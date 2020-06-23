Алексей Арестович: Я удивляюсь Зеленскому, как можно быть настолько слепым и не понимать, куда ты качаешь страну

24 июня, 2020, 07:02

Антин Борковский

Политический и военный обозреватель в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" об угрозе балканских сценариев в Украине, усилении пророссийских проектов и фатальной опасности закона о референдуме

Итак, ряд событий, происходящих в Украине, свидетельствуют: идет определенный сценарий, в частности, речь идет о деле Стерненко, речь идет о деле Порошенко. Эти дела разные. Но мы понимаем, что украинцы начинают в который раз просыпаться, и такое впечатление, что кто-то сознательно заводит президента Зеленского на конфликтное поле, с которого, как показала история с Януковичем, выход довольно печальный.

Мы видим, что украинская политика, как и везде в мире, в частности в Соединенных Штатах, провалилась в ловушку политики идентичности. Выбирают принцип "свой - чужой" по формальным признакам и отстаивают свою маленькую группу перед лицом всех других групп, которые пытаются их уничтожить. А дальше - столкновение. Это необратимый путь для них. И, к сожалению, мы пошли по этому пути. Что касается Зеленского, персонально его личности, то похоже, что им рефлективно управляют. И это было видно в его интервью "Украинской правде", потому что он сказал, в частности, что Порошенко, мол вот, проклятый Порошенко, он издевался над моей семьей, лично меня преследовал, не будет на прощения и так далее. Серьезные политические лидеры и даже серьезная личность никогда так не скажет.

Эти сценарии будут мультиплицироваться, налагаясь друг на друга, а по факту мы через два-три месяца можем даже не дотянуть до местных выборов.

Даже если не брать непосредственно заявления сторонников Порошенко и самого Порошенко, которые говорят, что смерть его отца связана с преследованиями сына, это уже не политика, это - вендетта. А сценарные законы вендетты, даже если прямо, непосредственно никто не будет желать зла друг другу, зла, касающегося семьи, - родителей, детей и так далее - сценарий имеет свои законы. И мы проваливаемся, я вот просто вижу - даже если это судьба, не субъект разворачивает этот сценарий, а судьба, как таковая - я вижу, в какой плохой и очень опасный сценарий мы проваливаемся. Сценарий не политической борьбы, пусть черной, с использованием черной пропаганды, черного пиара, черных средств, а сценарий вендетты как таковой. То есть, столкновения на жизнь-смерть, по родственному принципу уже даже.Это худшее, что можно представить. Это - югославский сценарий, сирийско-югославский.

Как показала ситуация в 2013 году, всегда найдется тот или иной мерзавец, который организует нападение и избиение студентов.

Понимаете, я работал в спецслужбах, и никогда не верю, что спецслужбы могут что-то устроить. Но использовать они, наверное, могут, и именно для этого они существуют. То есть, тренды складываются сами по себе, с действиями более важных сил, чем спецслужбы. Скажем так, действиями игроков-идеологов, политтехнологов, политиков конце концов. Спецслужбы это используют. Они являются инструментом в этой борьбе. И, конечно, если потребуется, в определенное время в определенном месте, или может сложиться так, или кто-то может сложить так, что пострадает какая-то группа людей или человек, который сразу получит символичное значение, и мгновенно состоится соответствующая накачка, и пойдет дальше переход в третью фазу. В частности, дело Стерненко является таким хорошим примером, ведь по Стерненко - очень много критики. Те, кто знают его по Одессе, отзываются о нем негативно. Но я им всегда говорю, что есть Сергей Стерненко как человек, а есть символическая фигура, которую просто медийно накачали. Будет появляться все больше отдельных групп, которые по вождистско-групповому принципу пойдут где-то одним фронтом, а где-то будут махаться между собой. И этот сценарий политического, идеологического дробления - если бы они вступали в оксфордские дебаты, это было бы еще приятно - но они же вступают в уличные и политические схватки и используют возможности государства, олигархов и так далее, - это традиционный, к сожалению, для Украины, как показала история, сценарий. Вспомните гражданскую войну, которая была в бывшей Российской империи. С другой стороны, если посмотреть какой у нас сосед, с которым у нас 3 тысячи километров границы и с которым у нас идет, пусть ограниченная, но война, это все вообще начинает пахнуть очень плохо. Очень плохо.

