Летние борщи, красочные салаты, невероятная выпечка и освежающие напитки: топ-20 очень вкусных блюд июля

1 июля, 2020, 09:25

Татьяна Зинченко

Июль - месяц особых кулинарных возможностей, время, когда можно раскрыть свои кулинарные таланты на полную! Созрели овощи, ягоды, фрукты - все для нашей кулинарной фантазии! Скажу больше: даже куры в этом месяце несутся лучше, говорила когда-то бабушка. Коровы в поле набираются полезного и дают больше молока. Какие еще надо аргументы, чтобы убедить себя в первую очередь, что на выходные в июле испечь ягодный сырник - это прекрасно! Или, например, вишневый пирог? А в жару приготовить окрошку? Про салаты даже не говорится, здесь фантазия не должна иметь границ.

Наши кулинарные блогеры, хозяйки, рецепты которых очень уважают в кулинарных сообществах, поделятся проверенными рецептами блюд, каждая из которых создаст в семье маленький праздник. В июле праздников должно быть больше - как раз середина лета, прекрасной поры!

Полезные продукты в июле

"Июль - прекрасная пора, чтобы насладиться свежими овощами, фруктами и зеленью. Они радуют нас яркими цветами и запахами, и большое количество витаминов и минералов содержится именно в сезонных продуктах, - отвечает на вопрос Еспресо.TV " Что кушать в июле? " специалист по правильному питанию, диетологиня из Львова Галина Марусяк. - Созревают огурцы, помидоры, кабачки, морковь, свекла, картофель, капуста, сладкий перец; разнообразие зелени - укроп, петрушка, руккола, базилик, зеленый лук, чеснок; фрукты - абрикосы и персики; ягоды - черника, черная смородина. малина, крыжовник. Дополнить рацион можно грибами ".

"Желательно выбирать наиболее ярко окрашенные овощи и плоды - они более зрелые и содержат больше полезных веществ. Созреть при хранении могут помидоры, абрикосы, персики.

Овощи и фрукты, если возможно, лучше употреблять свежими. Если готовим, то лучшими будут рецепты без длительной обработки, чтобы максимально сохранить все полезные свойства. Если есть возможность, то готовим небольшие порции, которые не будут несколько дней стоять в холодильнике и терять витамины. Также не забываем замораживать и сушить овощи, фрукты, зелень и ягоды на зиму", - советует Галина Марусяк.

Во-первых, первое! Летние борщи, окрошки, гаспачо

Татьяна Козак, известная кулинарная мастерица из Почаева, расскажет всем нам - кому-то и напомнит - историю древнего украинского блюда - бурачини. "Моя бабушка всегда варила в сезон свеклы, невероятно вкусный борщ. Особенно запомнила, как в обычные летние дни это блюдо особенно было вкусно мне, можно было есть хоть целый день. Молоденькие свекла вместе с бурячинянм, в народе - ботвой, такое питательное и полезное! ".

Потребуется: 2 л воды, 2-3 пучка молодого свеклы с ботвой (4-5 листочков и корешки), луковица, сало (бекон) - 200 г, по пучку укропа и зеленого лука, столовая ложка лимонного сока, 2 столовые ложки муки, зубчик чеснока, сметана, соль, сахар по вкусу.

Приготовление: В кипяток добавить мелко нарезанные листья ботвы. Когда закипит - посолить и добавить 0.5 ч.л. сахара, 1 ст. л. лимонного сока или уксус. Между тем сало нарезать кубиками и обжарить, добавить лук кубиками, зеленый лук, несколько минут обжарить, добавить сметану и довести до кипения. Добавить зажарку в кастрюлю, положить туда же измельченный зубчик чеснока, в небольшом количестве теплой воды развести муку, довести до кипения и выключить огонь. Как настоится борщ минут 10 - добавить зелень укропа.

Перед подачей на стол заправить сметаной.

Окрошка - спасательное чудо в жару

"Все, что называется холодными супами, это салат, только в жидкой консистенции", - говорит Инна Самолюк (Голобиани), кулинарная советчица из Дубно.

Ингредиенты: кефир 3,5%, или греческий йогурт - 1 литр (из холодильника), сметана 20% - 400 г (из холодильника), вода кипяченая - 0,5 л, или обычная газировка (из холодильника), свекла вареная или печеная (красная) - 3 шт., огурец свежий - 300 г, редис - 5-6 шт., яйца отварные 6 шт. (2 - для украшения), лук зеленый - 1 пучок, укроп - большой пучок, ветчина - 350 г, горчица столовая (сладкий) 1- 2 ст. л ,. по вкусу, сахар - 1-2 ст. л., соль, перец черный по вкусу, лимонный сок 40 мл (по вкусу).

Свеклу натираем на самой мелкой терке. Когда отвариваете свекла, обязательно добавьте в воду лимонный сок или уксус примерно 1-2 ст. л., а также сахар - 1-2 ст. л., тогда свекла будет очень вкусной.

