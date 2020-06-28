Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари

29 июня, 2020, 08:03

Антонио Страдивари - величайший мастер скрипок, которого только знала история. За свою жизнь он создал более тысячи музыкальных инструментов, что по тогдашним поверьям означало бессмертие. Играть на скрипке Страдивари - огромная честь для музыканта, почти пик карьеры

Но всю жизнь его преследовала темная тайна, заставляя его гнаться за мишурой аристократической жизни. Дело в том, что великий мастер был, скорее всего, низкого происхождения, а свою биографию просто-таки придумал ...

Считается, что Антонио был четвертым сыном Алессандро Страдивари и Анны Морони, семьи зажиточных кремонских граждан. Однако в метриках его имени нет. Нет даже точной даты рождения Антонио - историки пока сошлись во мнении, что родился он в 1644 году, сопоставив разные источники.

Но эта дата, скорее всего, неправильная. Потому что для списков граждан 1668 и 1678 Страдивари подал неконсистентные возрастные данные, и явно где-то соврал. Но что заставило великого мастера врать?

Дело в том, что в Кремоне дважды исчезали все метрики и налоговые документы. Впервые это произошло в 1628-1630 году, когда Кремону практически выкосила чума. Второй раз это произошло в 1647-1649 годах - из-за противостояния "моденской" и "миланской" партий в Кремонский власти, которое выплеснулось на улицы, и под шумок граждане сожгли налоговые записи.

Так вот что интересно, метрики семьи Алессандро Страдивари останавливаются на 1628 году, когда началась чума. Там значится всего три имени - Джузеппе, Карло и Джованни Страдивари. Антонио среди них нет.

Историки считают, что семья Страдивари выехала из города и больше никогда не возвращалась. Другая версия предполагает, что семья могла вымереть во время чумы 1628. В любом случае Антонио Страдивари никогда с ними не контактировал, а его "братья" не являются на страницах Кремонских хроник. Но тогда каким образом Антонио вновь вернулся к Кремоны, и - самое главное - почему во всех документах он значится как Cremonensis (рожденный в Кремоне)?

Возможно, дело в том, что имя Страдивари для Кремоны довольно привычное. Оно достигает XII в., И происходит от кремонского жаргонизма strada averta - "открытая дорога". Соответственно, имена Strataverta и Stradivari для Кремоны XVII в. были все равно, что для нас Шевченко. Его носили как принцы, так и нищие. "Дописать" себе аристократическую биографию, пользуясь хаосом в документах, было сравнительно несложно.

А теперь можете ли вы представить, чтобы потомок благородной семьи или состоятельных граждан ... был принят в ученики к Николо Амати за еду? Он был типичным "бесплатным учеником", которых любили нанимать богатые мастера в качестве дешевой рабочей силы. Существуют доказательства, прежде чем стать учеником мастера музыкальных инструментов он был помощником в небольшой фирме Франческо Пескароло, где овладел основы плотничать - там находчивого мальчика и заметил Амати, который часто покупал в той фирме доски. А другие источники свидетельствуют, что Амати буквально взял с улицы парня, который понравился ему своим пытливым взглядом.

В любом случае он вероятно принадлежал к низшему слою населения. К бедноте, то есть. Ведь к 1668 году Страдивари для Кремонский цензов "не существует" - а к ним не заносили только представителей низшего класса. Все, что нам известно до этой даты, реконструированы историками благодаря скрипкам, на которых Антонио Страдивари писал короткую справку об авторе. Например, дата начала ученичества в Амати нам известна благодаря безымянной скрипке, на которой написано "Alumnus Nicolai Amati, faciebat anno 1666" (сделано в год 1666 учеником Николо Амати).

