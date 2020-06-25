Почтовая лихорадка и дети шпионки - 5 книг с крутыми сюжетами

26 июня, 2020, 07:04

Некоторые из этих историй основаны на реальных событиях, остальные так же трудно отличить от реальности, поскольку авторы мастерски владеют художественным словом. В обоих случаях только крутые сюжеты, интрига и психологическое напряжение делают из этого чтива настоящую увлекательную литературу

Терри Пратчетт. Почтовая лихорадка. - Л .: Издательство Старого Льва, 2020





Это очередная часть "Дискомира" Терри Пратчетта и первый роман цикла о Мокре фон Губперуке. По сюжету, приговорен к смертной казни, этот мошенник и проходимец получает шанс на новую жизнь (если, конечно, государственную работу можно назвать жизнью) и должен взяться за восстановление местной почты. Его обязанностям генерального почтмейстера не видно конца, помещение почты по потолок завалено старыми письмами и посыпанными голубиным пометом, а кроме того, это еще и очень опасная должность, ведь за последние несколько недель четверо его предшественников ушли из жизни при невыясненных обстоятельств. И все это на фоне успеха монополиста по связи - семафорной компании "Большой путь". Оставшись на ночь в здании, наш герой стал слышать голоса писем, которые жаждали быть доставленными к назначению, поэтому он решил начать возрождение почты по отправке этих писем. Ему на помощь пришли несколько ветеранов почты, а еще он начал нанимать новых сотрудников ...

Андрей Курков. Война. - М .: Фолио, 2020





В эту книгу вошли произведения известного автора, связанные одной темой - войной. "Дневник Майдана и войны" - личный дневник, фиксированное отображение жизни в Киеве и стране, дополненный записями о перипетиях на востоке Украины, в Крыму, размышлениями о войне, о том, как и чем, по его видением, живет оккупирован Донбасс последние годы. По сюжету второго произведения, жизнь обоих главных героев находится на грани жизни и смерти. Дело в том, что оба оказались в серой зоне во время войны на Востоке - только двое в заброшенном селе. Один из них - пенсионер, занимается пчелами, и в гости к которому, бывает, приходят бойцы из украинского войска. Второй - его одноклассник, который дружит с сепаратистами. Первом приходится переехать к знакомому пасечника в Крым, чтобы уберечь пчел.



"Серые пчелы способны любого времени побеспокоить. Но сейчас у них зимовка, а стенки в ульях толстые, сверху на рамках и покрышками закрытыми - письма войлока. Внешне по бокам - пластины железа. Но как ульи и в сарае, все равно плохой снаряд может с любой стороны прилететь ". Но на этот раз в его жизни впервые «отзываются» его подопечные, при этом неожиданным образом. Пчелы неожиданно начинают влиять на сюжет, двигая действие романа, и их хозяин уже не знает, кому доверять.

Мартина Бунда. Равнодушие. - М .: Кладовая, 2019





Для героинь этого романа - Розела и трех ее дочерей - Герта, Труды и Ильды - все дороги ведут в семейный дом в небольшом селе Девичья Гора. Где бы они ни оказались, именно сюда возвращаются по утешение и поддержку. Каждая из них ищет свое место в мире в непростые времена, когда Польша только-только начинает оправляться от ужасов Второй мировой войны, чтобы взамен столкнуться со страхами сталинизма. Но там, где другие ломаются, сестры идут вперед с гордо поднятыми головами - плечо к плечу, след в след, - оставляя после себя черные розы и траурные ленты с надписью «От Равнодушной». Разворошив немало незаживших ран центрально памяти, Мартина Бунда сумела создать увлекательную сагу о женской солидарности вопреки всем бедствиями Великой истории. Роман стал в Польше сенсацией и в 2018 году был удостоен премии Gryfia за «лучшую книгу года, написанную женщиной».

Кейтлин Алифиренко, Мартин Ганди, Лиз Уэлч. Я всегда буду писать в ответ. - М .: Книголав, 2019





Этот роман - история о человечности, которая возвращает веру в добро, основанная на реальных событиях, в частности, истории дружбы американской девочки и африканского мальчика. Их познакомит случай, изменит судьбы подростков. Все началось с домашнего задания. Учительница попросила Кейтлин и ее одноклассникам найти друзей по переписке из других стран. Большинство выбрали Европу, а Кейтлин написала экзотической африканской стране, о которой девушка абсолютно ничего не знала. Ее письмо получил Мартин из Зимбабве. Подростки шесть лет переписывались через океан. Поддерживая друг друга в беде и в радости, они стали лучшими друзьями, делясь воспоминаниями о совместном взросления и о том, как этот опыт изменил их жизнь.

Рейчел Спретт. Дети шпионки. Охотники на тараканов. - М .: Книголав, 2020





Эта увлекательная книга - о жизни трех подростков, Eйпpил, Финa тa Джo, резко меняется, когда однажды внезапно исчезает их мама. Pастерянные и с кучей вопросов без ответов, дети должны былы переехать к отцу. Жизнь в новом городке оказывается нeпpocтой. Детям нужно не только найти общий язык с отцом, но и влиться в новую общину. Помехой последнему cтaет ряд таинственных преступлений. Кто-то начинает настоящую охоту на рыжеусых учacтников. Для новичков дело чести выяснить, кто за этим стоит, i oчиcтить свое имя от подозрений. Paзoм с новой соседкой Лopeттoю тa неугомонной собачкой Гapбузoм дети начинают расследование...