Когда запекаю свеклу в духовке, не только для холодного супа, но и для других блюд, каждую свеклу со всех сторон накалывают зубочисткой и ложу на фольгу, по одному, поливаю буквально немного подсолнечным маслом или оливковым, соль не жалеем, уксус бальзамический или яблочный - по 1 ч. л. на каждого свеклы. Можно положить еще веточку тимьяна, розмарина, это уже на любителя. Закрываем фольгу (рекомендуется использовать зеркальную сторону к продукту), ставим на противень и отправляем в духовку, предварительно разогретую до 210 - 220 градусов на минут 40-45. Достаю из духовки и даю ему остыть.

Огурцы, яйца и редиску трем на крупной терке. Режем мелко укроп и зеленый лук (нарезанную зелень можно растолочь с солью в ступке, так зелень отдаст свой сок и Хлодник приобретет более насыщенный вкус). Ветчину - кубиком 1,5х1,5 см.

Заливаем кефир, сметану - перемешиваем, вливаем воду, перемешиваем. Заправляем горчицей и лимонным соком, добавляем перец, соль и сахар. Специи добавляйте постепенно. Корректируйте вкус по своему желанию, потому что разный кефир. Главное чтобы вас устраивал вкус, так как в этом супе играют роль многие факторы.

Даем нашем холодном супа немного настояться и охладиться хотя бы один час в холодильнике. В отдельные маленькие тарелочки накладываем нарезанную ветчину. После этого разливаем по тарелкам порционно разрезанное на 4 части вареное яйцо в каждую тарелку, зелень. И каждый по своему вкусу может добавить или креветки или ветчину, или оставить таким как он есть. Если не всем нравятся в холодном супе хрустящие ингредиенты, можно все пропустить через блендер и подавать, как холодный крем-суп. Все по своему вкусу и усмотрению! Наслаждаемся!

Гаспачо - сумасшедшее блюдо в испанском стиле!

"Или еще его называют андалузским гаспачо - это холодный суп из сырых, смешанных овощей. Вкусно в жаркое время года, говорит тонкий знаток кулинарных секретов Инна Самолюк (Голобиани) - В данном рецепте использую и свежие красные томаты и томатный сок. Такая технология позволяет добиться более нежной и кремовой текстуры супа без водянистости, что делает его еще более приятным и вкусным".

Ингредиенты: сладкий красный перец - 2 шт., свежие "мясистые" томаты - 3 большие шт., свежие огурцы - 2 шт., сладкий репчатый, белая лук - 1 головка, чеснок - 2 зубчика, сок томатный - 1 ½ л ,, оливковое масло - ½ ст., соус табаско - 1 гр. (если хочется остроты), соль и перец - по вкусу, уксус "Винегар", бальзамик, - 3-4 ст.л., батон или хлеб - 1 , базилик не обязательно (для украшения).

Очищаем помидоры от кожуры. Для этого делаем крестообразные надрезы на каждом плоде и ошпариваем томаты крутым кипятком. Через несколько минут быстренько достаем, снимаем кожицу. Также удаляем из помидоров и болгарских перцев семена, а огурцы просто чистим от кожуры.

Очищенные овощи нарезаем крупными кусочками и отправляем вместе с оливковым маслом, луком и чесноком в блендер. Если овощи не по содержались одного раза в чаше блендера, тогда блендеруемо компоненты супа в несколько подходов, добавляя оливковое масло по 4 ст.л. на каждый подход.

Когда вся масса будет готова, разводим суп томатным соком, солим, перчим, добавляем уксус по вкусу, соус табаско, все хорошенько перемешиваем и ставим в холодильник на несколько часов, а лучше на всю ночь.

Пока супчик охлаждается, мы подготовим сухарики. Для этого мелко нарезаем белый хлеб на кубики, сбрызгиваем оливковым маслом и перекладываем на противень. Подсушивать сухарики в духовке при температуре 180 градусов примерно 20 минут до аппетитной, румяной корочки. Подавать суп гаспачо следует в широких стаканах или суповых чашах.

Сухарики следует подавать отдельно, чтобы каждый смог придобриты свой обед по вкусу. Также предлагаю в отдельном сосуде подавать порезанный свежий огурец.

С салатом - всегда праздник!

А тем более - летом! Топ-блогер Лилия Цвит предлагает замечательный салат с красной смородиной.

"У меня смородины в сладких блюдах не едят. Зато прекрасно едят в соленых блюдах. Эти ягоды придают яркости, сочности и кислинки. Поэтому сегодня салат из красной. Попробуйте! Вкусно!" - говорит кулинарная мастерица, рецепты которой очень уважают хозяйки.

"До этого салата подойдут, пожалуй, любые овощи и зелень. У меня на этот раз такие: листья салата, перец, помидоры, кукуруза, сыр, зеленый лук, смородина.

Соус: оливковое масло, лимонный сок и соевый соус ".

Микс салатов - это прекрасная основа для вкусного салата без майонеза. К нему все подходит! Лилия Цвит предлагает свои универсальные варианты, а также вкусные соусы, которые подойдут к любому салату. По этому принципу можно приготовить самые разнообразные салаты из тех ингредиентов, что есть в холодильнике. Простор фантазии не ограничен!

"Летнее настроение" от Оксаны Харченко

Простой, быстрый, по летнему яркий салатик, как такой не приготовить?

Ингредиенты: томаты - 200 г, лук свежий - 50 г, горошек зеленый свежий - 6 стручков, сыр твердый - 50 г, соль, масло.

