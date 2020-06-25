Что бизнес думает о законопроекте 1210/закон 466. Экспертный опрос

25 июня, 2020, 18:25

Закон об изменениях в правила налогообложения №466 (ранее законопроект 1210) вступил в силу около месяца назад. Но критика вокруг него до сих пор не утихает

Журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка спросила у представителей отраслевых ассоциаций и представителей бизнеса, что они думают об изменении правил игры.



Екатерина Глазкова, исполнительный директор Союза украинских предпринимателей:

Союз неоднократно выступал против самого законопроекта №1210, поскольку значительная часть положений документа может негативно отразиться на условиях ведения бизнеса в Украине. Часть нововведений в действующей редакции существенно увеличивает администрирование и фискальное давление на предпринимателей.

Контролирующие органы получают право толковать нормы права и обстоятельства, а также определять наличие вины в действиях налогоплательщика. Такие изменения увеличивают коррупционные возможности налоговых органов.

Контролирующий орган сможет требовать "другие документы и информацию", необходимые для установления соответствия условий контролируемой операции принципа "вытянутой руки", что без конкретизации документов и исчерпаемости их перечня предоставит налоговикам право по своему усмотрению требовать любые объемы любых документов в 15-девный срок.

Вводятся новые штрафы за нарушение сроков регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки по операциям без НДС или по ставке 0%, что увеличивает административное давление на налогоплательщиков, но не несет никакого практического значения для бюджета.

Вводятся беспрецедентные механизмы контроля, в том числе, для других стран-участниц BEPS. [Ред. BEPS - Base Erosion and Profit Shifting, план действий для борьбы с размыванием базы и выводом прибыли из-под налогообложения. Согласно новому закону, эти механизмы более жесткие, чем в некоторых странах, которые присоединились к BEPS].

Анна Кухар, руководитель юридического департамента Intecracy Group:

Закон 466 повлияет на IT-бизнес, потому что в этой сфере иностранные компании используются для аккумулирования интеллектуальной собственности, аутсорсинговых услуг, создания локальных представительств и тому подобное. Это абсолютно законная деятельность.

Законом вводится понятие КИК - контролируемая иностранная компания. Вводится порядок подачи отчетности по этим КИКам и порядок налогообложения нераспределенного дохода КИК.

Появляется понятие "деловая цель". Согласно действующей редакции закона, практически любую сделку можно назвать такой, которая не имеет деловой цели. Например, если произошла покупка или поставка какой-то техники или канцелярии, контролирующему органу это понятно. А если речь идет о каких-то виртуальных вещах, об интеллектуальной ценности - очень трудно объяснить, почему одна консультация может стоить 100 грн, а другая консультация - как будто на взгляд контролирующего органа аналогичная - $ 1000.



Позитив этого закона в том, что специфицируются и устанавливаются требования к налоговому уведомлению - решению (ППР) контролирующих органов. Законом установлены достаточно четкие требования - что контролирующий орган должен аргументировать свое мнение в решении. Хотя, как оно будет действовать на практике, еще никто не знает.

Кроме нововведений по деловой цели, у бизнеса есть большое беспокойство относительно постоянных представительств. Потому что налоговым органам разрешили ставить иностранные компании на учет в качестве постоянного представительства при наличии определенных признаков - и только потом сообщать [Ред. компании]. Как будет реализовываться эта норма еще точно не известно.



Дмитрий Овчаренко, вице-президент по финансово-правовым вопросам Ассоциации "IT Ukraine", CEO Alcor:

Ассоциация "IT Ukraine" не поддерживает закон № 466, поскольку считает, что он может иметь негативные последствия для развития IT-сферы в Украине. С одной стороны, закон соответствует международным трендам и его сторонники утверждают, что речь идет об автоматическом обмене информацией [править . - Украина может стать участником автоматического обмена информацией только в случае соблюдения безопасности стандартов (соблюдение требований конфиденциальности полученной информации, создания систем получения, передачи, использования и хранения информации). Пока не готовы ни соответствующие подзаконные акты, ни любые другие надлежащие механизмы для внедрение автоматического обмена информацией], как это происходит во многих странах мира. Однако при принятии подобных решений нужно учитывать, что происходит в Украине, а не просто следовать и имплементировать иностранные практики.



Согласно закону № 466, компании, зарегистрированные за рубежом, должны подавать отчеты в налоговую. Потенциально это означает хлопоты в виде проверок/штрафов. Платить налоги должны компании, зарегистрированные за рубежом, которые имеют более 2 млн прибыли. В то же время лимиты для представления отчетности не указаны - ее нужно подавать в любом случае. И это большая проблема, чем налоги, ведь главное, что исчезает безопасный контекст для ведения бизнеса, зато усиливается контроль.



Юлия Дроговоз, вице-президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" (УСПП):

С точки зрения взаимодействия с налоговой закон №466 повлияет на весь бизнес, потому что вводится совершенно другая система применения штрафных санкций и ответственности налогоплательщиков.



Достаточно сказать, что вводится концепция вины - в Налоговом кодексе есть определение "виновные деяния" и "деяния, совершенные умышленно". Я с самого начала понимала, что это очень опасные нормы. Представьте: по итогам проверки налоговый инспектор будет квалифицировать действия плательщика, как "виноваты", как "совершенные умышленно". Это очень субъективно само по себе и требует серьезных доказательств, что не входит в полномочия налоговых органов и инспектора.



