друга.

"Дім чистого світла", Симор Гласенко ( "Издательство 21")

События романа "Дім чистого світла" происходят в наше время на Подолье, в вымышленном поселке Крутояр, раскинувшемся на скалистых берегах Днестра. Сюда, на смену сельскому врачу, погибшему при загадочных обстоятельствах, прибывает новый фельдшер. Пытаясь выяснить, что же случилось с его предшественником, он запускает цепь трагических событий.

На чистый свет выйдут все темные тайны, которые так долго таились в царстве тысячелетних Товтр.

Автор определил жанр своего третьего романа как "Подольская готика", главной темой в котором является искупление.

"Боже[Я]вільна", Юлия Гудошник ("Издательство 21")

Роман "Боже[Я]вільна" - путевой дневник украинки, которая ищет свое место в мире. Эти поиски ведут ее мирами: от немецкого общежития до тайского острова, от китайского поселка до американского мегаполиса, от датской столицы - до японского храма. Каждое путешествие дает ей мудрых наставников и открывает секреты счастья. Это произведение о внутренней свободе, о ненасытной жажде жить и искусстве быть счастливым.

"Кокліко", Павел Матюша ("Издательство 21")

2014 год. В Украине война. Молодой финансист с европейским образованием теряет любимую и пакует чемоданы в Швейцарию. В день отлета друг детства предлагает ему высокую должность в Администрации Президента. Казалось бы, дела государственной важности отодвинут на задний план личную драму героя. Между тем настоящие драмы в его жизни только начинаются...

"12 сезонів жінки", Ксения Фукс ("Издательство 21")

"12 сезонів жінки" можно назвать романом, если считать, что главная героиня - это современная женщина. 12 новелл, объединенных между собой главными персонажами, но не связанных хронологически, посвящены социальным и психологическим проблемам, с которыми сталкивается современная женщина. Карьера или ребенок? Как противостоять насилию? Как определить собственную сексуальную идентичность? Действительно ли любовь и война идут рядом друг с другом? Эти и другие вопросы задают себе 12 героинь книги.

"Амадока", София Андрухович ( "Видавництво Старого Лева")

Изуродованный до неузнаваемости в одной из горячих точек на Востоке Украины, герой романа "Амадока" только чудом остался жив. Это сомнительная радость, поскольку тяжелые травмы привели к полной потере памяти: человек не помнит ни своего имени, ни откуда происходит, не помнит ни одного близкого человека, ни одного фрагмента своей предыдущей жизни. Таким его и находит женщина, любовь и терпение которой способны творить чудеса: достигать глубоких пластов забвения и воспоминаний, сочетать разрозненные куски истерзанного сознания, сшивать вместе общую историю.

Амадока - крупнейшее в Европе озеро, расположенное на территории современной Украины, впервые упомянутое Геродотом и в течение нескольких веков воспроизводимое на картах средневековыми картографами, до своего внезапного и полного исчезновения. Каким образом бесследно испаряются большие озера, как исчезают целые миры, целые культуры - и что остается взамен? Может ли существовать связь между еврейской Катастрофой Восточной Европы и уничтожением украинской интеллигенции во времена сталинских репрессий? Может ли забытье одного человека простираться на несколько поколений под землю? Связывают ли нас знаки и шрамы истерзанной памяти? Способны ли любовь и терпение дать возможность коснуться сознания другого человека?

"Моцарт 2.0", Бату Дорж ("Видавництво Старого Лева")

"Моцарт 2.0." - новая история от Доржи Бату, автора украинских бестселлеров "Франческа. Повелительница траекторий" и "Франческа. Обладательница офицерского жетона".

Представьте себе - Моцарт в современном Нью-Йорке! Да-да, тот самый, Вольфганг Амадей. В современном городе его поражает и удивляет все: метро и шум, одежда, особенно женская, образ жизни, привычки и манеры людей. Даже туалеты здесь такие ароматные и красивые, как в цесарском дворце. А еще, оказывается, современный рояль существенно отличается от привычного Моцарту клавикорда... Но придется приспосабливаться, ведь выдающемуся композитору хоть и выпал шанс на новую жизнь, но кое-что остается неизменным - музыка и Моцарт неразделимы. В этой книге переплетаются вымысел и реальные и очень интересные факты о жизни и творчестве Моцарта, детективный сюжет с участием новой подруги композитора официантки Стейси и размышления о смысле жизни. А благодаря остроумным иллюстрациям от Юлии Самелюк и QR-кодам с видеороликами, раскрывающими секретики создания книги, читатели окунутся в особую атмосферу этой истории.