Режем так, как больше нравится, добавляем соль, заправляем маслом.

Наслаждаемся!

Салат с жареными помидорами от Оксаны Дорош



Салаты известной львовской кулинарки Оксаны Дорош особые, как, впрочем, все ее рецепты: простые, полезные, интересные, с новенькой "изюминкой". Попробуйте с жареными помидорами!

Кстати, полезные свойства помидоров не теряются при термообработке, поэтому с ними можно и экспериментировать!

Ингредиенты: помидоры черри - 500 г, оливковое масло - 3 ст.л., зубчики чеснока - 4 шт., листья салата - 200 г, соль

Нагреть духовку до 180 градусов. Чеснок почистить и мелко нарезать.

В форму выложить помытые, обсушенные и проткнутые зубочисткой помидори.Политы их маслом и посыпать нарезанным чесноком и запекать 20 минут.

За это время помыть и обсушить салат. Порвать салат руками и выложить на блюдо. Вытаскиваем помидоры из духовки и выкладываем сверху на салат и поливаем маслом и соком, оставшимся после запекания помидоров.

Подаем салат сразу с теплиты помидорами.

Кабачки по - деревенски - с чесночком!



Также очень хороший рецепт от Оксаны Дорош.

Ингредиенты: 2 кабачка, 4 помидора, 4 яйца, 4 зубчика чеснока, растительное масло, соль, 2 ст. л. сметаны или майонеза, перец

зелень.

Кабачки порезать не слишком мелкими кубиками и обжарить до мягкости. Помидоры порезать и добавить их к кабачков, потушить до готовности помидоров - минут 5. Яйца взбить, вылить к овощам и довести до готовности, изредка помешивая.

Добавить сметану, посолить, поперчить. Протушить 3 минуты и добавить зелень, чеснок, накрыть крышкой и буквально 2 минуты еще потушить.

Экспресс-мясо от Оксаны Дорош

"Мясо получается очень вкусное, сочное и нежное, - говорит автор простого кулинарного совершенства. - Удобный рецепт, когда уставшая приходишь домой и готовить совсем не хочется, надо только бросить мясо на сковородку, несколько минут - и ужин готов. Мясо можно хранить в заливке дней пять и чем дольше оно стоит, тем вкуснее становится ".

Ингредиенты: свинина (вырезка) - 1 кг., яйца - 4 шт., горчица - 2 ст. л., крахмал картофельный - 1,5 ст. л., соль - 1 ч. л., перец - 1 ч. л.

Режем мясо небольшими кусочками, можно даже слегка отбить. Яйца взбиваем вилкой и добавляем горчицу, крахмал, соль и перец, перемешиваем.

Подготовленное мясо укладываем в емкость и заливаем полученной смесью. Перемешиваем и закрываем крышкой или затягиваем пленкой.

Ставим в холодильник минимум на ночь. Затем, по мере необходимости достаем нужное количество мяса и жарим на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны.

"Королевские голубцы" от Марии Цимбалистой

Галицкие хозяйки не перестают удивлять все новыми и новыми кулинарными шедеврами! Мария Цимбалиста - в своем духе постоянного кулинарного вдохновения - предлагает голубці, но не простые, а королевские.

Ингредиенты: 2 средних кочана капусты, 0,7 кг мясного фарша, 2 большие морковки, 2 большие луковицы, 2-3 яйца, 50 г муки, соль и черный перец - по вкусу, 200-300 г сметаны, растительное масло для жарки, лавровый лист и черный перец горошком - по желанию.

Приготовить капусту. Для этого опустите кочан капусты в кипящую воду на 5 минут, достаньте из воды. Снимите несколько верхних листьев. В остальных листьев обрежьте толстые места в основе.

Морковь натрите на терке, лук измельчите. На сковороде с маслом поджарьте лук и морковь. Затем надо добавить фарш и все вместе еще потушить. Добавить соль и перец. Теперь можно заворачивать фарш в листья капусты.

Затем поочередно каждый голубец погружаем в муку, затем - во взбитые яйца. Обжариваем.

Готовые голубцы плотно складываем в кастрюлю швом вниз. Заливаем голубцы водой, размешанной со сметаной, так, чтобы вода не доходила до верхнего края голубцов.

Тушить голубцы нужно на небольшом огне примерно 1 час, после чего можно подавать на стол.

Для мультиварки-скороварки режим "Тушение" 15 минут.



Капустяники с фаршем от Вероники Степанченко

"Это очень вкусное, экономное быстрое блюдо! Кто не ест жареного - запеките в духовке, - советует кулинарная мастерица из Львова Вероника Степанченко.

Ингредиенты: фарш (в рецепте куриный) - 500 г., капуста белокочанная - 700 г (нашинковать), 1 стакан кипятка, соль, перец, 1 луковица, (натереть), 4 ст. л. сухой манки, 2 яйца.

Капусту нарезанную залить кипятком, подсолить, отварить под крышкой 15 минут. Отцедить, холодную соединить с фаршем, яйцом, луком, специями и манкой. Должно постоять 15 минут, чтобы манка розбухла.Тепер формируем котлетки и обжариваем или запекаем!

Фаршированный перец от Ольги Думы

Хозяйка с Новояворовска делится интересным рецептом фаршированного болгарского перца.