Учредительными документами, по которым Страдивари попал в ценз, была церковная запись о браке Антонио Страдивари с Франческой Ферабоши, вдовой Джакомо Капра. Это была семья Кремонских граждан, достаточно богатых, чтобы жить в том же квартале, что и Никколо Амати, в чьем доме жил тогда Антонио. Кремонские записи 1659 указывают, что дом Ферабоши находился всего за несколько дверей от дома Амати. О молодом мастере уже тогда шел слух, а Франческа внезапно осталась одна после того, как ее муж пристрелил (из арбалета) ее брат по какой семейную свару. Двое одиноких молодых людей быстро нашли общий язык и полюбили друг друга. Молодая семья переехала в небольшой дом, который назывался "Case del Pescatore" (Дом рыбака) и служил приданое невесты. Так продолжалось до 1680 или даже 1684. Где в это время мастер Страдивари уже стал известным, у него родилось четверо детей, казалось, жизнь наладилась ... но его неожиданно охватил иррациональный тяга к аристократической мишуры.

Между 1680 и 1684 годами он приобрел дом под номером 1 на Пьяцца Рома. Для тогдашней Кремоны это все равно, что Печерск для Киева - элитный район, где селилась исключительно аристократия. Сумма была фантастическая по тем временам - почти 7000 имперских (золотых) лир, причем 2000 лир Страдивари изложил прямо во время сделки, демонстрируя прямо-таки купеческий гонор. Нам известна эта история, потому что бывший владелец этого дома - сеньор Пиченарди, Кремонский сенатор - сильно с Страдивари поссорился. Благородный дворянин почему-то никак не мог смириться с тем, что в его доме будет жить какая-то уличная голитьба (с чего бы это, он же ... типа сын состоятельных граждан, нет?). Последний даже в сердцах сказал, что Пиченарди запомнят только потому, что в их доме жил Страдивари, и сенатор записал этот диалог. Ирония судьбы заключается в том, что Пиченарди действительно запомнили в основном через эту ссору с Антонио Страдивари.

После этого Страдивари, как сейчас говорят, "понесло". Всю жизнь он гнался за двумя зайцами - по тайной мастерства и по аристократическим лоском. Сыновья его, разбирая завещание, обнаружили, что большую часть денег он спустил на всевозможные аристократические погремушки и даже жене оставил в основном драгоценности, а сыновья (кроме Франческо и Омобоно, которые стали мастерами, как отец, и сами зарабатывали) были вынуждены податься в религиозные организации, так как оставленного им дохода тупо не хватало на жизнь. Больше всего повезло младшему сыну, тому самому Паоло. Отец купил для него в 1733 году акции текстильной мануфактуры, а поскольку Паоло таки действительно разбирался в деньгах, то после смерти отца, продав шесть последних скрипок Страдивари, выкупил ту фирму полностью и быстро сделал ее прибыльной.

Возможно, этот иррациональный поезд усложнил и превратил манией смерть Франчески Ферабоши в 1698 году, которую он очень любил. Ведь история последующей его жены - Антонии-Марии Замбелли - практически неизвестна, что она была просто тенью великого мастера и матерью его детей ...

Апогеем странное влечение Страдивари к аристократической мишуре достигло незадолго до его смерти. В 1729 году он за огромные деньги купил себе гробницу в церкви Сан-Доменико и приказал уничтожить надгробия предыдущих владельцев, Кремонский дворян. Вместо них гробницу полностью переделали под "благородного Антониуса Страдивариуса". На тот момент Кремона уже настолько любила своего великого мастера, готова была простить ему любой выходка, и простила ему это кощунство. Когда он умер в 1737 году, по его гробом шла такая большая процессия, даже попала в Кремонский хроник.

Наиболее интересно в этой истории то, что Страдивари ошибался. Всю жизнь в погоне за "правильной" биографией и всячески скрывая свое запятнанное происхождения, он поднялся выше любого дворянина своего времени благодаря не купленным домам, не купленными же дорогой мебелью или даже гробницам. А только и исключительно благодаря своему мастерству и своему гению.

Но очевидно, слишком большую травму в свое время ему нанесли спесивые жители Кремоны, презрительно называя молодого тогда еще ученика Амати "некачественным хламом" ... Интересно, как они себя чувствовали, следуя за катафалком великого мастера? ..