В свое время все в России начиналось с так называемой Февральской буржуазной революции, а завершилось переворотом большевиков. И есть ощущение, что, возможно, нечто подобное может разворачиваться постепенно, я не говорю сразу, но постепенно разворачиваться в Украине. Зеленский, его среда отчасти становятся токсичными. Еще два-три дела Стерненко-Порошенко - и это, возможно, будет неотвратимой процесс.

Здесь вопрос в том, что мы еще должны пройти фазу атаманщины. То есть, такая примитивизация политики, идеи собственного выбора, собственной активности по базовым витальным признакам: "это - моя стая, а это - не моя стая". Совместимо ли это с политикой, которую должно проводить руководство сорокомиллионного, крупнейшего государства в Европе, воюющего, в сложное время истории? Нет, безусловно. Плохой путь. А кто инициирует этот плохой путь? Товарищ Зеленский. Ему же нужно было, он же заявлял нам, что будет интеграционный процесс, что мы должны найти гражданский мир прежде всего внутри страны. Новогоднее поздравление я имею в виду. Он постоянно говорит, что он - президент мира. И он делает все, чтобы здесь началась война: все против всех. Худший вариант войны - родоплеменная, или по сценарию атаманщины. Я просто удивляюсь, как можно быть настолько слепым и не понимать, куда ты качаешь страну. Но он уверен, что это вот сторонники Порошенко отрабатывают мелкий прайс против него - светлого Зеленского, которого поддерживает нация, бла-бла-бла, и все такое. То есть, он действует как слепой. Слепая особа, не понимающая, что происходит.

Возможно, он просто ищет, так сказать, публичного объяснения, а на самом деле переживает из-за возможного российского сценария в отношении него?

Если бы он переживал за российский сценарий в отношении него, он бы тем более проводил взвешенную политику. Как стать независимым от сценария, в который тебя пытаются вклеить? Только проводить собственную политику. Для этого нужно прежде всего иметь собственное мнение, собственную картину мира. А есть ли у него картина мира? Его картина мира многократно проглядывала в его многочисленных интервью. И там понятно, что она - довольно примитивная. Есть он - сияющий, на сияющем троне, которого поддерживает вся страна, - и есть кучка маргиналов, очень жалующихся, что потеряли предыдущую власть - мародеры-негодяи-сволочь, которые просто хотят ему по максимуму досадить, или отомстить. И все. Если бы не они, то тогда было бы все хорошо, и вообще Украина очень быстро реформировалась бы, победила бы Россию и так далее. Но мы такое уже слышали. Помните, как говорил Янукович, "козлы, которые мешают нам жить"? Это та же риторика. А это значит, что это - та же картина мира. Как он может позволить себе в 2020-м году, на седьмом году войны, иметь такую картину, с таким объемом документов, с таким уровнем взаимодействия с иностранными лидерами - я вообще не понимаю. Он находится даже в гораздо лучшей позиции, чем Янукович, потому что Януковича формировало, скажем так, его землячество и, соответственно, полукриминальный олигархический мир, круг общения и русские. На Зеленского влияет очень много различных лиц и групп. Есть откровенно прозападные группы, которые на него влияют. Есть пророссийские, от Януковича или от Кремля. Есть нейтральные. Есть автономисты. Групп очень много. Сам факт существования самых разных людей, которые проводят в отношении тебя очень разную идеологию, требуют от тебя разных действий, разной политики, должен заставить его задуматься: "как так происходит, что в одной стране так много разных идеологических групп? Что вообще происходит?" И тогда он должен либо начать интеграционную политику, то есть "давайте искать общие основы для существования, общее общественное благо", либо понять, что любое поощрение этих групп к противостоянию друг с другом приведет его страну к сирийско-югославскому сценарию, а его лично - к краху, к такому краху, что потомки просто на могилу плевать будут.

А может все закончится тем, что у нас объявят досрочные выборы, парламентские. И все ведет к тому, чтобы Зеленский стремительно растерял свой электорат в пользу ОПЗЖ или других пророссийских проектов?