Ингредиенты: болгарский перец - столько, чтобы поместилось у вас на противень, 500 г смешанного фарша (у меня индюшатина со свининой), 200 г вареного риса, 2 большие луковицы, 2 морковки, 200 г твердого сыра, соль, перец, сладкая паприка, щепотка сахара, зелень петрушки.

Лук мелко нарезать, морковь натереть на свекольной тертци.Мясо пропустить через мясорубку. Перец разрезать на половинки, выбрать семена. Выложить на противень, ничем не смазывать. Морковь и лук спассеровать на масле, добавить щепотку сахара. Смешать в миске фарш, рис и пассерованные овощи, посолить и поперчить, сдобрить специями, добавить порезанную петрушку.

Все вместе перемешать и начинить половинки перца. 200 грамм бульона или воды смешать с 2 ст. л. сметаны, посолить и залить перец. Поставить в разогретую духовку и запекать при температуре 180 градусов 40 минут. Посыпать тертым сыром и еще 10 минут оставить запекаться. Можно сыром посыпать перед подачей на несколько минут поставить в микроволновку. Приятного аппетита!

Особые чизкейки от Оксаны Билинской

То, что рецепты кулинарного мастера из Буска Оксаны Билинской - особенные, ни для кого не секрет, а наоборот! Почти каждый день она радует нас новыми шедеврами, и рецепты приготовления этих шедевров сразу становятся топовыми. Есть возможность убедиться!

Черничный чизкейк! Просто безупречность вкусов и свежести!

"А цвета - просто фантастика!" - добавляет мастерица и делится рецептом.

Шоколадный бисквит: 5 яиц, 150 гр сахара, 120 гр муки, 30 г крахмала, 1 ч. л. ванильного экстракта, щепотка соли, 2 ст. л. какао.

Черничный чизкейк: 300 г черники, 25 г сахара, 500 г маскарпоне, 200 г сливок (33% и более), 1 ч. л. ванильного экстракта, 1 ст. л. лимонного сока, 125 г пудры (можно больше если ягоды очень кислые), 15 г желатина, 85 мл холодной воды.

Черничное желе: 7 декабря желатина и 35 мл холодной воды, 180 г черники, 25 г сахара, 70 мл воды.

1) выпекаем бисквит; охлаждаем, срезаем немного верх;

2) делаем чизкейк:

- в малой емкости нагреваем черники, лимонный сок и сахар (25 г) пока сахар не растворится и ягоды станут мягче;

- сбить погружным блендером до однородности и дать остыть;

- развести желатин с водой и оставить чтобы набух (на 10 мин.);

- в большом сосуде взбить творог с пудрой до пышной массы, добавить сливки, ванильный экстракт и взбить до пиков;

- добавить охлажденную чернику и перемешать лопаткой;

- растопить желатин, добавить в него 1-2 ст. л. творожно-черничной массы, размешать и влить эту смесь в остальной массы; все хорошо размешать;

3) бисквит кладем в кольцо, сверху заливаем черничным чизкейком и ставим в холодильник на 1 ч;

4) делаем желе:

- в маленькой посуде смешиваем желатин с водой, оставляем на 10-15 минут

- в сосуд помещаем черники, сахар и воду; нагреваем на среднем огне, пока сахар не растопится, помешивая;

- забираем с огня, взбиваем погружным блендером и добавляем желатин, который набух, размешиваем, чтобы желатин розчеинився; охлаждаем до комнатной температуры;

5) покрываем чизкейк черничным желе и охлаждаем.

Это невероятно вкусно! Эстетическая и вкусная сладость!

Клубничный чизкейк

Сырное чудо номер два от удивительной мастерицы Оксаны Билинской - вариант чизкейка, где можно разгуляться фантазии и экспериментировать со составляющими! "Но в любом случае он будет безупречен!" - уверена она.

Клубничный чизкейк без выпечки на бисквите

Для бисквита: 5 яиц, 150 г сахара, 140 г муки, 30 г крахмала, 1 ч. л. ванильного экстракта, щепотка соли.

Если вы захотите шоколадный бисквит (как я), то забираем 2 ст. л. муки и добавляем 2 ст. л. какао.

Чизкейк: 500 г маскарпоне, 300 мл сливок (33%), 150 г пудры, 15 г желатина, 1 ч. л. ванильного экстракта, 85 мл холодной воды.

Для желе: желе со вкусом клубники - 90 г, 350 мл кипятка, 500 г клубники.

1) нагреваем духовку на 180 градусов;

2) делаем бисквит: разделяем желтки и белки; белки взбиваем со щепоткой соли, добавляем понемногу сахар и взбиваем до твердых пиков;

3) добавляем ванильный экстракт и по одному яйца, размешиваем миксером; добавляем просеянную муку с какао; перемешиваем лопаткой; добавляем крахмал, снова перемешиваем;

4) выливаем тесто на пергамент и выпекаем 25-30 минут вытаскиваем, даем остыть, тогда вынимаем;

5) делаем чизкейк:

- разводим желатин в воде, пусть набухнет; потом разогреваем пару секунд в микроволновке;

- взбиваем маскарпоне с половиной пудры до рыхлости; добавляем желатин и хорошо размешиваем;

- взбиваем сливки со второй половиной пудры до рыхлого состояния и вводим их к сыру, перемешиваем лопаткой; добавляем ванильный экстракт, перемешиваем;

6) бисквит кладем в кольцо, ставим пленку, обкладываем край порезанной пополам клубникой и заполняем творожной массой; ставим в холодильник, чтобы схватился чизкейк;

7) заливаем желе кипятком, размешиваем и оставляем, чтобы остыло при комнатной температуре нарезаем пластинками клубнику;

8) клубнику разложить поверх чизкейк и залить желе; плоставиты в холодильник до полного застывания.