"Іван і Феба", Оксана Луцишина ( "Видавництво Старого Лева")

"Іван і Феба" - роман Оксаны Луцишиной, действие которого разворачивается в последние годы советской власти и в первые годы украинской независимости.

После учебы во Львове и участия в Революции на граните Иван возвращается в родной Ужгород, где женится на поэтессе Марии, которая называет себя Фебой.

Львов и Киев - города с бурной политической жизнью, а Ужгород отличается несколько гротескной атмосферой патриархального семейного уклада и раннего капитализма по-украински. Здесь легко обойтись без спецэффектов из хоррора или триллера: сама реальность повседневной жизни подсказывает ходы, которые по напряжению могут поспорить с творениями Кинга или Кустурицы.

''Найважливіше - наприкінці'', Галина Вдовиченко ("Видавництво Старого Лева")

"Найважливіше - наприкінці" - новый долгожданный роман Галины Вдовиченко, украинской писательницы и журналистки. Мужчина и женщина в состоянии войны, перемирия и разочарования, надежды и веры. Тридцать пять лет вместе, взрослые дети, сложный период жизни. То время, когда наконец стоит понять, что же объединяло и рассоединяло этих двух.

Это книга об умении прощать и сострадать, не мелочиться и быть внимательными друг к другу и к себе, ценя каждое мгновение этой неистово быстротекущей жизни.

''Магнетизм'', Петр Яценко ( "Видавництво Старого Лева")

Новый роман Петра Яценко - магическая история о том, каким чудесным образом связаны люди и города: они притягиваются и отталкиваются, могут с легкостью уничтожить друг друга, а могут дать друг другу жизнь... Главная героиня - Мария по кличке Гайка - бежит из оккупированного Донецкая последним поездом в Киев и оказывается одна в чужом большом городе. Еще в детстве она открыла в себе удивительный талант видеть истории людей, записанные на металле, а теперь слышит речь домов и знает их имена. День за днем перед ней возникают новые причудливые вызовы, но главный из них - сможет ли она своей жертвой спасти родной город, сердце которого перестало биться?

"Я повернулася. Люблю", Ольга Герасимьюк ("Видавництво Старого Лева")

В книге известной украинской телеведущей и общественного деятеля Ольги Герасимьюк собраны эссе, путевые очерки и зарисовки за более чем десять лет - с 2007 по 2019 год. Читателя ждут увлекательные путешествия, знакомство с историей, культурой, обычаями и ментальностью многих народов, но прежде всего будут встречи с людьми. Вдумчивая и чувствительная к тончайшим деталям, к самым глубоким психологическим нюансов автор (по совместительству - и героиня) не только расскажет много нового о красочном и пестром мире, но и напомнит подзабытое, остановится перед сакральным, подумает о вечном. Искреннее и простое, радостное и печальное, трогательное и мудрое на этих страницах переплетаются, сходятся и расходятся, создают чувственные, как пульс, узоры живого рассказа, где каждое слово пропущено через сердце.

"Мої запасні життя", Ирина Славинская ("Видавництво Старого Лева")

"Мої запасні життя" - дебют Ирины Славинской в эссеистике. Эта книга - лоскутное одеяло, собранное из воспоминаний, рефлексий и размышлений. Журналистка, переводчица и продюсер "Радио Культура", член Украинского ПЕНа Ирина Славинская рассуждает о личной истории, истории семьи и рода, собирает вместе пазлы воспоминаний из детства, учебы, путешествий, рабочие ситуации с переводческимй и журналистским деллом - до событий недавнего времени. Это определение важных в жизни моментов - определенных якорей и культурных кодов, которыми логиним себя в современную реальность. Маркировка утраченных звеньев памяти, требующих осознания, но не всегда подлежащих восстановлению. Истории других людей, а также других стран, которые можно проживать, как собственные запасные жизни.

"Нерівний шлюб", Нина Фиалко (Издательство "Учебная книга - Богдан")

В этом сборнике вы найдете рассказы, новеллы и повести, написанные на протяжении нескольких последних лет. Некоторые из них были уже напечатаны в областных литературных журналах. Эти человеческие истории правдивы и увлекательны, они взяты из нашей жизни, поэтому никого не оставят равнодушным. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

"Антропос і бібліон", Иван Лучук (Издательство "Учебная книга - Богдан")

"Антропос і бібліон" - это сборник разнообразных эссе львовского писателя и ученого Ивана Лучука. Глубокие и познавательные, они охватывают наиболее полный спектр интересов автора: украинский латиницу, полиглотство, особенности писательского ремесла, современные реалии и общечеловеческие проблемы. Читатель ознакомится с малоизвестными страницами украинской истории, узнает пикантные подробности из жизни известных писателей, будет поражен результатами этимологических исследований.

"Геометрія для 21-го століття. Книга для допитливих учнів та вдумливих учасників", Игорь Шарыгин (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Книга известного деятеля школьного математического образования, автора многочисленных сборников оригинальных задач, учебников и пособий для учеников и учителей, активного пропагандиста углубленного изучения математики и олимпиадного движения среди школьников И.Ф. Шарыгина (1937-2004). В первой части книги представлена подборка вдохновенных публицистических и методико-дидактических статей автора, в которых внимание читателя привлекается к особой и ничем не заменимой роли геометрии в общекультурном, творчески интеллектуальном и эмоционально-эстетическом развитии человека. Обосновываются многочисленные конкретные рекомендации педагогам и руководителям образования для улучшения обучения геометрии в школе. Во второй части подается сборник "500 геометрических задач", который представляет беспристрастный и незамаскированный оптимистичными агитками авторский измеритель настоящих стандартов школьной геометрической подготовки по трем учебным уровням - низкий, средний и высокий. В задачи добавлены решения и методические комментарии. Поэтому каждый ученик может время от времени "примерить" на себя этот стандарт и вносить соответствующие коррективы в свою подготовку, а каждый учитель замерять достигнутые результаты обучения своих учеников. Книга для всех, кто активно причастен к школьной математике, то есть, как и написано в подзаголовке, - любознательных учеников и вдумчивых учителей. Будет полезна для студентов педагогических вузов физико-математического профиля, которые видят в своей будущей профессии высокое призвание.

"Інфекції і люди. Розмисли клініциста", Михаил Адрейчин (Издательство "Учебная книга - Богдан")

Автор привел яркие воспоминания о пациентах, которые ему больше всего запомнились за 55 лет профессиональной работы врача-инфекциониста. Важное место в воспоминаниях отведено размышлениям о сотрудничестве с коллегами, отдельных достижениях и допущенных ошибках, специфике инфекций и морально-психологических особенностях инфекционных больных. Это, без преувеличения, увлекательное издание - первое такого жанра и тематики в Украине.

Книга адресована молодым врачам, студентам-медикам и широкому кругу читателей, которых интересуют инфекционные и паразитарные болезни, диагностика, лечение и предотвращения.

"Непропаща сила. Науково-популярні та популярно-публіцистичні твори з додатком аналітичних матеріалів з погляду сьогодення", Иван Пулюй (Издательство "Учебная книга - Богдан")

В книге представлены два научно-популярных и два популярно-публицистических труда выдающегося отечественного ученого-физика, изобретателя, публициста и общественного деятеля Ивана Пулюя (1845-1918). В первой из них, "Непропаща сила", определившей название всей книги, речь идет об открытии и всемирных проявлениях фундаментального физического закона сохранения энергии (по терминологии автора - "закона Непропащей силы"), а также о благотворном влиянии этого закона на моральную мощь человеческого духа.

Одним из проявлений физического закона Непропащей силы являются вспышка, пульсация и угасание звезд. Детализации этих физико-астрономических феноменов с точки зрения тогдашней науки посвящена вторая научно-популярная работа Ивана Пулюя - "Новые и переменные звезды". В ней автор тоже не раз перебрасывает мостики от проблем естествознания в сферу духовной жизни, этики и морали. В публицистической работе "Несколько воспоминаний о Кулише и его жене Анне Барвинок" представлен широкий спектр сведений по истории украинской культурной жизни второй половины XIX - начала ХХ в., В частности, истории создания и издания первого украинского перевода Библии, к которому Иван Пулюй был непосредственно причастен.

В брошюре "Украина и ее международное политическое значение", опубликованной в разгар Первой мировой войны, подается проницательный исторический и перспективный анализ "Украинского вопроса" в общеевропейском контексте, что до сих пор не утратило своей актуальности.

