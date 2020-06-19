Шестой против Пятого. Почему дела против Порошенко завершатся фиаско для Зеленского?

19 июня, 2020, 13:11

Владимир Зеленский решил вляпаться в историю не как отец реформ, а как организатор репрессий. Весна плавно перетекла в лето, а не вышло ни посадок, ни конца эпохи жадности тех, кто дорвался до правительственного квартала. Короче, все получилось так "ЗЕшибись", что у самого Шестого появились первая седина и морщины

73% на местных выборах "Слуге народа" уже не светит, потому креаклы в Офисе президента Украины придумали гениальный ход - надо просто посадить пятого президента Петра Порошенко.

Во времена президентства последнего его критиковали за многое. Начиная от опрометчивого обещания завершить АТО за считанные часы (за которое он в конце-концов извинился) до запутанных политических отношений с Виктором Медведчуком, который за пять лет со смешного отработанного маргинала превратился в мощную политическую фигуру. С прямым токсическим российским влиянием и огромными финансами из кармана своего любимого кума Владимира Путина.

Зато ГБР накопало на Петра Алексеевича гениальное дело о назначении на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Но еще большим шедевром стало дело за "разжигание межрелигиозной розни" из-за того, что в декабре 2015 Украина ... получила Томос. Более того жалобу в ГБР подал Филарет - человек, который в свое время получил орден Героя Украины из рук пятого президента. По сути почтенный владыка очень болезненно переживает, что процессы во вновь созданной ПЦУ возглавили более молодые и прогрессивные коллеги. И более того - у митрополита Епифания все получается очень хорошо. И в плане организации процессов в новой украинской церкви, и в коммуникациях с мирянами.

Дело ГБР по Томосе против Порошенко заранее проигрышное во всех смыслах. Ведь самим фактом его получения пятый президент вписал свое имя навечно в украинской истории. А тот же Епифаний и ПЦУ только за время карантина провели такую просветительскую работу - помогали врачам, просили мирян провести праздники дома, выражали готовность отдать свои храмы на нужды борьбы с COVID-19 - которые многие успел искренне полюбить и увидеть лицо современной и прогрессивной церкви. В отличие от той же Киево-Печерской лавры, которая получила за последние месяцы сомнительную славу эпицентра вспышки коронавируса. Поэтому наезд "разжигания межрелигиозной розни" выглядит как абсурд, шок и полная чушь.

И еще важная деталь. У Порошенко сейчас горе. Умер отец. И власть, которая открывает дела по Томосу, и Порошенко был вынужден перенести похороны, чтобы сходить в суд - выглядит жалко. Вся эта активизация после резкого наезда на Порошенко от Зеленского в интервью "Украинской правде" выглядит еще более отвратительно и пиарно бесперспективно. Потому что это не правосудие - это личная месть.

А дело по Томосу несмотря на старания ГБР объединит вокруг пятого президента даже тех, кто был резко против него. Ведь обвинить по кляузами оскорбленных епархий в создании того, о чем украинские верующие просили уже несколько веков - это надо иметь характер бегемота в посудной лавке.

ГБР может пойти еще дальше - и открыть дела за подписание Минских договоренностей, которые несколько остановили кровопролитие в 2014 году. Или взяться за ассоциации ЕС - потому что она тоже не нравится тем, кто мечтает о "совке", процветающую шахту у родной "хрущевки" и "один народ" с россиянами. Можно доколупатися даже с количеством орешков в "Киевском торте" от "Рошен". То есть - креативных идей море. Но все они уже играют против их организаторов, а не "за".

В головах людей думающих Порошенко уже выиграл. Выиграл, потому что не убежал, не сдался. Еще и переживает сейчас большой удар из-за смерти отца. А это подло.

А вот Зеленский уже проиграл. Ведь лайт-вата, усилиями информационных ошибок Медведчука и Портнова уже впитала в себя главный месседж кремлевской пропаганды в отношении вас: "Зеленский - это порошенко-2". И эта аудитория уже не поверит Зеленскому накануне выборов, что бы не произошло с делами реального Порошенко.

Люди с идентичностью "оливье", как с новогоднего поздравления Зеленского, сейчас не понимают, почему весна прошла, и по факту ничего не произошло, кроме потери работы и заработков из-за карантина. Поэтому, Порошенко для них уже - дело давно минувших дней.

Ну, а та часть с проукраинской аудитории, которая год назад голосовала не столько за Зеленского, как против политики Порошенко - видит, что все происходящее - это личняк чистой воды и попытки вылечить свою собственную политическую импотентность за счет другого. Да еще и с привкусом расправы над украинской темой. Ведь параллельно в судах рассматриваются дела Кузьменко и Антоненко и Сергея Стерненко.

Посадить Порошенко для Зеленского - это подписать себе смертный приговор. Теперь каждый удар по Пятому со стороны Шестого только будет усиливать Пятого. Каждое новое неудобоваримое творение тамдему Венедиктов-Портнова будет приводить к прямо противоположным результатам. Вместо роста рейтинга - его рост у конкурента. Вот что значит потерять золотой век турборежима. А надо было просто заниматься реформами, и тогда о Порошенко уже давно забыли бы. И не надо было бы делать судорожных попыток решить свои проблемы за счет посадок по беспределу. И откровенного идиотизма, граничащего с государственной изменой. И может вылиться в уголовные дела против Зеленского уже за Седьмого.