Он уже частично потерял парламент и, наверное, потеряет страну на низовом уровне. Что ему остается? Он и Ермак? Как он вообще собирается проводить свою политику?! Если он неформально объявит свою политику, то будет явный дрейф, как вы говорите, пророссийского, ватного электората, который в свое время проголосовал за Зеленского. Электорат перетекает в ОПЗЖ, к Шарию, которого раскручивают как фигуру, и остальные такие проектыв. Они сбегут туда. Патриоты из его электората, наверное сгруппируются, или же перейдут к условному "ЕС", или другим патриотическим силам. С кем он останется?! Что такое вообще "Слуга народа"? Какой она будет иметь статус в следующем парламенте? Никакой. А тогда мы впадаем в наш традиционный сценарий, когда президент противостоит парламенту. И чем это всегда для нас заканчивалось? Политическим кризисом и тупиком. Тупиком в развитии.

А, может, это и нужно Зеленскому? Речь идет о том, что он, имея всю полноту полномочий, не имеет возможности адекватно действовать в ситуации, и соответственно ему надо перемешать карты для того, чтобы говорить "смотрите, я хочу, а мне этот парламент, в котором уже не будет моего большинства, не помогает. Понимаете, люди добрые? И премьер-министр, которого я не назначал, не способствует".

Конечно, потому что политика - это не бизнес и не частное дело. В политике важно уметь работать с оппозицией. Или, если выражаться не политическим, а бытовым языком, надо уметь работать с врагами. Это признак, квалификационный признак устойчивой, зрелой политической личности. То есть, я могу не любить человека, но я помещаю его в правительстве, или признаю его как оппозицию, даю ему определенные полномочия, поэтому во многих развитых странах есть закон об оппозиции, по которому для оппозиции резервируются ключевые должности - до генерального прокурора, министра обороны , руководителя спецслужб и так далее. Они понимают, что политика - это об общем. Вы можете быть личными врагами, можете быть политическими врагами, но поскольку они - граждане твоей страны, нужно что? Работать устойчиво на развитие страны, используя всех и все мощности. Нельзя вести политику, когда "эти козлы, которие мешают нам жить". Единственная у меня есть оговорка о том, что его может устроить такая ситуация. Это ситуация превращения в Ющенко. Президент, который в постоянном конфликте с премьер-министром, с правительством, с парламентом, и который разводит руками, говоря: "у меня не получилось, хоть я пытался". Сколько Зеленский будет в этом состоянии? Даже психологически. Нисколько. Ющенко мог сосредоточиться на трипольской культуре, потому что время было очень тягучее, медленное и не было агрессии. Зеленский руководит страной, которая воюет и может скоро будет воевать еще интенсивнее. Ну, в таком состоянии три месяца - и все, конец. Конец рейтингу, конец аплодисментам, психологический кризис - и поехали. То есть, дальше - добровольная отставка. Или что там может быть?

Возвращаясь к предыдущей аналогии можно предположить, что он сейчас находится в ситуации Керенского. Помните, председатель Временного российского правительства, который пытался что-то сделать, а потом - в час икс был вынужден срочно покинуть территорию Российской Республики?

В женской одежде (по показаниям самого Керенского, он не переодевался в женскую одежду, - ред.) Да, он очень похож на Керенского. Эту параллель проводят, и не только мы с вами. К сожалению, это так. То есть в определенной степени можно сказать, что выборы Зеленского были Февральской революцией. То есть, революцией против царизма, вместо которого у нас - олигархическая система. А сейчас у нас внутренние трения, скажем так, которые имеют большую возможность превратиться в сценарий новой революции с резким усилением внешней агрессии. Мы постоянно находимся перед угрозой и он делает все - бездействием, или своей деятельностью, или одобрением определенных действий - чтобы мы в этот сценарий влезли как можно надежнее. Это не лидер нации. Он щеголяет поддержкой, но мало иметь поддержку. Надо соответственно действовать как лидер, объединяющий людей. Что хотят люди от него? Люди хотят от него, видимо, не разъединения страны, а ее устойчивого развития, преодоления самых кричащих вопросов, которых очень-очень много. Год прошел. Мы смотрим - на что он использовал эти сверхполномочия, полноту власти, которую он сконцентрировал? Ну, он действует хуже, чем любой президент, который и десятой части этой власти не имел, какую он сконцентрировал. На что он вообще тратит время? "Я зашел в кофейню ..." - где он там был?

