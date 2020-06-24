Сексизм нон-стоп. Как "Слуги народа" считают женщин приложением к себе любимым

24 июня, 2020, 15:04

Ни к людям, ни к государству, ни к женщине. Руководители партии "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия попали в сексистский скандал. Хотя было бы странно, если бы эти двое прославились какой-то исторической реформой или программой действий для нации и государства хотя бы на год вперед

За ночь видео о "бабе рабочей как корабельная сосна" вывело в топы поиска на Google запрос "Ирина Аллахвердиева". Ведь всех заинтересовало кто такая эта - "поддутая, конечно, чуть-чуть, чуть-чуть тюнинг, тон too much". Эта Ирина Валерьевна, от одного взгляда на которую даже президент Владимир Зеленский подпрыгивает на стуле и выкуривает все айкосы.

Не секрет, что мы нация сексист. Где-то процентов 80% мужчин так и оценивает своих коллег, знакомых, подруг. Что "баба рабочая". Или "неформат". Автор этих строк несколько лет работала в коллективе, который возглавлял человек-сексист. Он любил пользоваться моими идеями, но на логичный вопрос: "не планируется ли повышение зарплаты за выполненный объем качественной работы?" - всегда выпячивал глаза и бубнов: "А зачем тебе деньги, ты же выйдешь когда-то замуж". Зато своему товарищу деньги давал просто так - потому что ему нужно было устраивать жизнь с ситуативными спутницами жизни.

В случае с Корниенко и Арахамия никто не ожидал, что за глаза журналистов, но с включенными микрофонами они будут дискутировать по поводу преодоления семейного насилия в Украине. Что говорить, хотя бы, о партийных делах и как профукать местные выборы на Николаевщине. Дело в том, что украинские политики не умеют вовремя заткнуться и не возводить личную тупость и невоспитанность в национальный культ.

Как по мне, хуже этих околосексуальних оценок депутатского корпуса 9 созыва хуже стало только оправдание Корниенко, что это "просто фразы вырвали из контекста". Странная такая мода пошла среди нынешнего политикума - прикрываться или монтажом плохих журналистов, или происками ФСБ, которое ищет проституток за 100 долларов в час с аналом и принимает во фракцию женщин по квалификации "рабочая баба" или нет.





Ирина Аллахвердиева в силу того, что она по сути ноунейм согласилась со сказанным Корниенко и Арахамией о монтаже и фейке. Ее можно понять - у нее не было серьезного политического бэкграунда, она ничего не представляет собой как народный депутат - и поэтому стоит держаться генеральной партийной линии. А то карьере конец. Можно даже заглотить прямое оскорбление про надутые губы.

Но здесь есть более глубокая проблема. Топовые лицо правящей партии оценивают своего представителя исключительно за тюнинг и количеством "отпаханых" встреч.

За несколько месяцев - выборы, где мощный реванш может взять ОПЗЖ. Где свежая социология говорит, что в "Слуги народа" рейтинг начинает рушиться как карточный домик. А предложения для электората имеет правящая партия? Рабочая баба, надо брать. Вот и весь форма украинских собеседований, получается.

Это можно было бы списать на случайность, если бы это не стало позорной традицией новой власти.

В ноябре прошлого года в чатике "Слуг народа" скандально обсуждали бывшего замминистра инфраструктуры Александру Клитину. Главный вопрос, который интересовал тогда парламентариев - через постель она попала в министерство еще в 2015 году или нет:

"Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

- Хорошая?

- Ого! Охеренная!

- Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра! ".

А как можно пройти собеседование на хорошую должность, если ты симпатичная женщина и имеешь покровителя, показали скандальные записи брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака - Дениса. Вот как можно возглавить дворец искусств "Украина":

"Если девочка красивая и" в теме ", это все достаточно легко, только мы этим заниматься не будем, а перекинем ее на людей".

Мне сложно понять, что президент Владимир Зеленский , который постоянно твердит о том, как ему пощасливилось с женой - любимой и партнером по работе в "Вечернем Квартале", допускает такое дремучее средневековье. Когда он сам инкогнито заходит в секретные чаты дальнобойщиков на Viber, но не может зайти в свои партийные. И не пытается попросить своих "слуг народа" закрыть рот, чтобы не отпугивать женскую аудиторию на выборах.

И еще. Мне сложно представить разговор о губах и корабельной сосне между политиками во Франции или Германии. Подобных корниенков с арахамиями феминистки тупо бы снесли с лица земли. Но для постсовковой Украины это - нормально. Нормально лепить из себя образ мачо, унижая женщин. Или принимая в списки дам не по профессиональным признакам, а по размерам бюста и бедер. А потом вдруг что - сваливать все на прессу, которая вырвала что-то там из контекста. Или злое ФСБ, которое стремится воспользоваться Фейсбук или телеграммой невинного политического ангелочка для грязных провокаций ...

У президента Владимира Зеленского есть еще четыре года в должности. У него растет прекрасная дочь-подросток. Я искренне надеюсь, что он не желает, чтобы когда-то сальные мужчины в грязных чатиках и перед микрофонами обсуждали ее губы, волосы, фигуру. И брали на работу не по талантам и умению, а просто потому, что в компании надо бабу такую эффектную ...