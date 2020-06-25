 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураПочтовая лихорадка и дети шпионки - 5 книг с крутыми сюжетами

Почтовая лихорадка и дети шпионки - 5 книг с крутыми сюжетами

Некоторые из этих историй основаны на реальных событиях, остальные так же трудно отличить от реальности, поскольку авторы мастерски владеют художественным словом. В обоих случаях только крутые сюжеты, интрига и психологическое напряжение делают из этого чтива настоящую увлекательную литературу

Терри Пратчетт. Почтовая лихорадка. - Л .: Издательство Старого Льва, 2020

Это очередная часть "Дискомира" Терри Пратчетта и первый роман цикла о Мокре фон Губперуке. По сюжету, приговорен к смертной казни, этот мошенник и проходимец получает шанс на новую жизнь (если, конечно, государственную работу можно назвать жизнью) и должен взяться за восстановление местной почты. Его обязанностям генерального почтмейстера не видно конца, помещение почты по потолок завалено старыми письмами и посыпанными голубиным пометом, а кроме того, это еще и очень опасная должность, ведь за последние несколько недель четверо его предшественников ушли из жизни при невыясненных обстоятельств. И все это на фоне успеха монополиста по связи - семафорной компании "Большой путь". Оставшись на ночь в здании, наш герой стал слышать голоса писем, которые жаждали быть доставленными к назначению, поэтому он решил начать возрождение почты по отправке этих писем. Ему на помощь пришли несколько ветеранов почты, а еще он начал нанимать новых сотрудников ...

Андрей Курков. Война. - М .: Фолио, 2020

В эту книгу вошли произведения известного автора, связанные одной темой - войной. "Дневник Майдана и войны" - личный дневник, фиксированное отображение жизни в Киеве и стране, дополненный записями о перипетиях на востоке Украины, в Крыму, размышлениями о войне, о том, как и чем, по его видением, живет оккупирован Донбасс последние годы. По сюжету второго произведения, жизнь обоих главных героев находится на грани жизни и смерти. Дело в том, что оба оказались в серой зоне во время войны на Востоке - только двое в заброшенном селе. Один из них - пенсионер, занимается пчелами, и в гости к которому, бывает, приходят бойцы из украинского войска. Второй - его одноклассник, который дружит с сепаратистами. Первом приходится переехать к знакомому пасечника в Крым, чтобы уберечь пчел.

"Серые пчелы способны любого времени побеспокоить. Но сейчас у них зимовка, а стенки в ульях толстые, сверху на рамках и покрышками закрытыми - письма войлока. Внешне по бокам - пластины железа. Но как ульи и в сарае, все равно плохой снаряд может с любой стороны прилететь ". Но на этот раз в его жизни впервые «отзываются» его подопечные, при этом неожиданным образом. Пчелы неожиданно начинают влиять на сюжет, двигая действие романа, и их хозяин уже не знает, кому доверять.

Мартина Бунда. Равнодушие. - М .: Кладовая, 2019

Для героинь этого романа - Розела и трех ее дочерей - Герта, Труды и Ильды - все дороги ведут в семейный дом в небольшом селе Девичья Гора. Где бы они ни оказались, именно сюда возвращаются по утешение и поддержку. Каждая из них ищет свое место в мире в непростые времена, когда Польша только-только начинает оправляться от ужасов Второй мировой войны, чтобы взамен столкнуться со страхами сталинизма. Но там, где другие ломаются, сестры идут вперед с гордо поднятыми головами - плечо к плечу, след в след, - оставляя после себя черные розы и траурные ленты с надписью «От Равнодушной». Разворошив немало незаживших ран центрально памяти, Мартина Бунда сумела создать увлекательную сагу о женской солидарности вопреки всем бедствиями Великой истории. Роман стал в Польше сенсацией и в 2018 году был удостоен премии Gryfia за «лучшую книгу года, написанную женщиной».

Кейтлин Алифиренко, Мартин Ганди, Лиз Уэлч. Я всегда буду писать в ответ. - М .: Книголав, 2019

Этот роман - история о человечности, которая возвращает веру в добро, основанная на реальных событиях, в частности, истории дружбы американской девочки и африканского мальчика. Их познакомит случай, изменит судьбы подростков. Все началось с домашнего задания. Учительница попросила Кейтлин и ее одноклассникам найти друзей по переписке из других стран. Большинство выбрали Европу, а Кейтлин написала экзотической африканской стране, о которой девушка абсолютно ничего не знала. Ее письмо получил Мартин из Зимбабве. Подростки шесть лет переписывались через океан. Поддерживая друг друга в беде и в радости, они стали лучшими друзьями, делясь воспоминаниями о совместном взросления и о том, как этот опыт изменил их жизнь.

Рейчел Спретт. Дети шпионки. Охотники на тараканов. - М .: Книголав, 2020

Эта увлекательная книга - о жизни трех подростков, Eйпpил, Финa тa Джo, резко меняется, когда однажды внезапно исчезает их мама. Pастерянные и с кучей вопросов без ответов, дети должны былы переехать к отцу. Жизнь в новом городке оказывается нeпpocтой. Детям нужно не только найти общий язык с отцом, но и влиться в новую общину. Помехой последнему cтaет ряд таинственных преступлений. Кто-то  начинает настоящую охоту на рыжеусых учacтников. Для новичков дело чести выяснить, кто за этим стоит, i oчиcтить свое имя от подозрений. Paзoм с новой соседкой Лopeттoю тa неугомонной собачкой Гapбузoм дети начинают расследование...

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать