Ложь и провокация: скандальная статья Путина о Второй мировой

21 июня, 2020, 14:32

Николай Княжицкий

На днях на американском сайте, который симпатизирует России, и в газете российского государственного органа вышла скандальная статья Владимира Путина о Второй мировой войне. Почему этот материал уже осудили представители многих европейских стран и чем исторические интерпретации Путина угрожают Украине?

Сегодня мы поговорим о статье Владимира Путина для одного из американских сайтов, который давно симпатизирует России, и российской газеты государственного российского органа. О чем эта статья? Путин вновь говорит о Второй мировой войне. Очевидно, что во Второй мировой войне виновата не Россия и не Германия, - это основной посыл Путина. Ну, вернее, Германия виновата, но куда ей было деваться? Немцы были униженными после Первой мировой войны, надо было как-то реализовывать свои образы. Виновата, конечно, Польша, потому что именно поляки так заигрались с западными странами, чтобы оккупировать часть Чехословакии, фактически через них Вторая мировая война и началась. И, конечно, через Францию и Германию. Никто не оправдывает Мюнхенский сговор - Францию, Германию и Польшу, но очевидно, что если бы не было пакта Молотова-Риббентропа, то мировая история разворачивалась бы совсем иначе.

Но в результате этого пакта произошли фактически позитивные вещи, по словам Путина. Так, советские войска вошли на территорию, как он говорит, кресов. Это слово, "кресы", как-то резануло мне ухо в риторике Путина, потому что это польский термин, в межвоенный период использовался для того, чтобы показать, что Западная Украина и Западная Белоруссия по сути является окраинами Великой Польши, а сейчас этот термин очень часто используют польские правые политики, ультраправые среды. Услышать его из уст Путина, который ненавидит Польшу, странно. Но, пожалуй, Украину он не любит еще больше.

Так вот, в результате пакта Молотова-Риббентропа кресы отошли к Советскому Союзу, и это прекрасно, потому что если бы они туда не пошли, то немецкие войска вошли бы гораздо дальше, а Советский Союз просто вынужден был вводить войска в Польшу для того, чтобы дальше не продвинулись войска немецкие. Пакт Молотова-Риббентропа здесь якобы ни к чему. И страны Балтии фактически по словам Путина добровольно присоединились к Советскому Союзу и дальше жили там прекрасно, защищая свой язык и культуру, и традиции. Такие высказывания уже вызвали протесты официальных государств, официальных лиц стран Балтии.

Что еще произошло в результате Второй мировой войны? Конечно, огромная катастрофа, но победил только Советский Союз и если бы не он, то никакой победы не было. Эту победу у Советского Союза хотят украсть.

Украину Путин в этой статье вспоминает трижды. Один раз, когда говорит о кресах, то есть польских окраинах, и два раза вспоминает Бандеру. Причем, что для меня было очень интересным, это то, что именно на Бандеру он возлагает ответственность за трагедию в Бабьем Яру. Не на немцев, не на нацистов, которые гнали туда людей после того, как зашли в Киев, а на украинских националистов, которых и самих на самом деле в Бабьем Яру расстреливали. Очевидно, украинские националисты в Бабий Яр, кроме того, что они там погибли вместе с представителями многих наций и народностей (больше всего, конечно, там погибло евреев), какой-то другой причастности украинских националистических политических сил к тому, что происходило в Бабьем Яру, не было и все это выдумками Путина. И когда я читал эту фразу о Бандере, который виноват в том, что происходит в Бабьем Яру, я понял весь этот хитрый план о российских олигархах, которые финансируют строительство там музея, Хржановского, известного скандального автора перформансов и режиссера, и многие другие абсолютно антиукраинские нарративы.

Еще раз странной мне кажется позиция Виталия Кличко, который поддерживает весь это абсурд, который там строится, кстати, Виктора Пинчука, господина Фукса и других лиц, имеющих украинские паспорта. Все это странно, и все это, конечно, недопустимо. Тем более скандально это выглядит после того, как представители этой структуры, которая пытается построить этот якобы музей в Бабьем Яру, сейчас рассылают письма многим известным политическим и общественным деятелям с вопросами "А как Вы относитесь к националистически настроенным и что-то такое полицейских? Хорошо или плохо? " Очевидно, все это является большой провокацией. Как и сама статья Путина.

Статья Путина на самом деле должна привести к новому миропорядку, как он видит. А суть нового миропорядка заключается в том, что, с точки зрения Путина, пять великих держав должны договориться между собой и решать судьбы мира, а другим нет смысла туда лезть. Как должна быть решена судьба мира тоже очевидно. Украина - это часть Советского Союза, и все ужасные и плохие воспоминания о негодяе Бандере надо из украинской истории вычистить. Собственно, об украинской истории там больше ничего нет. Упоминаются, правда, еще потомки бандеровцев и неонацистов, которые пытались что-то сделать. Видимо, Путин имел в виду одесскую трагедию.

Одним словом, ничего хорошего для Украины и украинцев эта статья не несет. Тем более удивительно, что какой-то официальной реакции на то, что написал Путин, в Украине не было. Один из заместителей министра иностранных дел, Василий Боднар, написал пост в фейсбуке. Написал верный логический пост. Спасибо, господин Василий, это очень хорошо, но назвать это официальной реакцией Украины, в отличие от официальной реакции Великобритании или стран Балтии, к сожалению, нельзя.

В непростые времена мы живем. Понимаем, кто является нашим врагом. Когда читаешь эту статью, становится понятно, зачем они преследуют Порошенко, Стерненко и многих других различных людей, которые могут даже враждовать друг с другом, но сторонниками сильной украинской независимости.

Путин такой независимости не видит и близко и пытается весь мир убедить в том, что Украина не имеет права на независимость, что Украина фактически является пособием Гитлера, украинцы виноваты за миллионы жертв. В этом суть этой статьи для нас, поэтому надо нам, конечно, быть бдительными. И надо понимать, что, если власть Зеленского не будет реагировать на такие выпады, то в конце концов мы не просто потеряем международную поддержку, которая еще осталась после ухода Порошенко, чудом осталась, но и станем врагами для многих европейских стран.

Надо отвечать. Надо не запрещать украинское иновещания, не закрывать его со спутника, создавая дешевые шуточные русскоязычные каналы в Украине, а наоборот, объяснять миру, что Украина - сильное государство, украинцы боролись за эту государственность на протяжении всей своей истории, они ее завоевали, что в голодоморе, в зверствах, расстрелянного возрождения виноват Сталин и Советский Союз, Россия является потомком этой ужасной системы, Путин виноват в аннексии Крыма и оккупации территории Донецкой и Луганской областей, Путин виноват в десятках тысяч смертей невинных украинцев, что Путин виноват в том , что хочет превратить мир в ужасную территорию, где выигрывает только сильный, а к одной мысли никто не хочет прислушаться, где демократией никогда не будет пахнуть даже. Для того, чтобы этого не допустить, мы должны выходить на такие демонстрации, на которые мы выходили после суда над Порошенко, после многих других фактов и примеров политических преследований, признанных всем миром. Украина должна остаться примером яркой, европейской, честной, независимой и самобытной демократии. Только это защитит нас от агрессора.