Убийственная рента. Как украинская власть уничтожает отечественный бизнес

30 июня, 2020, 12:15

Чтобы корова давала больше прибыли, нужно ее больше доить и меньше кормить. Эта печальная шутка, кажется, лежит в основе программы действий украинской власти. На этот раз речь идет о резком - с 8% до 11-12% - повышение ренты на добычу полезных ископаемых для украинского бизнеса

Что в итоге приведет лишь к перераспределению мировых рынков в пользу других экспортеров.

Норма о повышении рентных платежей заложена в законопроекте 1210, который депутаты проголосовали еще в январе. В мае этот законопроект был подписан президентом, он получил номер как закон 466. Главная идея этого документа - борьба с выводом прибылей за границу и "усовершенствование администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок", что привело к еще большему усложнению в администрировании и добавил новых логических неувязок для отечественного бизнеса.

В законопроекте почти на 200 страниц добавились нормы, которые иначе как популистскими назвать нельзя. Среди других норма о "доения" горно-металлургического комплекса (ГМК), в том числе таких компаний как "АрселорМиттал Кривой Рог", "Метинвест", "Феррекспо" и др. Речь идет о повышении ренты по добыче железной руды с 8% до 11-12%.

Углубление мирового экономического кризиса и карантин в связи с коронавирусом - не лучшее время для увеличения любых ставок налогов и усиление штрафных санкций за нарушение налогового законодательства. Увеличение рентных ставок на добычу железных руд привело к 50% -му увеличению рентных платежей ГМК. На фоне налоговых послаблений и субсидирований другими странами своей промышленности, увеличение налоговой нагрузки в период пандемии выглядит дискриминацией по отношению к украинским предприятиям.

Отдельные предприятия и так уже работали на грани рентабельности. Если в первом полугодии 2018 года "АрселорМиттал Кривой Рог" получил прибыль в 4,2 млрд гривен, то в 2019 году зафиксировал убытки в 79 млн гривен. Неудивительно, что компания должна обращаться к депутатам об отсрочке введения новых правил. С похожим обращением к президенту Владимиру Зеленскому обращалась "Азовсталь", компании Группы "Метинвест". Пока не услышали. Алексей Гончаренко, народный депутат, фракция "Европейская солидарность", в частности, сообщал СМИ: "Времени мало, а я не вижу никаких движений по этому закону. Поэтому мне кажется, что больше делается вид, что мы слышим бизнес. Воз и ныне там, закон начал действовать, и уже начинается его негативное влияние на бизнес ".

Генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков во время виртуального пресс-тура на ММК им. Ильича отметил, что Группа "Метинвест" считает недопустимым и несвоевременным повышение ставки ренты на добычу железной руды, предусмотренное законом №466-IX, он выступает за внесение изменений в закон. В частности, документ не содержит механизма, который давал бы возможность реагировать на изменения мировой конъюнктуры. "Мы призываем выработать прозрачные и понятные, связанные с рынком, методы установления ренты", - добавил Рыженков. Также он отметил, что в 2019 году убыток метпредприятий Украины составил более 30 млрд грн. Чтобы они не закрылись, их пришлось дотировать за счет доходов от продаж железорудного сырья. Как результат, принятие закона нанесло еще больший удар ослабшему на фоне эпидемии коронавируса ГМК Украины.

Металлургическая компания ArcelorMittal обращалась к парламентариям с просьбой отсрочить на год повышение ставки ренты на добычу железной руды. "Повышение уровня рентной платы приведет к потере рынков сбыта и источников валютных поступлений, сокращение рабочих мест, существенному уменьшению платежей в государственный и местные бюджеты, а также ухудшение состояния экономики и национальной безопасности Украины", - отмечается в обращении. Также в ArcelorMittal заявили, что в условиях нынешнего кризиса, вызванного ограничениями из-за эпидемии, правительства других стран поддерживают прежде всего собственного производителя, а в Украине государство усиливает налоговое давление на него.

В Компании Феррекспо также отмечают необходимость отмены Закона 466 в существующей редакции. Отмечают, что дополнительной нагрузкой на предприятия ГМК стало утверждение отдельной методологии для так называемых "сырьевых товаров". Несмотря на то, что соответствующие пункты Закона 466 уже вступили в действие с 26.05.2020 г., бизнес до сих пор не знает, по какому методу он должен рассчитывать справедливые цены на свою продукцию и даже нет инструментов для этого расчета. "Отсутствует перечень сырьевых товаров, не установлены источники информации для определения бенчмарк [ред. - показатель, используемый для оценки состояния рынка или его сегментов] цен для сырьевых товаров, условия уведомления о заключении договора о поставках сырьевых товаров выполнить объективно невозможно, из-за чего налоговая получает дискриминационное право по своему усмотрению выбирать дать определение сравнительных цен для контролируемых операций налогоплательщика ", - добавили в Феррекспо.

На этот раз закон не просто вредит украинскому бизнесу, он помогает бизнесам других стран, в частности российскому, которые получают дополнительные конкурентные преимущества на внешних рынках сбыта за счет низких ставок ренты, и, соответственно, низкой себестоимости продукции. Некоторые российские издания уже радуются паническим настроениям украинских промышленников.

Председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький прогнозировал, что украинский бизнес потеряет рынок Китая и частично рынки стран ЕС. Доходы украинского бюджета при этом не вырастут, а сократятся, поскольку объемы производства железорудного руды сократятся минимум на 20%. Соответственно, сократится экспорт и поступления валютной выручки в страну.

Еще одно следствие принятия закона 466 с нормой о повышенной ренту - это деградация компаний украинского ГМК и негативное влияние на социальные программы. Из-за повышения налогов существует большой риск сокращения инвестиционных программ на экологические и социальные проекты.

"В связи с вступлением в силу Закона Украины №466-IX ЧАО" Сухая Балка "нести дополнительные расходы на уплату ренты. Это, в свою очередь, приведет к сокращению доступных средств, которые планировалось инвестировать в увеличение производства, повышения качества продукции, повышение безопасности на производстве, социальные программы и др. Всего повышение ставки ренты в середине финансового года окажет колоссальное влияние на финансовое состояние предприятия, планы 2020 и последующих периодов ", - сообщали в пресс-службе "Сухой Балки" специализированному изданию GMK Center.

Перечень указанных выше проблем, принес Закон 466 и которым уже столкнулся бизнес, не является исчерпывающим. Все вместе они способны нанести мощный удар по конкурентоспособности украинского ГМК и его инвестиционной привлекательности, что приведет к потерям мировых рынков, уменьшении объемов реализации, а, соответственно, налоговых поступлений в будущем.

В сложившейся ситуации Украинская ГМК не требует от государства дополнительных преференций (и даже отказывается от них) вроде предоставляемых для защиты местного бизнеса в других странах. Понимая свою социальную ответственность, ведущие отечественные предприятия ГМК по собственной инициативе отказались от предоставленных государством налоговых каникул на время карантина и платят налоговые платежи в полном объеме, несут дополнительные расходы на обеспечение защиты своих рабочих, оказывают существенную помощь больницам и местным общинам в приобретении необходимых средств защиты , медицинских препаратов и оборудования.

Со своей стороны украинские предприятия в рамках партнерства бизнеса и государства рассчитывают хотя бы на налоговую и тарифную стабильность и неизменные условия игры на ближайший период.