Это просто нереальное объедение!

"Озеро вкусов" от Марии Цимбалистой

Кулинарка вдохновения на свои очень красивые торты, наверное, черпает в природе. Ибо они - как река, то - как цветок, то - как лес. Вот нам от Марии озеро. Вкусов!

Ингредиенты: 5 яиц, 200 г сахара, 100 г шпината (чистые листочки, сухие), 50 мл растительного масла, 1ч. л. разрыхлителя, 200 г муки.

Шпинат, один желток и масло хорошо взбить блендером до получения однородной массы.

Отдельно хорошо взбить яйца и сахар. Затем добавить шпинат и аккуратно перемешать лопаткой. Всыпаем просеянные сухие продукты. Легонько лопаткой вымешиваем.

Выпекать при температуре 170 градусов примерно 30 минут до сухой шпажки. Готовый корж дать остыть и разрезать на 2 части.

Маковый корж: 5 яиц, 200 г сахара, 1 ч. Л. разрыхлителя, 150 г муки, 40 г сухого мака.

Взбить яйца и сахар. Всыпаем сухие продукты и аккуратно вымешиваем лопаткой. Выпекать при температуре 170 градусов примерно 30 минут до сухой шпажки. Готовый корж дать остыть и разрезать на 2 части.

Крем 1: 400 мл сливок, 150 г сахара, 250 г сыра маскарпоне.

Сливки взбить с сахаром, и добавить сыр и еще немного взбить миксером.

Крем 2: 1-2 шт. апельсинов, 50 г сахара, 1-2 ч.л.крохмалю, 1 желток, 100 г масла.

Отжать апельсиновый сок, добавить желток и сахар, хорошо размешать. Заварить крем. Когда остынет, добавить мягкое масло и хорошо взбить миксером.

Составляем торт: шпинатный бисквит - крем1 - маковый бисквит - крем2 - маковый бисквит - крем 1 - шпинатный бисквит.

Оформляем по своему вкусу.

Ягодный - если у вас праздник! Торт от Марты Левицкой

"Испекла торт к празднику дочери. Получился такой большой, что боялась, чтобы полка в холодильнике не сломалась.

В торта - ежевика, черника, смородина, бисквит на белках, и желтках, крем творожный ", - говорит львовянка Марта Левицкая, наш любимый "имидж-мейкер" сказочных пирогов и тортов.

Форма 26 d.

Белковый бисквит: 5 белков, 4 ст. л. сахара, 5 ст. л. муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя.

Белки немного взбить с щепоткой соли, добавить сахар, взбить до устойчивых пиков, смешать с просеянной мукой и разрыхлителем. Печь в застеленной форме пергаментом при температуре 170 градусов 20 минут.

Испечь два таких бисквиты, пропорции на один слой.

Бисквит на желтках 5 желтков, 4 ст. л. сахара, 5 ст. л. муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 50 мл. воды, 2 ст. л. масла, 1/2 ч. л. куркумы.

Желтки взбить с сахаром добела, добавить масло и воду, взбить, далее ввести просеянную муку, перемешать, печь так же, как белковый бисквит. Также должно быть два коржа.

Ягодное конфи: 0,5 л. перетертых сквозь сито ягод (ежевика тасмородина), 300 г сахара, 12 г желатина, 100 г воды.

Сварить ягоды с сахаром на 1, 2 кг ягод - примерно 1 кг сахара), перетереть через сито. Надобрать 0,5 перетертых ягод. Желатин залить водой для набухания, как набухнет - немного прогреть, смешать с ягодами, залить в форму, застеленную пищевой пленкой, положить в холодильник для полного застывания.

Приготовить таких два слоя.

Зеленое желе: 2 п. Желе киви (в одной пачке 70 г), 600 мл. воды.

Желе залить кипятком, также вылить в форму, дать застыть.

Крем: 1,5 кг. творога, 0,5 л. сметаны не кислый, или сливок, 200 г сахара пудры, 2 п. ванилина.

Творог хорошо взбить блендером, сметану взбить с сахарной пудрой, добавить ванилин, все хорошо соединить вместе.

Далее у нас будет 6 слой крема, два белых и 4 фиолетовых, на один слой идет примерно 330 г крема (для фиолетового цвета я добавила 2 ст. Л. Перетертой черники).

Собираем торт:

Торт очень высокий, высота 20 см. Я обернула кольцо от формы с внутренней стороны пергаментом, и так собирала торт.

Крем для выравнивания: 600 г творога, 200 г сливочного масла 82 - 83%, 150 г сахара, 150 г воды, 2 ст. л. водки.