Ввели очень много норм, касающихся взаимоотношений с нерезидентами. Это будет очень сильно бить по иностранным компаниям, по предприятиям с иностранными инвестициями, по взаимоотношениям украинских компаний с иностранными партнерами.



Этот закон полностью искажает всю философию взаимоотношений между бизнесом и контролирующими органами. Если раньше был сильный посыл "Бизнес и власть - партнеры", то сейчас баланс нарушен в сторону налоговых, правоохранительных органов.



Дмитрий Олейник, глава Совета Федерации работодателей Украины:

Федерация работодателей последовательно выступала против закона №466. Он имеет коррупционные риски, создает хуже, чем у соседей, условия для ведения бизнеса и ухудшает бизнес-климат.

Закон предоставляет право налоговикам принимать решение относительно уровня штрафов. Это очень коррупциогенная норма. Представьте налоговика, который приходит на проверку, пишет черновичек. А после этого черновичка есть поле для того, чтобы торговаться 50% штраф государству, или 25% - мне, чтобы все "разошлись хорошо". Эти чрезвычайно коррупционные нормы надо убирать - и концепцию "вины", и право налоговика определять сумму штрафа.



Закон создает неравные правила для различных субъектов хозяйствования. Например, почему владельцы ОВГЗ - нерезиденты должны освобождаться не только от налога на прибыль по процентам, но даже от прибыли от их купли-продажи? Это говорит о том, что государство дружелюбно к спекулянтам. А почему промышленность таких форматов не имеет?

В законодательстве и так немного стимулов для того, чтобы сюда шли инвестиции, чтобы перерабатывающая промышленность развивалась. Закон отменил так называемые "соевые правки", которые стимулировали переработку сои и рапса в Украине. Теперь их будкт вывозить выгоднее, чем здесь переделывать.

Александр Каленков, президент АП "Укрметаллургпром":

Закон № 466-IX наносит ущерб очень многим отраслям, практически всей экономике. А для горно-металлургического комплекса он еще больше усложняет ситуацию из-за одномоментного повышения рентных ставок на добычу руды в 1,5 раза. В Украине еще до момента повышения были довольно высокие ставки рентных платежей. Например, выше, чем у конкурентов из Российской Федерации. Нужно понимать, что мы будем терять конкурентоспособность, продавать меньше руды, так и металлопродукции. Соответственно, на наше место на рынках Европы и на рынке Китая придут компании из других стран.



Повышение ренты на добычу руды негативно повлияет на весь горно-металлургический комплекс. Большинство украинских металлургических предприятий - это вертикально интегрированные компании. Около 80-85% компаний добывают руду и поставляют на свои предприятия. Цены на металл значительно упали с середины прошлого года, поэтому у металлургов уже тогда были убытки минус 30 млрд грн.

Негативное влияние на металлургическую отрасль приведет к потере бюджетом миллиардов гривен, а также сокращению рабочих мест.



Татьяна Шевцова, управляющая партнерша аудиторской компании "Капитал плюс":

Законопроект 1210, он же закон 466, под названием ".... устранение нелогичностей и технических неувязок" внес большое количество новых шероховатостей. О принципе стабильности налогового законодательства и внедрении изменений не ранее чем через шесть месяцев речи уже вообще не идет, этим привыкли пренебрегать все законодатели. Бизнес уже привык к изменениям, но так чтобы через два дня после подписания, в середине года-квартала-месяца - то есть новейшей практикой законодательного турборежима.

Фискальная направленность налоговых изменений, расширение прав налоговых органов, внедрение презумпции виновности плательщика, тест "деловой цели" стали уникальным украинским (вернее - антиукраинским) путем в условиях экономического кризиса, на фоне прямо противоположных антиковидовских либеральных мер, которые активно внедряются в мире.

Под лозунгами "равные и справедливые правила для всех" 466 закон содержит исключение из общих правил для сельхоз компаний, финансовых учреждений, освобождает прибыли нерезидентов по операциям с ОВГЗ.

В целом ситуация, которая сложилась, носит все признаки налогового хаоса в стране.

Светлана Новоженова, основательница консалтинговой компании "Парасоля", представитель Всеукраинской ассоциации руководителей бизнеса:

Закон 466 - это неприятная вещь, которая произошла с предпринимателями за последнее время. Больше всего изменения коснулись юридических лиц. Грубо говоря, изменился весь Налоговый кодекс. И никто не понимает, как на практике это будет работать - это один из самых болезненных вопросов. Закон увеличивает практически все штрафы. Некоторые будут достигать 630 тыс. грн! Увеличены сроки [ред. - исковой] давности с 3 лет до 7. А это значит, что 7 лет предприятие будет волноваться за результаты возможной проверки. Отменили непривлечение к ответственности налогоплательщика, если он действовал в соответствии с индивидуальной налоговой консультацией.

Также много изменений в учете налога на прибыль. Налоговая хочет видеть доходность не только предприятия, но и каждой отдельной операции, особенно с контролируемыми нерезидентами. В каждой операции должна присутствовать деловая цель, которую каким-то образом необходимо доводить Налоговой. При отсутствии деловой цели расходы юрлица не будут учитываться в расходы и не будут уменьшать базу для налогообложения.

Расширены также полномочия налогового органа при проверках. Доказывать отсутствие деловой цели, неуплату или недоплату налогов и степень вины будут налоговики. Правда, теперь можно требовать возмещения убытков от противоправных действий налоговиков.

С хорошего - только два раза в год можно добавить предприятия в план проверок. Прошедшие годы были бурными: предприятие или СПД могли появиться в плане проверок внезапно, в середине года.