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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Путин должен отдать подарки украинского народа

Виталий Портников: Путин должен отдать подарки украинского народа


фото: reuters
Высказывание российского президента Владимира Путина о том, что союзные республики не должны были выходить из СССР с «подарками от русского народа» уже вызвало среди наблюдателей куда больший резонанс, чем обещание диктатора "подумать" о возможности быть вновь избранным на пост главы своего деградирующего государства. И не мудрено!

То, что Путин меняет Конституцию ради того, чтобы остаться у власти, было ясно после решения об "обнулении" президентских сроков. А вот возможность новой большой войны на постсоветском пространстве всегда пугает.

Мы не знаем, конечно, что имел ввиду Путин, когда говорил о "подарках". Хотел ли он в очередной раз оправдать оккупацию Крыма или же готовится к новым захватам? И где эти захваты будут происходить? Конечно, в 1922 году УССР присоединялась к Советскому Союзу без Крыма, зато – с Таганрогским краем, в котором тогда жило более 70 процентов украинцев. А в состав РСФСР входила практически вся территория современной Центральной Азии, за исключением небольших народных республик (да-да) Бухары и Хорезма. Хочет ли Путин возвратить в состав России Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан? Это – "подарки русского народа"? И что в таком случае делать с Тувой? На момент создания СССР ее территория в состав РСФСР не входила, международное сообщество считало Туву неотъемлемой частью Китая, а  сама Россия – независимой народной республикой. (да-да). 

Но самое главное даже не в этом. А в том, что Путин забыл, что он – не президент Советского Союза. Он – президент Российской Федерации. Одной из союзных республик, которая заявила о своем выходе из СССР без всякой процедуры и этим ничем не отличается от остальных. Вернее, все-таки отличается. Потому что Украина, например, провела референдум в подтверждение Акта о независимости, одобренного украинским парламентом. В России об этом украинском референдуме никогда, ни при каких условиях не вспоминают. А почему? А потому, что никаких референдумов в самой России о ее выходе из СССР не проводилось. Последний референдум, который касался вопросов государственности и в котором участвовали россияне – это референдум о сохранении обновленного Союза. И в 1991 году руководители союзных республик, которые хотели этот обновленный Союз построить – прежде всего лидеры тех самых стран Центральной Азии, которая в 1922 году входила в состав РСФСР, прямо говорили об этом российским руководителям. Но кто их тогда слушал? Российское общество было буквально одержимо идеей суверенитета. И первую Декларацию о суверенитете принял 30 лет назад именно российский, а не украинский парламент. Так кто доктор русскому народу с его подарками?

Поэтому это не Украина – государство, которое покинуло СССР без всякой процедуры и с "подарками русского народа". Украина – страна, которая провозгласила независимость и получила всенародное одобрение этой идеи на всей своей территории. Включая Крым и Севастополь. И никаких других легитимных референдумов относительно статуса страны и ее территориальной целостности с 1991 года больше не было. 

А Россия, да – незаконное образование, созданное группой заговорщиков, которые даже и не подумали обратиться к народу. Такая большая "ДНР" от Калининградадо Владивостока. 

И с этой точки зрения первое, что должен сделать Путин – так это отдать Украине украденный в 1924 году Таганрог.

Нечего незаконно выходить из Советского Союза с подарками украинского народа! 

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