Сначала сварить сироп из сахара и воды, остудить. Сыр протереть через сито, мягкое масло взбить добела, постепенно вливать сироп, взбивать. Соединить лопаткой с сыром.

Шоколадная глазурь: 200 г черного шоколада, 2 ст. л. масла, 70 г воды

Все вместе растопить, нанести на торт. И будете такое чудо на своем столе!

Персиково-кокосовый - от кулинарной волшебницы Лилии Цвит!

"Торты бывают вкусные, а бывают нереально вкусные, - со знанием дела говорит Лилия Цвит. - Именно таким и является персиковый торт с кокосом и белым шоколадом. Невероятное сочетание мягкого ванильного бисквита, нежного сливочного крема с белым шоколадом и кокосом и насыщенные, ароматные, сочные персики - это, без преувеличения, истинное наслаждение! ".

Форма 20 см

Ингредиенты для ванильного бисквита: 4 яйца, 80 г сахара, пакетик ванильного сахара, 80 г муки, чайная ложка разрыхлителя, 50 г масла.

Персиковый шар: персики - 500 г, сахар - 50 г, желатин - 15 г, лимонный сок - 50 мл.

Крем с кокосом: сметана 20% - 600 г, белый шоколад - 300 г, кокосовая стружка - 100 г.

Ванильный бисквит. Белки взбить в пену, добавить сахар, взбить до "устойчивых пиков". Добавить желтки, взбить. Добавить м "какое масло, муку и разрыхлитель. Замесить тесто. Вылить тесто в застеленную форму. Выпекать при температуре 180 градусов 40-50 минут. Вынуть из формы, остудить. Разделить на 3 равные части.

Персиковое шара. Желатин залить холодной водой, перемешать, оставить на 15 минут, чтобы набух. Образуется густая гелеобразная масса.

С персиков вынуть косточки. Перемолоть фрукты блендером до состояния однородного пюре. Добавить сахар, лимонный сок (можно заменить водой из щепотка лимонной кислоты), растворенное желе. Подогреть все, помешивая, до горячего, но чтобы не вскипело. Немного остудить, налить в две формы того же размера, что и бисквит. Оставить в холодильнике, чтобы застыло.

Крем с кокосом. Сметану налить в кастрюлю. Добавить измельченный белый шоколад, кокосовую стружку и поставить на маленький огонь, помешивая, чтобы масса нагрелась до горячего, но не вскипела! Снять с огня. Накрыть пищевой пленкой "вплотную" и остудить до холодного состояния. Холодный крем взбить миксером до пышности.

Собираем торт: ванильный бисквит - 1/4 ч. Крема - персиковое шара - 1/4 крема - бисквит - крем - шары - крем - бисквит. Оставить в холодильнике на несколько часов для застывания ..

Украшаем торт. Крем-чиз: берем 300 г м "либо масла, 30 г сахарной пудры и 150 г творога, сбитого блендером. Взбиваем все до пышной массы, добавляем несколько капель оранжевого пищевого красителя. Покрываем торт кремом, выравниваем поверхность. Затем с одной стороны следует сделать узор растопленным шоколадом. Сверху выложить кусочки персика и шоколадную крошку.

"Гармония" Марии Пташник

Мария также создает непрерывно, каждый ее новый торт - это особая красота! Она любит миксовать, сочетать ингредиенты в интересных пропорциях и с разными характеристиками, а результат всегда такой, что хочется научиться. Вот мастерица учит гармонии с вишнями. Песочные коржи с разнообразным дополнением и кремом на вишневом соке гармонично сочетаются и создают необычайный вкус!

Форма 25 × 25

Коржи: 500 г муки, 15 г разрыхлителя, 250 г масла или маргарина, 8 желтков, 1 стакан сахара, 1 стакан сметаны, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. какао.

Дополнительно: 0,5 л вишен в власномусоку, 100 г кокосовой стружки, 100 г мака, 140 г изюма, 1 стакан измельченных орехов.

Приготовление: 500 г муки растереть в крошку с маргарином и разрыхлителем, взбить желтки с сахаром до осветления и добавить сметану, еще раз слегка взбить. Замесить тесто, разделить на 2 части. К одной добавить какао и 1 ст. л. муки, замесить и разделить на 3 части и поставить в морозильную камеру. Ко второй части теста добавить 2 ст. л. муки, замесить, разделить на 3 части, 2 части поставить в холодильник на 1:00, а 3 часть - в морозильную камеру.

Готовим начинку на 2 коржа: вишни слить, орехи измельчить, взбить безе с кокосовой стружкой:

6 белков, 1 стакан сахара, щепотку лимона кислоты, 100 г кокосовой стружки.

Раскатать белое тесто из холодильника, выложить в форму, на тесто засыпать 1/2 часть вишен, на вишни 1/2 часть орехов, на орехи - 1/2 части кокосового безе, на безе затереть на терке одной частью шоколадного теста. Выпекать в разогретой духовке 25 минут. Таких испечь 2 коржа, то будет верхний и нижний корж).

Средний корж: Сначала приготовим маковую массу: 3 белка, 3 ст. л. сахара, 1 желток, 100 г молотого мака, 140 г изюма, 1 ст. л. муки, 1/4 ч л разрыхлителя.