В Хмельницком.

Да. В Хмельницком. Нарушил, кстати, распоряжение собственного правительства по карантинным мерам. "Я поездил на лошадке, я пострелял из лука". Это что?! Это действия президента, возглавляющего страну в такой сложный период своей истории, перед лицом таких вызовов? Это позиция инфантильного ребенка, а не лидера нации.

Каждый инфантильный человек пытается переложить свою индивидуальную ответственность на кого-то, пояснив, что "это не я, это кто-то, это все он, или они". И вот мы имеем такой момент: Верховная Рада, в частности фракция "Слуги народа" все-таки проголосовала в первом чтении за президентский законопроект о референдуме и народовластии, который переведет ответственность на абстрактную народную волю.

Мы - страна, которая проходит транзитный период своей истории, транзитная страна в очень сложный период. У нас нет постоянной идентичности, количество людей, которые голосуют за пророссийские партии, показывает, что мы глубоко неблагополучны в этом отношении. Что мы видим от Зеленского? Он говорит, мол, давайте этому народу, который не определился, лелеет историческую травму, не видит и не умеет планировать будущего, не может просчитать перспективу, дадим право решать, что ему самому с собой делать. Это звучит очень-очень красиво. Но это - варварство, упакованное в красивую обертку. Потому что мы понимаем, что в то время, когда общественное сознание и сознание индивидуального человека преимущественным образом формируется через политтехнологии, маркетинговые и образовательные технологии, а телевизионное пространство, которое играет главную роль в выборах или в принятии народом главных решений, практически захвачено пророссийским...

Пульт от украинского телевизора - в руках у Путина, простым языком говоря.

Да. Пульт от украинского телевизора - в руках у Путина. О каком голосовании, по каким вопросам можно ставить вообще вопрос?! Вот если народ скажет под действием телевизора, "отдаем Крым", например, или "даем воду в Крым", а специалисты говорят: "нет, так нельзя"?! Наши союзники, страны-партнеры говорят: "нет, так нельзя!" Международные организации говорят: "это будет нарушение международного законодательства, так нельзя!" Поэтому действие такого "суверенного" решения народа не может носить обязательного характера. Это - огромная ловушка. И вот мы видим, что хороший парень Зеленский, который просто не понимает этого профессионально и не хочет задумываться о последствиях этих действий, он действует от широты души. "Вот я хочу дать народу такое право, я хочу истинного народовластия". Он не осознает, что все светлые намерения всегда реализуются в конкретных обстоятельствах, на конкретном историческом фоне. А сейчас обстоятельства и фон такие, что ни в коем случае нельзя давать обязующую силу предписаниям народа, когда даже сам Зеленский не владеет телевизором, и народ может принять решение против Зеленского на этом референдуме. Он ведь даже этого не понимает! Даже с точки зрения собственной безопасности! Как говорил мой преподаватель по минно-взрывному делу: "Профессионалов отличает повышенное чувство опасности". Зеленский настолько непрофессионально руководит государством, что даже не рассматривает ситуацию, учитывая угрозу ему лично от тех решений, которые он сам и принимает. Он не понимает, что, например, пророссийские силы - Медведчук, Портнов, беглецы, которых он держит у себя, - они же воюют прежде всего против него и они его дискредитируют по максимуму, подставляя своими решениями. А он ослеплен этой нелюбовью к активному патриотическому меньшинству, к Порошенко лично, вообще к людям, которые "не кланяются и не целуют зеленый зад", скажем так. Он пытается расправиться с теми, кто "не дрожит от восторга при имени Зеленский". А эта палка всегда оборачивается другой стороной и бьет по тому, кто инициировал такие вещи. Кто в виноват всегда? Виноват всегда главный. Это просто ужасный непрофессионализм, инфантилизм и непонимание, в какие игры он играет и какой будет цена этих игр.

Ну, в любом случае за возможные ошибки Зеленского и нашей нынешней власти платить придется нам всем.