Вторую часть книги составляют аналитические материалы ведущих отечественных специалистов, в которых представлены современные взгляды на физические явления, описанные в научно-популярных работах И. Пулюя, а также характеризуется его подвижническая деятельность в науке, в переводе Священного Писания и утверждении родного языка

"Трансформація української національної ідеї", Составитель - Олесь Доний (Издательство "Наш Формат")

В этом сборнике 30 известных украинских историков, философов, политологов, культурологов дают собственные ответы на вопросы о том, как развивалась "Украинская идея", почему и на каком этапе она затормозила, и что нужно сделать, чтобы "украинская идея" вновь стала "Украинской мечтой". Издание для тех, кто хочет разобраться в украинских ценностях и готов к их обновлению.

"Cторітелінг для очей, вух і серця", Марк Ливиньо (Издательство "Наш Формат")

Все на свете можно рассказать через историю. Как бы о чем вы писали, информация станет ярче и интереснее, если завернуть ее в такой формат. Именно история, а не сухие факты помогают эмоционально привлечь и убедить вашу аудиторию.



В этой книге Марк Ливиньо объясняет, как научиться слышать и видеть истории, углубить свое понимание текста и увлекательно писать. А еще приводит разговоры с известными украинскими писателями, рекламистами, журналистами, рассказывающими о своих подходах к сторителингу и написанию текстов.

"Точка неповернення", Дмитрий Вербич (Издательство "Наш Формат")

Эта история о современных украинских рыцарях с разным образом жизни: вегетарианце, который торговал соляркой в Нигерии, тренере по фри-файту, путешественнике и многих других. Однако в один миг для них наступила точка невозврата, после которой жизнь уже не может быть такой, как до того. Началась война.

В этой книге боец добровольческого батальона Дмитрий Вербич рассказывает об активной фазе боевых действий 2014-2015 годов, когда вся страна, затаив дыхание, ждала известий с востока Украины. Он откровенно рассказывает о многоликости врагов на фронте: сепаратисты, российские спецназовцы, холод, голод и грязь. О том, как первые добровольцы ехали на фронт порой только с ножами. О том, как принимать решения, от которых зависит не только твоя жизнь.

"Від дірявих кедів до мільйонів доларів. Неймовірна історія Слави Медведенка", Максим Гаевой (Издательство "Наш Формат")

В детстве Слава Медведенко ненавидел баскетбол: он был самым высоким в классе, поэтому все советовали ему заняться этим видом спорта. В подростковом возрасте парень полюбил эту игру, но за возможность путешествовать и покупать... йогурт, жвачки и бутылки газировки (это были "лихие девяностые"). Но с годами приоритеты изменились. Баскетбол стал для Славы делом жизни, которому он отдавал столько времени, что буквально протирал кеды до дыр. Он выступал за команды из Украины, Литвы, а затем играл за клубы НБА - "Лейкерс" и "Атланту".

Как обычному парню из киевской Дарниці удалось этого достичь? Как оно - играть с Коби Брайантом или Шакилом О'Нилом? Что мешает развиваться профессиональному баскетболу в Украине и как вдохновить детей, которые только начинают заниматься спортом? Об этом искренне и честно рассказывается в истории Славы Медведенко, которую описал спортивный журналист Максим Гаевой.

"Я змішаю твою кров з вугіллям". Зрозуміти український Схід", Александр Михед (Издательство" Наш Формат ")

В конце 2016 года Александр Михед отправился в путешествие по шести городам Донецкой и Луганской областей, исследуя тамошнюю жизнь, а также истории, спрятанные в архивах. Однако самое важное для автора - услышать голоса местных жителей. Раскапывая пласты истории и наслоения мифов, писатель рассказывает удивительную историю Востока, обуздать который пытались британские и бельгийские инвесторы, имперские и советские правители. Как одна из старейших черепах в мире связана с образованием Донецка? Какой ценой дается каждая тонна добытого угля? И какие истории спрятаны в вольных степях Дикого поля?

Александр Михед делится уникальными разговорами с известными писателями, художниками, историками, которые родились на востоке: Сергеем Жаданаом, Алевтиной Кахидзе, Игорем Козловским, Романом Мининым, Владимиром Рафеенком и Еленой Стяжкиной. Людьми, которые со времени войны помогают осмыслить ужас новой повседневности и понять многоголосие украинского востока.

"ProZorro. Зробити неможливе в українській владі", Максим Нефедов, Федор Крикун (Издательство" Наш Формат ")

Prozorro - самый известный государственный стартап в Украине. Оставив позади старую систему госзакупок, он предстал как современная компания с мощным штатом разработчиков и новыми подходами к менеджменту и маркетингу.