На форму, застеленную пергаментом, натереть на терке 1/2 часть шоколадного теста, осталось в морозилке, на шоколадное - натереть 1/2 часть белого теста из морозилки, тогда выложить маковую массу, затереть белым затем шоколадным тестом. Выпекать 20 минут.

Крем: 250 мл молока, 150 г вишневого сока, 1 стакан сахара, 1 пью вишневого пудинга - сварить и охладить.

300 г масла взбить, постепенно добавить заварной массу 2 ст. л. коньяка.

Собираем корж: корж с вишнями шоколадным тестом вверх - крем - маковый корж - крем - корж с вишнями шоколадным тестом вниз.

Оформить по желанию, а с таким тортом и желания начнут осуществляться!

Бельгийские вафли от Юлии Стець-Грещук

Именно к ягодам, ягодным десертам и мороженому удивительно творческая кулинарка Юлия с Пустомытов в своем стиле замечательных творений создала эти вкусные вафли.

Требуется: 2 яйца, 3 ст. л. сахара и щепотку соли взбить (+ -3 минуты), добавить 100 г растопленного холодного масла, збити.Долаты 0,5 ч. л. порошка к печенью и 350-400 г муки, взбить миксером до однородности. выкладывать ложкой.

(Чтобы легко было растягивать тесто, ложку погружала в воду, можно в масло).

Тесто по консистенции - как жидковат пластилин.

Испеките к июльскому кофе или чаю!

Тирамису от Кристины Ласяк

Кто бы не хотел полакомиться летом этим легендарным тирамису?

Удивительная кулинарная мастерицы из Болехов Кристина делится рецептом, следовательно, испечем!

1 упаковка печенья "Савоярди" (200 г), маскарпоне - 350 г, сливки 36% - 400 мл, сахарная пудра - 110 г, кофе прочная - 200 мл таконьяк 50 мл (для пропитки савоярди), какао для посыпки.

Готовим крем: маскарпоне и сахарная пудра - взбиваем миксером на малых оборотах к соединению. Добавляем сюда сливки и постепенная увеличиваем обороты миксера до максимума (как только масса станет пучка, а это примерно 2-3 минуты, выключаем, потому что наш крем при длительном взбивании может расслоиться). Крем готов. Берем прямоугольную форму размером 20х15 и выстилаем пищевой пленкой. Сюда кладем 1/3 нашего крема - дальше савоярди, смоченное в кофе, - коньяк - крем - савоярди - крем. Ставим в холодильник на 2:00. После вынимаем из холодильника и перекладываем на ровную тарелку, снимаем пищевую пленку, посыпаем какао (у меня еще шоколадная глазурь). На следующий день десерт еще вкуснее.

Пирожки с вишнями от Кати Кудляк

Екатерина Кудляк - мастерица из Почаева - своими рецептами буквально вдохновляет: красивые, очень живописные, оригинальные, особенно украшенные. Вот, казалось бы, пирожки. Но испеките по ее рецепту - они отличные!

Тесто: 350 г муки, 1 яйцо, 160 г теплого молока, 40 г сахара, 60 г масла, 6 г сухих дрожжей, щепотка соли.

Начинка: 400 г вишни, 3 ст.л. сахара, 1 ст.л. кукурузного крахмала.

Штрейзель: 40 г муки, 20 г масла, 10 г сахара.

Дополнительно: яйцо (для смазки).

Тесто: в миске соединить 1 ч.л. сахара, дрожжи и молоко, размешать и оставить на 10 минут. Добавить яйцо, остальной сахар, частями муку, в конце влить масло и всыпать соль. Вымесить тесто, оставить на 1,5 часа в теплом месте.

Начинка: вишни соединить с крахмалом и сахаром, размешать. Тесто раскатать толщиной ~ 5 мм, вырезать стаканом круги. Сформировать пирожки (как на видео). Оставить на 30 минут. Штрейзель: мука соединить с охлажденным маслом, перетереть в крошку, добавить сахар. Смазать пирожки яйцом и посыпать штрейзелем. Выпекать при температуре 200 градусов 20 минут.

Невероятно рыхлое тесто, кислинка вишни и к тому штрейзель, очень вкусно

Клафути с черешней от Яны Коленко

Кулинарка из Херсона советует печь на всю большую семью! На противень 45х 40 нужно 800 г черешни (можно малину, вишню, абрикос, сливу - по всему очень вкусно), 8 яиц, 100 г сахара, щепотку соли, ванилин. Взбиваем венчиком, добавляем 180 г просеянной муки и 400 г молока.

Противень смазать сливочным маслом, присыпать сахаром, выложили черешню без косточек и залили тестом. Духовку разогреть на 180 градусов и печь 40 минут. Готовую выпечку присыпать сахарной пудрой, а еще если есть мороженым и соус - будет очень вкусно!

Соус: 100 г сливок или сметаны, 100 г черного шоколада, 1 ст.л. сахара, вишневый сок - 50-100 мл, если хотите кислинку.

Итак сахар и сливки разогреть до 70 градусов, вылить на шоколад, 3 секунды подождать, потом хорошо вымешиваем и предвкушаем!

