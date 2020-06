Фестиваль Идей 2020: как миру и Украине преодолеть кризис - онлайн-дискуссии с неравнодушными лидерами

24 июня, 2020, 13:22

Фестиваль Идей, который организует Аспен Институт Киев и Impact Hub Odessa, в течение трех лет проходил в августе в Одессе, собирая неравнодушных лидеров из разных сфер к обсуждению и рефлексий на острые вопросы современности

В этом году из-за карантина и закрытия границ фестиваль сменил привычные даты и формат события: он состоится онлайн 25-27 июня. Тема ожидаемо отражает повестку дня: "Мировая лихорадка: преодолеваем кризис вместе".

Участие в фестивале бесплатное, однако доступ к событиям будет открыт только зарегистрированным участникам. Регистрация открыта до 23 июня 14:00 на сайте фестиваля.

Программа, как и всегда, насыщенная, однако в отличие от прошлых лет параллельных потоков не будет, и локация будет только одна - zoom-вебинар. Три дня с 12:00 до 21:00 экономисты и менеджеры культуры, бывшие и нынешние министры и министерша, представители Минздрава и МВФ, писатели, философы и преподаватели из 7 стран в формате панельных дискуссий и онлайн-разговоров искать точки опоры в это непростое время . В гиде программе фестиваля рассказываем о самых интересных темах и событиях Фестиваля Идей 2020.

Глобальное измерение

Бесспорно, самая актуальная тема последних месяцев - мировой кризис, который вызвала пандемия. Пандемия не только существенно повлияла на наш ежедневный уклад, но и поставила перед новыми вызовами наши политические системы, нарушила привычный ход общественной и культурной жизни. Как далеко достигать последствия пандемии? И как мы должны отвечать на новые вызовы? Этой темы коснутся участники ряда панельных дискуссий.

"Public health in Europe 2020: lessons learned", 25 июня, 14: 00-15: 00.

Как пандемия повлияла на системы здравоохранения стран ЕС и какие сценарии развития эпидемиологической ситуации на вторую половину 2020 и на следующий год? А главное - насколько мы готовы? Об этом будут говорить доцент кафедры общественного здоровья Венского медицинского университета Томас Дорнер и доцент King's Global Health Institute, академический практик в области глобальной медицинской этики и справедливости Шридхара Венкатапурам, модератор - экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Giant Leap to Schools Online: emergency or new normal?", 25 июня, 15: 00-16: 00.

Введение карантина заставило школы и университеты перейти на дистанционную форму обучения. Какие первые уроки этого перехода? И будет ли способствовать он утверждению онлайн-образования как новой нормы? Участники дискуссии - бельгийский исследователь, которого Билл Гейтс назвал одним из лучших учителей мира, Кен Тимерс; преподаватель глобального лидерства онлайн-докторантам университета Indiana Tech Ким Охс; победительница Global Teacher Prize 2018 Андриа Зафираку и соучредитель Impact Hub Odessa, автор учебных программ для подростков Марина Гончаренко.

"What coronavirus means for global economy?", 25 июня, 17: 00-19: 00.

Пандемия вызвала экономический кризис, масштаб которого уже сравнивают с кризисом 2008 года и Великой Депрессией. О том, как бизнесу адаптироваться к новым реалиям, говорить общественный деятель и предпринимательница Наталья Яресько, заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде Влад Рашкован, профессор экономики Университета Калифорнии в Беркли Юрий Городниченко.

Больные вопросы для Украины

Кроме необходимости адаптироваться к глобальным изменениям, Украина имеет целый ряд "домашних" вызовов. Война, экономическая нестабильность, ослабление государственной поддержки культуры, проблемы в сфере образования - все это станет предметом обсуждения во второй день фестиваля.

"Дистанционное образование в Украине: право на ошибку", 26 июня, 14: 00-15: 00.

После введения карантина украинские школы в недельный срок перешли в дистанционный режим работы. Для поддержки этого процесса запущен телепроект «Всеукраинская школа онлайн», но переход все равно стал большим испытанием для учителей, детей и родителей. Состояние и перспективы дистанционного обучения в Украине станет темой отдельной дискуссии, в которой примет участие и. о. министра образования Любомира Мандзий.

"Война и мир на фоне ковида и экономической рецессии", 26 июня, 13: 00-14: 00.

Один из крупнейших вызовов Украина - война с Россией и попытки вернуть утраченные территории. Однако этот вызов не изолирован, а вплетен в значительно более широкий контекст. Как пандемия и экономический кризис, вызванный карантином, повлияет на войну с Россией и попытки восстановить суверенитет на утраченных территориях? Об этом будут говорить экс-министр иностранных дел Павел Климкин, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, модератор - предприниматель и общественный деятель Олег Деревянко.

"Путешествие по территории ценностей", 26 июня, 12: 00-13: 00.

То, как общество реагирует на текущие вызовы, обусловлено его ценностными основаниями. Ценности определяют политический климат, культурные процессы и наш повседневный уклад. Каковы ценности украинского общества? То, как будет меняться ценностная ткань нашего общества, станет темой разговора между философом Вахтангом Кебуладзе, предпринимателем и общественным деятелем Валерием Пекарь политическим аналитиком Марией Золкиной и экспертом по развитию гражданского общества Денисом Полтавцем.

Персональные кризисы

В противовес глобальным вопросам, третий день фестиваля будет посвящен преодолению личных кризисов, которые были вызваны или усилены нынешним кризисом. В фокусе - семья, карьера, ментальное здоровье.

"Личное переосмысление карьеры в кризис", 27 июня, 15: 00-16: 00.

Вопрос поиска себя и построения карьеры в динамичном обществе актуален почти постоянно. Когда мы сталкиваемся с неожиданными вызовами, которые заставляют нас переоценить привычные убеждения и желаемый путь развития, вопросы карьерного развития приобретают особое значение. О том, как лучше понять себя и планировать свою карьеру, говорить карьерная консультантка Елена Резанова и основательница карьерного портала Happy Monday Анна Мазур.

"Unlocking Creativity", 27 июня, 20: 00-21: 00.

Креативность давно не является монополией художников и писателей. Креативность - это непременная черта, которая помогает адаптироваться к динамичному миру, находить новые решения и строить стратегии развития. Какова природа креативности и - главное - как ее развить в себе, чтобы эффективно применять в карьере, бизнесе и личных отношениях? Об этом будут говорить профессор информационных технологий Университета Калифорнии Дэн Кляйн и руководитель компаний Yes & Design и "Платформедиа" Александр Акименко.

Всего в Фестивале Идей 2020 примут участие 79 спикеров, более 20 из которых - приглашенные зарубежные лекторы и эксперты. Фестиваль состоится 25-27 июня, а регистрация продолжается до 14:00 23 июня. Участие бесплатное, а ссылки на онлайн-события будут направлены только зарегистрированным участникам: https://www.ideasfest.in.ua/