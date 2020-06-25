Жить полноценно после рака: директор онкоцентра Владимир Ященко — о том, как в TomoClinic лечат рак

2 июля, 2020, 13:57

О современном лечении рака, о "трех китах" и лучах, которые и исцеляют, и щадят; о том, как важно сохранить качество жизни после лечения, — рассказал директор онкологического центра TomoClinic Владимир Ященко

Владимир Михайлович, в июне TomoClinic исполнилось 5 лет, юбилей принято отмечать достижениями. Что такое достижения онкоцентра?

Наши достижения — люди, которым мы смогли помочь за прошедшие 5 лет. А это более 3 тыс. пациентов из всех уголков Украины и даже из-за рубежа. 5 лет — небольшой срок, однако за каждым днем нашей работы стоит колоссальный труд медперсонала и спасенные жизни. Поверьте, это не высокие слова, а реальность. Ведь мы начинали как Центр лучевой терапии, а сейчас TomoClinic, — клиника, в которой пациенты получают в одном месте полноценную онкологическую помощь: от консультации, диагностики и комплексного лечения — до полной реабилитации.

Что такое комплексное лечение?

Это несколько методов, которые проводят поэтапно. В онкологии не существует одного универсального способа, который мог бы остановить или уничтожить злокачественный процесс в организме. В большинстве случаев необходим комплекс, а в него входят как классические методы (лучевая терапия, химиотерапия, хирургия, антигормональная терапия), так и инновационные (таргетная терапия, иммуннотерапия). Вот почему, стартовав с лучевой терапии, мы пришли к открытию отделений химиотерапии и хирургии. Наши специалисты применяют все методы лечения, которые я назвал. Отдельным направлением я бы выделил интервенционную радиологию — новейший высокотехнологичный метод, который мы также используем широко и успешно.

Нам есть чем гордиться — я это говорю с уверенностью. TomoClinic ни в чем не уступает ведущим онкоцентрам мира, а по лучевой терапии — мы одни из лучших в Европе и лучшие в Украине.





Современный стационар по уровню комфорта не уступает отелям высокого класса



Что отличает лучевую терапию в вашем центре и почему вы начинали именно с нее?

Мы стартовали как Центр лучевой терапии, потому что этот метод — один из основных в лечении злокачественных образований: более чем в 70% случаев без него не обойтись. Нашей целью была не просто радиотерапия, а самое высокоточное лучевое лечение, которое есть в мире и которое, уничтожая опухоль, сохраняет человеку качество жизни — дает возможность жить так же полноценно, как и до заболевания. Поэтому мы оборудовали клинику двумя новейшими линейными ускорителями. Причемсистема Томотерапии, действующая в нашем центре, — уникальна для Украины, единственная в стране, позволяющая облучать опухоли сложных форм и больших размеров, а также метастазы, максимально защищающая здоровые ткани и органы. Это значит, что пациент избавлен от серьезных осложнений, которые нередко возникают при лечении на устаревших аппаратах.

Как это происходит? В чем смысл такой щадящей лучевой терапии?

Когда мы говорим о лучевой терапии, имеем в виду уничтожение опухоли с помощью радиоактивного излучения. Если объяснять простыми словами, то лучам «все равно», они всепроникающие, сами по себе не различают раковую и здоровую ткань, могут пройти сквозь тело человека, как стрела, пронизывающая яблоко. И только применение ультрасовременных высоких технологий дает возможность направить их точно в цель — на злокачественное образование. Поэтому сама подготовка пациента к облучению — огромная математическая работа. Ведь в нашем организме все имеет неправильные контуры, нет идеальных квадратов, прямоугольников или овалов. Кроме того, органы интимно связаны, тесно прилегают друг к другу. И при этом главная наша задача, чтобы лучи ударили четко в опухоль (независимо от сложности ее контуров) и не задели здоровые ткани.





Высокоточная и безопасная лучевая терапия: опухоль получает убийственную для нее дозу, а жизненно важные органы остаются защищенными



Точность планирования лучевой терапии заключается в четкости определения контуров опухоли: визуальный контроль проводится ежедневно



Как вы этого добиваетесь?

Благодаря «трем китам», на которых стоит лучевая терапия в нашем центре, — это оборудование, планирование и колоссальный опыт специалистов. В аппараты встроены компьютерные томографы, перед облучением каждый пациент проходит КТ, и специалисты видят границы образования. Точность планирования лучевой терапии заключается именно в четкости определения контуров опухоли, а визуальный контроль у нас проводится ежедневно.

Если орган-мишень меняет свои координаты — например, в процессе лечения пациент может похудеть или поправиться, может появиться отечность, — необходима коррекция, чтобы не облучались прилегающие органы. Возможность ошибки исключена полностью, потому что сама аппаратура блокирует излучение и сигналит медицинским физикам, что необходимо перепланирование. Можете представить, какая это ответственность, насколько серьезный процесс происходит.

Мощнейшие серверы более двух суток производят вычисление, чтобы передать математическую модель машине, и машина выполнила бы задачу. Перед тем как лечить пациента мы все «откатываем» на фантоме, то есть на специальном устройстве проводится облучение, и специалисты видят, насколько совпадает первоначальный план и то, что может выполнить аппарат. Только при более 95-процентном совпадении берем пациента на облучение. Каждый наш пациент проходит такую процедуру. Каждый! Ежедневно мы контролируем, на месте ли находится мишень. И тогда опухоль получает убийственную для нее дозу, а жизненно важные органы остаются защищенными.

Какие именно органы?

Например, при лучевом лечении рака груди защищено сердце, особенно при левостороннем расположении опухоли. Это крайне важно, т. к. нередко через несколько лет после радиотерапии на устаревших аппаратах женщины страдают ишемической болезнью, причем в тяжелой форме. Также у наших пациенток защищены легкие, что предотвращает такие серьезные осложнения, как развитие дыхательной недостаточности и частые бронхиты. Собственно, при любой локализации новообразования наша аппаратура позволяет минимизировать воздействие на здоровые органы. Приведу еще один пример: лечение рака кишечника — это высочайшая точность облучения и защита мочевого пузыря, кожи, участка кишечника вне опухоли. Также и по раку простаты: мужчина заканчивает лучевое лечение и живет без проблем с мочеиспусканием, сохраняет сексуальную функцию.



Отделение химиотерапии полностью отвечает мировым стандартам. Соблюдение протоколов химиотерапии позволяет максимально безопасно для пациента проводить химиотерапевтическое лечение

Вы уверенно заявили, что TomoClinic ни в чем не уступает ведущим онкоцентрам мира. На чем основана ваша уверенность?

На результатах! Наши показатели попадают в мировую статистику. Как пример, приведу лишь несколько локализаций: в 17 – 21% случаев проведение химиолучевой терапии в нашем центре приводит к полному ответу на лечение — исчезновению опухоли; в 20% случаев нам удается без операции, только с помощью лучевой терапии, избавить пациентов от рака нижнего отдела прямой кишки; в 80 – 90% случаев мы добиваемся излечения даже при распространенном раке органов головы-шеи, вызванном вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Возможно, 5 лет и небольшой срок работы, однако наши результаты говорят сами за себя.