Прохладительные напитки от Марины Гармаш

Марина Гармаш - наша неизменная советчица во всем, что касается фейерверка вкусов - на этот раз расскажет о квасе.

Квас "каркаде"

"Глядя на волшебный цвет чая каркаде, я подумала, а почему бы и не приготовить на его основе квас? - делится кулинарный блогер Марина Гармаш. - Замечательный цвет, яркий вкус. В летнюю жару это, что надо! Ранее в Египте считалось, что именно напиток каркаде может исцелить от всех болезней и предоставить новые силы. в лепестках содержится природная кислота, поэтому при приготовлении напитка я добавляла небольшое ее количество. Квас всегда готовлю вечером, в обед ставлю в холодильник. Более интересный вкус на 2 - 3 день.

Нужно:

Для заварки 500 мл воды, 5 ст. л. чая "каркаде"

Для кваса: 1 ч. Л. сухих дрожжей без горки, 1 стакан сахара, 0, 5 - 1 ч. л. лимонной кислоты, 10 - 15 шт. изюма, 2, 5 л воды комнатной температуры

Приготовьте заварку. В трехлитровую банку добавьте процеженный заварку, сахар, лимонную кислоту, изюм, воду и сухие дрожжи. Хорошо перемешайте. Накройте сверху перевернутой крышкой, неплотно. Оставьте на ночь. В обед процедите напиток, отправьте в холодильник примерно на 6:00. После того, как квас хорошо остынет, можно смаковать. Кисло - сладкий вкус, с пузырьками.



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Квас с растворимым кофе



"Этот квас стал моим фаворитом и любимцем во многих семьях, - говорит Марина Гармаш. - Делюсь рецептом уже лет 10. Если вы кофеман, этот рецепт для вас".

Требуется: 2 ч. Л. растворимого кофе, 1 ст. сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты, 1 ч. л. сухих дрожжей, 10 - 15 изюма, вода.

В трехлитровую банку насыпьте сахар, лимонную кислоту, кофе, сухие дрожжи, изюм. Изюм придадут напитку резкости. Залейте водой, кимнатнои температуры, хорошо перемешайте. Оставьте на 6:00 на солнышке или на ночь. Утром удалите в холодильник. Хорошо охладите и наслаждайтесь! Нежный, газированный, с прекрасным ароматом кофе.

И впрок

Джем из ревеня и апельсина от Вероники Степанченко

"Это зимой то удивительное, - говорит львовская создательница вкусов. - Мои дети в восторге, едят ложками, потому кисленький и вкусный. Подойдет для начинок для пирогов, булочек, печенья, или просто на хлеб. А апельсиновая нотка делает его невероятно вкусным!" .

Сахара надо немного, потому что пектин хорошо сгущают и джем получается кисленький, вкусный!

Так вот: 1 кг ревеня порезать, как на пирог, кусочками (я не чистила, просто мыла и резала), 300 г сахара, 2 п пектина (загуститель в варенье, натуральный!), 100 г воды.

Все перемешать, довести до кипения, варить после закипания 10 минут, после чего добавить 1 большой апельсин (цедру потереть, сок выжать), 0.5 ч л куркумы для апельсинового цвета, проварить еще 10 минут. Горячим разлить в стерелизовани банки. Стерилизовать не нужно. Выход - около 2 пол-литровые банки.

Зимой это находка!

Смородиновый соус от Оксаны Билинской

И как же без соуса? Именно в уважаемой кулинарки Оксаны Билинской есть замечательный рецепт того, что очень подойдет летом и будет душистым "летним приветом" зимой. Очень вкусный, легкий и быстрый в приготовлении сладко-кислый соус из красной смородины (или красной) - соус идеально подходит к мясным блюдам и к рыбе; чем-то напоминает соус из клюквы.

Ингредиенты: 2,5 кг красной смородины 2 л сока, 1 ч л соли, 1 ч. Л. корицы, 1 ч. л. черного молотого перца, 250 мл уксуса (5%), 1 кг сахара, 1 ч. л. молотой гвоздики.

1) взять ягоды от веточек и помыть;

2) выжимаем сок: если есть соковыжималка, то работаем с ней на минимальной скорости; если нет, - взбиваем погружным блендером и перетираем ягоды через мелкое сито;

3) из этого количества ягод получается дест 1,8 л сока, поэтому добавляем кипяченую воду, чтобы было 2 л

4) добавляем все специи (в не бойтесь добавлять столько сахара, соус должен просто непревзойденный кисло-сладкий вкус)

5) перемешиваем все и оставляем настаиваться 30-60 минут.

За это время нужно иногда помешивать его и подготовить емкость, в которой будете хранить соус.

6) после ставим на максимальный огонь, доводим до кипения; уменьшаем огонь до минимума и кипятим 5 минут, при этом собираем пенку;

7) соус разливаем в стерилизованные баночки; сохраняем в прохладном месте.

Соус удается не очень густым; можно для густоты и проварить дольше, но при уьому будет уменьшаться витаминная ценность ягод!).

С этой порции получается до 3 л вкусного соуса!

Не обязательно приготовить все, но наши хозяйки советуют все-таки готовить блюда из сезонных продуктов, эспериментировать, радовать родных любимыми и новыми вкусами. Июль должен быть вкусным! Приятного аппетита!