С тех пор как проект появился в Украине, сменилось два состава парламента и четыре правительства, но Prozorro дальше развивается и, кажется, крепко держится на ногах. Однако так ли это? В этой книге идеолог системы Максим Нефедов и бывший пиар-координатор команды Prozorro Федор Крикун из первых уст описывают взлеты и падения проекта. Они рассказывают, как компания смогла зайти на огражденную и ранее закрытую территорию госзакупок и изменить правила игры в одной из самых коррумпированных сфер.

"Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу", Татьяна Яловчак (Издательство "Наш Формат")

На что вы готовы, чтобы достичь своей цели? Татьяна Яловчак продала квартиру, чтобы стать первой украинкой, которая поднялась на Эверест. Но в шаге от победы она не стала устраивать гонки с конкуренткой, потому гора и так унесла много жизней. Впрочем Татьяна не сдалась и таки дошла до вершины. А через год стала первой украинкой-рекордсменкой, которая покорила самые высокие точки всех континентов.

В книге автор рассказывает о трудном детстве в маленьком шахтерском городке, любви к спорту и стремлении быть впереди, переросшем в желание постоянно обретать новые победы. Вы узнаете, какова настоящая цена Эвереста: что происходит с телом на высоте более 8000 м, как выжить 40 дней в экспедиции при минусовых температурах и не спать 72 часа. Автор с юмором рассказывает о трудностях на своем пути, а также подает самое главное правило покорения вершины - остаться в живых.

"Там, де вдома", Максим Кривцов, Марко Терен, Влад Сордо, Юлия Илюха, Валерий Пузик, Юлия Баткилин, Александр Лысак, Наталья Маринчак (Издательство "АССА")

"Там, де вдома" - это 112 стихотворений волонтеров и воинов о любви и войне.

Вот уже пять лет продолжаются боевые действия на востоке Украины. Среди нас есть люди, которые получили травматический опыт на этой войне, однако смогли сублимировать его в творчество. В сборнике "Там, де вдома" участвуют восемь современных молодых поэтов и поэтесс: четверо мужчин-воинов, которые выполняли (или выполняют сейчас) боевые задачи в зоне АТО/ОСС, и четверо женщин, которые в 2014-2018 годах волонтерили и помогали армии, ждали с войны мужчин, поддерживали и заботились о тех, кто посвятил себя служению другим.

"Гільдія М'ясників. Червоногород", Юлия Чернинька (Издательство "Картуш")

Мартис Зоря - всемирно известный артист балета. После сложной травмы он приезжает в Залещики, чтобы отдохнуть и написать книгу мемуаров. Почти с перрона Мартис встречает странных людей. Поведение жителей города эксцентрично и загадочно. Все они подчиняются странной организации со скотобойни - "Гильдии мясников". Горожане не любят чужаков. Сотни лет они оберегают свои секреты и теперь так просто не сдадутся.

Залещики имеют форму глаза. Таких мест в мире всего три. Это - магическая земля, которая в древних трактатах упоминается, как Терра Окулус. Жизнь в тихом районном центре тянулась спокойно и слаженно, пока не приехал чужак. Но на самом ли деле Мартис для них чужак?

"Месник з курорту Трускавець", Борис Савченко, Юрий Голиченко, Тарас Метык (Издательство "КОЛО")

Литературный перевод сценария. Будущий фильм - о свободном человеке. Свободном от лицемерия и обязанностей, навязываемых личности несовершенным обществом, о противостоянии культуры и варварства, свободовластия и захватничества. На фоне событий прошлого века, происходящих в прекрасном туристическом городе Галичины, изображены и любовь, и патриотизм, и другие ценности, которые дают смысл жизни каждого из нас и побуждают ежедневно маленькими шагами делать наш мир мирным и более человечным.

"Гра в бренди", Алексей Филановский (Издательство "Наш Формат")

Прежде всего, создание величественного бренда - это искусство, но с другой стороны - системные четко определенные шаги, которые компания должна обязательно внедрить. Для достижения успеха маркетолог должен креативно мыслить, понимать все этапы развития и формирования бренда. Каким образом создать бренд "с полного нуля"? Возможно ли это вообще? Как превратить классическую компанию в икону? Нужен ли бренд каждой компании? В книге "Игра в бренды" раскрываются ответы на эти часто задаваемые вопросы маркетологов и предпринимателей.

