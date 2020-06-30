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Espreso.tvМирВиталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко

Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко


фото: gettyimages
Президенты России и Беларуси сегодня встречаются во Ржеве в важные для обоих дни. У Владимира Путина – референдум по изменениям в Конституции, которые должны обеспечить ему пожизненное правление и фактическую диктатуру. А у Александра Лукашенко – очередные президентские выборы, подготовка которых проходит совсем не так, как этого хотелось бы диктатору

Поэтому Лукашенко нужны от Путина хотя бы какие-то экономические преференции – собственно, на этих подачках он и живет все эти 26 лет. А Путину от Лукашенко нужна…Беларусь. Его цели по отношению к этой стране – как, впрочем, и по отношению к Украине – определены и давно артикулированы: "присоединяйтесь к России областями"! 

Почему областями? А для того, чтобы исчезла сама возможность возрождения белорусской или украинской государственности. Белорусы и украинцы – это не татары или чеченцы, они "такие же русские", им даже республики своей в составе России иметь не положено. Но если от Украины в результате поглощения осатаневшей бандой чекистов и шовинистов еще может остаться какой-то кровоточащий кусок, который Россия не сможет переварить, то от Беларуси не должно не остаться ничего. Даже и памяти о том, что она существовала.

И каждый новый этап в развитии этой страны Путин использует для того, чтобы приблизиться к своей цели. Сегодня у него удачный день. Лукашенко, конечно, будет изворачиваться, но он явно озабочен уровнем усталости белорусов от своего правления, активностью оппозиционных кандидатов и экономическими проблемами. И еще он понимает, что многие белорусы – поклонники российских телеканалов и советского прошлого – хотят не просто нового президента, а нового президента Путина.

В этой ситуации Путину трудно будет удержаться от соблазна посильнее надавить на своего "единственного союзника" и обусловить любую помощь политическими уступками. Конечно, большую часть этих уступок Лукашенко пообещает сделать после выборов. От многих его обещаний, как обычно, останется пустой звук. Но не от всех. И так Путин сделает еще один шаг на дороге к уничтожению белорусской государственности. 

 

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