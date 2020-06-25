Виталий Портников: Россия продолжает аннексию Донбасса

25 июня, 2020, 13:56

Портников Виталий

Журналист Денис Казанский, который теперь участвует во встречах Трехсторонней контактной группы как представитель переселенцев, констатирует, что переговорный процесс находится в тупике

Что даже добиться исполнения первого пункта Минских соглашений о разведении войск и прекращении огня нельзя просто потому, что российская сторона отказывается обозначить границы оккупированных территорий согласно уже достигнутым договоренностям.

Но никакого большого открытия журналист не совершил, просто убедился в том, что понимал и ранее, когда не был непосредственным участником переговоров. И в том, что никаких переговоров нет, никакого прогресса нет и ни о каком окончании войны в ближайшей перспективе говорить не приходится, сможет убедиться любой вменяемый человек, который окажется участником переговорного процесса. Утверждать обратное можно только в том случае, если ты чиновник, которому нужно имитировать деятельность и сохранять опасные иллюзии в голове некомпетентного президента Владимира Зеленского. И если эта имитация имеет простую цель – сохранение власти, участие в распределении финансовых потоков между новыми игроками, обогащение, коррупция и лоббирование олигархических интересов – то, ради чего хищные кланы привели к власти Зеленского и "сделали" всех украинцев вместе.

Но к окончанию войны все это никакого отношения не имеет. А имеет то, что мы вчера наблюдали на оккупированных территориях, когда в один день с Москвой коронавирусный "парад смерти" состоялся и на Донбассе. И это – очередное доказательство ползучей аннексии Донбасса. Важный шаг к такой аннексии был сделан тогда, когда марионеточные администрации закрыли линию разграничения, а российское правительство открыло границу оккупированных территорий с Россией – таким образом, их жители оказались единственными иностранцами, которых пускают на территорию России во время эпидемии. И вот теперь – синхронное проведение парада. Что дальше?

А дальше люди, которые умеют делать выводы, сосредоточились бы на предотвращении возможного захвата новых территорий Украины, а не на попытках увидеть в глазах Путина стремление прекратить войну. Но такой вывод точно не будет сделан Зеленским, а окружение президента будет только поощрять его заблуждения. И все это закончится российскими флагами в новых захваченных городах нашей страны.