"Модельний ряд. Хроніки", Ростислав Шпук (Издательство «Пьяный корабль»)

Это застольная книга виплеснутых историй. Прямая речь ее героев похожа на самовольные потоки сознания со сменными руслами. Случайный смысл слов здесь отвергнут, каждое из них имеет полярность, точное относительно другого. Потому что ее герои - люди с незаурядным пониманием.

Но найдется ли возможность воспользоваться им на практике? Особенно когда практикой окажется сама жизнь, причем такая, которая находится в постоянном противостоянии к привычному ходу событий.

Погружение в трип этого чтения дает возможность увлечься поиском ответа, вынося на такие точки видения различных степеней выраженности, с которых наблюдать за всем становится смешно и волнующе. Оказываться в этих точках можно только наедине. Потому что книга - как и человек - все-таки средство немассовой информации, даже если и массовой.

"Закоłот. Невимовні культи", Владимир Кузнецов ( "Издательство Жупанского")

Далекое будущее. Новая Империя - объединенное человечество Земли, Луны и Марса - ведет жестокую борьбу за собственное существование. Его противники - потусторонние существа из других слоев Мультиверса, ее проводник - освобожден бог Гагантоа, который с древнейших времен находился в плену на Земле. Мятежным богом человечеству дарованы технологии межпланетного сообщения, квантового вычисления и распределенного интеллекта. Однако его враги - это цивилизации существ из другого пространства-времени и Потусторонние боги. А также люди, считающие избранный путь ошибочным и разрушительным.

Извечная дилемма человека - является ли путь истинным? Per omnia saecula saeculorum, мир без конца - или Bellum omnium contra omnes, война без конца? На материнском корабле "Синано" - старейшем и самом мощном представителе Объединенного Флота Империи, вспыхивает мятеж, кровавый и безпощадный. Кто начал его, к чему он приведет, а главное - как связан с событиями тысячелетней давности, которые уже стали краеугольным камнем истории человечества?

Владимир Кузнецов - писатель, музыкант, инженер и гейм-дизайнер с востока Украины, известный украинскому читателю прежде всего как автор, работающий в жанрах ужасов и фэнтези. Его новый роман создан на пересечении научной фантастики, космической оперы и лавкрафтианского хоррора. Это - книга-головоломка, книга, которую каждый читатель может составлять как ему заблагорассудится - и от того получать свой собственный опыт и инсайт.

Оккультные технологии и Древние боги из другого пространства-времени. Войны в масштабе Солнечной системы и безличностные квантовые умы. Насколько неизменной является человеческая сущность - и возможно ли изменить ее? Какой ценой можно получить Свободу - и где порог, за которым и свобода превращается в новую неволю? В конечном итоге, что есть свобода воли, и существует ли она вообще?

Если Древние боги откликаются на человеческие молитвы - кто способен услышать их ответ и не потерять голову, пытаясь его понять?

"Справа зниклої балерини", Александр Красовицкий, Евгения Кужавски (Издательство "Фолио")

Разве может бесследно исчезнуть балерина среди театрального многолюдья? Сотни зрителей и - ни одного свидетеля. Очевидно, кто-то хорошо продумал все детали. В полиции не спешат искать представительницу киевской богемы, поэтому сестра пропавшей обращается к следователю в отставке. Тарас Адамович Галушко, ценитель размеренной жизни и работы в яблоневом саду, давно отказался от суеты расследований.

Он не слишком стремится браться за это дело, но одна из версий не дает ему покоя. Возможно, банда "собирателей гиацинтов" снова развернула свою деятельность в Киеве?

Роман начинает серию "Исторический детектив". Его сюжет построен на основе реальных событий. Расследования, которое разворачивается в Киеве 1916 года, раскрывает многие тайны и позволяет полностью погрузиться в атмосферу города периода Первой мировой войны.



Во втором этапе каждый эксперт выберет из этого списка пять книг-претендентов, расставит по местам по ранжированию.

соответственно:

I место (5 баллов) - победитель и дальше

II место (4 балла),

III место (3 балла),

IV место (2 балла),

V место (1 балл).

Оргкомитет, путем подсчета баллов определит по 3 книги в каждой из номинаций, которые пройдут в третий этап голосования. Эти произведения-финалисты будут представлены на суд читателей в библиотеках почти по всей Украине. Во время этого голосования и определится окончательный победитель.

Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" основана ОО "Демфорум" и телеканалом "Еспресо". Ее презентация состоялась 18 мая 2017 года в рамках "Книжного Арсенала" в Киеве.